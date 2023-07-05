росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас

Відомий британський журналіст і автор книг про росію Едвард Лукас аналізує сліпоту шведів щодо російської загрози. Адже вони лише нещодавно прокинулися і почали відновлювати військову інфраструктуру на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі. Лукас наголошує, що геополітичну освіту Заходу оплачують українці. Кров'ю і сльозами. Поза тим, він не бачить у шведських політиків особливого самоаналізу минулих помилок.

Шведський острів тепер захищений належним чином. Так тримати.

Альмедален схожий на рок-фестиваль, але з політичними дискусіями замість музики. Він відбувається щороку в липні на шведському острові Готланд. У певному сенсі, він демонструє демократію країни. Політичні шишки змішуються з виборцями на старовинних брукованих вулицях головного міста Вісбю. Всі звертаються одне до одного на "ти". Дискусії ґрунтовні, відверті та засновані на фактах.

Але Альмедален також висвічує минулі та теперішні недоліки Швеції. Однією з причин є розташування – на півдорозі між материковою частиною Швеції та Естонією. Якщо росія захопить Готланд під час кризи, вона зможе домінувати в регіоні Балтійського моря і надзвичайно ускладнить будь-яке підкріплення країн Балтії з моря чи повітря.

Поки Швеція відпочивала від реальності після 1991 року, такі побоювання здавалися вигадкою. У 2005-му уряд у Стокгольмі вивів усі військові сили з острова. Залишання цього трофейного об'єкту без захисту передбачувано привернуло увагу хижаків. Візити м'язистих росіян, чиї інтереси (м'яко кажучи) не вписувалися у звичний туристичний профіль, викликали тривогу. Інші країни закликали шведів серйозно поставитися до захисту Готланду.

Найгостріший поштовх стався 29 березня 2013 року. Два ядерні бомбардувальники Ту-22М3 у супроводі чотирьох винищувачів Су-27 наблизилися до Готланду на відстань 24 миль і здійснили навчальні бомбардування, націлені на штаб-квартиру шведської служби радіорозвідки і на ключовий командний бункер військового командування. Шведські Військово-повітряні сили, що працювали неповний робочий день, отримавши вихідні на Великдень, були безпорадними; засоби протиповітряної оборони Готланду вже давно зникли.

Але лише у 2016 році Швеція розмістила на острові роту солдатів чисельністю 150 осіб. 2018-го вона відновила розформований гарнізонний полк чисельністю 400 військовослужбовців, механізований батальйон із бронетранспортерами CV90 і танками Leopard 2, а також амфібійний батальйон Національної гвардії. Після нападу росії на Україну торік Швеція заявила, що витратить близько 160 млн доларів на відновлення військової інфраструктури на острові, що є частиною видатків на оборону. У 2021 році була відновлена протиповітряна оборона. Шведські війська тренувалися на Готланді разом із морськими піхотинцями США та іншими союзними військами під час минулорічних навчань BALTOPS. Вони включали посадку C-130 Hercules, гігантського військово-транспортного літака з розмахом крил 40 метрів, на сільську дорогу на північ від Вісбю. У квітневих навчаннях Aurora 2023, найбільших у Швеції за останні 25 років, британські і польські підрозділи тренувались на острові Готланд.

Тому цьогоріч ми почувались набагато безпечніше. Дискусії на Альмедалені також надолужують згаяне. Мої попередження про росію раніше викликали ввічливу недовіру. Тепер – ні. Короткі зауваження українського посла спричинили бурхливі овації.

Іншою головною темою розмов напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, що відбудеться цього місяця, стало затягування Туреччиною та Угорщиною розгляду заявки Швеції на членство в Альянсі. Ще кілька років тому будь-яке обговорення вступу до НАТО було майже табу в Швеції. Але країна також могла б краще підготуватися до питання НАТО, як із сумнозвісним колючим турецьким керівництвом, так і зі союзниками, які мають вплив в Анкарі. Зараз підхід уряду Стокгольма, схоже, полягає в тому, щоб заплющити очі, схрестити пальці і сподіватися, що американці з цим розберуться. Можливо. Але Сполучені Штати мають багато інших питань для обговорення з Туреччиною. Швеції слід добре подумати над тим, як конструктивно провести час у залі очікування НАТО. Зі свого боку, Альянс повинен змінити свої правила, щоб уможливити максимально тісну співпрацю.

Ці зміни відбуваються головним чином завдяки контрпродуктивному залякуванню з боку росії. Я не бачу серед шведських політиків, які приймають рішення, особливого самоаналізу минулих помилок їхньої країни. Як я зазначив на одному з дискусійних форумів, геополітичну освіту Заходу оплачують українці. Кров'ю і сльозами. Нові мелодії та нові виконавці на Альмедалені будуть дуже доречними.

Джерело: СEPA