У тижневому огляді подій на фронті Дональд Гілл розповідає про великі втрати ворога на Курщині: великий контрнаступ росіян знову захлинувся. Почала, схоже, стабілізуватися ситуація біля Покровська, але росіяни продовжують тиснути біля Великої Новосілки. Традиційно і Том Купер, і Дональд Гілл звинувачують у негараздах на фронті Сирського.

Вступ Тома Купера. Минув ще один тиждень цієї війни, і настав час для щотижневого огляду Дональда Гілла. Замість звичайного, "довшого", вступу, цього разу я "обмежуся" коментарями, що стосуються передісторії та контексту конкретних подій: з огляду на їхній масштаб, не дивно, що всі недоліки українського керівництва, про які ми повідомляли протягом останніх тижнів, продовжують домінувати в потоці бойових дій.

Наразі я можу додати лише дві "деталі". Перша з них полягає в тому, що після "155-ї механізованої бригади", "152-ї єгерської бригади" та "156-ї механізованої бригади", майже такий самий набір провалів вищого українського військового командування став відомий і у випадку з 157-ю механізованою бригадою. Що, звісно, не дивно: це радше логічний наслідок "системи Зеленського і Сирського", загрози якої я намагався описати в інтерв'ю Людмилі Немирі на телеканалі "УкрЛайф" два тижні тому.

Не дивно, що всі можливі обіцянки про протилежне виявилися брехнею, і не тільки продовжується мобілізація технічного персоналу Військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони України (ПС ЗСУ; я зазвичай скорочую "ППО") в якості "піхоти", але тепер ще й мобілізація людей, які виробляють БПЛА дальнього радіусу дії...

Теоретично: "без проблем", за умови, що ці люди пройдуть якісну підготовку. Або, якщо "система Зеленського" подбала про мобілізацію всього українського суспільства, через мобілізацію всього населення (наприклад: з метою посилення виробничих потужностей шляхом залучення до них тисяч людей). Однак, за умов, коли нинішнє українське керівництво не лише залишається на своїх позиціях, але й вперто відмовляється реформувати все, що воно робить – не лише ЗСУ (систему, включаючи доктрину і, відповідно, підготовку кадрів) – цього просто не станеться...

Крім того (і це другий пункт), Зеленський і Єрмак зайняті тим, що перебирають на себе контроль над Агентством оборонних закупівель (і його бюджетом у кілька мільярдів доларів США). І це після того, як вони вже перебрали контроль над кількома іншими подібними установами, щоразу з тими самими наслідками: зробити їх неефективними, позбавити виконавчих повноважень і зробити їх абсолютно марними (але дорогими).

...інакше кажучи: після системного руйнування мобілізаційних заходів та (лише для прикладу) медичного забезпечення в ЗСУ, адміністрація Зеленського, та сама, що з радістю хвалиться досягненнями української БПЛА-індустрії, більшість з яких з'явилася без її участі, – тепер має намір зруйнувати закупівлю та виробництво озброєнь в Україні також і в цій сфері.

...з чого, до речі, можна зробити висновок, що створення додаткових нових (і нікому не потрібних) бригад буде продовжено, та/або що заява Зеленського про припинення "політики жодного кроку назад" теж виявилася черговою брехнею ("блискучий" приклад на підтвердження цього висновку ми побачимо в огляді нижче).

Курська область.

Полювання на російську піхоту на дорозі за 3 км на північ від Новоіванівки.

Один з декількох авіаударів по Погребках. Село також зазнало численних артилерійських та безпілотних обстрілів.

Три російські бомби впали на Черкаське.

Український танк впритул обстрілює росіян на східній околиці Махнівки. Неподалік перехоплено український безпілотник.

На північ від Курилівки атаковано українську машину. російського солдата атакує безпілотник на схід від села.

За 4 км на захід від Гуєвого знищено українську бронемашину. Саме село було кілька разів обстріляне російською артилерією та РСЗВ.

Ще один російський командний пункт у Рильську був уражений, але подробиці не були опубліковані.

Загалом, минулого тижня відбулося багато дрібних російських атак, але не було великого контрнаступу: він пішов на спад ще за тиждень до того. Причини дві: і росіяни, і північнокорейці "виснажилися", а українці отримують дедалі більше артилерійських снарядів. Останнє ми обговоримо в наступних частинах.

