росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл

У тижневому огляді подій на фронті, котрий публікує Том Купер, Дональд Гілл констатує, що минулого тижня на курському напрямку велися інтенсивні бої, але територіальних змін не було. На Луганщині батальйони 3 штурмової зупинили просування росіян, тому фронт був статичним. Натомість "азовці " продовжували вибивати росіян з Торецька.

На день пізніше, ніж зазвичай, і в незвичний час доби, ми підбиваємо підсумки останнього тижня війни в Україні. Нагадуємо, що наступний випуск тижневика вийде у вівторок, 12 листопада.

Загальна картина. Причини прогресу росіян

Існує багато чинників, які безпосередньо впливають на війну, і одним з таких факторів, який легко зрозуміти, є здобута або втрачена територія, позначена лініями на карті. Протягом останнього року росія повільно, але впевнено просувалася в декількох секторах, і швидкість цього прогресу різко зросла за останній місяць. Важко передбачити, як довго росія зможе підтримувати такі темпи прогресу. Погода, російські ресурси і здатність України створити стабільну лінію оборони – ось деякі з чинників, які визначатимуть це, але в якийсь момент російський прогрес сповільниться.

Є й інші поточні проблеми, які не так помітні, як лінія на карті, що сприяли російському просуванню. Незрозумілі рішення українського вищого командування включають створення нових бригад, в той час як перевірені бригади на передовій відчувають нестачу в заміні. Немає жодної логіки, яка може виправдати, чому одних новобранців готують за високими стандартами, а інших відправляють на фронт без жодної підготовки. І, всупереч усім дослідженням НАТО, заснованим на досвіді війни, Україна досі не створила армію на основі дивізії, що підвищило б живучість і стійкість бригад і батальйонів, приписаних до дивізії. Замість цього Україна продовжує покладатися на бригаду як на основну маневрену одиницю, і навіть у цьому випадку поширеною практикою є відокремлення батальйонів від різних бригад і розкидання їх по всьому фронту. Це ще більше погіршує згуртованість підрозділів і втрачає переваги, які вона приносить.

Інша причина російського прогресу полягає в тому, що вони просто відправляють в атаку більше людей і техніки. У підсумку вони отримують територіальні здобутки, але зазнають постійних втрат, що відповідають найвищим показникам, яких вони зазнали у цій війні. росія все ще вербує 25-30 000 чоловік щомісяця, але її втрати становлять 36-45 000 вбитих і поранених щомісяця.

Станом на березень минулого року росія завербувала понад 150 000 в’язнів. Кількість ув'язнених скоротилася з 420 000 до 266 000, і багато в'язниць було закрито. Це зменшило джерело рекрутів. Оцінки чисельності північнокорейських військ в росії коливаються від 10 000 (США), 12 000 (Україна) до 19 000 (Південна Корея). Всі вони будуть використані як м'ясо для м'ясорубки, і вони, безумовно, матимуть певний вплив, який принесе користь росії, так само, як і ув'язнені. (росія платить північнокорейцям 2000 доларів щомісяця, тоді як російський солдат отримує щонайменше 2 500 доларів щомісяця). Немає жодних гарантій, що не буде відправлено більше, але навіть якщо найвища оцінка кількості північнокорейських солдатів відповідає дійсності, ця цифра відповідає лише двотижневим російським втратам, щонайбільше.

Призов такої кількості чоловіків, плюс еміграція мільйона людей, означає, що на відкриті вакансії залишається дуже мало людей. російська армія виплачує дедалі більші бонуси для залучення новобранців, роботодавці змушені платити вищі зарплати, щоб конкурувати з армією за людей, а російський уряд витрачає більше грошей на військові зусилля. Це спричинило високий інфляційний тиск, і російський центральний банк підвищив процентну ставку до 21%, що є найвищим показником в його історії. Ця ставка, ймовірно, буде підвищена в грудні.

