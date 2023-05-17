російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування

Видання Breaking Defence аналізує, як зміниться тактика українців із наданням британських далекобійних ракет Storm Shadow, і поспілкувалося на цю тему з військовими експертами. Вони прогнозують, що тепер вузли управління та склади боєприпасів росіян під великою загрозою. А експерт Королівського інституту оборонних досліджень Джек Вотлінг вважає, що ця ракета ще і потужний психологічний чинник для дезорганізації росіян.

Рішення Великої Британії озброїти Україну ракетою дальнього радіусу дії Storm Shadow може стати поворотним моментом. Високопоставлений британський офіцер розповів Breaking Defence, що ця зброя буде особливо цінною для знищення об'єктів, життєво важливих для російської логістики.

Однак залишаються питання. Зокрема, чи діятиме Україна з цією зброєю обмежено і в рамках; скільки зброї відправляється на допомогу Києву; і які платформи можуть бути використані для доставки зброї російським військам.

Breaking Defence нагадує, що 11 травня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило те, що Лондон надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Storm Shadow виробництва MBDA. Міністр оборони Бен Воллес оголосив у парламенті, що ракети дальнього радіусу дії "зараз прямують до України або вже прибули".

Дальність дії Storm Shadow у 155 миль більш ніж втричі перевищує дальність дії найдалекобійнішої зброї, наданої до цього часу США у складі реактивної артилерійської системи HIMARS. І, як зазначає Breaking Defence, це заповнює явну прогалину в можливостях України щодо ударної зброї, яка б дозволила українським військам вражати російські командні пункти в глибині Кримського півострова.

"Ці ракети допоможуть їм вражати вузли управління, логістики, де сконцентровані російські солдати", – зазначив контрадмірал Тім Вудс в інтерв'ю виданню Breaking Defense. Він наголосив, що це дає набагато більше можливостей виснажувати лінію фронту, логістику, озброєння і людей. Така зброя дає українцям змогу краще вести глибокі бойові дії.

Breaking Defence вказує, що Вудс працює аташе з питань оборони в посольстві Великої Британії у Вашингтоні, що робить його ключовим співрозмовником із питань "особливих відносин" між Британією і США. Але він також має значні знання про конфлікт в Україні з перших вуст, оскільки безпосередньо перед призначенням на цю посаду був військовим аташе в Києві – саме у той час, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.

Видання нагадує, що у грудні 2022 року Воллес попередив російського міністра оборони Сєргєя Шойгу, що продовження атак на невійськові цілі може переконати Велику Британію надати Україні більш сучасну зброю. Два місяці потому британський прем'єр-міністр Ріші Сунак повторив це попередження, заявивши, що "разом ми повинні допомогти Україні захистити свої міста від російських бомб та іранських безпілотників. Саме тому Сполучене Королівство буде першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності".

Можливості в повітряному просторі. Британія не давала б Storm Shadow, якби вони не могли бути використані

Storm Shadow – один із проєктів, що є результатом створення англо-французького оборонно-промислового альянсу MBDA. Французькою мовою ракета має позначення SCALP EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général). Конструкція зброї є модифікацією французької крилатої ракети повітряного базування Apache, але із заміною оригінального касетного боєкомплекту на боєголовку вагою майже 1 000 фунтів.

Оскільки Україна ще не отримала жодного західного винищувача, зазначає Breaking Defence, залишається відкритим питання, з якої платформи буде здійснюватися запуск ракет. І додає, що інтеграція західного озброєння в літаки російської розробки, що експлуатуються Повітряними силами України, стала стандартною практикою. З початку війни з літаків МіГ-29, що перебувають на озброєнні ВПС України, були інтегровані і запущені як американські керовані боєприпаси прямого ураження Boeing (JDAM), так і протирадарні ракети Raytheon AGM-88 HARM.

Відмовившись вдаватися в оперативні подробиці щодо того, як платформа може бути використана, Вудс зазначив, що "Україна здивувала всіх своєю здатністю інтегрувати ці системи озброєнь у нові способи, і вони дуже швидко вчаться". Як підкреслив Вудс, Британія не давала б Storm Shadow, якби вони не могли бути використані.

Breaking Defence вважає, що винищувач-бомбардувальник Су-24М, який можна порівняти за розмірами з нині списаним американським літаком General Dynamics F-111, може бути найбільш вірогідним варіантом. Після розпаду СРСР в Україні залишилася велика кількість цих літаків.

Представники американської та інших західних оборонних компаній, знайомі з проєктом Storm Shadow, впевнені, що і Су-24 може працювати з ним. Одне з джерел у галузі повідомило Breaking Defense, що "за умови відсутності аеродинамічних проблем, пов'язаних із відділенням ракети від планера літака ["Сухого"], ракета може бути легко запущена з цієї платформи".