Натомість, давайте озирнемося назад, наприклад, щоб зрозуміти, чому росіяни і північнокорейці вичерпують свій запал: українська 22-а механізована бригада стверджує, що два тижні тому знищила батальйон північнокорейських військ у запеклих боях на захід від Малої Локні. Серед загиблих були знайдені документи трьох підполковників, які були командирами рот. У солдатів були лише боєприпаси та шоколад. Ні в кого не було пляшок з водою, тому що план полягав у тому, щоб зайняти українські позиції і використовувати їхні запаси. Коли вони зайняли позиції, росіяни, які мали йти слідом, не змогли скористатися проривом, а мовні проблеми призвели до того, що північнокорейці відкрили вогонь по росіянах. Вони мали краще спорядження, ніж росіяни, але завжди пересувалися пішки. Єдиним транспортним засобом, який вони використовували, були гольф-кари для перевезення боєприпасів. Вже більше двох тижнів північнокорейські солдати не були помічені в деяких секторах, але Україна стверджує, що вони все ще воюють в інших місцях.

Зважаючи на те, що твердження 22-ї бригади добре обґрунтовані, не дивно, що "навіть" північнокорейці дійшли висновку, що Генштаб у Москві радше зацікавлений у безглуздому розбазарюванні своїх найкращих військ, аніж в їх ефективному розгортанні.

Для тих, хто може мати сумніви з цього приводу: так, враховуючи, наскільки ми всі звикли до того, що наші власні лідери абсолютно непідзвітні й тому поводяться ірраціонально, хто б міг подумати, що північнокорейські лідери (або, принаймні, військові командири) поводяться інакше, чи не так...?

Харківщина. За шість кілометрів на схід від Вовчанська росіяни зруйнували будинок. За 3,5 км на схід від міста українці знищують чотири з п'яти атакуючих машин. На більшій частині пустиря самого Вовчанська, тим часом, залишилося дуже мало укриттів.

Куп'янськ-Сватове. Загальна довідка: як повідомлялося ще в січні (і в інтерв'ю UkrLife також), з грудня Німеччина постачає в Україну більшу кількість артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Інакше кажучи, після трьох років війни навіть зациклена на процедурах німецька адміністрація зрозуміла, що їй потрібно "реформуватися": навести лад у своїх процедурах, почати розміщувати замовлення на зростаючі обсяги боєприпасів, оплачувати (до) 50% з них авансом, і тоді промисловість почне постачати.

"Не дивно", враховуючи, що ЗСУ зараз (трохи) краще забезпечені артилерійськими боєприпасами, також зростає кількість повідомлень про українські артилерійські удари і –сюрприз, сюрприз – контратаки. Один, невеликий, приклад, що свідчить про результати, стався на ділянці Куп'янськ-Сватове.

Українці атакували будівлю на північній околиці Дворічної. За 3 км на північ від села виявлено росіянина на березі невеликої річки, якого атакували, але не знищили.

Приблизно за кілометр на південь від Західного 40-а артилерійська бригада, використовуючи фугасні та касетні боєприпаси, атакує росіян на південно-східному краю переправи через річку. Приємно бачити таку кількість артилерійських боєприпасів.

За 9 км на схід від Петропавлівки знерухомлено, а потім знищено українську БМП.

77-а бригада стверджує, що в Загризовому було знищено 12 одиниць техніки та багато росіян.

Терни. За 2500 м на схід від Ямполівки в близько десятка росіян влучили осколково-фугасними та одним касетним снарядом. Використання такої кількості артилерійських боєприпасів є добрим знаком.

Сіверськ. Безпілотник Nemesis вночі полює на три різні машини в Кремінському лісі.

росіяни обстрілюють Григорівку, що за 5 км від лінії фронту. Вони стверджують, що це українська база безпілотників.

Часів Яр. По суті, місто втрачене для України: лише невеликий район все ще утримується ЗСУ.

І ось, під Іванівкою захоплено давно покинутий М113.

російські безпілотники атакують українські позиції на околицях північного Часів Яру. На південь від міста та за кілометр від фронту росіяни обстрілюють українські позиції.

Торецьк. Як не дивно, Сирський і його друзі, схоже, дійшли висновку, що якщо вони нададуть достатньо артилерійських боєприпасів підрозділам ЗСУ, які воюють в інших секторах, а не в Курській області рф, то вони "теж можуть воювати". А оскільки Німеччина (і деякі інші члени ЄС) постачає більше артилерійських боєприпасів, ми можемо бачити більше подібного в дії. І (повільно) зростає кількість успіхів української оборони.

