Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер

Том Купер в своїй доволі емоційній публікації переконує, що поки в Україні будуть некомпетентні генерали, наприклад як Юрій Содоль, які ще й до того примудряються "нагороджувати" себе та своїх підлеглих, нехтуючи життям і здоров’ям своїх солдат і офіцерів, – це заважатиме вступу України до НАТО.

Напередодні візиту трьох українських посадовців до Вашингтона, а також в очікуванні кількох інших важливих зустрічей між різними західними та українськими балакунами, я вважаю, що маю застерегти вас, дорогі українці: я приєднуюсь до тих, хто каже, що вам не потрібно очікувати жодного "запрошення" до НАТО.

Цього не станеться. Принаймні, поки що.

Для початку... звичайно, НАТО повторить свої заяви про те, що повністю підтримує Україну і пов'язані з цим домовленості, й що майбутнє України – в НАТО, й інше, звичне бла-бла-бла... Але, врешті-решт, вони також додадуть, що це стане можливим "лише після виконання умов", і додадуть перелік пояснень, які, ймовірно, закінчаться чимось на кшталт "надто багато корупції".

Не помиліться: справа не лише в корупції, але й у політиці та стратегії, системній некомпетентності та нерішучості, що є наслідком цього. В НАТО корупції щонайменше стільки ж, скільки і в Україні, якщо не більше.

Просто вона менш очевидна.

Але на додачу до цього є й інші, "реальні", причини, і деякі з них, як мені здається, викликають у багатьох членів НАТО "алергію" на ЗСУ. Це не зовсім легко пояснити: не дивно (принаймні для мене), що мені знадобилося кілька днів, щоб подумати про наступне і почати формулювати це...

Основна проблема між "НАТО" (а особливо американцями, британцями і деякими іншими, схожими на них людьми) і ЗСУ полягає в тому, що називається "менталітетом".

Знаєте, одна справа, якби генерал-полковник Сирський був би "бунтарем" і не дозволяв би американським та іншим західним мудрецям втручатися в його підбір кадрів, планування та проведення операцій.

Однак, як кажуть, "диявол криється в деталях". І тут я починаю говорити зовсім про інше.

Наприклад, західні генерали можуть бути ще більш корумпованими, ніж українські (просто перевірте, скільки з них після відставки з військової служби стають "членами правління" різних корпорацій та аналітичних центрів). Але їм, як правило, не подобається "інфляція" нагород на кшталт "Героя України" серед вищого командування ЗСУ, які, до речі, Зеленський, схоже, роздає так, ніби це ранкові газети.

Справа в тому, що на Заході подібних практик не існує. І, поклавши руку на серце: чому хтось має бути нагороджений "Героєм України" лише за те, що, наприклад, "керував обороною Києва"? ... або (і, напевно, більш актуально прямо зараз; див. нижче, чому): "за керівництво обороною Одеси"?

Звісно, сьогодні "немає притулків", як кажуть у НАТО: за лінією фронту жодне місце не є безпечнішим від місця на лінії фронту. Це тому, що такий супротивник, як росіяни, може, як це стало очевидним за останні кілька місяців, "вдарити десь за 70-100 км за лінією фронту" – саме так, без жодного попередження, і з легкістю (балістичними ракетами "Іскандер", наприклад). А скільки українських командних пунктів було підірвано за останні два роки - одному Богу відомо...

Проте на Заході "чимось на кшталт норми" в таких випадках є нагородження "військ". Не командирів. "Військ", як офіцерів та інших чинів 72-ї механізованої за героїчний опір під Мощуном..., а потім і під Вугледаром. Або 1-ї танкової під Черніговом. Або як офіцери та інші чини 58-ї моторизованої за їхню фантастичну оборону на Десні, Ніжині чи Прилуках... можна навести ще один, майже невідомий приклад і т.д. (а прикладів насправді незліченна кількість; це лише кілька, що спадають мені на думку одразу ж).

Натомість придивіться уважніше до того, хто і за що отримує звання "Герой України" в Україні.

Можливо, найгіршим прикладом може стати питання, яке стало "актуальним" приблизно з 24 червня цього року, коли президент Зеленський, зверніть увагу: Зеленський, а не генерал-полковник Сирський (хоча, сподіваюся, Зеленський зробив це за згодою Сирського) звільнив командувача ЗСУ зі складу Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля (до речі, ще одного генерала, нагородженого "Героєм України"...)

Але, дозвольте почати з початку.

