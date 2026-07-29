Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico

Європейське видання Politico пише про загострення політичної кризи в Румунії напередодні можливих позачергових виборів. У центрі матеріалу – лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який, не пом'якшуючи риторики, позиціонує себе як проамериканського націоналіста та потенційного "спадкоємця" Віктора Орбана в Європі. Видання демонструє, як особисте протистояння Сіміона з президентом Румунії Нікушором Даном переплітається із ширшою боротьбою за майбутнє румунської демократії після скасування президентських виборів 2024 року. Politico підкреслює, що результат цієї кризи матиме значення не лише для Румунії, а й для позицій ЄС і НАТО на східному фланзі. Варто додати, що найбільшу загрозу румунські популісти становитимуть для України, особливо на тлі того, як кремль роздмухує "конфлікт" України з Польщею.

На відміну від Джорджі Мелоні в Італії та Марін Ле Пен у Франції, які останніми роками пом'якшили євроскептичну риторику заради здобуття влади, румунський проамериканський націоналіст Джордже Сіміон, який представляє шосту за чисельністю населення країну ЄС, і не думає стримуватися, пише європейське видання Politico.

"Те, що вони хочуть зробити в Брюсселі, – це знищити Європу", – заявив 39-річний Сіміон в інтерв'ю під час візиту до Лондона на конференцію правих активістів CPAC GB. "Усі заходи, вжиті за останні 15–20 років, зруйнували європейську економіку. Ми йдемо хибним шляхом", – додав він.

Як зазначає Politico, погляди Сіміона, колишнього футбольного хулігана, який полюбляє конфліктувати з істеблішментом, мають значення: його партія, Альянс за об'єднання румунів (AUR), значно випереджає конкурентів у соцопитуваннях і, можливо, невдовзі отримає шанс представити свою позицію виборцям, якщо буде оголошено позачергові вибори.

Він розкритикував "зелений курс" ЄС, економічну й оборонну політику Євросоюзу та заявив, що Румунія не хоче повертатися до часів, коли над нею панували більші держави. "Нас окуповували диктатури – як нинішня російська й колишня радянська, – а також диктаторські сили з Німеччини, – заявив він. – Ми хочемо бути частиною Європи, що складається з вільних, суверенних націй".

З травня Румунія перебуває в політичній кризі й фактично не має повноцінного уряду – відтоді, як AUR об'єдналася із соціал-демократами, щоб повалити керовану лібералами правлячу коаліцію країни.

Спадкоємець Орбана

На східному фланзі ЄС, на кордоні з Україною, Румунія відіграє ключову роль у безпеці Європи, надаючи логістичну підтримку Україні у війні, а також розміщуючи на своїй території велику базу НАТО та об'єкт американської системи протиракетної оборони.

Сіміон, який називав себе "єврореалістом, а не євроскептиком", уже давно прагне влади. Якби він прийшов до влади, наголошує Politico, то потенційно став би значно деструктивнішою фігурою для європейського політичного мейнстриму, ніж колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Торік під час президентської кампанії він свідомо наслідував стиль президента США Дональда Трампа й пропонував припинити допомогу Україні, що викликало тривогу серед політиків-центристів у Брюсселі.

Сіміон заявив в інтерв'ю, що конституційним виходом із ситуації, коли румунські партії не змогли домовитися про нову коаліцію, є проведення позачергових парламентських виборів – такого в 19-мільйонній країні не траплялося жодного разу з часу падіння комунізму 1989 року.

"Якщо так звані проєвропейські еліти не мають рішення, то єдине рішення, конституційне рішення, – це позачергові вибори, – зазначив Сіміон. – У нас не було позачергових виборів за 35 років так званої демократії".

Питання демократичної легітимності в Румунії викликає гострі суперечки. Виборці вже давно скептично ставляться до того, як керують країною, і скаржаться, що ті самі еліти десятиліттями утримують владу, не покращуючи життя пересічних громадян, а часом ще й потрапляючи в корупційні скандали.

"Демократію скасували"

Видання нагадує, що у грудні 2024 року Конституційний суд втрутився і скасував президентські вибори на тлі заяв про масштабну операцію іноземного впливу, яка нібито допомогла ультраправому ультранаціоналісту Келіну Джорджеску вирватися з безвісності й очолити перегони у першому з двох турів голосування.