Після відокремлення від літака ракета знижується на малу висоту, щоб уникнути радіолокаційних мереж протиповітряної оборони. Зброя на кшталт Storm Shadow "використовує на кінцевій стадії інфрачервоний-локатор, який порівнює те, що він "бачить" при наближенні до координат цілі, із зображенням самої цілі, отриманим із супутника або платформи ISR, яке було завантажено на ракету на землі. Якщо те, що бачить шукач, і зображення "збігаються", то ракета переходить до завершальної фази і вражає ціль", – пояснило джерело.

Тому здатність головного бортового комп'ютера літака "комунікувати" з ракетою є меншою проблемою для зброї великої дальності, такої як Storm Shadow, ніж для тактичних боєприпасів меншої дальності, оскільки дані наведення на ціль програмуються в ракету ще до зльоту.

Керченський міст наближається. Всі знають, що ЗСУ використовуватимуть нову зброю там, де болючіше для росіян

Як підкреслює Breaking Defence, основне занепокоєння США та їхніх союзників полягає в тому, що якщо Україна отримає зброю більшої дальності, вона буде використана для ураження цілей на території росії, що спровокує ескалацію у відповідь з боку путіна. Це спонукало міністра оборони України Олексія Резнікова запевнити на початку цього року, що жодні ракети більшої дальності не будуть використані у такий спосіб.

"Україна готова надати будь-які гарантії того, що ваша зброя не буде задіяна в атаках на російську територію", – сказав він і наголосив, що якщо Україна зможе наносити удари на відстані до 300 кілометрів, російська армія не зможе забезпечити оборону і буде змушена програти.

Коментар Резнікова про "програш" росіян, наголошує Breaking Defence, стосується плану України з нанесення ударів по стратегічних цілях у Криму, які унеможливлять подальшу військову присутність росії на півострові. Ці цілі знаходяться в межах операційної досяжності Storm Shadow. Вудс дав зрозуміти одну річ: Велика Британія фіксує, що "Крим – це Україна…".

Щодо цілей для нової зброї України, то видання наводить слова генерал-лейтенанта армії США у відставці Бена Ходжеса, який нещодавно в інтерв'ю зазначив, що Україна почне вражати цілі в Криму, щоб зробити півострів непридатним для російських військ. Він також нагадав, що якби українці мали ATACMS, Чорноморський флот вже мав би покинути Севастополь, оскільки і кораблі, і база були б атаковані високоточною зброєю.

Однією з головних цілей для Storm Shadow, припускає Breaking Defence, ймовірно, буде міст через Керченську протоку, який вже був пошкоджений під час атаки українських військових у жовтні 2022 року.

Втім Ходжес прогнозує, що спочатку українці "не чіпатимуть цей міст, щоб люди могли ним скористатися для втечі".

Колишній американський військовий чиновник розповів Breaking Defense, що збереження мосту недоторканим має "психологічні [військові] переваги. Потік людей і транспортних засобів, які намагаються втекти через міст, додає фактору "паніки", який, як сподівається Україна, настане після їхнього великого контрнаступу, очікуваного протягом наступного місяця".

Ходжес переконаний, що у якийсь момент українці зірвуть його [міст], але в найближчій перспективі залишать, якщо тільки росіяни не будуть використовувати міст в значущий спосіб для перекидання військ після того, як сухопутний шлях буде перерізаний.

Зрештою, сказав Вудс, він вірить, що українці будуть використовувати зброю там, де вона завдасть найбільшої шкоди російським операціям.

Старший науковий співробітник Королівського інституту доктор Джек Вотлінг на сайті RUSI розмістив свій аналіз зміни тактики українців із наданням ракет Storm Shadow. Він вважає, що їхнє надання слід розглядати не як ескалацію, а як засіб вирішення серйозних тактичних завдань на підтримку військових дій України зі звільнення своєї території.

Створення загрози для російської логістики і системи командування та управління є ключовим фактором у формуванні умов для успішних наступальних операцій української армії.

Рішення уряду Великої Британії передати Україні крилаті ракети Storm Shadow надає значний потенціал для підриву російської логістики і системи командування й управління, і, ймовірно, стане в нагоді для підтримки майбутніх українських наступальних операцій. Однак, оскільки вартість одного боєприпасу перевищує 790 000 фунтів стерлінгів, їх потрібно буде витрачати обережно.

