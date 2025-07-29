російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph

Британське видання The Telegraph поаналізувало публічну статистику і виявило, що попри санкції деякі країни продовжують масово видавати візи росіянам. Газета наголошує, що це не лише аморально щодо українців, але й небезпечно з огляду на схильність росії до війни в "сірій зоні".

Зростання кількості французьких та італійських віз для росіян, незважаючи на війну в Україні та санкції проти Москви, викликають побоювання щодо безпеки, пише британська The Telegraph.

За інформацією видання, Франція, Італія та Іспанія є улюбленими місцями для відпочинку росіян. Ці три популярні туристичні напрямки є членами НАТО та ЄС і ввели санкції проти Москви. За останній рік кількість ночівель росіян в готелях Італії та Франції зросла на понад 19%, що українські дипломати назвали тривожним і небезпечним.

Проте Франція, яка разом із Великою Британією очолює "коаліцію добровольців", що підтримують Україну, захищає відкритість кордонів для заможних російських туристів, як і Італія.

Цю тенденцію The Telegraph виявила в результаті аналізу даних про проживання в готелях і оренду житла на таких веб-сайтах, як booking.com і Airbnb, а також про візи, видані для Шенгенської зони.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов попередив, що ігнорування повернення росіян буде недалекоглядним і небезпечним. Він зазначив у коментарі The Telegraph: "На четвертому році агресивної війни росії проти України надзвичайно дивно бачити статистику, яка показує збільшення кількості віз, виданих громадянам росії, та зростання туристичного потоку з росії до країн ЄС. Ми знаємо, що російське суспільство переважно підтримує війну. Більше того, воно воліє думати, що росія воює із Заходом, а не з Україною, де російська армія вчиняє військові злочини у величезних масштабах".

Він додав: "Зі збільшенням кількості кібератак росії проти країн-членів ЄС, актів саботажу та всіляких гібридних дій, спрямованих на підрив європейських демократій, викликає занепокоєння той факт, що російські громадяни можуть безперешкодно користуватися перевагами подорожей до Європи. Продовжувати ігнорувати цю реальність – це недалекоглядно. Це питання європейської безпеки".

The Telegraph нагадує про такі диверсії, як пожежі на складах по всій Європі, включаючи Велику Британію, та саботаж на залізницях. У минулому до цих інцидентів були причетні російські шпигуни, які видавали себе за дипломатів, але після отруєння Скрипалів у 2018 році стало відомо, що Москва також використовує агентів, які в'їжджають у країну за туристичними візами.

Припинити видачу віз ЄС росіянам

Сер Вільям Бровдер – американський фінансист англійського походження, який став антипутінським активістом і борцем, закликав Францію, Італію та Іспанію припинити видачу віз росіянам.

"Якщо росіяни не можуть продемонструвати під час співбесіди для отримання візи, що вони виступають проти режиму путіна, їм не слід дозволяти в'їжджати до Європи", – заявив він.

Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну і Велика Британія, і ЄС закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній, що спричинило падіння кількості туристів, досі існують десятки маршрутів до Європи через Туреччину, Грузію, Сербію та інші країни.

Наприклад, за словами The Telegraph, щоб дістатися до Риму, російський турист повинен зробити зупинку в Туреччині або ОАЕ і пересісти на інший рейс. Додаткові витрати роблять поїздку недоступною для більшості звичайних росіян, але ті, хто все-таки добирається до Європи, також стикаються з труднощами через інші санкції – вже проти російських банків. Тим не менш, аеропорт Ататюрка в Стамбулі переповнений пунктами обміну валют, де росіяни можуть обміняти рублі на євро, щоб продовжити свою подорож Європою.

"Є багато росіян, які підтримують війну, особливо росіяни, які мають гроші, – переконує сер Вільям. – Ми категорично не хочемо, щоб ці росіяни користувалися привілеями та ресурсами Європи, одночасно підтримуючи військові дії путіна".

Він вважає, що відмова у видачі віз чинитиме тиск на режим путіна і зменшить ризик для безпеки, який становить гібридна війна росії проти Заходу.

Санкції не працюють

Вільям Бровдер переконаний, що уряди ЄС повинні бути послідовними, тому що якщо одна країна видає шенгенську візу, то передбачуваний турист може подорожувати будь-де в зоні безпаспортного режиму. Західні уряди неохоче видають прямі заборони на поїздки, за винятком випадків, коли це стосується осіб, на яких накладено санкції, таких як соратники путіна та апаратники. На відміну від цього, країни Балтії та проукраїнські країни, що межують з Україною та росією, припинили видавати туристичні візи для росії або жорстко обмежили їх кількість.

