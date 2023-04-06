Джулія Девіс повернулася зі своїм аналізом російської пропаганди. Цього разу вона намагається проаналізувати потік свідомості кремлівських глашатаїв щодо справи Трампа. "Ми беремо багато попкорну і чекаємо!" – так можна охарактеризувати настрій кремлівських рупорів. Щоправда вони пропонують у разі чого надати Трампу квартирку Віктор Фьодорича в Ростові-на-Дону. Але дуже сподіваються, що Трампу вдасться розвалити Америку. Знають, іроди, що КГБ його завербувало ще наприкінці 70-х через його першу дружину, інакше чого б він у 1987 році їздив до москви, а потім писав пасквілі на Рейгана в американських газетах.

Обвинувальний акт Дональда Трампа викликав хвилю насмішок у всьому світі, навіть з боку його найбільших прихильників у росії. Здавалося, що рупори державних ЗМІ рф не відчувають особливого співчуття до колишнього президента США, якого багато хто вважає розчаруванням, оскільки він не зміг виконати все, на що розраховувала москва.

Водночас деякі російські пропагандисти все ще вболівають за Трампа, заохочені нещодавніми заявами про те, що він був готовий дозволити росії поглинути певні частини України в минулому, а в майбутньому має намір припинити військову допомогу країні, яка захищається від агресивної війни путіна.

У п'ятничному ефірі програми "60 хвилин" було показано згенероване штучним інтелектом зображення Трампа в суді, одягненого в помаранчеве вбрання, а учасники дискусії захоплено обговорювали, яке видовище викличе його арешт. У неділю ведучий Владімір Соловйов і учасники програми "Недільний вечір з Владіміром Соловйовим" вголос гадали, чи буде колишній президент США обраний у 2024 році, і жартували про Трампа, який сидить в Овальному кабінеті в помаранчевому комбінезоні і наручниках. "Або, можливо, – сказав Соловйов, – він врешті-решт попросить притулку в росії".

"Чи повинні ми дозволити Дональду Трампу втекти від несправедливого політичного переслідування до росії?" – запитав Соловйов. Потім він пожартував, що "Дональду Фредовичу" можна було б надати квартиру в Ростові-на-Дону, яку раніше займав опальний колишній президент України Віктор Янукович. Андрєй Сідоров, заступник декана факультету світової політики МДУ, з гіркотою зауважив: "Спочатку треба заслужити місце в Ростові-на-Дону... Я дуже розчарований Дональдом. Він розчарував мене ще 6 січня 2021 року". Кремлівські голови-балакуни вже давно нарікають на те, що Трампу не вдалося спровокувати громадянську війну в Сполучених Штатах.

Проте деякі путінські пропагандисти вважають, що судове переслідування лише підвищить шанси Трампа на президентських виборах 2024 року. Соловйову сподобалася ідея Такера Карлсона, який зображає бідолашного Трампа як жертву, у якого спочатку "вкрали вибори", а потім атакувала адміністрація Байдена, щоб вплинути на його кандидатуру в майбутньому. "Я можу написати тези [для Такера]", – запропонував Соловйов.

Сідоров і Соловйов погодилися, що, заявивши, що Флорида не видасть Трампа, Рон ДеСантіс, відомий на російському телебаченні як "номер 2", можливо, забезпечив собі місце потенційного віцепрезидента. Сідоров сказав, що, зображуючи себе жертвою несправедливого переслідування, Трамп є фаворитом наступних президентських виборів, "якщо тільки Сполучені Штати не розваляться до того часу". Глава RT Маргаріта Сімоньян підтримала цю думку: "Це було б чудово!", на що Сідоров відповів: "Я давно на це розраховую, але також розумію, що США – сильна країна поки що". За кілька днів до цього на шоу Соловйова Сідоров заявив, що покладає великі надії на Трампа як на "руйнівника Америки".

Ведучий "Соловйов Live" Сергєй Мардан описав ситуацію в США як повільно тліючу громадянську війну. Дмітрій Міхєєв, який раніше працював старшим науковим співробітником американського Hudson Institute, але згодом повернувся до росії, на тлі зображення Трампа за ґратами і бідно одягненої Стормі Деніелс сказав ведучому, що Трамп – це маяк консервативних цінностей, якого переслідують за його переконання. Міхєєв описав "глибокий цивілізаційний розлом", що назріває в Америці на основі раси, релігії та політики, а арешт Трампа загострює ситуацію. "Це серйозний конфлікт, який має майже релігійний характер. І ми, звичайно, раді! Якщо в Америці все погано, – сказав Мардан, – це вплине і на нас, але ворога треба знищити!"

Під час трансляції програми "60 хвилин" у вівторок на джамботроні промайнуло кілька згенерованих штучним інтелектом зображень Трампа у в'язниці, після чого на екрані з'явилася серія відеороликів від Fox News, які нарікали на нібито несправедливість судового переслідування Трампа. Голова комітету з оборони росії Андрєй Картаполов припустив, що "бідний, бідний Трамп", можливо, був якимось чином обманутий або підставлений демократами у своєму флірті з Деніелс.

Колишній радник путіна Сергєй Марков сказав, що велику краватку кольору фуксії він одягнув на знак солідарності з "нашим Трампом", назвавши його "найпопулярнішим політичним лідером в Америці".

"Трампа скоро можуть одягнути в помаранчевий комбінезон і закути в наручники, – сказала співведуча Ольга Скабєєва, очевидно, не переймаючись його юридичними проблемами. – Ми беремо багато попкорну і чекаємо!"

Джерело: The Daily Beast