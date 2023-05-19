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Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські

Переклад iPress
19 травня 2023, 15:14
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Використано фото REUTERS
Старший співробітник Jamestown Foundation та автор книги "Невдала держава: Посібник з розпаду росії" Януш Бугайські в американському виданні The National Interest закликав США та Захід не боятися розпаду росії. Натомість він пропонує зосередитись на підтримці та розвитку демократії у новопосталих державах, які стануть союзниками світової демократії. Він бачить, як зараз зростає багатонаціональний рух, неофіційно підтримуваний Києвом і Варшавою, що має на меті демонтаж росії.

Держави-першопрохідці хочуть зосередити увагу на позитивних наслідках розпаду росії. Держава, що завалюється під міжнародними санкціями, з бюджетом, що руйнується, і зростаючим внутрішнім тиском, що спонукає до утворення нових держав, матиме значно менші можливості для нападу на своїх сусідів. Здатність москви втягнути Європу в енергетичну залежність, займатися політичною корупцією і поширювати дезінформацію буде обмежена. Східний фланг НАТО від Арктики до Чорного моря стане більш безпечним і сприятиме економічному розвитку, бізнес-інвестиціям і регіональній співпраці. Україна, Молдова і Грузія зможуть повернути свої окуповані території і подати заявки на інтеграцію в ЄС і НАТО, не зважаючи на реакцію росії. білорусь також може забезпечити свою незалежність. Незважаючи на часті погрози з боку москви, зменшена російська держава не буде використовувати ядерну зброю проти внутрішніх супротивників, а її лідери не підуть на самогубство, напавши на Захід. Як і під час розпаду Радянського Союзу, вони намагатимуться зберегти якомога більше влади та активів, аби забезпечити своє політичне виживання.

Стратегія Прометея передбачає позитивне ставлення до громадян росії, а не поблажливі стереотипи, які притаманні багатьом західним політикам, що бачать у них пасивних послідовників автократичних правителів. За умови відкритої підтримки Заходом плюралізму, демократії та регіонального суверенітету російські громадяни усвідомлять, що вони не є глобально ізольованими. Їм також знадобиться інформація, яку москва приховує, зокрема, про політичні та економічні переваги формування нових держав, які розвивають відносини співпраці з усіма сусідами.

Розпад росії і поява понад десятка нових суб'єктів, ймовірно, буде тривалим процесом, який може породити нові нестабільності, до яких Вашингтону необхідно підготуватися і мінімізувати будь-які наслідки та ескалацію регіональних конфліктів. Однак слід визнати і позитивні результати, оскільки кілька нових держав можуть стати новими союзниками для західних і східних демократій, чи то через Атлантичний, чи то Тихий, чи то Північний Льодовитий океани.

Американські лідери не повинні боятися розпаду невдалої імперії, а розглядати його як можливість інтенсифікувати багатонаціональну співпрацю, відкрити нові ринки і допомогти зароджуваним демократіям розвиватися. Вони також мають зрозуміти, що польсько-український неопрометеїзм ґрунтується на оптимістичному баченні Європи та Євразії, в якому свобода у кінцевому підсумку переважає імперське поневолення.

Джерело: The National Interest

Януш Бугайські

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