російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки

Голова Норвезької розвідувальної служби Нільс Андреас Стенсенc розповів виданню Dagbladet про російську неконвенційну кампанію проти НАТО. ГРУ намагається вербувати місцевих злочинців за допомогою цифрових засобів для проведення операцій. За його словами, це частина скоординованих зусиль, спрямованих на зменшення підтримки України.

Голова Норвезької розвідувальної служби Нільс Андреас Стенсенc підтверджує, що російська розвідка ГРУ використовує місцевих злочинців для здійснення саботажу і сіяння страху в країнах НАТО, пише норвезьке видання Dagbladet.

За твердженням видання, керівник розвідслужби не хоче нічого говорити про те, що росіяни зробили в Норвегії, але підтверджує, що російська розвідка стоїть за кількома інцидентами в країнах НАТО.

Вплив. За словами Сенсена, оскільки кілька справ перебувають на стадії розслідування, тому йому не варто коментувати окремі випадки. Він зокрема зауважив, що путін заявив, що його країна зараз перебуває у конфронтації із Заходом. Оскільки росія воює з Україною, то вони найперше зацікавлені в скороченні допомоги Україні. Це стосується як народної підтримки, так і впливу на поставки безпосередньо в Україну, каже Стенсенс.

Шеф норвезької розвідки, як пише Dagbladet, підтверджує, що російська розвідка використовує місцеві злочинні організації в західних країнах для проведення акцій і поширення страху.

Вербування злочинців. "Ми бачимо, що ГРУ намагається вербувати місцевих злочинців. Перевага для росіян полягає в тому, що це легше заперечити, оскільки російські агенти не беруть безпосередньої участі в диверсіях і операціях впливу. Недоліком для росіян є те, що злочинні організації важко контролювати", – заявив виданню шеф норвезької розвідки.

За його словами, спілкування відбувається в цифровому форматі, і можуть виникати непорозуміння. Такі злочинні організації також можуть діяти за власною ініціативою, так що ефект від дій, спланованих і замовлених росіянами, може бути іншим.

Втім, як зазначив шеф норвезької розвідки, росія мало що втрачає, використовуючи місцевих злочинців.

Наміри. "Мета росії – не допустити потрапляння матеріалів та зброї в Україну. Використовуючи місцевих злочинців, вони також поширюють страх і намагаються створити невизначеність і небезпеку в Європі. Це своєю чергою може призвести до того, що населення буде більш скептично ставитися до допомоги Україні", – переконує Стенсенс.

Він стверджує,що видно більш скоординовані зусилля росії, спрямовані на підрив цієї підтримки України. Вони роблять це, проводячи те, що за версією норвежців називається секторними операціями. Вони завдають шкоди, щоб зменшити підтримку Заходу. Це сталося в кількох місцях, і дуже ймовірно, що за цим стоїть ГРУ.

Dagbladet відомо, що норвезька влада розслідує можливі диверсії проти кабелів із Норвегії на Шпіцберген, перерізання кабелів на аеродромі "Евенс" і кілька інцидентів на залізничній лінії від Нарвіка до Кіруни.

Незрозумілі події. У Фінляндії нещодавно сталася низка незрозумілих проникнень на місцеві електростанції, при цьому нічого не було зруйновано. Польська влада вважає, що росіяни стоять за смертельною пожежею у великому торговому центрі та кількома іншими незрозумілими інцидентами.

У Великій Британії було підтверджено, що заворушення після трагічних вбивств у Саутпорті пов'язані з російською розвідкою. У Швеції, країнах Балтії та інших країнах НАТО також мали місце інциденти, які безпосередньо пов'язують з ГРУ.

Вибір і вбивство. Шеф розвідки Норвегії Стенсенс, за твердженням виданням, не хоче говорити нічого конкретного про те, що сталося за останній рік і останні кілька місяців.

Втім, за його словами, російська розвідка вплинула як на вибори у США 2016 року, так і на Brexit чотири роки потому. Він нагадав, що в Чехії 2014-го був знищений великий склад боєприпасів. Також відомо, що росіяни стояли за отруєнням колишнього російського подвійного агента Сергєя Скріпаля та його доньки Юлії 2018 року у Британії.

У розмові з Dagbladet Нільс Андреас Стенсенс підкреслює, що навіть якщо розвідслужба виявляє російську активність, не все, що може виглядати як саботаж, обов'язково є ним. Як зазначає видання, шеф розвідки не хоче створювати непотрібний страх серед населення.

Різниця в роботі спецслужб. Видання нагадує, що ГРУ вбило колишнього підполковника ФСБ (російська поліція безпеки, раніше відома як КДБ) Алєксандра Літвінєнка радіоактивною речовиною полоній-210 у лондонському готелі 2006 року.

Водночас шеф норвезької розвідки підкреслив, що різниця між західною і російською розвідкою полягає в тому, що західна розвідка перебуває під демократичним контролем. Він наголосив зокрема, що норвезька розвідка підпорядковується Стортингу (парламент Норвегії) і діє в рамках закону. За його словами, у західних суспільствах існує зовсім інший баланс між державною безпекою, особистою свободою і правами людини, ніж в автократії на кшталт росії.

Посилення співпраці. Нільс Андреас Стенсенc наголосив, що для західної розвідувальної організації було б абсолютно немислимо отруїти власних громадян. "Це ілюструє, наскільки шалено велика відстань між межами, на яких працюємо ми і тим, що робить російська розвідка", – каже шеф норвезької розвідки.

На запитання видання про те, чи норвезька влада дослухається до порад розвідки, Нільс Андреас Стенсенc зазначив, що норвезька влада зробила чимало, дослухаючись до їхніх порад та порад інших служб безпеки – PST (Поліцейської служби безпеки) та Управління національної безпеки (NSM). Серед іншого, торік було вислано 15 агентів. Це були агенти розвідки, які перебували в Норвегії під виглядом дипломатів. Деякі з депортованих працювали на ГРУ, каже Стенсенс.

Він також інформує, що норвезька влада дослухалася до рекомендацій щодо доступу російських суден до норвезьких портів і тривалості перебування в цих портах. За словами Стенсенса, його відомство посилило співпрацю для запобігання загрозам між NSM, PST у сфері електронних послуг.

Джерело: Dagbladet