Хорошим прикладом такого розвитку подій є Торецький напрямок, де покращення доступності артилерійських боєприпасів і низка "невеликих" українських контратак майже зупинили російський наступ. Можливо, це сталося надто пізно: місто вже повністю перебуває під російським контролем.

Звичайно, можна було б сказати, що справжньою причиною їхньої "зупинки" є те, що після всіх втрат, яких вони зазнали під час багатомісячного шліфування Торецька, росіяни "вичерпали себе" на цьому напрямку. Однак справа в тому, що, на відміну від звичайного розвитку подій у подібних ситуаціях (і що з моменту падіння Сєвєродонецька, ще в червні-липні 2022 року) – цього разу росіяни не змогли продовжити розвивати свій успіх: поки що всрф абсолютно не змогли скористатися можливістю і просунутися далі.

На північній околиці Торецька полк "Сафарі" бригади Національної поліції "Лють" застосовує тактику, що стала стандартною для українських підрозділів у цьому секторі. Вони швидко під'їжджають до будівлі на броньованій машині й відкривають щільний вогонь на придушення зі станкових кулеметів та піхоти. Коли захисники будівлі намагаються сховатися від такого вогню, вони закладають величезні фугасні заряди на таймерах, які (сподіваємося) вибухають незабаром після їхнього відходу. Бригада "Хижак", інший підрозділ Національної поліції, робить те ж саме. Бригада "Корд", також з Національної поліції, штурмує будівлю і вбиває одного росіянина, а чотирьох інших захоплює в полон на півночі міста. Після того, як російська піхота увійшла в будівлю шахтного комплексу на північній стороні міста, український танк обстріляв їх в упор.

російський авіаудар за 2 км на захід від лінії фронту в Торецьку.

Атаки українських силовиків на Леонідівку тривають. Це хороша новина. Місяць тому російські війська були на 2 км північніше. Контратаки є невід'ємною частиною будь-якої оборони. російський бронетранспортер наїжджає на міну на західній околиці.

Традиційний вигляд українського міста після того, як росіяни увійшли в контакт з ним. Це Торецьк.

Покровськ. Окрім додаткових артилерійських боєприпасів, у підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку також з'явився новий командир: вже близько тижня замість Сирського ними командує не хто інший, як генерал Драпатий – командувач Сухопутних військ ЗСУ. Звісно, на перший погляд це може здатися продовженням практики Сирського щодо мікроменеджменту та підпорядкування собі командирів на рівнях між ним (Головнокомандувачем ЗСУ) та командирами бригад.

Втім, між Сирським і Драпатим є, або, принаймні, має бути – кілька принципових відмінностей. Основна, я б сказав, приблизно така: якщо Сирський вважає катастрофу під Дебальцевим (де в лютому 2015 року сотні бійців ЗСУ загинули, намагаючись вийти з котла, створеного російським наступом у фланг) "тактичним успіхом", і досі хизується цим як одним зі своїх найбільших бойових досягнень (мабуть, тому, що принаймні щось з його командування вижило в тій битві), то Драпатий у липні 2014 року успішно вирвався з усім своїм підрозділом зі схожого котла в районі Зеленопілля (втративши при цьому загиблим одного солдата).

Крім того, Драпатий має досвід (серйозного) ефективного командування 30-ю механізованою та 58-ю моторизованою бригадами і вважається кимось на кшталт "одного з небагатьох українських генералів нового зразка": тим, чия (більш-менш) вся військова кар'єра базується на бойовому досвіді, починаючи з 2014 року.

Інакше кажучи: Драпатий – один з "молодших" командирів ЗСУ, якому Сирський і його друзі дозволили просуватися по службових сходах.

...чи було це їхньою "помилкою", чи якоюсь випадковістю – наразі незрозуміло.

Справа в тому, що, на відміну від Сирського, Драпатий не є мікроменеджером, але має команду молодих і компетентних офіцерів, які працюють з ним, і, який сюрприз, також (дуже) популярний серед "нових" офіцерів по всіх підрозділах (ЗСУ).

Шкода тільки, що Сирський не дозволив йому реформувати всю армію так, як потрібно...

