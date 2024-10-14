росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на фронті від Курської області до Криму. Окрім деталей бойових дій, цього разу вони ще додали короткий огляд виробництва стволів та артилерійських боєприпасів в росії, яка могла б значно скоротити їх при вмілому застосуванні санкцій.

Курська область – огляд. Сирський заявив, що росія вивела 50 000 чоловік з Херсонщини, Запоріжжя та Краматорська, що полегшило проведення оборонних операцій на території України.

За три місяці боїв під Курськом Україна втратила 231 одиницю техніки, в тому числі 192 бойові броньовані машини. росія втратила 155 одиниць техніки, в тому числі 78 бойових броньованих машин, але ця цифра швидко зростає завдяки їхнім нещодавнім контрнаступам.

Деякі з російських авіаударів у Курську.

MilitaryLand показує, що 47-ма бригада знаходиться на українському боці кордону в районі Глушково. Потужні російські авіаудари та артилерійські обстріли вздовж міжнародного кордону були частиною їхньої спроби ізолювати поле бою та перешкодити пересуванню військ і постачанню в напрямку Курська.

російська техніка та особовий склад зазнають втрат під час атак.

росіяни атакували на північ від Любимівки. БТРи 155-ї бригади морської піхоти зайшли в Зелений Шлях, що на схід від Любимівки. У Зеленому Шляху було розстріляно 9 українських полонених, роздягнених до спідньої білизни.

А це робота Су-25 на захід від Веселого.

Курська область – Північний сектор. Більшість російських зусиль були зосереджені на західній стороні виступу, але просування загрожує всій північній частині окупованої території Україною. Якщо росія просунеться ще на 7-10 км в напрямку Малої Локні, Україні доведеться відступити з цього сектору.

Між Шептухівкою і Крем’яним російський броньований MRAP був підбитий і згодом знищений безпілотниками. У тому ж місці російський БТР пізніше розпорошує вогонь на ураження в прилеглому лісі. Деякі кадри зняті з точки зору екіпажу БТРа, а деякі – з безпілотника.

росія вражає виявлені цілі.

Курська область – Східний сектор. росія все ще чинить сильний тиск на сході, хоча і з меншою кількістю військ.

російський безпілотник застосував ракету Х-БПЛА по українських позиціях поблизу Суджі. Ракета Х-БПЛА має лазерне наведення і дальність польоту 8 кілометрів і створена на основі протитанкової ракети "Корнет-Д".

Харківщина. Руїни північного Вовчанська пропонують дуже мало прикриття, а щільність військ з обох боків дуже низька. Нерідко російські атаки проникають на лінію фронту на кілька сотень метрів, перш ніж бути знищеними. Минулого тижня кільком росіянам вдалося дістатися до агрегатного заводу і помахати прапором. Такий тип активності спостерігався раніше в таких місцях, як Кринки, околиці Сіверська, Синьківка та інші. Оскільки два дні потому вони нанесли авіаудари по агрегатному заводу і застосували термобаричні бомби, це і є ймовірним поясненням події.

Місцевість на півночі Вовчанська не має достатнього прикриття для великої кількості військ.

росіяни скинули чотири планерні бомби точно на лінію дерев за 1500 метрів на південь від Глибокого.

Західна Луганщина. росіяни прорвалися через ліс на захід від Синьківки і ненадовго увійшли до Петропавлівки. Українська контратака у вигляді кліщів відкинула їх назад. На схід від Петропавлівки росіяни атакують касетними боєприпасами. Всередині села вони цілили бомбами УМПК по українській безпілотній групі.

На Піщанському напрямку росія знаходиться лише за два кілометри від річки Оскіл, але минулого тижня там було дуже мало руху.

Сіверськ. Єдиний прогрес, якого досягла росія на цьому напрямку, – це просування на один кілометр на північ від Верхньокам'янського. Це коштувало їм п'яти одиниць бронетехніки для мінімального виграшу.

російські командири іноді посилають кількох людей, щоб проникнути на територію, яка погано охороняється, підняти прапор і негайно відступити. Це траплялося кілька разів на Сіверському напрямку і є способом для командирів заявити про перемогу, якої не було. Потім командири атакують позицію піхотою і танками, щоб фактично контролювати територію, але оскільки територія нібито перебуває під їхнім контролем, вони не отримують підтримки з повітря і важкої артилерії. Це ускладнює захоплення позиції і призводить до загибелі більшої кількості росіян. Наскільки мені відомо, вони робили це в цьому секторі вже тричі.

