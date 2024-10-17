росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів

Старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA) та ведуча подкасту "Кремлівське досьє" Ольга Лаутман на сторінках CEPA наголошує на глобальності російської дезінформаційної операції впливу, яка покликана послабити союзників та підтримку України. Натомість командувач Сухопутних сил США в Європі та Африці Дерріл Вільямс застерігає, що посилення російських диверсій та саботажу в Європі можуть привести до широкого конфлікту, оскільки російські оперативники зовсім не відчувають червоних ліній. Тому він та інші військові експерти наполягають, що США та країни Європи повинні бути готові до протистояння з росією.

Глобальна фабрика дезінформації. Ми перемагаємо, кажуть російські виробники фейкових новин – Ольга Лаутман

Кремль посилює дезінформаційні кампанії, спрямовані проти своїх ворогів в Україні, Молдові та західних демократіях. Це величезна, глобальна кампанія.

Ви бачили, як німкеня скаржиться в соціальних мережах на те, що промисловість її країни страждає і потребує дешевшої енергії? Або американку того ж віку, яка стверджує, що Ізраїль та Україна марно витрачають гроші американських платників податків?

Обидві заяви були підготовлені в росії, згідно з величезною кількістю документів, що просочилися в західні ЗМІ у вересні й були опубліковані, зокрема, сайтом розслідувань VSquare. Це лише два з 33,9 мільйона коментарів у соціальних мережах, сфабрикованих Агентством соціального проєктування (АСП), субпідрядником Кремля з дезінформації, лише за першу третину 2024 року.

Якщо хтось думав, що у воєнний час росія може втратити фокус у своїх кампаніях з викривлення правди проти України та ліберально-демократичних держав, подумайте ще раз. путін і його помічники все ще вважають дезінформацію ключовим елементом колоніальних зусиль проти України, а також озлобленості та непослідовності західних виборців.

Зіткнувшись з міжнародними санкціями, військовими невдачами, значними втратами і зростаючою ізоляцією, росія все більше посилює свої дезінформаційні операції, політичну підривну діяльність і маніпулювання громадською думкою на Заході, повторюючи тактику КДБ щодо психологічної війни і підривної діяльності.

Це дешево і це працює. "Громадська думка в цільових країнах проєкту поступово рухається в бік зменшення або повного припинення підтримки України", – написав в одному з витоків електронних листів керівник російської дезінформації. Коментар може бути корисливим (як і у випадку з будь-яким співробітником, який прагне підкреслити свої показники і, можливо, отримати премію за підсумками року), але в ньому є частка правди.

АСП є однією з кількох тіньових організацій, відповідальних за створення невпинних хвиль фейкових новин, мемів і маніпуляцій у соціальних мережах, щоб посіяти розбрат, і нагадує Агентство інтернет-досліджень (АІД) покійного Євгена Пригожина. Як і АІД, АСП діє в глобальному масштабі, пристосовуючи свою тактику до внутрішнього ландшафту кожної країни і використовуючи вразливі місця суспільства, такі як економічні труднощі, міграційні проблеми та культурні питання.

Згідно з витоком, АСП діє як "центр психологічної війни", для чого використовує творців мемів, інтернет-тролів та "ідеологів", коментаторів, а також "оператора ботоферми".

Він прагне розширюватися. У документі під назвою "Проєктний офіс інформаційних операцій у країнах Балтії" SDA запропонувала створити центр у Калінінграді для роботи з країнами Балтії, Польщею та Німеччиною. У документі це підкреслюється: "Завдяки своєму географічному положенню та історичним культурним зв'язкам з Європою Калінінградська область є найбільш зручним плацдармом для організації та проведення інформаційних операцій в країнах ЄС".

Ключовим моментом російської тактики є зосередження на групах, які можуть зашкодити суспільному консенсусу з таких питань, як Україна і росія. Сприяння подальшому зростанню ультраправих партій, таких як німецька "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та французьке "Національне об'єднання", є ключовими цілями АСП. Витік документів показує, як російські дезінформаційні кампанії адаптували свої меседжі для підтримки цих партій і резонують із занепокоєнням їхніх виборців, зокрема, економічними проблемами, антиімміграційними настроями і скептицизмом щодо ЄС.

Праві в Європі не завжди грають у м'яч, зазначається в одному з документів АСП, посилаючись на проукраїнську позицію прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні та деякі симпатичні слова на адресу президента Зеленського від Марін Ле Пен.

