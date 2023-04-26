Британське видання The Economist вирішило написати про трансформацію злочинного світу в Україні через війну. Деякі тези видання мають під собою ґрунт, а інші межують з наївністю. Втім, варто ознайомитися з тим, як нас сприймають у світі, і чи є у нас надія на "покращення".

Британське видання The Economist розповідає про Одесу, через яку контрабанда йшла з ХVIII століття, і де все зупинилося через війну і припинення роботи порту. Одеса була ключовим вузлом у великій мережі злочинності, зосередженій в Україні та росії, яка простягалася від Афганістану до Анд. Вона була частиною "найпотужнішої кримінальної екосистеми в Європі", цитує журнал аналітичний центр "Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності" (GITOC).

Вторгнення росії, на думку The Economist, прокотилося по цьому злочинному світу наче землетрус. Переважна більшість українських мафіозі припинили співпрацювати зі своїми російськими колегами: "Ми злочинці, ми проти будь-якої держави, але ми вирішили, що ми за Україну", – каже виданню один із них. Прибуткові маршрути контрабанди героїну змінюються, що впливає на ціни і прибутки злочинних синдикатів за тисячі кілометрів.

The Economist нагадує, що Україна бореться з корупцією відтоді, як вийшла зі складу Радянського Союзу в 1991 році. Революція на Майдані 2013-14 років скинула корумпованого президента і частину олігархії, що стояла за ним. І, чомусь, The Economist додає не зовсім підтверджені твердження, що Володимир Зеленський провів реформи, які знищили мафію. Але, додає сумнівів видання, у кращому випадку це була половинчаста зачистка, і нагадує, що до вторгнення GITOC ставив Україну на 34 місце зі 193 країн за індексом злочинності і на третє місце в Європі. Україна також посідала дуже низькі місця за сприйняттям корупції.

The Economist стверджує, що Україну пов'язували зі світовими кримінальними ринками три речі: контрабандна "супермагістраль", що поєднує росію та Україну і проходить через частини Східної України, які були окуповані росією 2014 року; глобальні центри контрабанди в Одесі та інших чорноморських портах; підприємства з виробництва нелегальних товарів на експорт.

Ця інфраструктура, зазначає видання, підтримувала різні бізнес-моделі для найрізноманітніших продуктів. На його думку, Україна була перспективним "побічним" транзитним маршрутом для героїну з Афганістану, що доповнював маршрути через Балкани і Кавказ. До війни Україна посідала четверте місце в Європі за обсягами вилучення героїну. Кокаїн з Латинської Америки надходив через Чорне море. В іншому напрямку бандити експортували зброю в Азію та Африку, зокрема з порту Миколаєва. У 2020 році Україна обігнала Китай і стала найбільшим у Європі джерелом нелегального тютюну. Зростало місцеве виробництво амфетамінів: минулого року було ліквідовано 67 нелегальних лабораторій, що є найвищим показником серед усіх країн (втім, може всі інші країни погано борються з виробництвом цього наркотику – iPress).

Британський журнал цитує новий звіт американського уряду, де стверджується, що війна змінила все, створивши "середовище неприйнятного ризику для міжнародної незаконної торгівлі". Чорноморські порти були закриті для судноплавства або обмежені в роботі. Лінія фронту між підконтрольною урядові територією України та окупованими росією територіями тепер розриває супермагістраль. Призов до армії в Україні позбавив злочинний світ робочої сили, а воєнний стан зупинив широкий спектр злочинної діяльності. Також, на думку видання, і комендантська година ускладнює пересування вночі для злочинців.

The Economist пише, що українські гангстери готові допомогти країні, бо не хочуть сидіти у в'язниці десь в Сибіру з російським наглядачами.

Втім, за твердженням британських журналістів, наслідки війни відчуваються в усьому кримінальному світі, оскільки контрабандні мережі переналаштовуються в обхід України. Турецькі митники кажуть, що через кордон з Іраном перетікає все більше героїну і метамфетаміну. Литовські прикордонники зафіксували чотирикратне зростання обсягів нелегальної торгівлі тютюном у першому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Естонські чиновники, які співпрацюють з Європолом, торік затримали в порту Мууга 3,5 тонни латиноамериканського кокаїну вартістю близько півмільярда євро. Блокування чорноморських портів України та посилення контролю в Західній Європі також може пояснити великі вилучення, які нещодавно відбулися в росії. 10 квітня в москві було вилучено майже 700 кілограмів кокаїну. російські ділки на кордоні з білоруссю, колись маргінали, наживаються на контрабанді предметів розкоші в росію, особливо дизайнерських сумок.