Хоча російський уряд може функціонувати за таких відсоткових ставок, приватний бізнес більше не бере кредитів, оскільки не може отримувати прибуток у розмірі 22% або вище, а нові інвестиції призведуть лише до більших збитків. Цього року ВВП росії зріс приблизно на 3,6% завдяки державним військовим витратам, але МВФ очікує, що наступного року темпи зростання різко сповільняться.

Поступове скорочення російської артилерії частково компенсується російськими планерними бомбами – проблемою, на яку поки що немає відповіді. Тактичні безпілотники залишатимуться важливою зброєю для обох армій протягом усієї війни, і українські стратегічні безпілотники становлять більшу загрозу для росії, ніж російські стратегічні безпілотники для України, але російські ракети залишаються загрозою для українських міст і високоцінних тактичних цілей. Їх виробництво повільно зростає, і Україна може перехопити лише дуже невелику їх кількість.

Найбільша загроза для України – це людські ресурси. Ось чому так важливо зберегти її за допомогою стандартизованої підготовки, добре побудованої оборони, спроектованої компетентними військовими, і прийняття дивізії як основного маневреного формування України. Україна контролює всі ці можливості.

Тим часом, виробництво боєприпасів на Заході повільно зростає. США виробляють 60 000 снарядів на місяць, а ще через 15 місяців вони мають виробляти 100 000 снарядів на місяць. Виробництво боєприпасів в Європі вже перевищує виробництво в США.

Якою б прикрою і такою, якої можна було б уникнути, нещодавня втрата території не була, шлях до української перемоги все ще широкий. Погані рішення України звужують цей шлях. Втрати росії і стан її економіки розширюють цей шлях. Є багато місця для розчарування, але немає необхідності впадати у відчай.

Війна – це битва воль. Вибір – воювати чи не воювати. Ми знаємо, як ставляться до українців на окупованих територіях. Вибір не воювати означає більше того ж самого, і ще одну війну з росією в якийсь момент у майбутньому. Тому єдиний вибір – боротися, підтримувати Україну і тримати відповідальним їхнє керівництво.

Але є ще одна надія. Ми знаємо, що корпорації захищають свої інвестиції, тому ця нещодавня розмова між іноземним гостем та українським таксистом є ще одним показником.

"Кажу вам, війна скоро закінчиться", – сказав таксист. "Гм, а звідки ви знаєте?" – запитав пасажир. "Ну, подумайте самі, – відповів водій – "Макдональдс" відкриває три нових кафе у Львові. Звісно, вони щось знають!".

Курська область. Багато боїв, але лінія фронту була стабільною

Кілька відеороликів, які демонструють кадри українських атак на російські позиції із застосуванням димових гранат, протитанкових ракет та деякі кадри з точки зору атакуючої техніки. російський MRAP знищений безпілотником.

Одна з восьми бомб, скинутих на Дарино за день. Далі на південь, на 2500 метрів вглиб України, росія скинула ще три бомби.

російський авіаудар і касетний артилерійський обстріл за 5 км на південний схід від Крем'яного.

На південь від Калинова три російські БТРи висаджують піхоту перед лісом. Незважаючи на вогневу перевагу, піхота, здається, відходить від лісу. Відео закінчується до того, як акція завершиться.

БТР обстрілює українські позиції в лісі.

Харківщина.

Україна все ще контролює ліси на захід від Журавлівки, безпосередньо біля російського кордону. росія все ще регулярно обстрілює його ракетами.

росія скинула велику бомбу на південний Вовчанськ. Вид на місто з землі.

Західна Луганщина. Більша частина цього сектору була статичною – це означає, що два батальйони з 3-го штурмової, перекинуті для наведення порядку і створення нової лінії оборони, зуміли зупинити більшість російських атак минулого тижня. Однак Сенькове зазнало авіаударів. Єдиний виняток був на півдні. Після того, як Терни більше двох років захищалися від нападів зі сходу, тепер вони опинилися під загрозою з півночі.