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський звинуватив тих, хто приймає російських відпочивальників, у підриві санкцій ЄС проти Москви в обмін на гроші заможних туристів, пише The Telegraph.

"Чехія зайняла принципову позицію – ми не розглядаємо жодних заяв на туристичні візи і вважаємо, що це має бути стандартом у всьому Європейському Союзі", – заявив він.

За словами пана Ліпавського, кількість туристів, які приїхали до ЄС торік, була "абсолютно надмірною" і викликала серйозне занепокоєння "не лише з точки зору безпеки, але й з моральної точки зору". При таких обсягах не можна виключити можливість того, що серед тих, хто відпочиває на європейських курортах, є особи, причетні до військових злочинів. На думку міністра Чеської Республіки, це неприйнятно.

Він додав: "Я також бачу, що деякі країни мають власні інтереси – вони хочуть отримати дохід від російського туризму. Мова йде не лише про візові збори, а й про гроші, витрачені на готелі, покупки, квитки тощо. росіяни, як відомо, витрачають багато. Це підриває довіру до нашого режиму санкцій і надсилає суперечливий сигнал про наші цінності".

Ян Ліпавський також наголосив, що "дуже тривожно бачити, як деякі країни ЄС повертаються до звичного режиму роботи з російськими туристами, тоді як Україна продовжує страждати від жорстокої агресії".

Популярні місця

У всьому ЄС кількість відвідувачів становить лише десяту частину від статистики 2019 року, до пандемії та вторгнення, але це значно варіюється в межах блоку. За даними Євростату, у 2024 році лише шість країн ЄС зафіксували зростання кількості бронювань готелів росіянами через такі вебсайти як Airbnb. Найбільше зростання – 18,9%, зафіксувала Італія, де за рік було заброньовано 321 678 ночей, що є найвищим показником у Європі. Франція залишається третім за популярністю місцем для російських туристів із 203 072 на рік, що становить зростання на 7,8% – четвертий найвищий показник у Європі. Іспанія посідає друге місце з 259 068 ночівлями, що на 3,6% менше, ніж попереднього року.

Кількість ночей, заброньованих росіянами в Угорщині, де уряд відомий своєю м'якою позицією щодо путіна, зросла на 13%. Велика Британія, дані якої дещо відрізняються від даних ЄС, посідає сьоме місце в списку країн, які відвідують росіяни, після Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Греції та Кіпру. На відміну від Франції та Італії, за даними Національного статистичного управління, кількість відвідувачів Великої Британії зменшилася приблизно на 1,3% у порівнянні з минулим роком. Інші статистичні дані, які враховують ночі в готелях, а не на веб-сайтах типу Airbnb, свідчать, що Франція приймає 27% від рівня 2019 року, порівняно з лише 9,8% у Великій Британії.

Велика Британія завжди вимагала від російських туристів подавати заявки на візи, навіть коли вона була частиною ЄС. Вона ніколи не приєднувалася до Шенгенської угоди. Члени Шенгенської угоди також вимагають від росіян отримання віз. Існувала угода, яка робила отримання туристичних віз для в'їзду в ЄС швидшим і дешевшим, але вона була призупинена після вторгнення путіна в Україну.

Дані, вперше опубліковані веб-сайтом EU Observer, показали відновлення видачі шенгенських віз росіянам: торік було видано 552 630 віз, що на 9% більше. Греція видала 59 703 візи, а Угорщина – 23 382.

Аналіз віз Шенгенської зони також показав, що Італія та Франція лідирували у туристичному зближенні з росією. Італія видала 152 254 візи Шенгенської зони у своїх двох російських консульствах минулого року, що майже на 19 000 більше, ніж у 2023 році. Франція видала загалом 123 890 віз, згідно з даними Європейської комісії, що на 25 000 більше, ніж роком раніше. Іспанія видала 111 527 віз, що на 15 000 більше, констатує The Telegraph.

Рим і Париж не каються

"Італія продовжує регулярно видавати візи російським туристам, які відповідають нашим вимогам, – заявив прессекретар міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. – Ми виступаємо проти військових операцій російської армії в Україні, а не проти російського народу".

Єлісейський палац не відповів британському виданню на запити про коментарі. Франція до цього захищала видачу віз росіянам. "Міжлюдські відносини та культурні зв'язки можуть відігравати позитивну роль у сприянні взаєморозумінню та діалогу між народами", – заявляло раніше французьке міністерство закордонних справ.

Європейська комісія заявила, що ЄС вжив "безпрецедентних заходів", щоб переконати росію припинити свою "несправедливу і невиправдану агресію". Окрім призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму, вона видала рекомендації державам-членам "знизити пріоритетність видачі віз росіянам і зосередитися на безпеці та прикордонному контролі". Це включає додаткові перевірки безпеки.

Джерело: The Telegraph