Четверо росіян займають бліндаж. Перші два безпілотники, надіслані 4-ю бригадою ("Рубіж"), влучили в отвір бункера. Третій дрон влетів у частково завалений отвір, і стіни, які захищали росіян, посилили вибух.

Бахмут. Були відео, які показували десятки російських розвідувальних безпілотників, перехоплених українськими безпілотниками, але ось два відео, на яких українські розвідувальні безпілотники перехоплені російськими.

Українські солдати в Бахмуті та Вугледарі кажуть, що раніше російські війська повідомляли неповну або неправдиву інформацію, і їхнім командирам було важко контролювати їхнє пересування та артилерійський вогонь. Тепер, за допомогою терміналів Starlink, отриманих через третіх осіб, російський контроль над своїми силами покращився.

Торецьк. Це відео показує бої на півночі Торецька. Українська контратака вдарила по росіянам у центрі Торецька, але росія все ще контролює його. Кадри з безпілотника про бої на півдні Торецька з боку 101-ї бригади, де росіяни просунулися приблизно на 700 метрів. росія також просунулася до селища Забалка, статус якого наразі не визначений. росія також просунулася на захід від Нью-Йорка.

Як повідомляється, нафтобаза в окупованих Ровеньках була уражена ракетами Storm Shadow або SCALP-EG за 110 км за лінією фронту.

Покровськ. 425-й штурмовий батальйон контратакував російські позиції під Лисівкою. Червоний Яр впав, а росія просунулася приблизно на 500 метрів на південь від Селидового.

український танк веде вогонь на північ від Цукуриного.

росіяни атакували 30-ма одиницями техніки в напрямку Острівського і втратили 5 з них.

росіяни розгромили коксохімічний завод в Авдіївці.

Богоявленка. росія просунулася вперед у трьох місцях на 1500-2000 метрів. 58-ма бригада відповідає за оборону перед Пречистівкою та сектором Золота Нива. За останні шість тижнів вони були витіснені з території шириною 12 км і глибиною 4 км. MilitaryLand показує, що в цей район була перекинута 123-я бригада територіальної оборони, а 1-й штурмовий батальйон, відомий як "Вовки ДаВінчі", був виведений на лінію фронту з боку Вугледара. 72-га бригада була відведена назад, але її підрозділи безпілотників, швидше за все, все ще підтримують лінію фронту.

Запоріжжя. російські війська увійшли до Кам'янського і заявили, що зайняли його. Україна заявляє, що 3-й полк спеціального призначення відбив їхню атаку з великими російськими втратами.

По той бік Дніпра від Енергодара російські безпілотники атакують українські позиції.

Коли була зруйнована Каховська гребля, водосховище було спущено. Трохи більше тижня тому росія обстріляла частину Камянського, а потім просунулася по відкритій місцевості і зайняла частину міста. російським військам було важко постачати і підкріплювати свої сили по відкритій місцевості, і Україна витіснила їх звідти через кілька днів.

Херсонщина. російські команди безпілотників продовжують полювати на цивільних осіб у тому, що вони називають "людським сафарі". З липня до кінця вересня кількість атак безпілотників на цивільних осіб становила в середньому 100 на день. Внаслідок атак безпілотників загинуло 547 цивільних осіб, і майже всі вони стали жертвами цих атак. За п'ять тижнів, з 1 вересня по 8 жовтня, жертвами безпілотників стали 140 осіб, десять з яких загинули. Росіяни оголосили будь-який рухомий транспортний засіб законною ціллю, але вони також обирають велосипедистів, пішоходів і літніх жінок, які сидять на лавці. З наближенням зими дерева втратять листя, і від безпілотників буде важче сховатися. У цьому випадку велосипедист вижив, коли дрон ледь не влучив в нього.

Крим. Нафтові резервуари у Феодосії горіли протягом чотирьох днів, вогонь перекинувся на сусідні резервуари. На четвертий день пожежу вдалося загасити. За різними даними, 9-10 резервуарів було знищено і 4-6 пошкоджено.