25 жовтня український безпілотник-бомбардувальник вразив пускову установку ППО і вистежив радарну систему ППО, що втікала.

Сіверськ. 10-та гірсько-піхотна бригада (одна з "великих" бригад ЗСУ, до того ж дуже ефективна: вона утримує цей сектор вже більше року) – знищила 15 з 22 одиниць техніки і вбила або поранила близько 42 з 120 піхотинців, які брали участь в одному штурмі.

Торецьк. Після того, як Україна зачистила центр і південну частину Торецька, цього тижня лінія фронту залишилася незмінною, але росія обстрілювала українські позиції термобаричними ракетами та артилерією. 12-та бригада "Азов" працювала над російською піхотою за допомогою безпілотників. Так, за останні два дні ця бригада просунулася навіть до селища Дружба, що на північний схід від міста. Цей український контрнаступ підтримується великою кількістю безпілотників.

Покровськ. Північна та західна лінії фронту залишаються статичними, але просування російських військ на півдні прискорилося.

російський транспортний засіб рухається по одному з маршрутів постачання, який вже кілька місяців перекривається українськими безпілотниками. Уламки є свідченням їхньої роботи. Маршрут руху позначений жовтим кольором нижче. На відео не показаний інший маршрут постачання, позначений червоним кольором. На цій ділянці залізниці також багато уламків.

За 5 км від лінії фронту український безпілотник пролітає головною дорогою Михайлівки, обираючи ціль з-поміж піхоти, що блукає вулицею.

Курахове/Успенівка. 46-та бригада зупинила чергову велику атаку на Курахове, але місто зазнало сильного бомбардування і було підбито один "Леопард-1".

Успенівка зазнала авіаудару. Село Трудівське, що на південь від Успенівки, зазнало сильного авіаудару. На північ від Катеринівки, село Антонівка зазнало ракетного обстрілу. Ракети також влучили в українські позиції в лісі на південь від Побєди.

Ці обстріли, ослаблення української оборони та масовані російські атаки дозволили росії наблизитися до Курахового як з півночі, так і зі сходу. Дійсно, за останні два дні росіяни зайняли Кремінну Балку, знаходяться в Новоселидівці, а також захопили Ільїнку та Острівське. Таким чином, битва за Курахове починається по-справжньому.

Ось ще один випадок, коли російський БТР виїхав прямо на український танк, який відкрив вогонь в упор. Місце події позначено зірочкою (*) на карті. російські сили прорвалися в двох точках і змогли проникнути на 4 км і більше. Цей танк належав українському підрозділу, який зрештою потрапив в оточення. російський зв'язок був не дуже чітким, і БТР вважав, що українські сили знаходяться далі, і що танк був російським. Кілька російських машин було знищено. За українськими мірками, їхні втрати були великими.

"Архівні кадри" боїв за шахту №1 у вересні. Вони ілюструють малу чисельність військ з обох сторін. Окремі росіяни бігають між будівлями, а на першому поверсі немає нікого або, принаймні, недостатньо українців, щоб перебити їх при вході в будівлю.

Запоріжжя. На відео все ще можна побачити кола з коментарями на кшталт "128-ма бригада зупинила російську атаку, в якій було задіяно 40 одиниць техніки". Це не так: це була російська атака на стику між 113-ю бригадою тероборони і одиноким батальйоном 128-ї гірсько-штурмової бригади, на південний схід від Шахтарського. Отже, те, що ви бачите тут – це російські танки та інші бойові броньовані машини, що прориваються через українські лінії: звісно, деякі з них були виведені з ладу, але загалом вони заїхали за лінію 128-ї, а потім в тил цього батальйону, як описав Том минулого тижня.

Крим. росія втратила вертоліт Ка-52 у Керченській протоці. Загинув екіпаж з двох осіб.

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