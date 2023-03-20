російський наступ практично захлинувся. Тим часом китай з великою обережністю готовий допомогти росії – Філліпс О’Брайен

Традиційний тижневий огляд подій на фронті від шотландського історика та дослідника війни Філліпса О’Брайена, в якому він аналізує пошкодження росіянами російського безпілотника над Чорним морем, взаємодію великих держав США/Китай з війною в Україні, а також призупинення російського наступу на Сході України. Експерт повідомив, що частину грошей від підписки на його аналітику на ресурсі Substack він відправляє фонду "Повернись живим" і радить це робити іншим.

Минуло вже 20 тижнів відтоді, як я почав писати щотижневі оновлення на Substack. Мушу сказати, що мені дуже подобається інтерфейс Substack, і я вважаю, що це корисний спосіб повідомити про те, що, на мою думку, відбувається на війні. Я прагну зберігати їх у вільному доступі, оскільки, здається, їх читає багато людей.

Однак, якщо ви хочете зробити свій внесок в українську справу, на знак того, що вам подобається, ви можете зробити невеликий внесок, щоб допомогти. Я почав відраховувати частину грошей, які я заробляю на підписці, до фонду "Повернись живим", який займається підтримкою українців. Я поговорив з українцями, яким довіряю, і мені здалося, що це дуже ефективний спосіб допомогти Україні. Я написав про це вчора у Твіттері, якщо ви хочете дізнатися більше.

Геополітика. Як справжні великі держави реагують на виклики в ході війни

Оскільки росія не є великою державою (реальність, яка стає все більш очевидною), реакція справжніх великих держав є надзвичайно важливою в ході цієї війни. Цього тижня ми мали дві цікаві ознаки того, як справжні великі держави (США та Китай) підходять до цього питання. Великі держави відіграли лише обмежену роль у розв'язанні цієї війни. Я вважаю, що путін здійснив вторгнення, виходячи зі свого особистого бачення, і взяв китайців із собою як пасажирів, тоді як ідея про те, що політика США спровокувала його, залишається спільною ідеєю любовного трикутника: "реалістів" – крайніх правих – крайніх лівих, які відчайдушно прагнуть виправдати війну. Однак великі держави відіграватимуть важливу роль у її припиненні. Чим довше триватиме війна, тим більше прихильність цих держав матиме значення для здатності росії та України продовжувати військові дії. Таким чином, їхній вплив лише зростатиме.

США мали невелику проблему, коли росіяни вивели з ладу американський безпілотник MQ-9 Reaper в небі над Чорним морем. Я кажу "вивели з ладу", тому що він не був збитий, а, схоже, був пошкоджений через погане пілотування російського пілота. У надзвичайну епоху інформаційного перевантаження, в якій ми живемо, уряд США незабаром надав нам дуже чітке відео інциденту з самого Reaper. Це відео має деякі корисні примітки, які пояснюють те, що, здається, відбувається.

Кілька моментів привертають увагу. По-перше, росіяни, схоже, навмисно націлилися на Reaper, щоб спровокувати інцидент. Тільки ідіот намагатиметься спрямувати літак на Reaper, але з відео видно, що росіяни пролітали близько до БПЛА і намагалися скинути на нього паливо. Я вважаю малоймовірним, що росіяни намагалися просто вивести з ладу камеру Reaper (ідея, що вони можуть уразити систему на БПЛА за допомогою скинутого палива, здається, скажімо так, "амбітною"), але вони намагалися надіслати повідомлення, змусивши Reaper знизитися, не збиваючи його безпосередньо.

Проте цей план провалився, оскільки пілот пролетів надто близько, точно зачепивши дрон (див. пошкоджену лопать гвинта), що призвело до аварії Reaper.

Коли я дізнався про це, такою була моя перша реакція:

2 ідеї, як реагувати на це російське зіткнення з Reaper: 1) не реагуйте надто гостро, росіяни, ймовірно, сподіваються створити атмосферу кризи, яка змусить людей боятися надавати більше допомоги Україні. Не клюйте на цю наживку; 2) поганий політ російського літака, війна може датися взнаки.

Як неросійський експерт, я намагався зрозуміти, навіщо росіянам це робити – і я все ще вважаю, що це було зроблено для того, щоб створити атмосферу кризи у відносинах зі США, що допомогло б активізувати тих, хто постійно посилює ядерні погрози путіна і закликає змусити Україну піти на поступки (і ви добре знаєте, хто ці люди). Тому для США мало сенс не клюнути на цю наживку – не створювати надмірної атмосфери кризи, а продовжувати допомагати Україні.

Адміністрація Байдена, схоже, поки що діє саме таким чином. Міністр оборони Остін зробив кілька зауважень щодо інциденту на завершення останньої зустрічі в Рамштайні, і вони були зразком стриманості.

