Том Купер у сьогоднішньому дописі, оперуючи схемами Каховської греблі та фотофактами стверджує, що такого роду пошкодження не могли бути спричинені "єдиним ударом", як це описують люди, які живуть поруч з дамбою. Відтак росіяни знов вивалили "море брехні".

Сьогодні я "трохи не в собі", тому відразу перейду до "пункту 1".

Якийсь Царьов – українець з IQ, що відповідає IQ моїх боксерських трусів, який втік до росії у 2015 році – придумав, як опублікувати щось дуже цікаве в Telegram:

Тут ми бачимо поперечні перерізи:

згори: водоскид Каховської греблі

по центру: Берма/дамба Каховської греблі

внизу: машзал.

Щоб полегшити розпізнавання, ми "покращили" бетонні секції водоскиду та машзалу:

Сірий: бетон

Синій: вода.

Тепер, переглядаючи фото та відео катастрофи, спричиненої росією 6 червня (і відтоді це ні що інше, як "кінець"), ми бачимо, як вона сталася.

Приблизно 150+ метрів водоскиду, близько половини його довжини, "зламано". Його немає.

Але, перш за все, майже весь турбінний корпус зруйнований. Стіни і дах машинного залу можна розглядати як такі, що "врізалися у фундамент". Як наслідок, вода (дійсно: основний, наймасштабніший прорив дамби) розливається над фундаментом.

Це означає, що для руйнування фундаменту з турбінами було використано сотні кілограмів вибухівки – саме так, як хвалилися ці два п'яні російські дебіли в грудні – щоб стіни і дах машинного залу врізалися в фундамент.

Який зараз повністю затоплений водними масами, що рухаються по його руїнах.

Фізично це неможливо зробити "ззовні". Це не може зробити ні HIMARS (який, до речі, залишив би слід у вигляді "кратерів", жодного з яких не видно на жодному з відеозаписів дамби після катастрофи), ні тим більше "бойові водолази" – як пояснюють росіяни. Причина: ні HIMARS, ні "бойові водолази" не могли привезти достатню кількість вибухівки і розмістити її всередині турбін, щоб зруйнувати фундамент турбінного корпусу.

... якщо, звичайно, не ігнорувати всі закони фізики – саме так, як це роблять Пуддінг, "московські командири", вся путінська машина піарлайна і всі можливі фанати Пуддінга в соціальних мережах (всі вони клянуться, що "протистоять західній брехні"), і це в кожній їхній доповіді, пості і релізі.

Перш за все: такого роду пошкодження не могли бути спричинені "єдиним ударом" о 02.20 за місцевим часом, як це описують люди, які живуть поруч з дамбою.

Дійсно, масштаби пошкоджень розбивають навіть розповіді тих небагатьох росіян, які пояснюють це тим, що "ми хотіли лише трохи пошкодити її".

Щось подібне можна сказати і про припущення, згідно з яким "дамба була пошкоджена раніше, тому зараз вона просто зруйнувалася сама по собі" – на двох абсолютно різних ділянках, та ще й так масово, одночасно?

... йдіть і прибережіть це для наступного науково-фантастичного фільму...

У підсумку, те, що ми бачимо на різних фото і відео, чітко показує, що всі можливі "російські версії" цієї історії є брехнею. Морем брехні.

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Ceterum censeo Russian armis esse extermino (Зрештою, я вважаю, що російська зброя знищує).

Мій покійний професор латинської мови може вибачити за можливі граматичні помилки: минуло більше 30 років з часу моїх останніх уроків цієї мови.

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