Вже два роки я запитую, хто відповідав за командування ЗСУ на півдні України в лютому 2022 року? …і хто так "вміло" встановивши рівно нульову (в цифрах: 0) оборону на Кримському перешийку, і таким чином дозволив росіянам захопити дамбу Нової Каховки та Мелітополь протягом 24 годин після початку тотального вторгнення, Херсон протягом приблизно 60 годин після початку тотального вторгнення, висадитися в Бердянську та загнати в тил маріупольського гарнізону?

Наразі зрозуміло, що ніхто інший, як Зеленський, відмахнувся від усіх попереджень США та Великої Британії – "з політичних міркувань". Однак, незалежно від нерішучості Зеленського, це була робота ЗСУ – діяти. Розгорнути там бригади, побудувати укріплення і запобігти швидкому просуванню росіян на південь України. Але цього не сталося. В результаті росіяни не лише захопили велику територію (майже всю Херсонську область і південну частину Запорізької), але й, за моїми підрахунками, протягом 36-48 годин захопили в полон або знищили українську наземну техніку і особовий склад щонайменше цілої механізованої бригади, якщо не двох, а також близько двох полків наземної протиповітряної оборони.

Спочатку пояснення, які мені доводилося чути від України, були на кшталт "після війни". Потім війна продовжилася, і вони переключилися на "це була СБУ" (так, ніби СБУ відповідає за ЗСУ, чого вона просто не робить), а потім на "СБУ веде розслідування". І, як повідомлялося раніше, СБУ "розслідує", причому настільки, що закінчило допитами сержантів і подібних до них звань (тобто сержантів).... якби вони командували бригадами або навіть більшими з'єднаннями і вирішували, де що буде дислокуватися...

Ні. Щоб було зрозуміло раз і назавжди: єдиним органом, відповідальним за те, де і який підрозділ ЗСУ дислокується, є Генеральний штаб ЗСУ... І лише в червні цього року скарги з різних боків, наприклад, від народної депутатки Мар'яни Безуглої та начальника штабу 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" майора Богдана Кротевича – почали надходити на ім'я "Героя України" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Далі стало ще цікавіше. Між іншим, Содоля називають "командувачем оборони Маріуполя" (тобто він командував цим районом ще у 2022 році). Що ж, якщо так, то він облажався по-крупному вже в цьому випадку.

Але це ще не все. Для мене особливий інтерес у звинуваченнях Кротевича представляє таке твердження, пов'язане з недавнім виступом Содоля:

"...командуючи східним фронтом, Содоль наказав "Азову" наступати, хоча бригада не мала для цього достатньої кількості артилерійських боєприпасів. Коли бійці відмовилися це робити, проти командира "Азова" було розпочато розслідування".

...і ще один:

"Мене турбує, що за втрату спостережного пункту судять командирів батальйонів і бригад, але не судять генерала за втрату областей, десятків міст і тисяч солдатів".

Це майже "навколишній шум", що це ще один, "класичний" приклад "славних радянських традицій": бачте, генерали звинувачують у своїх невдачах кого завгодно, але тільки не себе, а коли їм скаржаться на власну некомпетентність, ініціюють розслідування щодо скаржників... Але зверніть увагу на те, що сказав Кротевич: "Області".

Це множина.

Означає "кілька областей"..., як Херсонська область (майже вся вона була під контролем росії з кінця лютого до листопада 2022 року), або південь Запорізької області (вся вона залишається під контролем росії)..?

Інакше кажучи: Содоль облажався, не захистивши і Кримський перешийок...

...який же сюрприз, Зеленський тоді спрацював оперативно і 24 червня, у світлі подачі Кротевичем запиту до СБУ на розслідування щодо Содоля, Зеленський, зверніть увагу: Зеленський, а не Сирський (хоча, сподіваємося, за згодою Сирського) – замінив Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

...і цим ми повертаємося до звичних результатів подібних ситуацій в Україні: "буде розслідування (щодо Содоля)".

... що зазвичай означає, що взагалі нічого не відбудеться. Зеленський і "Генштаб", як завжди, відсиджуватимуться в стороні.

Що мене турбує не менше, так це те, що це не єдиний подібний випадок. Військовослужбовці 14-ї механізованої бригади (дислокованої в районі Куп'янськ-Сватове) гірко скаржаться на те, що їхнього командира замінили на бригадного генерала Сидорова (за наказом Сирського). Сидоров, за їхніми словами, "неефективний в операціях", "неадекватно реагує" на критику і рекомендації, спричинив кризу в частині, і багато військовослужбовців тепер хочуть перевестися в інше місце.