"У вівторок російські літаки знову вдалися до небезпечної та нерозважливої і непрофесійної поведінки в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Два російські літаки скинули паливо на безпілотний американський літак MQ-9, який виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, і один російський літак завдав удару по нашому літаку – MQ-9, що призвело до аварії. І цей небезпечний епізод є частиною системи агресивного ризику – ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі. Я щойно розмовляв по телефону з моїм російським колегою, міністром Шойгу, і, як я вже неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави були взірцем прозорості та комунікації. І Сполучені Штати продовжуватимуть літати і діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право. А росія зобов'язана експлуатувати свої військові літаки безпечно і професійно".

Якщо не брати до уваги російську некомпетентність (непрофесійний політ), то очевидно, що адміністрація Байдена не хотіла кризи з цього приводу – і справді доклала чимало зусиль, щоб розрядити атмосферу кризової ситуації. Дивлячись на недільні газети сьогодні, ця історія майже не згадується. Це добре – адже головне допомогти українцям виграти війну, а не відволікатися на кризи, які намагаються розпалити росіяни.

Сі Цзіньпін відвідає путіна. Але також зателефонує Зеленському

Головною китайською новиною цього тижня стало те, що президент/диктатор Сі Цзіньпін незабаром відвідає путіна в росії. На перший погляд, це був один з найважливіших знаків того, що китайський уряд залишається відданим своїй "вічній" дружбі з росією.

Однак щойно це було оголошено, за цим швидко послідувала новина про те, що китайський лідер зателефонує президенту Зеленському після його візиту до росії.

Ця потреба дати зрозуміти, що Україна не буде проігнорована, показує, в яку халепу потрапив Китай, втягнувши себе у цю війну (імхо). Це також було показано в цікавому потоці новин, які з'являються про китайську військову допомогу росії. Є ознаки того, що росія отримує дуже обмежену допомогу. Китай намагається непомітно прослизнути з товарами подвійного призначення і дрібнішими предметами (гвинтівки, бронежилети), але не надає основної допомоги, якої потребує росія.

Що він показує? Я б сказав дві речі. По-перше, Китай (принаймні президент Сі) дуже хотів би допомогти путіну і дуже хотів би, щоб путін переміг. Тріумф диктатури є чимось дуже важливим для китайського режиму, тоді як росія, яка б стала більш проєвропейською та інтегрованою в Захід, була б для них стратегічним кошмаром. Однак друга річ, яку це показує, полягає в тому, що китайці залишаються дійсно невпевненими в тому, на що здатні росіяни, і тому не хочуть платити ту ціну, яку їм довелося б заплатити за надання великої військової підтримки росії. Китайці поки що не можуть бути вражені російськими військовими досягненнями, і в той же час їм чітко дали зрозуміти, що Європа і США відреагують на будь-яку широкомасштабну допомогу Китаю.

Тож давайте подивимося, як розвиватиметься динаміка візиту до путіна/телефонної розмови з Зеленським. Однак, на перший погляд, китайська політика щодо війни в Україні поки що залишається між молотом (бажанням перемоги путіна) і ковадлом (необхідністю заплатити реальну ціну, якщо вони допоможуть путіну).

Лінії фронту перестали рухатися (в основному). Схоже на загальне зменшення наступальних можливостей росії

За останні кілька тижнів я так багато писав про Бахмут, що не хочу нескінченно повторювати це питання в цьому оновленні. Проте варто зазначити, що за останній тиждень найважливішою подією на полі бою стало те, що російські просування навколо Бахмута та інших невеликих населених пунктів, схоже, зменшилися. Дійсно, схоже на загальне зменшення наступальних можливостей росії на більшій частині лінії зіткнення.

Це важлива подія, оскільки багато аргументів, які висували ті, хто стверджував, що українці повинні вийти з Бахмута, наприклад, ґрунтувалися на припущенні, що росія може просто продовжувати свої наступальні дії. Ніби росіяни мали імунітет від втрат через особливий російський спосіб ведення війни.

Це завжди було припущенням, і я боюся, що це свідчить про те, що аналітична група, яка різко переоцінювала російські можливості до 24 лютого 2022 року, все ще не може повністю зрозуміти, на що здатні – або, що більш очевидно, не здатні – російські військові. Це посилюється загальним переконанням про нібито величезні (і здебільшого неіснуючі) військові резерви, які росія може задіяти. Насправді, росіяни дуже ризикнули, кинувши стільки сил під Бахмут саме тому, що вони не є великою державою. Втрати, яких вони зазнали, не були стійкими в довгостроковій перспективі, і минулого тижня здавалося, що їм довелося згорнути операції, оскільки їхні втрати досягли нестійкої точки.

Наразі це на користь Україні. Це дає українцям час відпочити і поповнити свої сили в Бахмуті. росіяни можуть незабаром відновити наступальні операції (адже українці хочуть, щоб росіяни наступали – краще, щоб вони ще більше їх відволікали), але якщо вони це зроблять, це може означати ще більші втрати для росіян. Це було жахливо, але чим більше росіяни використовують свої ресурси в цих дуже марнотратних наступальних операціях за політично мотивовані нестратегічні цілі, такі як Бахмут, тим краще для України.

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