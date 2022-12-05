Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну - Wall Street Journal

Великий репортаж впливової американської газети Wall Street Journal розкриває схеми як найбличже оточення путіна консолідує активи, зокрема медіа, для контролю і формування суспільноїдумки в росії, а також для пошуку і нейтралізації інакомислення і протестного настрою. Звісно, все ще ми й так знали десятки років, а той сотні років, як росіяни "захоплюють" історію, формують брехливі наративи та знищують будь-яку опозицію.

Впливовий голос, що підтримав рішення владі міра путіна вторгнутися в Україну, належить 71-річному мільярдеру, упевненому, що сила росії - у війні.

Юрій Ковальчук, близький соратник російського лідера упродовж десятиліть, поділяє бачення путіна про росію як потужну військову і культурну противагу США – так запевняють люди, які його знають. Як розповів друг сім'ї Ковальчуків (колишній співробітник російської розвідки) мільярдер і путін часто зустрічаються з початку війни з лютого, розмовляють телефоном чи по відеозв'язку.

путін вже давно покладається на внутрішнє коло довірених соратників у веденні бізнесу в найвагоміших секторах російської економіки. Ковальчук виділяється - особистими відносинами з президентом, і своєю роллю у формуванні громадської думки (про це свідчать фінансові та судові документи та інтерв'ю з екс-співробітниками розвідки, друзями та партнерами мільярдера).

Міністерство фінансів США назвало Ковальчука "особистим банкіром путіна", і його внесли до санкційного списку у 2014 році. Він також є найбільшим медіа-магнатом країни – його імперія телеканалів, газет і соцмереж часто підтримує лінію кремля.

У міру того, як війна в Україні затихає, розгалужені медіа-холдинги Ковальчука стають ціннішими в арсеналі кремля, вони продукують провійськову пропаганду, присипляють інакомислення і працюють над тим, як відволікти неспокійну громадськість.

Ковальчук "виконує дві найважливіші роботи для путіна", - розповів Андерс Аслунд, економіст і старший науковий співробітник аналітичного центру Стокгольмського форуму "Вільний світ", який консультував російський уряд з 1991 по 1994 рік, - "Він займається грошима, і займається ЗМІ".

Телевізійні канали, що входять до складу Національної медіа-групи Ковальчука, представляють спокійну і стабільну картину мотивованих і висококваліфікованих резервістів, яких призивають на фронт. В цій картинці - звинувачення від російських чиновників про те, що Україна планує підірвати "брудну бомбу" на своїй власній території.

Американські офіційні особи попередили, що ці заяви москва використає для виправдання власного застосування ядерної зброї.

Араік Степанян, коментатор Першого каналу, другого за популярністю телеканалу росії (тут "Національна Медіа Група" володіє великим пакетом акцій) запевняв восени росіян, що США розпадуться в розпал міжрасових воєн. "Це незворотній процес", - заявив він.

Photo: Andrey Rudakov/Bloomberg News

Ковальчук, який наразі є об'єктом фінансових санкцій з США, ЄС та Великобританії, допомагає путіну контролювати інтернет, а це важливо для кремля у впливі на молодь напередодні президентських виборів, що відбудуться у 2024 році. Наприкінці минулого року він придбав контроль над компанією "ВКонтакте", яка керує найбільшою вітчизняною соцмережею "ВКонтакте", яку часто називають російським "Фейсбуком".

За словами експертів з російських соцмереж, пов'язані з державою аккаунти заполонили платформу повідомленнями, що НАТО та Захід. На підконтрольних їй територіях України росія організувала постачання нових мобільних телефонів, запрограмованих на цю платформу, і заблокувала місцевому населенню доступ до іноземних соцмереж.

Частково логіка купівлі "ВКонтакте" полягала в тому, щоб стежити за антикремлівськими користувачами, - за словами людини в технологічній індустрії, пов'язаної з кремлем. Оскільки російські силовики використовують платформу для виявлення та відстеження порушників законів, які забороняють дискредитацію або поширення дезінформації про російських військових, "ВКонтакте" неофіційно ділиться даними про користувачів з владою, - за словами людей, знайомих з практикою роботи платформи.