Так чи інакше... на початку минулого тижня Драпатий провів реорганізацію деяких формувань ЗСУ в районі Покровська, відкликав кілька побитих батальйонів і рот, замінивши їх (відносно) свіжими підрозділами. Хоча ці ротації уможливили принаймні кілька незначних російських просувань, зрештою, вони їх зупинили. Можливо, в останні кілька днів росіяни відновили свої атаки, але в цілому їхній темп значно сповільнився. Настільки, що принаймні на деякий час ("надія вмирає останньою") ситуацію в цьому секторі можна охарактеризувати як таку, що "можливо, стабілізується". Будемо сподіватися, що ще не надто пізно...

За підтримки "Бредлі" 425-й батальйон увійшов у захоплені російські оборонні споруди на південний схід від Котлиного якраз перед тим, як артилерійський снаряд впав на дорогу, де вони були за кілька хвилин до цього. Після цього вони зачищають окопи. Відео: українські безпілотники працюють над російськими позиціями на північ від села. За 2 км на північний схід від села знищено покинутий український гусеничний транспортний засіб.

росіяни обстрілюють позиції на північ від Зеленого.

У Даченському виявлено росіянина, за ним вислано безпілотник.

Поблизу Єлизаветівки знищено дві покинуті українські машини.

Андріївка. Одним із секторів, де не було помітно впливу Драпатого, але було помітно вплив Сирського минулого тижня, була Андріївка. Там Сирський "успішно" створив котел, який приблизно в два, якщо не більше разів більший за Дебальцевський. Бо, знаєте, чому той, хто в 2015 році вважав катастрофічний вихід саме з такого котла за "тактичний успіх", через 10 років повинен думати про подібні справи інакше?

Відповідно, навіщо тоді Сирському наказувати тамтешнім підрозділам ЗСУ відходити, якщо вони не можуть утримати фронт у 20 км і опинилися у фланговому оточенні? Набагато доцільніше змусити ті ж підрозділи утримувати близько 50 км, і це з трьох боків навколо, і з меншими силами (згадаймо про втрати останніх двох місяців), ніж раніше...

Якщо у вас є сумніви щодо цієї оцінки, перевірте карту:

Справа в тому, що Сирський – єдиний в ЗСУ, у кого "є мозок" і здатність тверезо мислити, а всі інші – некомпетентні й тупі... А так... ну, зітхніть... Українська піхота була обстріляна і потрапила під обстріл під час пересування в Дачному. У південній частині села були помічені російські війська. На півночі під обстріл потрапили українці, які пересувалися на пікапі. Тим часом, Дачне втрачено, тому можна сподіватися, що вцілілі підрозділи ЗСУ нарешті виведені з цього котла.

Примітно, що зіткнення між бронетехнікою на цій війні залишаються рідкісними. Не лише в цьому секторі, але особливо в цьому секторі. Бронетехніка – на кшталт основних бойових танків "Леопард-2" 33-ї механізованої бригади – частіше використовується для обстрілу позицій піхоти. А більшість російських танків модифіковані в "танки-черепахи": перевозять піхоту, одночасно виконуючи роль штурмових гармат. Ефективність безпілотників обмежує використання бронетехніки короткими операціями перед тим, як знову шукати укриття, і навіть ці короткі експозиції призводять до того, що багато машин пошкоджуються або знищуються. Але танк 33-ї механізованої бригади атакував російську колону і показав, наскільки ефективними можуть він може бути, кілька разів підбивши щонайменше п'ять машин.

На схід від Зеленівки на дорозі помічено російських мотоциклістів. Усередині села обстрілюють українські позиції.

На схід від Костянтинополя дві російські бомби зруйнували міст.

Безпілотник 46-ї бригади полює на російський розвідувальний безпілотник Zala. Можливо, що марні спроби Zala ухилитися автоматично спрацьовують при виявленні сигналу поблизу, але безпілотник FPV швидший, маневреніший і має більшу висоту польоту.

Велика Новосілка. Ймовірно, через те, що Сирський був надто зайнятий іншими справами (наприклад, організацією великого котла в районі Андріївки), відхід українських військ з Великої Новосілки був "більш-менш" "добрим". Читай: відносно добре організованим і таким, що призвів до (відносно) невеликих втрат.