Джорджеску, чий статус антиелітарного народного героя лише зміцнився після анулювання результатів голосування, і досі залишається популярним у багатьох регіонах Румунії. Наразі, нагадує Politico, у Бухаресті триває суд над ним за звинуваченням у спробі державного перевороту.

"Я хочу бачити демократію в Румунії, – заявив Сіміон. – Демократію скасували у грудні 2024 року. І, звісно, нам потрібно якнайшвидше повернутися до неї. Нехай люди голосують… Попри деякі тенденції, які я бачу тут, у Великій Британії, та в інших місцях, довіряти громадянам – непогано. Громадяни завжди мають рацію".

Politico нагадує, що Сіміон балотувався у президенти на повторних виборах торік і обіцяв зробити Джорджеску своїм прем'єр-міністром у разі перемоги. Хоча він лідирував у першому турі, у другому Сіміон з невеликим відривом програв центристу, меру Бухареста Нікушору Дану.

Тепер він звинувачує саме Дана, свого головного суперника, у політичній кризі, що охопила Румунію, посилаючись на повідомлення місцевих ЗМІ про те, що президент нібито змовився із соціал-демократами, щоб усунути ліберального прем'єр-міністра Іліє Боложана.

"Він спричинив хаос, – твердить Сіміон. – Він хотів позбутися Боложана, але їхній план виявився не надто вдалим".

"Плутанина в голові"

Як зауважує Politico, Сіміон спричинив обурення під час минулорічних президентських виборів, назвавши Дана – обдарованого математика, який говорить тихо й ніколи не реагує на випади опонентів, – "аутистом". Схоже, Сіміон повернувся до цієї теми: "Я знаю його ще з 2006 року, коли ми обидва були громадськими активістами. У нього плутанина в голові".

Переговори щодо формування нового уряду зайшли у глухий кут ще до того, як на початку цього місяця парламент Румунії пішов на літні канікули. Це означає, пояснює видання, що кризу навряд чи вдасться розв'язати раніше осені.

Сіміон відкинув ідею співпраці із Соціал-демократичною партією (PSD), хоча повністю її не виключив. Натомість він заявив, що PSD не буде достатньо радикальною в усуненні бюрократичних перепон і реформуванні ринків задля розвитку бізнесу.

"У них інше бачення, ніж у нас, і в них немає народної підтримки, – зазначив він. – Вони керують країною майже 45 років. Я б сказав: нехай люди вирішують, і ми побачимо, як вибратися з ями, в якій опинилися. Бо якщо цього не зупинити, якщо не змінити парадигму, ми опинимося в такому самому становищі, як Греція".

Своєю чергою, президент Дан та його союзники давно стверджують, що таким політичним силам, як партія Сіміона, не можна дозволити сформувати новий уряд, оскільки AUR та її ультраправі союзники налаштовані антизахідно й антиєвропейськи і, прийшовши до влади, були б надто прихильними до москви.

Сіміон це заперечує. "Європа – це Лондон, Варшава, Будапешт, Бухарест, а не Брюссель, – заявляє він. – Ми хочемо рухатися шляхом об'єднаної Європи, яка створює добробут, а НАТО – єдиний спосіб забезпечити безпеку й зберегти свободу вільного світу".

За даними Politico Poll of Polls, AUR має 36% підтримки – на 14 пунктів більше, ніж Національно-ліберальна партія Боложана. Саме тому Дан та інші центристи не хочуть іти на позачергові вибори і, можливо, ще знайдуть спосіб сформувати нову коаліцію.

Але Дан перебуває під тиском. Його перший кандидат на посаду прем'єра відкликав свою кандидатуру ще до голосування в парламенті, а другий хоч і дійшов до голосування, але був відхилений депутатами. Сіміон уже ініціював процедуру відсторонення президента від посади, і що довше триватиме затримка з розв'язанням кризи, то слабшою, ймовірно, ставатиме позиція Дана.

Якщо позачергові вибори все ж відбудуться, Сіміон буде готовий діяти у своєму звичному стилі – поєднанні войовничого популізму й самовпевненості. "Я заснував цю політичну партію шість років тому, – заявив він. – Усі думають, що нам допомагають Захід, Схід, Ізраїль, росія, але насправді за нами стоїть Бог. І дуже некомпетентна політична еліта".

Джерело: Politico