Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен

Минулий тиждень знову продемонстрував розрив між риторикою та реальними діями Вашингтона щодо санкцій проти росії. Адміністрація Трампа оголосила про обмежені санкції проти двох російських нафтових компаній, але водночас вдруге заблокувала просування потужного законопроєкту Грема-Блюменталя, який передбачає справжні вторинні санкції проти Китаю, Індії та інших країн, що купують російську нафту. Як зазначає відмий історик та дослідник війни Філліпс ОʼБрайен, українська далекобійна кампанія проти російських НПЗ є набагато ефективнішою за будь-які американські санкції, проте США відмовляються надати Україні зброю для посилення цих ударів.

Коли мене питають, чому я так скептично ставлюся до оголошення санкцій США цього тижня, одна з відповідей така: санкції, які могли б завдати росії шкоди, знову відклали, хоча ви, можливо, про це майже не читали. Справді, здається, що дуже обмежене оголошення санкцій на початку тижня адміністрація Трампа використала, щоб ще більше відтягнути ті санкції, які справді могли б щось змінити. Це, до речі, звичайна практика (див. нижче). Реальні санкції, про які я говорю, – це ті, що передбачені в законопроекті Грема-Блюменталя, які, на диво, були знову відтерміновані (на велике полегшення путіна).Крім того, далекобійна кампанія українців є безперечно найефективнішою санкцією проти російського видобутку нафти. Це ще один прикрий момент, який ми спостерігаємо. Якби США справді хотіли чинити тиск на росію, вони могли б допомогти в цій кампанії дальних ударів. Проте адміністрація знову чітко дала зрозуміти, що вона проти. Нарешті – короткий погляд на наземну війну, в якій просування стає все більш складним, оскільки зона ураження стає все більш щільною. Навіть повторне масове застосування броньованих бойових машин мало що змінило (хоча танкова бригада трохи активізувалася).

Горить російський НПЗ у Рязані. Це ефективна кампанія санкцій у дії – набагато ефективніша за слабкі санкції, оголошені США цього тижня.

Санкції, санкції, санкції?

Отже, це був тиждень, коли адміністрація Трампа оголосила "санкції" щодо двох російських нафтокомпаній. Ключове: у них взагалі немає жодних автоматичних вторинних санкцій (саме тих, які мають значення). Це ті санкції, що застосовувалися б до, скажімо, китайських та індійських компаній, які ведуть нафтовий бізнес із росією. Вторинні санкції – головні, і це давно зрозуміло, бо щоб справді зашкодити російській економіці, треба зупинити охочих робити з нею бізнес.

Звісно, належної уваги не отримала інша подія цього тижня: адміністрація Трампа знову зманеврувала так, щоб заблокувати поступ щодо законопроєкту про санкції, який справді міг би завдати Росії шкоди. Маю на увазі санкції в запропонованому акті Грема-Блюменталя. Цей законопроєкт надає президентові повноваження застосовувати нищівні вторинні санкції того типу, яких бракує санкціям, оголошеним цього тижня. Ба більше, законопроєкт Грема-Блюменталя став би потужним ударом по російській економіці, адже вторинні санкції були б настільки жорсткими (подекуди до 100%), що припинили б багато економічних зв’язків, які нині утримують росію на плаву.

Проте остаточним інструментом, який покладе край цій війні, будуть мита проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину путіна, купуючи дешеву російську нафту та газ. Рішення президента Трампа оголосити про введення 100-відсоткових вторинних мит на країни, які купують російську нафту та газ, якщо протягом наступних 50 днів не буде досягнуто мирної угоди, є реальним інструментом, який змусить сторони сісти за стіл переговорів. Мета – не більше тарифів і санкцій; мета – спонукати путіна прийти до мирних перемовин.

Інакше кажучи, якби Трамп справді хотів використати нафтові санкції проти третіх сторін, щоб зашкодити росії, у нього вже шість місяців як є під рукою готовий законопроєкт. Але, на диво і на жаль, він так і не зрушив з місця, хоча нині має майже 90 співавторів у Сенаті. Він міг би пройти Сенат миттєво й без зусиль, і все ж до голосування так і не доходить.

