Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal

Американське видання Wall Street Journal розповідає історію південнокорейського подружжя Чхве Тхе Вона та Ро Со Йон, розлучення яких – дзеркало, у якому відбилися три десятиліття південнокорейської політики, бізнесу та особистих драм. Шлюб між спадкоємцем чеболю SK та донькою президента символізував примирення країни з власним авторитарним минулим, але зрештою розпався через зраду, гроші та владу. Тепер, коли статки Чхве стрімко зросли на хвилі буму штучного інтелекту, суд має вирішити, як поділити статки, накопичені за роки шлюбу. Так особиста драма перетворилася на публічне зіткнення інтересів, у якому переплелися корупційні скандали, тюремні терміни та мільярди доларів.

"Розлучення століття" на тлі буму штучного інтелекту

Багаторічна судова тяганина наближається до кульмінації: цієї п'ятниці колегія суддів апеляційного суду має вирішити, як розподілити статки Чхве, що становлять приблизно 5 мільярдів доларів, між ним та його 65-річною колишньою дружиною Ро Со Йон, розповідає Wall Street Journal.

Ця справа, відома в країні як "розлучення століття", прикувала увагу південнокорейців – це справжня К-драма про гроші, кохання, корупцію і зраду. Її очікуваний фінал наближається саме тоді, зауважує видання, коли 65-річний Чхве, схоже, насолоджується життям як ніколи.

Чхве, племінник засновника SK, має десятки тисяч підписників в Instagram, де публікує фотографії, на яких позує поруч із керівниками найбільших компаній Кремнієвої долини – Хуангом, гендиректором OpenAI Семом Альтманом та гендиректором Microsoft Сатьєю Наделлою. Чхве, якого на Заході називають "Тоні", минулої осені грав у гольф у Мар-а-Лаго перед зустріччю з президентом Трампом. А в 2022 році під час візиту до США тодішній президент Джо Байден назвав його своїм приятелем.

Ще минулого місяця Чхве і голова Nvidia Дженсен Хуанг з неабияким завзяттям пили віскі у ресторані смаженої курки, немов двоє мільярдерів на піку світового буму інвестицій у штучний інтелект. Чхве запропонував оплатити рахунок за всіх відвідувачів переповненого ресторану, і натовп скандував: "SK! SK!"

Як наголошує WSJ, Хуангу та Чхве було що святкувати: саме чипи пам'яті компанії Чхве допомогли Nvidia стати однією з найдорожчих компаній світу. Акції SK Hynix зросли приблизно вдесятеро від початку 2025 року, більш ніж подвоївши особисті статки Чхве.

Стрімке зростання статків різко підвищило ставки у справі про розлучення. Спочатку Ро вимагала половину активів Чхве, переважно представлених акціями холдингової компанії конгломерату SK. Вартість цих акцій також суттєво зросла останнім часом.

До нинішнього етапу справа дійшла після того, як у 2022 році Ро оскаржила рішення про виплату їй у межах розлучення приблизно 50 мільйонів доларів – лише незначної частки статків Чхве. Вона заявила, що ця сума "заперечує внесок жінки у ведення домашнього господарства". Ще два судові розгляди не врегулювали суперечку.

Тепер, зауважує WSJ, колишня дружина Чхве хоче, щоб апеляційний суд присудив їй більшу частку його статків, що зросли на тлі глобального ажіотажу навколо штучного інтелекту, і використав оновлену оцінку активів. Натомість Чхве наполягає, що Ро не брала участі в останніх успіхах SK, а тому судді мають розподіляти майно за давнішою оцінкою – до стрімкого зростання акцій компанії.

За оцінками південнокорейських адвокатів у сімейних справах, які не причетні до цього процесу, рішення суду може збільшити виплату Ро до одного мільярда доларів. Виплата такого розміру послабила б контроль Чхве над SK, зробивши його вразливішим до тиску інвесторів-активістів чи інших зовнішніх сил. Утім, юридична команда Чхве вважає, що реальна сума буде значно меншою.

Від "весілля століття" до корупційного скандалу

Щоб зрозуміти, чому поділ активів Чхве перетворився на справу національного масштабу, WSJ повертається до початку цієї історії. Чхве та Ро познайомилися в аспірантурі Чиказького університету. Їхній союз політичної та ділової еліт тоді сприймався як уособлення нової, сучасної Південної Кореї. Країна щойно провела Олімпійські ігри 1988 року і намагалася залишити позаду десятиліття жорсткого військового правління.

Їхнє весілля 1988 року південнокорейські газети назвали "весіллям століття". Церемонія відбулася в президентській резиденції "Блакитний дім" – усього за кілька місяців після того, як батько Ро, Ро Де У, став першим демократично обраним президентом Південної Кореї після десятиліть військової диктатури.