У червні 2022 року російські військові вели бої, як вони хотіли: засліпивши українські сили на Донбасі, російська артилерія вела шалений вогонь. Україна зіткнулася з неприйнятним рівнем втрат. Ситуація змінилася, коли партнери надали Києву системи GMLRS HIMARS та засоби для пошуку російських складів боєприпасів і вузлів управління, що дозволило Україні перекрити постачання боєприпасів і координацію з боку російської артилерії.

З того моменту російські військові адаптувалися до загрози, пов'язаної з HIMARS. Її основні логістичні центри тепер розташовані за 120 км від фронту, за межами досяжності цієї реактивної системи. Командні пункти і пункти управління на рівні бригад і батальйонів були переміщені в укріплені споруди або окопані в бункерах. Ці командні пункти здебільшого під'єднані польовим кабелем до цивільної телекомунікаційної системи України, що ускладнює їх виявлення, а боєприпаси HIMARS не мають боєголовки, здатної їх знищити. Тим часом російська протиповітряна оборона також була реорганізована і тепер перехоплює значну частку українських ударів на глибоку відстань.

Результатом російської реорганізації стало скорочення розвідувального вогневого ланцюга (російський термін, еквівалентний ланцюгу ураження) і здатність російської артилерії керувати вогнем набагато динамічніше, ніж це було раніше. Це створює серйозні проблеми для українських наступальних операцій, оскільки обмеженість українських можливостей прориву означає, що штурми повинні бути піхотними, а їхній прогрес залежить від виведення з ладу російської артилерії.

Тому введення Storm Shadow слід розглядати не як ескалацію, а як засіб вирішення серйозних тактичних завдань на підтримку військових дій України зі звільнення своєї території. Storm Shadow – це крилата ракета з набагато більшою дальністю польоту, ніж HIMARS. Її боєголовка також спеціально розроблена для ураження захищених цілей, а боєприпас має низку малопомітних характеристик і засобів проникнення, що має вкрай ускладнити російським засобам ППО точне виявлення, не кажучи вже про перехоплення.

Значення Storm Shadow в українському арсеналі полягає в тому, що він тримає під загрозою широкий спектр критично важливих для росії об'єктів: паливо, склади боєприпасів, бункери командування і управління тощо. Запаси Storm Shadow невеликі, і Україні доведеться дуже ретельно обирати цілі для удару. Критично важливим пріоритетом буде нанесення ударів, які досягають непропорційного ефекту і створюють конкретні дезорганізації в районах, які Україна може використати при проведенні наступальних операцій.

Вплив Storm Shadow на росіян, однак, виходить далеко за межі ураження цілей. Протистояння російським військам із новою системою, яка може обійти їхню оборону, а оператори не знають, як чітко відрізнити від інших цілей, і яка може бути використана у поєднанні з існуючими українськими можливостями – від керованих боєприпасів до GMLRS або HARMS – створить суперечливі імперативи для екіпажів ППО. Чи почнуть вони шукати об'єкти з набагато меншим радіолокаційним перетином? Це може призвести до перенасичення і марної трати ракет. Якщо вони отримують безліч хибних спрацьовувань від систем радіоелектронної боротьби, чи відкриватимуть вони вогонь, коли вважатимуть, що бачать ціль, навіть якщо вона може бути дружнім об'єктом?

Можливо, найважливіше те, що змусити російських командирів боятися за свою особисту безпеку – це гарний спосіб погіршити їхні рішення щодо визначення пріоритетів. При правильному застосуванні, в поєднанні з психологічними операціями та іншими засобами, Storm Shadow пропонує безліч можливостей для когнітивної атаки на ворога. У цьому сенсі їх наявність в арсеналі України може бути настільки ж важливою, як і їх використання.

Існує, звичайно, питання утримання вразливих цілей у самій росії. Управління ескалацією може означати, що це заборонено як узгоджена умова їх постачання. Тим не менш, можливість завдавати ударів по російських авіабазах в Криму, наприклад, може допомогти запобігти спробам російських Повітряно-космічних сил зірвати українські наступальні операції. Навіть якщо цілі в росії не будуть задіяні, російські військові не можуть виходити з цього припущення, і це створить нові вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони рф, розпорошуючи ресурси та досвід на більшу кількість об'єктів і, таким чином, неминуче послаблюючи захист ключових, які є в списку нанесення ударів.

Протягом всієї війни невпинна увага до систем озброєнь затьмарювала важливість тактики у визначенні перебігу бойових дій. Самих по собі ракет Storm Shadow недостатньо, щоб змінити хід війни, але якщо їх розумно використовувати для створення прогалин, посилення невизначеності й формування можливостей, Велика Британія надає Києву потужний інструмент для сприяння звільненню українських земель.

Джерела: Breaking Defence, RUSI