І голосування так і не відбувається, бо Трамп, як і минулого тижня, зрештою щоразу його блокує. Десять днів тому лідер республіканців у Сенаті, сенатор Джон Тун, публічно заявив, що настав час проголосувати за законопроєкт Грема-Блюменталя. За словами Туна, Грем регулярно контактував з Білим домом, і зараз деталі голосування вже узгоджені. Тун сказав: "Все готове. ... Гадаю, час рухатися".

Проте, за кілька днів з’ясувалося, що нічого не готово і жодного "руху" не буде. Щойно було оголошено слабкі санкції Трампа, законопроєкт Грем-Блюменталя знову був відкладений на невизначений термін. За словами Тьюна цього тижня, законопроєкт знову "на паузі", і тепер він не знає, коли, або навіть чи взагалі, відбудеться голосування.

Це було захоплююче і точне повторення ситуації, що склалася в липні. Тоді Тун і Трамп обидва говорили про підтримку законопроекту Грема-Блюменталя і винесення його на голосування. 9 липня New York Times опублікувала статтю, в якій Тун обговорював голосування вже в липні, а Трамп сказав, що він серйозно розглядає можливість підтримки законопроєкту. Ось початок статті:

Найвпливовіший сенатор-республіканець заявив у середу, що голосування може відбутися вже цього місяця щодо двопартійного законопроєкту, який передбачає суворі санкції проти країн, що продовжують купувати російську нафту, посилюючи тиск на путіна, який посилює війну проти України.

Ініціатива, співавторами якої є сенатори Ліндсі Грем, республіканець із Південної Кароліни, та Річард Блюменталь, демократ із Коннектикуту, набирає обертів на Капітолійському пагорбі і має 83 прихильників з обох партій. Заява Трампа у вівторок про те, що він "дуже серйозно" розглядає підтримку законопроєкту, сигналізувала, що угода, яка дасть змогу просунути його в Конгресі, може бути близькою.

Звісно, в кінці липня голосування не відбулося, Трамп насправді не підтримав законопроєкт Грема-Блюменталя, і він нікуди не зрушив.

Вже двічі адміністрація Трампа використала республіканців у Сенаті, щоб створити враження, ніби вони підтримають реальні санкції проти росії, а потім щоразу зривала цей план.

Тож так, доки вторинні санкції не будуть фактично введені та застосовані до широкого кола китайських, індійських, турецьких і бразильських компаній, які ведуть бізнес з росією, я й надалі наполягатиму: насправді Трамп захищає росію.

Чому він так боїться законопроєкту Грема-Блюменталя?

Українські санкції набагато ефективніші

Однією з причин, чому вторинні санкції є випробуванням справжніх намірів адміністрації Трампа, є те, що українці досягли такого успіху у враженні російської нафтопереробки, що російська держава була змушена зупинити експорт нафтопродуктів, щоб зберегти все, що вони ще можуть виробляти, для власного внутрішнього споживання.

До речі: все, що росія може собі дозволити зараз, – це експортувати сиру нафту, яку переробляють в інших країнах і ця нафта не потрапляє до США. Тож забороняти громадянам і компаніям США вести справи з двома російськими нафтовими компаніями – це приблизно як забороняти американським компаніям вести справи із середньовічною Францією. Це санкції на транзакції, яких не існує.

Хороша новина за минулий тиждень полягає в тому, що українські далекобійні удари, здається, стають ефективнішими, і є ознаки, що вони все краще виводять з ладу важливі дистиляційні установки. Майже місяць тому я пояснював читачам, що ці установки (які іноді називають крекінговими) є найважливішими цілями, якщо хочеш вивести з ладу НПЗ.

Ознака підвищення ефективності – минулого тижня українці, схоже, спеціально підтвердили, що вони атакували перегінні установки одного з найбільших НПЗ росії (у Рязані) і тим самим вивели цей завод з ладу на найближче майбутнє. Ось стаття на цю тему, опублікована в Kyiv Independent.

Рязанський НПЗ, який постачає пальне до Московської області, 23 жовтня зупинив переробку нафти на своїй головній установці первинної перегонки, повідомило Reuters з посиланням на двох анонімних галузевих співрозмовників.

