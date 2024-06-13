Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід

Почесний співробітник Атлантичної ради, колишній координатор з питань санкцій у Державному департаменті Деніел Фрід пропонує механізм: як США та Європа можуть посилити економічний тиск на росію. За його словами, цей тиск не змусить путіна припинити війну, але дозволить надалі послаблювати російську економіку, знижувати доходи росіян, ускладнювати виробництво і посилювати викривлення мілітаризованої економіки з дедалі більшим дефіцитом у цивільному секторі.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі 7 червня путін зухвало висловився про російську економіку: "Незважаючи на всі перешкоди, з якими ми стикаємося, і нелегітимні санкції, введені проти нас, росія залишається одним із ключових учасників світової торгівлі та стрімко розширює нову логістику і географію співпраці". Особливо це стосується незахідних країн, зазначив він. путін замовчує труднощі, але російська економіка досі була здатна підтримувати його агресивну війну в Україні.

У цей небезпечний момент обидва боки Атлантики повинні підтримати Київ, чий успіх у війні за виживання має вирішальне значення для трансатлантичної безпеки і є можливим. Найважливішою частиною цієї роботи є надання Сполученими Штатами та європейськими країнами більшої кількості кращої зброї з меншою кількістю застережень – процес, який вже триває. Але це також означає посилення економічного тиску на російську економіку воєнного часу.

Самі по собі санкції та інші форми економічного тиску не змусять путіна відмовитися від своїх військових цілей. Але вони можуть продовжувати послаблювати російську економіку, знижувати доходи росіян, ускладнювати виробництво і посилювати викривлення швидко мілітаризованої економіки з дедалі більшим дефіцитом у цивільному секторі. російська економіка, як і радянська, має низьку природну стійкість. Вона також не дає простору для широкомасштабного підприємництва. Під постійним тиском і надзвичайними військовими витратами вона буде схильна до занепаду, як і її радянська попередниця. Країни "Великої сімки" (G7) запровадили санкції проти росії після її першого вторгнення у 2014 році, а після початку повномасштабної війни у 2022-му – набагато сильніші заходи. Обидва набори санкцій мали вплив. Але, як показує нещодавня російська економічна статистика, вплив цих зусиль затухає, оскільки росія стає все кращою в ухилянні від них та їх пом'якшенні. Санкції – це динамічна гра, і Сполученим Штатам та їхнім партнерам по G7 потрібно бути настільки ж гнучкими у реагуванні на реакцію росії на існуючі санкції, наскільки росія адаптувалася до самих санкцій.

"Санкції – це як антибіотики: повторне застосування викликає стійкість", – пояснив заступник радника з національної безпеки Дейліп Сінгх у своєму виступі 28 травня. Отже, необхідною і доречною відповіддю є посилення санкцій для досягнення бажаного ефекту. На щастя, існують життєздатні варіанти посилення економічного удару по росії. Жоден із них не позбавлений певного ризику або ускладнень – варіантів, які обіцяють лише вигоду і ніякого болю, насправді не існує. Але США і ЄС слід піти далі та перекрити ці гроші, показати, що вони мають на увазі, коли йдеться про дотримання санкцій, і притягнути до відповідальності тих, хто ухиляється від них. Кроки для цього можуть бути наступними.

1. Збільшити верхню межу ціни на нафту в росії. Нафта залишається головною статтею російського експорту. Обмеження ціни на нафту мало на меті обмежити ціну на російську, що продається на світових ринках, до 60 доларів за барель, не обмежуючи при цьому обсяги продажу. Обмеження ціни було покликане зменшити російські доходи без різкого стрибка світових цін на нафту, що сталося б, якби санкції витіснили російську нафту з ринків. І це спрацювало, особливо в перший рік, знизивши російські доходи від продажу нафти приблизно на 40 відсотків за перші дев'ять місяців 2023 року. Примусове виконання відбувалося через заборону західних послуг, таких як страхування і транспортування, для поставок нафти за ціною, вищою за верхню межу.

Однак за останній рік росія пристосувалася до санкцій, придбавши "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти за цінами, що перевищують верхню межу, і пропонуючи покупцям свої власні страхові та інші послуги. Цей "тіньовий флот" дозволив росії вимагати від своїх покупців платити ціни, ближчі до ринкової вартості, і навіть вищі за граничні ціни, оскільки покупці не можуть посилатися на граничні ціни як на перешкоду для сплати вищих цін.

Настав час для G7 відповідним чином адаптувати верхню межу ціни. G7 має підкріпити верхню межу ціни загрозою введення вторинних санкцій проти тих компаній, які займаються або підтримують продаж російської нафти за ціною, вищою за верхню межу, наприклад, купуючи її за ціною, вищою за верхню межу, або постачаючи її. Ці вторинні санкції можуть бути оголошені з пільговим періодом, наприклад, чотири місяці. За цей час нинішні клієнти росії, які купують нафту вище верхньої межі, могли б переглянути свої угоди з російськими постачальниками, а правоохоронні органи США та ЄС могли б зібрати матеріали щодо потенційних об'єктів, якщо вони цього не зроблять. Також настав час обмежити можливості банків, де б вони не знаходилися, підтримувати продаж російської нафти за цінами, що перевищують верхню межу. Це можна зробити, звузивши сферу дії ліцензій, призначених для фінансуванню торгівлі нафтою.