Але додає, що: "Загальний успіх ультраправих на виборах до Європарламенту сприймається в усьому світі як успіх російської зовнішньої політики і, більше того, російської пропаганди".

АСП – лише один з гвинтиків у розгалуженій російській дезінформаційній машині. Інша операція російського впливу, викрита на початку цього року, була спрямована на Європу напередодні виборів до Європейського парламенту. Під керівництвом українського втікача Віктора Медведчука, близького союзника путіна, який проживає в росії, була створена нині неіснуюча платформа "Голос Європи" для поширення прокремлівської дезінформації та просування антизахідних настроїв.

Чеська влада припинила операцію, виявивши приховане фінансування політиків, які відповідають стратегічним цілям росії. Артем Марчевський, ймовірний керівник фонду, заперечує будь-яку відповідальність і, за повідомленнями, отримав притулок у Словаччині.

Тим часом, у Молдові митники в Кишиневі нещодавно перехопили 900 000 євро (980 000 доларів) незадекларованої готівки, яку контрабандою ввезли понад 100 росіян, що прибули з росії через Вірменію. Ці гроші, ймовірно пов'язані з олігархом, якого підтримує Кремль, призначалися для фінансування протестів і купівлі голосів напередодні президентських виборів у Молдові в жовтні – критичного моменту для проєвропейського уряду країни.

Спроби підкупу виборців тривають у країні вже деякий час, а державні службовці та пенсіонери в одному з традиційно проросійських регіонів отримують значні індивідуальні виплати безпосередньо з банку, пов'язаного з Кремлем.

Як і Україна, Молдова стала полігоном для випробування ширших дестабілізаційних зусиль росії. Кремль розглядає Молдову як стратегічне поле бою у своїй кампанії, спрямованій на утримання країн, колись окупованих Радянським Союзом, у сфері свого впливу і недопущення зближення із Заходом. Молдова заявляє, що Кремль фінансує провідних проросійських діячів, таких як молдовський бізнесмен-утікач Ілан Шор, з метою підірвати її демократичні та європейські амбіції. Голосування щодо закріплення мети членства в ЄС в конституції відбудеться 20 жовтня, разом з президентськими виборами.

Звісно, основні зусилля росії цього року зосереджені на президентських виборах у США. Згідно зі свідченнями ФБР у вересні, російська схема під назвою "Проєкт "Старі добрі США" націлена на виборців у шести штатах, що вагаються. Одним із головних меседжів проєкту було те, що "США повинні спрямувати свої зусилля на вирішення своїх внутрішніх проблем замість того, щоб витрачати гроші на Україну та інші "проблемні" регіони". Ідентичні наративи з'явилися під час масової дезінформації навколо нещодавніх ураганів, що спричинили руйнування у Флориді, Північній Кароліні та кількох інших штатах.

Обвинувальний акт Міністерства юстиції США у вересні пролив світло на роль медіа-компанії RT, пропагандистського підрозділу російських спецслужб, у проведенні дезінформаційних операцій. Схема передбачала таємне спрямування майже 10 мільйонів доларів компанії зі створення контенту, що базується в штаті Теннессі, для виробництва та поширення проросійської пропаганди через американських ультраправих впливових осіб. Ця операція, замаскована під легальний контент, використовувала такі платформи, як TikTok, Instagram, Twitter/X, подкасти і YouTube, для поширення стратегічної кремлівської пропаганди, включаючи спробу звинуватити Україну в терористичній атаці в Москві в березні, а також посіяти розкол і посилити внутрішні розбіжності напередодні виборів.

росія, разом з Китаєм та Іраном, також використовує ШІ для посилення своїх дезінформаційних операцій. Раніше цього року представник АНБ попередив, що хакери і пропагандисти в усьому світі все частіше використовують генеративні чат-боти зі штучним інтелектом, такі як ChatGPT, для спілкування з потенційними жертвами. Витік документів показав, що Агентство національної безпеки виявило зростаючу тенденцію у використанні контенту, створеного штучним інтелектом, російськими дезінформаційними операторами.

Ще однією тактикою, яку дедалі частіше застосовує російська розвідка, є операція "Двійник", вперше виявлена дослідниками EU DisinfoLab у 2022 році. Doppelganger поширює дезінформацію через мережу клонованих веб-сайтів, фейкові статті та маніпуляції в соціальних мережах. У вересні Міністерство юстиції США оголосило, що припинило частину цієї операції, яка еволюціонувала до видавання себе за ширше коло достовірних суб'єктів, окрім традиційних ЗМІ, включно з урядовими установами та безпековими організаціями.