Водночас, як зазначає видання, війна створює нові короткострокові можливості для бандитів в Україні. І одна з них – контрабанда людей. За оцінками ООН, близько 5 мільйонів українських біженців перебувають під "тимчасовим захистом" в Європі, і частина з них можуть стати жертвами торгівлі людьми. Існує також ринок контрабандного вивезення призовників з України. Іноді це може бути так само просто, як провести їх повз український паспортний контроль. Щонайменше 8 000 призовників були спіймані при спробі покинути країну, переважно до Молдови або Польщі. За повідомленнями, контрабандисти беруть від 5 000 євро до 10 000 євро. Тим не менш, поки що масштаби торгівлі людьми не такі страшні, як могли б бути. "Таке трапляється, – каже високопосадовець Європолу, – але набагато менше, ніж ми очікували".

Довгостроковий вплив війни на злочинність у росії, припускає The Economist, ймовірно, буде згубним. За словами почесного професора Університетського коледжу Лондона Марка Галеотті, держава посилила зв'язки з організованою злочинністю, які раніше використовувала лише час від часу. Від російських мафіозі, які діють за межами країни, вимагають вносити частку прибутку на так звані "чорні рахунки", до яких мають доступ російські шпигуни, щоб покрити свої операційні витрати. Злочинці були завербовані, аби діяти як агенти розвідки кремля, зокрема з метою допомогти отримати вкрай необхідні напівпровідники, які перебувають під ембарго, для воєнних дій. Захоплення кремлем або його поплічниками західних фірм у росії сприятиме новій ері кумівства, а вимога маскувати транскордонні транзакції або обходити західну фінансову систему ще більше знизить прозорість і підзвітність.

Для України, на думку The Economist, довгострокова картина є менш чіткою. Заморожений конфлікт, безумовно, може створити великі ризики. До вторгнення в Україні було десь від 7 до 9 мільйонів одиниць легальної вогнепальної зброї. Нелегальної, мабуть, стало стільки ж. Зараз країна ще більше завалена зброєю. Історія свідчить, що війни підживлюють торгівлю зброєю. Наприклад, зброя з Югославії використовується у насильницьких злочинах по всій Європі. Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток попередив про можливий сплеск торгівлі стрілецькою зброєю. Проте поки що все добре. "Ми не бачимо, щоб торгівля зброєю була систематичною чи організованою", – цитує британське видання представника Європолу.

The Economist вважає, що через зупинку контрабанди є ризик зростання внутрішнього виробництва наркотиків. Американський уряд нещодавно повідомив про зростання в Україні розгалуженої мережі невеликих нарколабораторій, які використовують інтернет для продажу і поштову систему для доставки.

Найбільший ризик, на думку The Economist, пов'язаний з процесом відбудови країни. Минулого місяця Світовий банк оцінив вартість відбудови України в $411 млрд, з яких $92 млрд – на транспорт і $69 млрд – на житлове будівництво. Такі масштабні проєкти, переконує видання, можуть легко стати здобиччю мафій, які маніпулюють системами державних закупівель і тендерів, щоб отримати доступ до землі, субсидій і ліцензій.

The Economist висловлює впевненість, що зменшення злочинності в Україні може бути постійним, але для цього потрібні зусилля всередині країни. Тиск ззовні може допомогти: кошти на реконструкцію, ймовірно, надходитимуть переважно від іноземців і з певними умовами. До остаточного членства України в ЄС мине ще немало часу, але процес зближення з нормами Євросоюзу є важелем для боротьби з організованою злочинністю.

Серед тих, хто вивчає організовану злочинність у всьому світі, існує істина, що війна та соціальні негаразди створюють можливості для гангстерів та їхніх білокомірцевих поплічників. Проте в українському досвіді, на думку The Economist, є незвичайні елементи, які можуть призвести до іншого результату. Війна перерізала фізичні та соціальні артерії, які десятиліттями пов'язували країну з російськими злочинними мережами, можливо, на довгі роки. Вона надала українській державі додаткову суспільну легітимність у боротьбі з олігархією і може збільшити участь Заходу в економіці та посилити контроль над нею. Ніхто в здоровому глузді не думає, що контрабанда в Одесі буде перенесена до музею. Але є шанс, вважає видання, що Україна нарешті перестане бути гангстерським раєм.

Джерело: The Economist