... Все це вкотре вказує на системні проблеми у війську: у ньому все ще занадто багато офіцерів "радянського зразка". Людей, які вважають війська, якими вони командують, "розхідним матеріалом", а отже, анітрохи не переймаються їхньою безпекою. Людей, які віддають необґрунтовані накази, які потім призводять до непотрібних і безглуздих жертв. Некомпетентні генерали.

... А ще є такі випадки, як ентузіазм та енергійність командира 59-ї механізованої бригади Богдана Шевчука, який, схоже, вважає, що це його робота – дистанційно контролювати кожен постріл своїх солдатів, при цьому (згідно зі скаргами на нього) не маючи навичок командування цілою бригадою та знання місцевості.

На жаль, так не можна робити: не можна призначати командувачем бригади офіцера, який не вміє делегувати повноваження і не довіряє своїм підлеглим, але при цьому чудово справляється з тим, щоб з'являтися на двох щоденних брифінгах для свого начальства. І, як ми вже неодноразово спостерігали, ефективний командир роти чи батальйону ніколи не є "автоматично" ефективним командиром бригади. І нарешті: вищі ешелони повинні бути достатньо самокритичними, щоб визнавати власні помилки і скасовувати подібні рішення.

У цьому конкретному випадку проблема ще більша, тому що для таких випадків просто не існує рішень (окрім як відправити офіцера на додаткове навчання), а також тому, що сьогодні така поведінка є ендемічною - і в політиці, і в армії, і в економіці; як в Україні, так і на "Заході".

... говорячи про Захід: якщо ми подивимося на те, що часто використовується як "приклад того, до чого повинна прагнути ЗСУ" – армія США, то вона досягла успіху в ігноруванні своїх некомпетентних генералів (і розвідувальних служб також) принаймні з кінця 1960-х років. Не кажучи вже про її останні дії в Афганістані та Іраку. Як наслідок, ще у 2021 році серед офіцерів середньої ланки стався бунт, і багато хто з них звільнився зі служби. Можливо, армія США може собі це дозволити або, принаймні, служба все ще має серйозні шанси на реформування – просто тому, що США (все ще) такі ж багаті, і їм не загрожує війна на винищення (принаймні, не війна за участю іноземного загарбника). Можливо, подібне можна сказати і про деякі інші збройні сили різних країн-членів НАТО (див., наприклад, "виступ" Іспанії в Іраку; або ситуації з вищим генералітетом у Німеччині та Греції).

Однак це не повинно означати, що ЗСУ повинні слідувати цьому прикладу і залишати некомпетентних офіцерів на своїх посадах. Навпаки, слід сподіватися, що сили можуть працювати набагато краще.

Нарешті, деякі з цих повідомлень, наведених вище, принаймні "віддалено" пов'язані з чимось на кшталт "загальної неприязні" до генерала Сирського та його стилю командування. Як вже має бути очевидно, Сирський, який командує сухопутними військами ЗСУ ("армією") вже з 2019 року, і його команда нових командирів різних підрозділів, схоже, за останні кілька місяців навели велику дисципліну в лавах ЗСУ. Досі все було добре. Однак, як і Залужний до нього, хоча він і є головнокомандувачем усіх збройних сил України, він досі не вживає жодних кроків, щоб розібратися з некомпетентними особами. Принаймні, самостійно: у більшості випадків він (і Зеленський) реагує, а не діє.

Цьому просто немає виправдання: не можна тримати на посадах людей на кшталт Содоля чи Сидорова і очікувати, що ситуація покращиться – бо досвід показує, що вона не може покращитися, якщо на тих самих посадах залишаються ті самі люди.

... і, будь ласка, зауважте: навіть якщо Україна вступить до НАТО "завтра вранці, о 09.01", ніяке "НАТО" ніколи не замінить некомпетентного генерала ЗСУ. Це може зробити тільки ЗСУ (і ПСУ). У цьому плані Україні ніхто не може допомогти.

Отже, якщо українці нічого не роблять, то що має робити НАТО?

... і це лише "приклади, які стали відомі зараз". На жаль, є багато інших. Ще один, що спадає мені на думку... що ж, визнаю: мені бракує інсайдерської інформації (люди дійсно "зациклені" на наступному), і тому я опускаю дати, імена та багато інших деталей... але, той (горезвісний) свербіж у мізинці підказує мені, що, можливо, другим найгіршим прикладом є ще один командир бригади.