Своєю чергою, це дозволяє зробити абсолютно чіткий висновок про стиль командування Сирського:

1) cпочатку він ігнорує проблему, поки не стає занадто пізно;

2) потім він здивований, що проблема існує;

3) потім він реагує, але із запізненням;

4) потім розгортає ще один батальйон, щоб залатати дірку на фронті, і

5) наказує військам йти в безглузді контратаки, щоб виправити свої помилки;

6) забуває і не звертає уваги на результати (тобто дозволяє решткам розбазарених ним підрозділів розібратися самим). Нарешті,

7) відмовляється аналізувати досвід і виносити з нього логічні висновки: натомість робить так, ніби нічого подібного раніше не відбувалося, і

8) повторює "кроки"1-7 знову і знову...

...що, як не дивно, є також способом "роботи" більшості ЗСУ (тобто підлеглих Сирського)...

...що, своєю чергою, робить особливо Сирського "вкрай непередбачуваним" для московських "тупоголових командирів"...

Не дивно, що на відміну від Торецького напрямку, після падіння Великої Новосілки, російський наступ триває. На Новопіль впало 13 бомб, що свідчить про те, що росія планує штурм найближчим часом. За 6 км від лінії фронту виявлено та знищено український танк.

За 3 км на захід від Нескучного російські війська просуваються до захоплених українських оборонних позицій, але, схоже, артилерійських боєприпасів достатньо, щоб відбити і цей штурм.

Заявлена стратегія України полягає в тому, щоб повільно здавати території, знекровлюючи росіян втратами в живій силі й техніці та мінімізуючи власні втрати. Конкретний шматок землі потрібно розглядати з точки зору того, чи надає він тактичну перевагу, чи є занадто дорогим для утримання. Ця оцінка може змінюватися відповідно до ситуації.

А поки що продовжимо обговорювати "наполягання Сирського на тактично успішних котлах". Завдяки йому, щонайменше так само, як і завдяки Зеленському (тобто тому, що Зеленський вважає "успішним досвідом Сєвєродонецька" у березні-липні 2022 року, який, своєю чергою, спонукав його віддати наказ "ні кроку назад", особливо після Бахмута) – численні підрозділи ЗСУ неодноразово опинялися в близьких до оточеннях. Це почалося з Маріуполя та Волновахи в лютому-травні 2022 року (чи потрібно говорити про це ще?), продовжилося 24-ю механізованою бригадою, яка опинилася в майже повному оточенні в Попасній у квітні-травні 2022 року. Потім, у червні-липні 2022 року, ЗСУ чудово трималися в Сєвєродонецьку, а потім у Лисичанську, аж поки не опинилися там майже в оточенні: тоді вони зазнали найтяжчих втрат у цих двох битвах за лічені дні – при виході з котлів. Потім Курдюмівка, потім Соледар, потім Бахмут, потім Авдіївка, Вугледар, Шахтарське, Курахове... і шість тижнів тому Макарівка опинилася в оточенні. Минулого тижня в основному в оточенні була Велика Новосілка...

(...кількість "менших" випадків близького оточення обчислюється сотнями...)

Факт полягає в тому, що хоча два українських "командири" (Зеля і Сирський), схоже, одержимі ідеєю створення таких боїв, це тактично гірші ситуації, які призводять до більших втрат. Наприклад, прес-секретар 110-ї бригади заявив, що вони змогли відступити і уникнути оточення, і їм допомогли погодні умови. Немає повідомлень про те, що хтось залишився, але немає жодних повідомлень про те, скільки додаткових втрат серед українських військовослужбовців сталося в результаті оточення.

Висновок напрошується сам собою: створення таких боїв діаметрально протилежне "офіційно оголошеній" стратегії Зелі та Сирського.

Без сумніву: іноді ситуації розвиваються попри розумні кроки, що вживаються. Однак в Україні, в ЗСУ, випадків, коли підрозділи потрапляли майже в оточення росіян, так багато, що можливі лише три варіанти:

А) або вище командування некомпетентне, і це навмисно; або

Б) це не навмисно, але вищі командири занадто некомпетентні, щоб дбати про координацію підрозділів, а отже, і про фланговий захист.

C) Альтернативний, хоча і найгірший варіант: це і А, і Б.