Ковальчук та "ВКонтакте" не відповіли на запити про коментарі. Не вдалося дізнатися, як часто "ВКонтакте" виходила за рамки своїх зобов'язань за російським законодавством ділитися інформацією про користувачів зі слідчими.

У період з лютого по жовтень "ВКонтакте" була джерелом більш ніж 45% з 1122 потенційних порушень в соцмережах закону про заборону антивоєнних висловлювань. Про це заявила Олександра Архипова - соціальний антрополог і науковий співробітник Школи перспективних досліджень в галузі соціальних наук в Парижі.

Серед викритих був Олексій Семенов, постачальник матеріалів для переробки відходів, якому в жовтні пред’явили кримінальне звинувачення після того, як він у своєму пості "ВКонтакте" закликав людей бойкотувати мобілізацію, оголошену путіним. "Все, що потрібно робити - НЕ з'явитися за повісткою, заплатити штраф у розмірі 3 000 рублів і продовжувати жити, не вбиваючи українських братів і сестер і зберігаючи своє життя :( ", - написав Семенов. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фізик за освітою, Ковальчук більше мотивований патріотичною ідеологією, ніж атрибутами багатства, говорять люди, які його знають. Він не займає формальної посади в російському уряді. Проте він має глибокий вплив на політику і кадри кремля, допомагає у забезпеченні дач і яхт для путіна, а також завідує прибутковими посадами і пакетами акцій для сім'ї і друзів президента, - за словами людей, знайомих з угодами, фінансовими документами і антикорупційними групами.

Аліна Кабаєва, голова правління Національної Медіа Групи, є відомою колишньою російською гімнасткою, яку американський уряд вважає подругою путіна. Кілька друзів путіна володіють акціями банку "росія", а дальній двоюрідний брат путіна має зв'язки з цим банком, і з компанією "ВКонтакте", згідно з публічними документами.

Ковальчук контролює російський банк "росія", що знаходиться під санкціями США. Банк, у свою чергу, побудував мережу офшорних компаній, які приносять вигоду путіну та його соратникам, та інвестує у важливі для держави проекти, - згідно з інтерв'ю колишніх американських чиновників та кремлівських аналітиків, а також публічними документами та інформацією, виявленою в Панамському архіві, що детально описують офшорні фінансові холдинги.

"Національна Медіа Група" Ковальчука володіє або має великі частки в більш ніж двох десятках російських телевізійних, кіновиробничих і рекламних компаній, включаючи державний "Перший канал". Чотири канали, що входять до складу "Національної Медіа Групи", входять до числа 10 найбільш популярних в країні.

Скріншот з відео

Ковальчук також є основним акціонером, разом зі своєю дружиною та деякими діловими партнерами, страхової компанії "Согаз", яка надає послуги зі страхування здоров'я та життя російських збройних сил за контрактами з Міністерством оборони та нацгвардією росії, згідно з публічними документами.

Його ім'я рідко з'являється на цих підприємствах. Його власність часто прихована за павутиною фірм-посередників, які технічно володіють пакетами акцій, і він іноді ділить власність з іншими компаніями та державою.

"ВКонтакте" є ще одним прикладом того, як Ковальчук використовує своє багатство, щоб розширити можливості путіна.

У той час як кількість постів російського уряду зменшилася на кількох іноземних платформах соцмедіа, частково через обмеження та заборону аккаунтів кремля після вторгнення в Україну 24 лютого, середньоденна кількість повідомлень у "ВКонтакте" зросла приблизно на 17% у період з квітня по жовтень у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, як показав аналіз Wall Street Journal.

У цей період також різко зросла кількість відповідей на пости російського уряду у "ВКонтакте". Кількість вподобань, коментарів і поширень була більш ніж в три рази вище, ніж за той же період 2021 року, згідно з аналізом журналу даних розвідувальної фірми Omelas, яка відстежує, як авторитарні уряди використовують мережу Інтернет.

Коли в березні 2020 року почалася пандемія, Ковальчук пішов на карантин і регулярно проходив тестування, щоб зустрітися з путіним, який ізолювався на своїх дачах і проводив мало особистих зустрічей, - за словами кількох людей, знайомих з їхніми стосунками.

За словами друга сім'ї Ковальчуків і колишнього співробітника російської розвідки, вони іноді годинами розмовляли про наростаючий конфлікт із Заходом, російську історію та їхні спільні інтереси.

