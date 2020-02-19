Санаторії в Моршині: рейтинг найпопулярніших в 2020 році

Санаторії Моршина користуються популярністю круглий рік. І це не дивно, адже там можна не тільки позбутися від хронічної втоми і поліпшити стан свого здоров'я, а й прекрасно провести час! Моршин - маленьке і дуже затишне містечко на Прикарпатті.

Моршин прославився красивою природою, цілющим відпочинком і унікальною мінеральною водою, яка позитивно впливає на загальний стан людського здоров'я. Тому цілий рік в місцевих санаторіях повно українських та іноземних відпочивальників.

Кращі санаторії Моршина: куди найкраще купити путівку?

У місті багато здравниць, умови в яких відповідають європейським стандартам якості. Гостей чекають упорядковані номери різних категорій, оснащені всіма зручностями. Там є нові меблі, сучасна сантехніка і побутова техніка, гаряча вода, супутникове телебачення та інтернет.

Куди саме варто забронювати путівку? Радимо орієнтуватися на профіль захворювання і свої фінансові можливості. Добрі відгуки гості залишають про більшість моршинських оздоровниць. Великою популярністю користуються:

санаторій «Святий Шарбель».

«Дністер».

«Перлина Прикарпаття».

«Лаванда».

«Черемош».

А недавно на курорті відкрився «Святий Шарбель» - красивий і сучасний лікувально-оздоровчий центр. Всі санаторії Моршина отримують від гостей хороші відгуки, так що бронювати путівку можна в будь-який з них! Чи плануєте бюджетний відпочинок? Радимо забронювати номер в «Лаванді», «Черемоші» або «Дністрі».

Для відпустки всією сім'єю ідеально підійде «Прикарпатська ватра», оздоровчий комплекс, що знаходиться недалеко від Моршина в селі Баня-Лисовицька, розташованому в Карпатському передгір'ї. Красива природа і розвинена інфраструктура зроблять вашу поїздку незабутньою!

Відпочинок в Моршинських здравницях

Добре провести час можна на території санаторіїв. Там є дитячі та спортивні майданчики, лазня, сауна, тренажерні зали, більярд і багато іншого. А смачно поїсти можна в місцевих їдальнях. Кухарі готують згідно збірників дієтичних рецептур, так що всі страви не тільки смачні, але і корисні!

Обов'язково прогуляйтеся вуличками містечка: тут є на що помилуватися. Спробуйте страви місцевої кухні в затишних ресторанчиках і кафе. Побродіть по сувенірних лавках і обов'язково купіть для своїх друзів та близьких унікальну прикарпатське кераміку, гірський мед, чорничне варення або цілющий трав'яний збір.

Лікування та оздоровлення в Моршині

Найважливіший лікувальний фактор здравниці - мінеральна вода з унікальним складом, позитивно впливає на загальний стан здоров'я і поліпшує самопочуття. Вона добре допомагає від патологій шлунка, кишечника, печінки, жовчного міхура і нирок. Також благотворно впливає на стан шкіри. Мінеральні ванни з «Моршинської» позбавляють гостей курорту від екземи та дерматитів, полегшують симптоматику псоріазу.

Також тут допоможуть людям, що страждають від хвороб:

Дихальних шляхів.

Кінцівок і хребетного стовпа.

Судин і серця.

Центральної нервової системи.

Ендокринної системи.

Репродуктивних органів.

Кожна з оздоровниць має розвинену лікувально-діагностичну базу і власний бювет мінеральної води. Процедури проводяться із застосуванням сучасних методик і новітнього обладнання.

Щоб забронювати путівку на зручні для вас дати, зв'яжіться з нашими співробітниками в телефонному режимі або через спеціальну форму на сайті sanatorii-karpat.com. До речі, радимо стежити за нашими оновленнями і першими дізнаватися про акції, спеціальні пропозиції та знижки, що дозволяють економити на відпочинку!