Ще одна група фактів, що випливають з цього: неодноразові оточення або близькі до оточення свідчать про те, що існує поганий зв'язок між командуванням і підлеглими, поганий зв'язок і координація між сусідніми підрозділами, а також про те, що події, які тривають тижнями і днями, відбуваються швидше, ніж оперативний штаб Збройних Сил України здатен реагувати на зміни. Більше того, повторюваний досвід такого роду вкрай деморалізує війська і руйнує їхню довіру до командирів вищого рівня.

(...що, звісно, має додаткові, вкрай негативні наслідки для спроб мобілізації, які вже були змарновані через корупцію та некомпетентність адміністрації Зеленського. Зрештою, більшість "молодих" українців, яких ми запитували про це, висловили свою відмову від мобілізації саме через те, що "не хочуть бути вбитими/скаліченими/іншими через якогось ідіота-командира").

Запоріжжя. росіянин розповідає про труднощі свого підрозділу з українськими безпілотниками.

Херсонщина. Ліквідовано російський катер, який не був захоплений. росія скинула пару бомб на північну сторону зруйнованого мосту.

росія. Порівняно з 2023 роком, поставки російської нафти у 2024 році впали на 9,1%. Постраждали нафтопереробні заводи, розташовані на відстані до 1500 км, і було здійснено 84 атаки на нафтову інфраструктуру. Це сталося навіть попри те, що Байден у березні минулого року закликав Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру через побоювання, що це може призвести до зростання світових цін на нафту і газ.

Рязанський нафтопереробний завод, що становить майже 5% російських нафтопереробних потужностей, призупинив роботу через пошкодження, спричинені ударом 24 січня. Загорілися нафтосховища, було пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання, що унеможливило відвантаження нафти. Також було пошкоджено гідронагрівач, який видаляє домішки. Про те, коли НПЗ може відновити роботу, не повідомлялося.

Нафтопереробний завод у Кстово біля Волги був охоплений полум'ям. Він також виробляє 5% російського обсягу нафтопереробки – 13 мільйонів барелів на рік.

Волгоградський НПЗ зазнав нападів у лютому та травні 2024 року. У травні його відремонтували через тиждень після нападу. 15 січня 2025 року на заводі спалахнула пожежа, яку місцева влада назвала внутрішньою проблемою. Минулого тижня завод знову зазнав нападу. Окрім виробництва бензину та мазуту, завод забезпечує 7% російського виробництва дизельного палива.

Постраждала Андреапольська нафтоперекачувальна станція, що змусило росіян перекрити магістральний нафтопровід до терміналу Усть-Луга в Ленінграді, через який проходило 20% російського експорту нафти. Кожен день його простою – це втрачені доходи.

Через Білорусь проходять два трубопроводи з росії до решти Європи. Насосні станції обох трубопроводів зазнали атак і були підпалені, але масштаби збитків ще не відомі.

Меншим нафтопереробним заводам важко залишатися прибутковими в умовах санкцій і атак безпілотників. У листопаді минулого року повідомлялося, що Туапсинський НПЗ пережив кілька зупинок у 2024 році через низьку рентабельність. Ільський та Новошахтинський НПЗ працювали на половину потужності. Ці три заводи, ймовірно, повністю закриються на початку цього року. Також у 2024 році частково зупиняться Волгоградський, Ільський та Яйський НПЗ через дефіцит обладнання, необхідного для проведення ремонтних робіт. Вітчизняні поставки обладнання забезпечують лише 30-45% насосів, компресорів і реакторів, а санкції перекрили доступ до зовнішніх джерел. Китайські нафтові технології не сумісні з російськими.

Минулого тижня відбулося кілька атак, які не відображені на цьому графіку.

Через атаки безпілотників росіяни вдосконалюють свою протиповітряну оборону на деяких базах у вигляді ангарів, укриттів і систем ППО С-300/С-400. У росії зменшується кількість систем протиповітряної оборони, тому нещодавно передислоковані системи ППО доводиться вивозити з інших місць.

У вересні минулого року на 107-му арсеналі в Торопці сталися потужні вибухи, коли вибухнули тонни боєприпасів. Бункери важкодоступні для безпілотників, тому вони дочекалися прибуття потяга, який перевозив боєприпаси, а потім атакували його, а також купи боєприпасів, які не були в бункерах, а були складені на відкритій місцевості. Минулого тижня вони знову дочекалися прибуття потягу і атакували його та ще три будівлі. Було зафіксовано 20 вибухів.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3