На церемонії Ро була у скромній білій весільній сукні, а Чхве – у костюмі кольору слонової кістки з чорною краваткою. Церемонію проводив тодішній прем'єр-міністр країни Лі Хьон Дже, який побажав, щоб молодята, ставши єдиним цілим, присвятили своє життя нації та народу.

Проте невдовзі союз політичної та ділової еліт опинився в центрі скандалу через рішення адміністрації Ро Де У на користь SK: у 1992 році компанія отримала ліцензію на розгортання другої в країні мережі мобільного зв'язку.

Опозиційний депутат Кім Де Джун, який згодом сам став президентом, назвав це безсоромним проявом президентського кумівства та вершиною корупційного зрощення політики й бізнесу. Обурення висловили навіть члени партії самого Ро.

Уже за кілька днів SK повернула отриману ліцензію. Компанія, яка нині є найбільшим оператором мобільного зв'язку Південної Кореї, цього місяця заявила, що ліцензію тоді було надано законно і на основі об'єктивних переваг.

Історія з ліцензією виявилася не єдиним корупційним епізодом, пов'язаним із родиною Ро. Ро Де У, який помер у 2021 році, після завершення президентського терміну в 1993 році постав перед низкою кримінальних звинувачень. Зокрема, його визнали винним в отриманні незаконних платежів від керівників найбільших конгломератів країни та формуванні особистого таємного фонду на сотні мільйонів доларів.

Через три десятиліття цей корупційний слід став одним із ключових у суперечці про майно. Під час розгляду справи про розлучення з'явилися докази того, що частину коштів із таємного фонду батько Ро міг спрямувати через приховані виплати на користь SK. Адвокати Ро Со Йон подали рукописну записку, яку, судячи з усього, зберігала її мати. Автора записки встановити не вдалося, але в ній фігурувала колишня назва SK – Sunkyong, поруч із сумою "30 мільярдів вон", що еквівалентно приблизно 23 мільйонам доларів.

За словами адвокатів Ро, ці кошти передавалися батькові Чхве і, ймовірно, використовувалися родиною Чхве для розширення бізнесу конгломерату. Адвокати Чхве заперечують, що SK колись отримувала подібні виплати.

Саме ця записка та інші докази, зауважує WSJ, стали підставою для рішення апеляційного суду, який у 2024 році присудив Ро 35% активів Чхве – на той час майже мільярд доларів. Торік Верховний суд підтвердив розлучення подружжя, але повернув питання про розподіл майна на розгляд суду нижчої інстанції. Окремо суд зобов'язав Чхве сплатити Ро еквівалент 1,4 мільйона доларів як компенсацію за завдані моральні страждання.

Дві судимості й два помилування

До суперечки про походження статків додається ще один важливий нюанс: Чхве двічі засуджували й ув'язнювали за економічні злочини, а згодом обидва рази він отримував президентське помилування.

Перший вирок Чхве отримав у 2003 році: його засудили до трьох років ув'язнення за незаконні біржові операції та фальсифікацію бухгалтерської звітності. Кілька місяців він провів за ґратами, а потім вийшов під заставу; згодом суд замінив покарання на умовне, а президентське помилування остаточно зняло судимість.

У 2013 році Чхве знову потрапив до в'язниці – цього разу на чотири роки за розтрату близько 42 мільйонів доларів корпоративних коштів. Ці гроші, за матеріалами справи, спрямовувалися на ризиковані особисті інвестиції, покликані покрити його збитки від попередніх біржових операцій.

Сам Чхве заперечував звинувачення в розтраті, наполягаючи, що всі операції були законними корпоративними інвестиціями. "Я не знаю, чого саме мені не вдалося довести, – сказав він у суді, – але можу чесно заявити, що не скоював цього злочину".

Південнокорейський суддя розкритикував Чхве за те, що той не продемонстрував щирого усвідомлення своєї відповідальності. Пізніше, вже під час апеляційного розгляду, Чхве визнав, що ухвалив неправильне рішення, і сказав, що "глибоко шкодує про все".

Перебуваючи за ґратами, Чхве, утім, зміцнив контроль над головною компанією SK завдяки злиттю двох афілійованих структур. Тоді ж він опублікував 229-сторінкову книгу "Нові пошуки: соціальне підприємство", у якій виклав власне бачення того, як держава може стимулювати бізнес до розв'язання соціальних проблем. У серпні 2015 року він отримав друге президентське помилування.

