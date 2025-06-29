Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О’Браейн

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у черговому тижневику війни аналізує саміт НАТО, критичну потребу української ППО та стан російського літнього наступу.

У той самий час, коли українців безперервно обстрілювали вночі, лідери НАТО на щорічному саміті в Гаазі були втягнуті у фестиваль самопривітань. Вони підписали угоду (яку не доведеться виконувати можновладцям, окрім як у виняткових випадках), вони бачили, як Трамп зробив кілька безглуздих (і швидко забутих) заяв щодо можливої/ймовірної/вірогідної допомоги Україні, і вони продовжили займатися своїми справами так, ніби мало що змінилося. Їхня колективна заява щодо України фактично стала значним кроком назад у порівнянні з тим, що було сказано раніше, і означала поразку Європи. Генсек НАТО назвав Трампа "татком", що викликало загальну радість у прихильників Трампа. Ви навіть можете купити цю футболку зараз, якщо хочете.

НАТО стало інструментом, за допомогою якого європейські держави намагаються завоювати лояльність Дональда Трампа і присягнути йому на вірність. На жаль, зараз НАТО є інструментом, який уповільнює серйозний прогрес у напрямку будь-якої європейської стратегічної автономії. Європейські держави, через НАТО, схоже, думають, що якщо Трамп посміхається і говорить приємні речі, то він змусить США боротися за них (що залишається абсолютно невизначеним), і таким чином вони можуть знизити публічний рівень підтримки України.

Очевидно, багато уваги було приділено вкрай небагатослівній мові, яку використовував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, говорячи з Дональдом Трампом і про нього. Перед початком конференції він написав Трампу кричуще повідомлення (з великих літер, на кшталт Trump-language), в якому вихваляв Трампа за поки що невідомі результати рішення президента США атакувати Іран.

Вітаю вас і дякую за ваші рішучі дії в Ірані, які були справді надзвичайними, і на які ніхто інший не наважувався. Це забезпечує нам усім більше безпеку.

На самому саміті Рютте з ще більшим завзяттям почав вихваляти Трампа, називаючи президента США "татком", який має тримати в узді неслухняних дітей. Самому Трампу ця фраза сподобалася, і він прокоментував її з гордістю: "Він (Рютте) зробив це дуже ласкаво. Татку, ти мій татко".

Я не буду зараз вдаватися в подробиці, але я вважаю, що ця мова є катастрофічною в двох аспектах. По-перше, вона фактично підбадьорює Трампа робити те, що він хоче, вона не отримає від нього поступок, і, по-друге, вона завдає шкоди уявленню Європи про саму себе. Європа – це 20 % світової економіки, півмільярда людей тощо – вона повинна мати більше самоповаги, ніж це. Трамп, до речі, використав усю похвалу, щоб принизити Рютте (а через нього і європейців), коли повернувся, оскільки Білий дім фактично випустив привітання "Татко вдома". Здається, європейці не розуміють, що таким чином Трамп висміює їх за підлабузництво.

Трамп відповів на всі лестощі, як він це зазвичай робить – розкидався компліментами на адресу європейців, які потім швидко забуває/не розвиває. Люди були дуже схвильовані, бо Трамп, схоже, розглядав можливість відновлення військової допомоги Україні з боку США. Коли його запитали про це, він сказав: "Побачимо, що станеться".

Коли його конкретно запитали, чи надасть він більш необхідні батареї/ракети для Patriot, він відповів: "Подивимося, що буде. Ми подивимось, чи зможемо ми зробити їх доступними".

Він повернувся до США три дні тому, і більше про це не було жодної згадки. Можливо, нам доведеться почекати два тижні...

Втім, мабуть найбільш гнітючою річчю було те, як європейці фактично понизили статус України в офіційному комюніке НАТО – вірна ознака того, що вони танцюють під дудку Трампа. Там не було жодної згадки про те, що Україна коли-небудь приєднається до НАТО, і взагалі жодної згадки про те, що НАТО допоможе Україні. Натомість у заяві було дуже чітко сказано, що НАТО формально не матиме нічого спільного з наданням допомоги Україні, але залишить будь-яку допомогу на розсуд окремих суверенних держав.