Вигляд феодосійської нафтобази після атаки

росія. У російському звіті йдеться про те, що Су-34 був збитий F-16 за 50 км від фронту під час скидання бомби УМПК. Вони також стверджують, що екіпаж загинув.

Проте це твердження було спростовано такими російськими інстанціями, як "Винищувач-бомбардувальник": так, він заперечив другу втрату Су-34.

Згодом ця заява потрапила на Telegram-канал "ВДВ за правду" – український канал, який видає себе за російський і вигадує російські провали.

Військово-повітряна база в Єйську знову зазнала удару кількох безпілотників, що спричинило вторинні вибухи. Повідомляється, що метою було місце зберігання 400 безпілотників "Шахед".

Постраждала авіабаза Хаская. Україна заявила, що атакувала склад боєприпасів на авіабазі, де дислокуються 57 російських літаків.

Було завдано удару по складу боєприпасів у Качареві в Брянській області. Збитки, схоже, обмежуються двома будівлями і вигорілим полем за шість кілометрів звідти.

Західні країни більше не купують російське вугілля, Китай ввів мита на нього, розвиваючи власні шахти, а попит на вугілля з боку таких країн, як Індія і Туреччина, впав на 50%. Половина вугілля, що видобувається в росії, експортується, тому видобуток скорочується через зниження попиту. 52% російських вугільних компаній є збитковими.

Виробництво боєприпасів та артилерії в росії. Є сфери, в яких санкції вплинуть на здатність росії виробляти зброю і боєприпаси

(Примітка: спочатку ця стаття мала стати "частиною 5" тижневика. Однак, зважаючи на важливість теми, про яку йдеться, та велику кількість запитань від наших читачів, ми вирішили "позиціонувати" її як окрему рубрику).

Під час Другої світової війни непрямий вогонь став причиною 69% і 64% смертей на середземноморському і європейському театрах воєнних дій і 47% смертей на Тихоокеанському театрі. Незважаючи на зростаюче використання безпілотників, понад 70% втрат в Україні спричинені російською артилерією, ракетами та мінометами. RUSI дослідив, як санкції можуть придушити російське виробництво артилерії та боєприпасів.

росія має чотири заводи з виробництва артилерійських стволів. Один з них є науково-дослідним і дослідно-конструкторським і має потужність лише для виробництва достатньої кількості стволів для випробувань. Інший – це основний складальний конвеєр на Уралтрансмаші, але це підприємство, в першу чергу, для системної інтеграції. І є ще два заводи, які "наразі не є значним джерелом виробництва стволів".

У 2019 році в російському звіті говорилося, що завод випустив 328 одиниць бронетехніки (танків, артилерії тощо) і працював на 64% потужності, що дає йому теоретичний максимум 512 стволів усіх калібрів. У квітні 2024 року росія заявила, що збільшила виробництво самохідної артилерії в десять разів, а буксируваної артилерії – в 14 разів. Ці цифри, ймовірно, включають відремонтовані стволи, запаси яких обмежені. За оцінками RUSI, росія може виробляти сотні нових артилерійських стволів на рік. Виробництво зменшиться, коли запаси відновлених стволів вичерпаються.

(близько 80% всієї російської техніки в Україні відновлюється зі зберігання).

Не рахуючи зношених стволів, за 20 місяців росія втратила 19 000 артилерійських одиниць, що в середньому становить понад 900 гармат на місяць. Темпи втрат подвоїлися в липні і серпні.

Це щомісячні втрати російської артилерії за даними України. Станом на 18 вересня, вереснева цифра становить 518 одиниць.

Понад 50% хрому, необхідного росії для артилерії, імпортується. У 2021 році 87% російського імпорту хрому надійшло з Казахстану, а в 2023 році 99% казахстанського експорту хрому пішло до росії. Більшість поставок південноафриканського хрому в росію проходять через Європу. Санкції на імпорт хрому з Казахстану може бути важко відстежити, але санкції на імпорт з ПАР відстежити буде легше. Навіть якби ПАР продовжувала відправляти хром, це коштувало б дорожче і займало б більше часу, якби Європа не спростила транспортування.