За словами колишнього співробітника розвідки, Ковальчук доводив путіну, що Захід слабкий і що для росії настав час продемонструвати свою військову доблесть захистити свій суверенітет і вторгнутися в Україну.

кремль не відповів на прохання прокоментувати стосунки між двома чоловіками або про втручання уряду в рішення, що стосуються ЗМІ. путін назвав пана Ковальчука другом і розкритикував західні санкції проти наближених до нього бізнесменів.

путін і Ковальчук - обидва з Санкт-Петербурга і мають давні дружні стосунки. У 1991 році Ковальчук і деякі партнери придбали банк "росія" після того, як його власника - комуністичну партію Санкт-Петербурга розпустили. путін на той час був одним із заступників мера міста і спрямував бізнес до банку, згідно з книгою Карен Давіша 2014 року "путінська клептократія: Хто володіє росією?".

Коли Ковальчук приїхав до москви після того, як путін став президентом у 2000 році, він залишився на кілька тижнів на президентській дачі путіна, - за словами особи, близької до кремля у той період. За словами іншої особи, близької до кремля, він сильно вплинув на погляди путіна на геополітику. Перший "попереджувальний постріл" кремлівського лідера в бік Заходу пролунав у 2007 році в промові на Мюнхенській конференції з питань безпеки, де він перерахував зло від того, що назвав гегемонією США.

Наступного року Ковальчук заснував "Національну Медіа Групу", об'єднавши медіа-активи банку "росія", "Согазу" та інших компаній. За кілька років "Національна Медіа Група" стала найбільшим приватним медіа конгломератом росії з частками у політично впливових телеканалах, інтернет-сайтах та кінокомпаніях.

Перший заступник керівника адміністрації путіна Олексій Громов щочетверга проводить зустрічі з головними редакторами найбільших російських телеканалів, включаючи "Перший канал" Ковальчука, де дає їм вказівки щодо повідомлень, які мають виходити в ефір, за словами кількох керівників російських ЗМІ. Будь-яке відхилення призводить до гнівного дзвінка з кремля, повідомили ці люди.

Згідно з меморандумами з кремля для редакторів, описаними незалежним новинним сайтом "Медуза", інструкції воєнного часу для російських ЗМІ містять висвітлення російських військових успіхів, незважаючи на втрати на полі бою, і опис мобілізації як патріотичного обов'язку.

У нещодавньому випуску новин на "Першому каналі" були показані бійці групи "Ваґнера" (військової організації, пов'язаної з кремлем) серед них був актор, який знімався у більш ніж 20 фільмах. Виступаючи на камеру з бліндажа в Донецькій області, один з них сказав, що чоловіки записалися, щоб стати воїнами "і стати на захист нашої країни".

російський Facebook. Як контроль за ним отримав син Кірієнка

"ВКонтакте", що означає "в контакті", була запущена в 2006 році як російська соцмережа, де, як і в Facebook, користувачі могли спілкуватися з друзями і обмінюватися повідомленнями і фотографіями.

кремлівські чиновники звернули увагу на його політичну важливість, коли протестувальники використовували його та інші соціальні медіа-платформи для організації масових демонстрацій по всій росії в 2011 році. Активісти використовували той самий підхід для мобілізації протестів у Києві наприкінці 2013 року, що призвело до повалення президента України Віктора Януковича - союзника москви.

"росія отримала повідомлення, що організація протестів в Інтернеті може фактично скинути уряд, навіть і їх власний", - розповіла Сара Енн Оутс, професор Коледжу журналістики Філіпа Меррілла Університету Меріленда, яка вивчає російські ЗМІ та пропаганду.

Спецслужби почали тиснути на "ВКонтакте" з вимогою оприлюднити особисту інформацію про учасників антиурядових протестів на платформі. Засновник компанії Павло Дуров заявив на своїй сторінці "ВКонтакте", що він відмовився підкоритись. Його звільнили з компанії і він був змушений покинути росію в 2014 році.

Після нього контроль над платформою придбав російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов.

Під керівництвом Усманова "ВКонтакте" намагалася залишатися на хорошому боці російських правоохоронних органів, надаючи імена, адреси та іншу особисту інформацію користувачів на запит поліції, іноді без судових рішень - дії, від яких іноземні технологічні компанії, в тому числі Facebook Meta Platforms Inc, відмовилися.