Це було єдине речення щодо України, яке, по суті, говорить, що Україна не є питанням НАТО, це справа суверенних держав, якщо вони захочуть допомогти.

Члени Альянсу підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість у розрахунок оборонних видатків членів Альянсу.

Це було все. Навіть вимучена фраза про те, що безпека України "сприяє" безпеці інших, була надзвичайним кроком назад у порівнянні з самітом 2024 року. Замість двох згадок про Україну в комюніке 2025 року (обидві у наведеній вище цитаті) у заяві 2024 року їх було 67 і вони були більш рішучими і спрямованими на майбутнє. Ось лише кілька прикладів з 2024 року:

Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Сильна, незалежна і демократична Україна є життєво важливою для безпеки і стабільності євроатлантичного регіону. Боротьба України за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів безпосередньо сприяє євроатлантичній безпеці.

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Майбутнє України – в НАТО. Україна стає все більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Оскільки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО.

Інакше кажучи, оскільки успіх України у цій війні стає все більш життєво важливим для Європи (оскільки США виводять війська), європейські лідери погоджуються відступити від своїх зобов'язань перед Україною в рамках НАТО. Лише з цієї причини саміт провалився.

Трамп не сказав, що США насправді боротимуться за Європу у випадку війни з росією. Його заяви демонструють, як легко йому не сказати нічого конкретного, а люди прочитають у них те, що хочуть. На його найбільш пронатовській останній прес-конференції його запитали, чи будуть США воювати за європейців у разі російського вторгнення тощо. Його конкретними словами було те, що він може "допомогти". Хоча все це було загорнуто в типову обгортку.

Вони хочуть захистити свою країну, і їм потрібні США, а без США все буде не так, як раніше... Я поїхав звідти, сказавши, що ці люди дійсно люблять свої країни. Це не обкрадання. І ми тут, щоб допомогти їм захистити свою країну.

А перед самітом він ще чіткіше дав зрозуміти, наскільки мало він насправді дбає про захист Європи від росії. Коли його запитали про статтю 5 він відповів, що вона не має жодного значення, але він хоче "дружити" (з вигодою чи без, важко сказати).

Існує багато тлумачень статті 5. Ви ж знаєте це, так? Але я прагну бути їхнім другом, ви знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів, і я прагну допомагати їм.

Отже, цей саміт показує, що європейці все ще відчайдушно намагаються вислужитися перед США (що є самогубством), замість того, щоб дбати про свої власні інтереси і визначати пріоритети України. І цей брак усвідомлення, що насправді має значення, означає, що негайна допомога Україні у життєво важливій сфері ППО не виконується.

І найсумніше те, що замість того, щоб грати роль слабкої дитини, Європа має дуже сильні карти, щоб грати з Трампом. Зокрема, США зацікавлені в тому, щоб європейці продовжували купувати американську зброю (здається, вони трохи запанікували, коли зрозуміли, що, наполягаючи на збільшенні європейських витрат на оборону, вони можуть заохотити європейців більше розвивати власну оборонну промисловість). Європейці могли б легко запропонувати купувати американську зброю за умови, що США також продадуть системи Patriot Україні. Це могла б бути дуже ефективна стратегія, але це означало б, що їм довелося б чинити певний тиск на США. Маленькі діти так не роблять.

Відчайдушно намагаючись заспокоїти Трампа, Європа втратила фокус, і в результаті загине ще більше українців.

Україна потребує ППО зараз

Одна річ, яка насправді зробила заяви Трампа про "розгляд" можливості залучення більшої кількості Patriot для України такими згубними, полягає в тому, що Україна виснажується, росіяни це знають і розраховують на те, що США та Європа не будуть робити надто багато з цього приводу. Трамп, безумовно, не дотримується своєї обіцянки швидко подумати над цим питанням, але майже щоночі українські міста зазнають ударів російських ракет і зграй "Шахедів". Атаки тривають масово, годинами, і все більше і більше атакуючих систем прориваються.

В неділю ніч була типовою. Відбулася ще одна масова атака російських БПЛА/ракет, цього разу націлена на інші міста, окрім Києва – від Львова на крайньому заході до Запоріжжя поблизу фронту.