росія виробляє обмежену кількість верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) для автоматизації точного формування снарядів і стволів, але вона здебільшого покладається на імпорт верстатів з ЧПУ. У січні 2022 року вона імпортувала верстатів на суму $29,46 млн. Потім вона прискорила імпорт верстатів з ЧПУ, закупивши їх у липні 2023 року на суму 120,86 мільйона доларів, 70% з яких надійшло з Китаю, доки санкції не набули чинності і імпорт різко не скоротився.

росія має більшу потребу у верстатах зараз, оскільки вони можуть автоматизувати виробничий процес, а "Известия" підрахували, що у 2023 році росії не вистачало 4,8 мільйона робітників. Крім того, станом на 2023 рік 63-65% основного обладнання в оборонній та суміжних галузях було зношене або наближалося до кінця свого терміну експлуатації. Це впливає не лише на виробництво стволів та боєприпасів, але й на виробництво безпілотників та іншої військової техніки.

У 2022 році росія виробила 7 221 верстат з ЧПУ. У 2023 році ця цифра зросла до 9 269. За той самий період імпорт верстатів перевищив 60 000 одиниць. Більша частина імпорту надходила з Китаю, який (до запровадження санкцій у липні 2023 року) експортував 90% товарів з контрольного списку G7.

У 2025 році росія запланувала потребу в 4 мільйонах артилерійських снарядів калібру 152 мм і 1,6 мільйона снарядів калібру 122 мм. Вона виробляє 1,3 мільйона снарядів калібру 152 мм і 800 000 снарядів калібру 122 мм. Різницю планують заповнити за рахунок імпорту та відновлених снарядів з обмежених запасів, що зберігаються на складах.

Сировиною для виробництва артилерійських боєприпасів є аміак, формальдегід, алюміній, азотна кислота, гідроксид натрію, залізна руда, компоненти сплавів, мідь, цинк і бавовняна целюлоза. Бавовняну масу обробляють, щоб отримати нітроцелюлозу. Спроби вирощувати бавовну всередині країни або розробити альтернативні варіанти не увінчалися успіхом, а імпорт бавовни є вразливим до західних санкцій. росія збільшила імпорт целюлози на 70%.

У доларовому еквіваленті імпорт бавовни різко зріс після того, як відкрите вторгнення росії створило потребу в більшій кількості боєприпасів.

Казахстан і Узбекистан є основним джерелом російського імпорту бавовни (а бавовна є причиною зникнення Аральського моря, коли Радянський Союз вирішив у 1960 році розширити вирощування бавовни в посушливому середовищі). Узбекистан залишається близьким союзником росії і продовжує надсилати все більшу кількість бавовни.

Але Казахстан дещо дистанціювався від росії. Казахська компанія, яка раніше була одним з найбільших постачальників до росії, різко скоротила відвантаження бавовняної целюлози в період з липня по жовтень 2023 року через дипломатичний тиск, а потім припинила всі поставки. Замість цього вона відвантажує всю свою бавовну американському клієнту.

Таким чином, Казахстан не лише припинив постачання до росії, але й почав постачати українському союзнику, можливо, для отримання більшого прибутку. Оскільки Захід нарощує виробництво боєприпасів, він також потребує нових джерел сировини. Значна частина західного виробництва боєприпасів залежить від китайської бавовняної целюлози – вразливість, яку вони намагаються зменшити за допомогою альтернативних джерел бавовни і розробки нових видів вибухівки.

росія також покладається на імпорт хімічних речовин і прекурсорів. Хоча імпорт скоротився, компанії в Китаї і країнах НАТО продають їх безпосередньо російським компаніям, а ті потім продають тим компаніям в росії, які виробляють вибухові речовини. Поставки, які походять з країн НАТО або проходять через них, можуть бути перехоплені.

Хімічні речовини відправляються до росії для створення вибухівки.

Транспортування матеріалів і товарів також є вразливим місцем росії. Поїздам не вистачає запчастин, а 40 000 вагонів не працюють, оскільки локомотиви не виходять на лінію через необхідність ремонту. росія може перевезти лише 93% вантажів, що призводить до збільшення часу очікування і зниження продуктивності. Будь-яка подальша деградація залізничної системи вплине не лише на виробництво військових матеріалів, але й на саму економіку.

росія є самодостатньою для багатьох необхідних ресурсів, але є сфери, в яких санкції вплинуть на здатність росії виробляти зброю і боєприпаси для цієї війни, а також ускладнять її переозброєння після війни.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4