Колишній співробітник "ВКонтакте" розповів, що компанія іноді діяла до отримання судових рішень, коли час був критично важливим для затримання людей, які порушували російське законодавство.

Прес-секретар Усманова заявив, що компанії, в яких Усманов був акціонером, "діяли в строгій відповідності з законом, у тому числі у захисті даних користувачів і законодавства про конфіденційність".

До 2018 року Усманов більше не брав участі в управлінні ВК - повідомив прес-секретар - і незабаром переключив свою увагу на інші свої бізнеси: гірничодобувну промисловість, металургію і телекомунікації.

Тим часом кремль продовжував посилювати свій контроль над Інтернетом. Контроль став нагальним, оскільки повідомлення на телебаченні не охоплюють молодь, а іноземні соцмережі дуже популярні, розповіла Тетяна Станова, позаштатний науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир і засновниця фірми політичного аналізу "Р. Політика".

За її словами, кремлю потрібна "більш тісна взаємодія з керівництвом "ВКонтакте", для більш жорсткого контролю, у тому числі над контентом".

Наприкінці 2021 року Ковальчук втрутився і взяв на себе частку Усманова.

За словами людини з технологічної галузі, пов'язаної з кремлем, спочатку Ковальчук збирався здійснити покупку через частково державну компанію "ростелеком", в якій він володіє акціями. Але, як повідомила ця особа, володіння державною компанією ускладнило б для VK залучення більшої кількості користувачів, особливо тих, хто виступає проти кремля.

USM Holding Co. Усманова продала частку в компанії, що володіє 57,3% голосуючих акцій VK, за нерозкриту суму страховій компанії "Согаз", в якій Ковальчук контролює велику частку.

Упродовж декількох днів після придбання, новим генеральним директором "ВК " призначили Володимира Кирієнка. Колишній керівник "Ростелекома", він був підданий санкціям США в лютому за те, що є екс-держчиновником і сином Сергія Кирієнка, заступника керівника адміністрації кремля - відповідального за внутрішню політику і контроль над інтернетом.

Війна ВКонтакте. Як путін рекламував соцмережу

Після придбання, "ВКонтакте" знайшов нові способи залучення російських користувачів і скористався забороною в росії більшості іноземних соцмереж, що забезпечило кремлю більшу аудиторію. Згідно з результатами третього кварталу, "ВКонтакте" має 76,9 мільйона активних користувачів щомісяця - це домінуюча присутність у країні з населенням близько 145 мільйонів.

У серпні компанія придбала платформи збору новин та соцмереж ТОВ "Яндекс" – гіганта-пошуковика, якого часто називають російським Google. Стрічка новин зараз заповнена матеріалами, що пропагують війну та критикують Захід.

путін публічно рекламував "ВКонтакте", навіть пропонував на студентському форумі в червні використати її для створення наукового онлайн-журналу.

У той же час, докази стеження і цензури на платформі посилилися в останні місяці. Колишній співробітник "ВКонтакте" заявив, що компанія тепер більш охоче надає владі дані користувачів. На своєму ж сайті компанія заявляє: "Ми виступаємо проти цензури і прагнемо надати людям всі можливості для вільного спілкування".

Може призвести до кримінального переслідування і переписка. Дар'ю Єгорову, яка проживає в місті на північному заході росії, оштрафували на 30 000 рублів (484 долари США) за чотири пости з фото і відео у "ВКонтакте", що демонструють руйнування в Україні. Згідно з рішенням суду, пости містили матеріали, що дискредитують російську військову діяльність.

За словами Єгорової, частину постів видалив "ВКонтакте" самостійно, а частина - за вказівкою російських цензорів. У Великоустюгському районному суді, дерозглядали справу Єгорової, на прохання про коментар послалися на судові документи.

А от що стосується такого собі Семенова, то, згідно з судовими документами, його ув’язнили на короткий термін у вересні за несплату штрафу в розмірі 30 000 рублів за два пости на платформі, що критикують путіна. Його дружина, Вероніка Семенова, розповіла,що він вважав, що ці гроші підуть на війну в Україні. Після його посту про мобілізацію в їх квартирі провели обшук, конфіскували електроніку, а його запроторили під домашній арешт.