російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times

російські розвідувальні дрони фактично вільно літають над стратегічними об’єктами та американськими базами в Німеччині, констатує американська газета New York Times. Американські та європейські військові чиновники все більше стурбовані цими польотами, навіть незважаючи на те, що кількість російських диверсій зменшилася. Але, як в старому мемі: люди бідкаються, а влада розводить руками…

росія або її проксі запускають розвідувальні дрони над маршрутами, якими США та їхні союзники транспортують військові вантажі через східну Німеччину, пише New York Times, посилаючись на американських та європейських чиновників. За її словами, дрони збирають розвіддані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та перешкоджання надання допомоги Україні.

NYTimes нагадує, що російська диверсійна кампанія призвела до пожеж на складах у Великій Британії, нападу на дамбу в Норвегії, спроб пошкодити кабелі під Балтійським морем та цілої низки операцій, спрямованих на те, щоб наблизити війну в Україні до центру Європи та підірвати підтримку Києва.

Після піку минулого року кількість російських диверсій цьогоріч значно зменшилася, зазначили експерти та західні розвідслужби. Принаймні частково це результат посилення безпеки в Європі та зусиль американських і європейських спецслужб щодо запобігання атакам.

Таке скорочення, як припускає видання, швидше за все, також відображає хвилю дипломатичної активності, спрямовану на припинення бойових дій в Україні. "Ландшафт став складнішим для діяльності росіян, – зазначив Сет Джонс, який досліджує це питання в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. – Але було б нерозумно припускати, що росіяни зараз не діють більш обережно, поки тривають переговори."

За словами NYTimes, у звіті, опублікованому в березні, Джонс зазначив, що кількість російських атак в Європі зросла вчетверо між 2022 та 2023 роками, а потім утричі між 2023 та 2024 роками. Але він зафіксував значне падіння у першому півріччі цього року: було зафіксовано лише чотири інциденти, які можна кваліфікувати як диверсії або спроби диверсій з боку росії.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень також повідомив у серпні, що кількість диверсійних операцій цього року зменшилася, але загроза залишається, оскільки європейці досі лише роблять спроби координувати відповідь.

У письмових свідченнях, наданих Сенату в червні, генерал Алексус Гринкевич, який зараз очолює Європейське командування Збройних сил США, заявив, що кількість цілеспрямованих диверсійних інцидентів цього року зменшилася "завдяки посиленому громадському контролю та рішучим заходам європейських правоохоронних органів".

Як зауважує NYTimes, за адміністрації Байдена Сполучені Штати надавали Європі розвіддані, щоб сприяти формуванню єдиного фронту серед країн НАТО. Обмін розвідданими продовжується і за адміністрації Трампа.

Американські спецслужби надають європейським урядам інформацію про потенційні диверсійні дії, розповіли поінформовані джерела. Серед іншого німецьким спецслужбам було надіслано попередження про змову з відправлення вибухівки або запалювальних пристроїв вантажними літаками, що пролітали над Німеччиною.

Це попередження призвело до арешту трьох громадян України в Німеччині та Швейцарії. Федеральна прокуратура в Берліні заявила тоді, що цей план, ймовірно, був частиною змови з метою пошкодження логістичної інфраструктури для комерційних вантажних перевезень.

Пристрої були адресовані до місць в Україні, але, за словами поінформованих джерел, не було ясно, чи саме вони були цілями, чи пристрої мали здетонувати на вантажних літаках в Німеччині.

Попри дедалі суворіший контроль над російськими розвідувальними операціями, вони зберегли здатність вербувати людей для здійснення терактів по всій Європі, зазначають західні посадовці. Як наслідок військові чиновники США та Європи дедалі більше стурбовані польотами дронів у Німеччині. Польоти, зосереджені у східній німецькій землі Тюриінґія, також висвітлювало німецьке видання WirtschaftsWoche, яке детально інформувало про диверсійну кампанію.

Після виходу публікацій міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер заявив, що німецькі військові розробили нові методи перехоплення або знешкодження дронів, але їхні можливості повністю зупинити польоти обмежені.

"Це постійна технічна гра в кота та мишу між тим, що роблять розробники дронів, і тим, що можемо зробити ми, – сказав Пісторіус журналістам у Берліні. – Ми повністю усвідомлюємо складність завдання і робимо все, що в наших силах, за короткий час, що маємо. Але так, той факт, що дрони також літають над портами та залізничними об'єктами, не має нікого дивувати. Проте ми не можемо багато чого з цим вдіяти".

WirtschaftsWoche також повідомило, що принаймні частина дронів була виготовлена в Ірані, а німецька розвідка вважає, що деякі з польотів могли здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

Американські чиновники підтвердили ці польоти, але заявили, що не можуть відстежити їхнє походження. Вони вважають, що дрони керувалися росіянами або людьми, які працюють на російські спецслужби.

У четвер речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці повідомлення як, найімовірніше, "фейкові".

"Важко уявити таке, – сказав він журналістам, коли його запитали, чи відстежує росія поставки через Німеччину. – Адже тоді німці б це чітко бачили і навряд чи мовчали б. Тож, найімовірніше, це черговий газетний фейк".

Джонс сказав, що польоти дронів над маршрутами постачання – це "чиста шпигунська діяльність", адже росія намагається дізнатися, які компанії виробляють зброю для України і як зброя доставляється до Польщі і далі в Україну. За його словами, спостереження за допомогою дронів, найімовірніше, було пов'язане з розвідкою поля бою, щоб російська армія мала краще уявлення про те, з якимй озброєнням вона матиме справу і коли, пише NYTimes.

Якщо росія вирішить активізувати свої диверсійні операції в майбутньому, вона зможе використати інформацію, зібрану під час цих польотів дронів, констатували Джонс та західні посадовці. "Якщо в якийсь момент росіяни захочуть діяти агресивніше й більш активно використовувати такий збір розвідданих, вони знатимуть, які компанії експортують і які маршрути використовуються, – сказав Джонс. – Це буде корисно, якщо вони захочуть здійснювати диверсійні чи підривні операції".

Джерело: New York Times