росія також продовжує ескалацію своїх диверсійних операцій по всій Європі, прагнучи посіяти хаос і страх для подальшої дестабілізації західних демократій.

Притягнення до відповідальності західних і таємних посібників росії має вирішальне значення для ліквідації цих мереж. Наслідки бездіяльності є глибокими, і стійкість західних демократій залежить від нашої здатності протистояти і протидіяти невпинному натиску російської дезінформації та зловмисним операціям впливу.

російські диверсії збільшують ризик більшого конфлікту в Європі. Тим часом американські військові в Європі "тренуються як колись" – генерал армії США Деріл Вільямс

Головнокомандувач Сухопутних військ США в Європі та Африці попередив цього тижня, що російські оперативники, які діють на території НАТО, посилили ризик військової ескалації у відносинах з Москвою. "Частка прорахунків є такою високою, як ніколи", – заявив генерал армії США в Європі і Африці Дерріл Вільямс.

Виступаючи на щорічній конференції Асоціації армії США у Вашингтоні, Вільямс сказав, що не може вдаватися в подробиці ситуації. Однак він описав оперативників як нетрадиційних і не "класично підготовлених". Після нападу росії на Україну в 2022 році американські військові висловлюють занепокоєння відсутністю систем, які були створені за часів холодної війни і які допомагали Вашингтону і Москві розуміти сигнали один одного і уникати ядерного конфлікту.

За словами Вільямса, російським оперативникам бракує розуміння "червоних ліній" союзників, яке було у їхніх радянських попередників. "Ми можемо вскочити в цю халепу через людей, які зараз нишпорять по всій Європі і чинять лихо у всіх наших дворах", – сказав Вільямс. Він зазначив, що союзники повинні готуватися до довгострокової протидії загрозі з боку росії, яка, незважаючи на важкі втрати в Україні, продовжує відновлювати свої сили, збільшувати витрати на оборону і виробляти боєприпаси з промисловою базою на рівні воєнного часу.

Поза межами України зростає занепокоєння щодо російської активності, яка поширюється на країни-члени НАТО. У понеділок німецькі урядовці звернули увагу на раніше не розголошуваний інцидент, що стався в липні в східному місті Лейпциг, де в логістичному центрі DHL загорівся пакунок перед завантаженням на вантажний літак. Німці заявили, що в цьому інциденті підозрюють російську диверсію.

Були й інші причини для занепокоєння. "Ми спостерігаємо саботаж по всій Європі", – заявив експерт з наземних воєн з Королівського інституту об'єднаних сил в Лондоні Джек Вотлінг, який разом з Вільямсом брав участь у панельній дискусії з питань безпеки НАТО. Численні підпали, спроба вбивства промислового лідера в Європі і різні інформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію політичних систем країн Альянсу, – це лише деякі з нещодавніх дій, здійснених росією на території НАТО, сказав він. "І ми неодноразово бачили, як російська зброя пролітала через повітряний простір НАТО на шляху до України", – зазначив Вотлінг, не уточнюючи деталей. "Отже, це дуже реально, і це може призвести до ескалації..., а це означає, що ми повинні бути готові до бою сьогодні ввечері", – застеріг експерт.

У штаб-квартирі Вільямса у німецькому Вісбадені військові навчання стали більш складними, щоб краще підготувати сухопутні війська до потенційного широкомасштабного конфлікту. Минулого місяця USAREUR очолив двотижневі навчання під назвою Avenger Triad 24, в яких брали участь армії США та 10 інших країн, координуючи відповідь на теоретичну російську атаку. За словами Вільямса, це були, мабуть, найбільші командно-штабні навчання в Європі з 1980-х років. "Ми тренуємось так, як колись", – сказав він, маючи на увазі епоху холодної війни, коли союзники регулярно проводили масові мобілізаційні навчання. Одним з елементів навчань Avenger Triad 24 було проходження корпусів або переміщення великих підрозділів один повз одного на полі бою. За словами Вільямса, такі маневри демонструють, як союзники адаптуються.

"Жоден інший театр не направляє корпуси в бій. Жоден інший театр. В Європі ми це робимо – широкомасштабні бойові операції", – наголосив Вільямс.

Джерело: експертка Ольга Лаутман та генерал Деріл Вільямс