Крах ідеальної родини

Лише за кілька місяців після другого помилування, у грудні 2015 року, Чхве повідомив про крах свого казкового шлюбу з донькою колишнього президента країни. Він зробив це в листі на три сторінки, опублікованому в південнокорейській газеті, розповідає Wall Street Journal.

У листі Чхве визнав, що кохає іншу жінку й має з нею дитину. За даними судових документів, які цитують місцеві медіа, він заявив, що не вірить, що 27-річний шлюб можна врятувати, і процитував відомий початок роману Льва Толстого "Анна Кареніна" про те, що всі щасливі родини схожі одна на одну, тоді як кожна нещаслива родина нещасна по-своєму.

Публічне оголошення стало принизливим ударом для родини. У перші години після нього Ро, за повідомленнями місцевих медіа, говорила друзям, що замислюється, чи не була вона сама надто егоїстичною і неуважною до почуттів чоловіка. Водночас вона наголошувала, що боротиметься за родину і збереже її цілісність.

"Я не розлучуся з ним", – заявила вона тоді.

Жінкою, заради якої Чхве вирішив залишити дружину, була Кім Хі Йон, більш відома під англійським ім'ям Хлоя. Їй 50 років – про це свідчать документи очолюваного нею благодійного фонду. Вона неодноразово публікувала в соцмережах фото з донькою-підлітком.

У 2018 році Чхве та Кім заснували благодійний фонд T&C, що опікується стипендіальними та освітніми програмами для молоді. Уперше офіційно вони з'явилися разом на публіці наступного року – саме тоді Чхве заявив, що з часом почав сприймати себе як черству людину бізнесу, позбавлену будь-якого співчуття.

За його словами, озирнувшись на власне минуле, він зрозумів, що прожив своє життя неправильно.

Через кілька місяців після першої офіційної появи Чхве та Кім разом Ро зрештою погодилася на розлучення. У дописі в соцмережах вона написала, що, можливо, варто відпустити чоловіка на пошуки того "щастя", якого він так прагне. Згодом вона подала до суду на Кім за завдані моральні страждання й отримала компенсацію в еквіваленті 1,5 мільйона доларів.

Життя після розлучення

Паралельно із судовою боротьбою Ро розвивала власну справу. Вона очолює Art Center Nabi – перший у Південній Кореї музей медіамистецтва, який раніше займав цілий поверх у штаб-квартирі SK в центрі Сеула. Почесний професор образотворчого мистецтва І Вон Гон, який консультував Ро на початку існування центру, зізнався, що спершу сумнівався, чи здатна заможна світська дама без фахової підготовки з теорії медіамистецтва досягти успіху. Тепер він визнає, що помилявся.

У 2023 році афілійована з SK компанія, що керує будівлею штаб-квартири, звинуватила арт-центр Ро в незаконному використанні приміщення через завершення строку оренди. У червні центр переїхав ближче до колишнього королівського палацу Південної Кореї. Перша виставка на новому місці з творами кінетичного мистецтва отримала назву "Вагітна пауза".

Попри затяжний конфлікт, у жовтні 2024 року Чхве й Ро разом були присутні на весіллі своєї молодшої доньки, яка йшла до вівтаря сама. Усі троє їхніх дорослих дітей у різний час працювали в дочірніх компаніях SK, але наразі там залишається лише одна з них.

У Чхве тим часом триває надзвичайно успішний період. Наприкінці травня ринкова капіталізація SK Hynix перевищила 1 трильйон доларів. Президент країни Лі Дже Мьон схвально відгукнувся про план компанії інвестувати понад 250 мільярдів доларів у виробництво чипів у Південній Кореї, назвавши Чхве та очільника Samsung "героями нації та народу".

10 липня Чхве вдарив у дзвін на нью-йоркській біржі Nasdaq, відзначивши початок торгів акціями SK Hynix у США. Розміщення принесло корейському виробнику чипів пам'яті понад 26 мільярдів доларів.

Для Ро цей новий етап мав інший, значно особистіший вимір. У дописі в соцмережах у листопаді вона писала про ностальгію, готуючись покинути будинок, у якому виховувала дітей і прожила 37 років. "Тепер, коли мені за шістдесят, усе здається дорогоцінним", – написала вона.

Ро також опублікувала фотографії своєї весільної сукні, розкішних сумок та інших особистих речей. За її словами, найбільше їй боліло дивитися на плакат, який колись у дитинстві змайстрували її троє дітей: вони наклеїли вирізані з фотографій обличчя батьків над паперовими вирізками весільної сукні та смокінга.

Діти прикрасили плакат сердечками й зірочками та залишили на ньому короткі написи. "Справжнє кохання", – написав один із них, зазначає WSJ.

Джерело: Wall Street Journal