Це свідчить про те, що кількість російських атак значно зросла (і вже вбила більше українців) у травні та червні. І можна лише прогнозувати, що їхня кількість зростатиме, оскільки російське виробництво ракет і БПЛА продовжується.

Якби партнери України справді дбали про неї, вони б напружували всі сили, щоб допомогти Україні посилити свою ППО, а не ляскали б Трампа по спині, коли він продовжує відмовляти Україні в допомозі в цій сфері.

Можна припустити, що незабаром ситуація погіршиться, оскільки запаси для українських Patriot продовжують зменшуватися. Це виявляє порожнечу, що стоїть за більшістю європейських заяв про підтримку України. Трамп відверто пропутінський у своїх поглядах, але європейці стверджують, що українці – їхні співвітчизники, люди з європейською ідентичністю та європейським майбутнім.

Просто шкода, що не робиться більше для того, щоб вберегти їх від загибелі, коли вони захищають решту континенту.

російський літній наступ "провалився"?

Цього тижня генерал Сирський зробив цікавий коментар щодо стану російського літнього наступу, який триває вже близько двох місяців. Він сказав, що наступ загалом "провалився" і що українці зупинили, наприклад, російське вторгнення одразу за кордоном у Сумській області. Більше того, він пішов ще далі і заявив, що російський наступ на Суми зазнає краху.

Оборона Сумщини – одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань “літнього наступу” ворога з території рф захлинається так само, як торік – спроба наступальних дій противника на Харківщині.

Це досить сміливе твердження. Безумовно, влітку ще досить рано говорити про те, що наступ зазнав поразки.

Варто зазначити, що через два дні Сирський також заявив, що росіяни зосередили навколо Покровська 110 000 солдатів, якщо це правда, то це справді дуже значна сила.

Це також було б чимось надзвичайним, адже майже 11 місяців тому аналітичне співтовариство оголосило Покровськ практично приреченим. Якщо росіянам все ще потрібно зібрати 110 000 солдатів, щоб взяти місто, яке вони мали взяти більше року тому, то це буде одна з найбільш марних військових операцій в сучасній історії.

Так що ж, здається, відбувається? Ну, насправді мало що змінилося. росіяни все ще багато атакують, але їхнє просування, схоже, сповільнилося (а подекуди й зупинилося). На Сумщині, наприклад, єдиною зміною цього тижня стала невелика українська контратака, яка повернула собі невеликий шматок землі (синя пляма посередині/зліва на карті).

Навколо Покровська взагалі нічого не змінилося.

І все ж я відчуваю виразну нудоту, коли обговорюю ідею провалу за нинішніх темпів операцій. Як сказав колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю мені на цьому тижні – літній наступ росії триває, просто важко помітити якісь суттєві зміни.

Ми не очікуємо, що росіяни зможуть здійснити стратегічний прорив. За нашими оцінками, літній наступ росіян триває, і вони здатні досягти "незначних" успіхів у таких місцях, як Сумщина та Донбас. Однак ми не вважаємо, що росіяни здатні суттєво змінити ситуацію. Там, де росіяни досягли невеликих успіхів, ми вважаємо, що вони просто знайшли місце, де у нас було недостатньо безпілотників. Сподіваємось, що з нарощуванням виробництва БПЛА таких випадків буде все менше і менше.

До речі, я б дуже радив вам прочитати інтерв'ю повністю – це добре виражений і тверезий аналіз того, де зараз знаходиться війна.

Я, звісно, не використовував би слова "провал" або "кульмінація" щодо російського наступу. Він триватиме, ймовірно, місяцями, через розрізненість і краплинність атак, які, на мою думку, не мають шансів на успіх в умовах такої ефективної оборонної вогневої потужності. У певному сенсі росія протягом останніх півтора року перебуває в одному безперервному наступі, з регулярними атаками, які майже не припиняються.

Насправді, це не є рецептом успіху на полі бою, хоча і призводить до великих втрат. Це ще одна причина, чому так безглуздо готують Україну до жахливих часів для ППО. Якби українські міста були краще захищені, це дало б українцям можливість скористатися цими втратами.

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