Зупинка сталася після удару українського дрона по НПЗ 23 жовтня і є новим успіхом кампанії Києва, спрямованої на енергетичний сектор росії, аби зірвати воєнні зусилля Москви.

Підприємство – четвертий за величиною НПЗ у росії. Торік воно переробило 13,1 млн тонн нафти і забезпечувало 5% загальних потужностей російської переробки, за російськими оцінками.

Після атаки на заводі спалахнула пожежа, коли загорівся і був зупинений первинний переробний блок АВТ-4 потужністю 4 млн тонн нафт на рік, або 80 000 барелів на день.

Цікаво, що зараз конкретно згадуються атаки на нафтопереробні заводи. Українці активно обговорюють це питання, і це навіть потрапляє до великих західних ЗМІ.Якщо ці українські атаки триватимуть і, що найважливіше, стануть частішими (а поки що це не так), здатність росії генерувати зовнішні доходи буде обмежена набагато більше, ніж будь-які дії США. До речі, в Twitter акаунт Ukraine Battle Map (якому переважно можна довіряти) склав мапу НПЗ (позначених червоним колом), на які Трамп фактично наклав санкції в росії цього тижня. Жовтим кольором позначені заводи, на які санкції не поширюються. Санкції Трампа фактично зосереджені на невеликих НПЗ, зокрема на тих, які вже були пошкоджені українцями.

Висновки з мапи були сформульовані наступним чином.

Карта російських нафтопереробних заводів, на які накладено санкції адміністрацією Трампа

11 з 40 найбільших російських НПЗ потрапили під санкції, ~35% російської нафтопереробки;

7 з 11 НПЗ, що потрапили під санкції, були пошкоджені українськими БПЛА у 2025 році;

85% непошкоджених НПЗ не потрапили під санкції.

Отже, санкції Трампа не спрямовані на російську нафтову промисловість в цілому, а переважно б’ють по невеликих об’єктах, які вже атакували українці.

Я припускаю, що це ще одна спроба захистити росіян і водночас дозволити США приписати собі заслуги за успіхи України.

Інша проблема полягає в тому, що якби США дійсно хотіли допомогти Україні, вони б надіслали зброю, таку як "Томагавки", які могли б суттєво підсилити українські дальні удари по НПЗ (та іншим економічним цілям). Проте цього тижня адміністрація Трампа, по-суті, відмовила у "Томагавках" після того, як місяцями заманювала ними Україну.

Справді, сам Трамп, здається, на мить запанікував, коли Wall Street Journal повідомила, що його адміністрація допомагає українській далекобійній кампанії. Він одразу ж пішов у свою соцмережу, щоб це спростувати.

Якщо скласти докупи перші дві історії, виходить банальна істина цієї війни. Якщо США дійсно хотіли допомогти Україні і завдати шкоди росії, у них є два інструменти: законопроєкт Грема-Блюменталя і ракети "Томагавк" для України. Натомість адміністрація Трампа вправно маневрує, щоб жоден з них не побачив світ.

Чому Трамп так боїться допомогти Україні в її кампанії дальніх ударів?

російські просування у жовтні

Загалом у жовтні російські просування навіть менші, ніж їхні й так невеликі показники у вересні. Доведеться дочекатися кінця місяця, щоб DeepState оприлюднила свою оцінку сукупних змін, але якщо глянути на лінію фронту (а до жовтня вже майже 4 тижні), зрушення ще дрібніші, ніж раніше. Ось так виглядає ситуація станом на сьогодні за даними DeepState.

А ось карта на 30 вересня

Загалом найбільше просування росіян становить менше 5 км, і це лише в декількох районах.Помітна зміна за останній тиждень-другий: росіяни знову пробують атакувати з бронетехнікою, адже нові "черепахові" танки з’явилися в кількох місцях.

Назад у майбутнє?

І все ж у цих та всіх інших випадках це ознака трясовини на передовій. Бронетехніка більше не вважається зброєю прориву. Вона використовується для перевезення піхоти на дуже короткі відстані (до того, як її знищать) – це свого роду броньовані машини-самогубці. І навіть тоді вони мало що змінюють.

За нинішнього балансу виробництва та технологій ця ситуація не зміниться, тож узимку динамічним (і, можливо, визначальним) фронтом буде війна на відстані.

Джерело