У десятках західних описів того, що відбувалося в Україні 24 лютого, один західний експерт за іншим хвалить ЗСУ та ПСУ за "розгін", і це ще до першого російського удару. Хо-хо-хо... що ж, прочитавши десятки відповідних повідомлень, опублікованих тим часом в українських ЗМІ, я міг би навести десятки прикладів, коли це було не так.

Так, саме так було у випадку з підрозділом, яким командував командир, про якого йде мова. По суті, його підрозділ розпочав війну, потрапивши в полон до росіян ще на своїй базі. Як наслідок, він втратив дорогоцінних людей і техніку через ракетні удари в перші ж хвилини тотального вторгнення. Загинули люди.

Що сталося? Його звільнили? Ні.

"Замість цього" він нагородив одного зі своїх підлеглих орденом "Герой України" за те, чого цей офіцер, безумовно, ніколи не робив. Потім цей командир "заробив" собі таке ж звання ("Герой України") за те, що нібито.... кхм... застрелив трьох... "росіян якихось там". До сьогодні немає жодних доказів того, що він взагалі у щось стріляв (а на цій війні, тим часом, є дійсно матеріальні докази всього .., особливо того, що мало статися в густонаселеній частині України...). Більше того, коли, вочевидь, хтось інший потім убив одного з його підлеглих у ДТП, він наказав нагородити цим же званням і цього офіцера, який загинув у ДТП.., а потім загинув ще один офіцер з цього ж підрозділу, але його одразу ж нагородили, а через кілька днів знову нагородили – і це за те, чого просто не могло статися (навіть фізично).

... а потім всю цю справу швидко зам'яли під килим, тому що всі причетні до неї є (тобто більшість з них "були") "Героями України"... так що підрозділ, про який йде мова, має бути одним з найбільш нагороджених у всій Україні (або: краще сказати: його командний склад і офіцери, які загинули в бою, стали найбільш нагородженою групою українських офіцерів)... і тоді, і до цього дня люди дивуються, як так сталося, що підрозділ, яким командує стільки героїв, потрапляє під обстріли росіян і при кожній нагоді втрачає все більше і більше дорогоцінної техніки...

Звичайно, американські генерали (це лише один з найбільш очевидних прикладів) не заперечують, якщо один з їхніх... офіцерів на подібній посаді (як вищезгаданий командир української бригади) "трохи перебільшує", і йому приписують "три вбивства", тоді як насправді він здійснив лише одне вбивство. Коли з ними спілкуєшся особисто, вони навіть визнають це (як генерали, так і офіцер, про якого йде мова).

Але нагороджувати вищих командирів "Героями України" і це за явно необґрунтовані завищені вимоги..?

Вибачте, але для західних офіцерів, які вважають себе "крутими і розважливими професіоналами" – це так "по-радянськи", щось таке, що викликає у них "алергію", не можу сказати. Це якби їм довелося мати справу з Леонідом Брежнєвим чи Юрієм Андроповим особисто, а не з генералами на кшталт Сирського...

...не просто "червона лінія", а "червона ганчірка прямо перед носом".

Ті, кому це важко зрозуміти, нехай поставлять себе на місце цих "генералів НАТО": як вони мають "вести ділову розмову" з якимось українським... е-е-е... (опустити звання і назву підрозділу)... "командиром підрозділу", який носить звання "Герой України", але з абсолютно необґрунтованих причин, і це при тому, що вони ("генерали НАТО") знають про це?

Як вони можуть питати поради у цього офіцера або, наприклад, вислуховувати його вимоги щодо конкретного виду обладнання, якщо вони не можуть сприймати його всерйоз?

Загалом, шановні українці, при всій повазі до ЗСУ, вашого героїчного війська та більшості його командирів (а не сумнівайтеся: поваги багато, особливо до середнього, молодшого, сержантського та старшинського складу ЗСУ!!!), але "риба гниє з голови", як кажуть в народі, допоки не буде наведено лад у цій сфері). Поки принаймні більшість подібних випадків не буде вирішена раз і назавжди... вибачте, завжди знайдуться не лише "кілька" "натовських генералів", які гальмуватимуть прийняття вашої країни до їхнього ("святого" і "такого чистого, що можна працювати в білих рукавичках") альянсу.

...і ваші збройні сили продовжуватимуть відчувати серйозні проблеми з мобілізацією.

(…далі буде...)

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