Будь-які кроки з перевірки російських доходів від продажу нафти мають бути виваженими, щоб знизити ризик непередбачуваних наслідків, таких як стрибок цін. Адміністрація Байдена чутливо реагувала на будь-які такі кроки, навіть тиснула на українців, щоб вони не били по російських нафтопереробних заводах. Це було непродумане застереження, яке погано сприйняли українці, які справедливо вважають російські нафтопереробні заводи легітимними військовими цілями і провели ефективні атаки на них.

Але принцип, який лежав в основі початкового встановлення верхньої межі ціни, все ще застосовується: доки верхня межа ціни буде значно вищою за собівартість російського видобутку, росія матиме стимул продовжувати експорт і зазнає значних втрат доходів, якщо вона цього не зробить. Собівартість видобутку нафти в росії можна оцінювати по-різному, але загалом вважається, що вона становить значно менше шістдесяти доларів за барель. Тож ризик різкого підвищення світових цін на нафту через більш агресивне запровадження ліміту на експорт російської нафти видається прийнятним.

2. Відрізати енергетичне майбутнє росії. росія також пристосовується до санкцій, розвиваючи нові потужності для експорту нафти і газу, які не залежать від її традиційної трубопровідної мережі. Сюди входить скраплений природний газ, щодо якого адміністрація Байдена наприкінці минулого року наклала санкції на російський проєкт "Арктичний СПГ-2" як особливий об'єкт. Хоча росія є четвертим за величиною експортером СПГ у світі, світове виробництво (і, зокрема, видобуток у США) зростає. Дефіцит поставок СПГ здається малоймовірним у найближчій перспективі.

російські чиновники також обговорюють будівництво нових трубопроводів на сході країни, зокрема до Китаю. Санкції США повинні перешкодити цим зусиллям з розвитку нових шляхів експорту енергоресурсів. Заходи можуть включати витіснення всіх компаній, що надають послуги у сфері СПГ, використання загрози вторинних санкцій, а також введення додаткових санкцій на нові експортні потоки. Як і у випадку з посиленням санкцій у нафтовому секторі, їх, можливо, доведеться вводити поетапно і супроводжувати ліцензіями, щоб уникнути непередбачуваних наслідків – наприклад, враховуючи зацікавленість Японії в СПГ.

3. Підштовхувати західні компанії до боротьби з перенаправленням їхньої продукції в росію. Багато західних компаній повністю пішли з російського ринку, і навіть ті, що залишилися, загалом прийняли програми з дотримання західних санкцій. Проте, за повідомленнями, західні комплектуючі продовжують проникати в російську військову техніку: одне нещодавнє дослідження показало, що 95 відсотків неросійських компонентів російського озброєння, знайденого в Україні, були виготовлені західними фірмами, і лише 4 відсотки – китайськими. Багато з цих західних компонентів, ймовірно, були вироблені в Китаї та інших виробничих центрах, а потім зникли в мережі тіньових посередників.

Після терористичних атак 11 вересня уряд США змусив світові банки переглянути свої підходи до дотримання санкцій, і банки, як правило, розробили розгалужену інфраструктуру для виявлення і зупинки терористичних та інших нелегальних грошей, що рухаються через фінансову систему. Сполученим Штатам та їхнім партнерам слід докласти аналогічних зусиль у виробничому і технологічному секторах, спільно працюючи над посиленням дотримання санкцій і зменшенням витоку західних компонентів, що потрапляють до росії. За допомогою попереджень і публічних примусових заходів, таких як цивільні і кримінальні покарання, які покажуть приклад на обраних компаніях, що демонструють кричущу безвідповідальність, Сполучені Штати та Європа могли б чинити тиск на фірми, щоб вони серйозно ставилися до принципу "Знай свого клієнта" (і "клієнта свого клієнта").

4. Вдарити по ухильникам із третіх країн. Надходять численні повідомлення про експорт заборонених технологій до росії через треті країни, зокрема через Грузію, країни Центральної Азії та Туреччину. Американські чиновники багато подорожують і закликають до більшої співпраці, а США вже деякий час застосовують санкції до третіх країн, які ухиляються від сплати митних платежів. Крім того, щоб змусити західні компанії посилити свої протоколи дотримання експортного контролю, Сполучені Штати повинні посилити тиск на країни, які слугують платформами для реекспорту в росію, включно з агресивною кампанією вторинних санкцій проти фірм, які реекспортують заборонені товари в рф.

5. Розглянути можливість переходу до "ембарго-мінус" замість "цільових санкцій-плюс". Від початку російського вторгнення у 2014 році США та Європа поступово запровадили фінансові санкції проти великих державних банків росії та деяких окремих приватних банків, а також велику кількість секторальних санкцій і санкцій проти російських компаній. Це створює складний санкційний режим, коли багато видів торгівлі заборонено, але багато інших видів торгівлі залишаються дозволеними, залишаючи сірі зони і лазівки для росії, якими вона може користуватися, і ускладнюючи виконання санкцій.

Сполученим Штатам і Європі слід розглянути можливість запровадження загального ембарго на торговельні та фінансові операції з росією, за винятком визначених категорій торгівлі, внесених до "білого списку", таких як медикаменти, дозволена енергетика та інші операції. Така система – поетапна, з пільговими періодами і, можливо, починаючи із загального фінансового ембарго – має бути достатньо гнучкою, щоб враховувати непередбачувані проблеми шляхом видачі додаткових ліцензій.

6. Протистояти китайському виклику. Хоча Китай, очевидно, не надсилає зброю безпосередньо до росії, він став найбільшим економічним спонсором рф з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну, надаючи загальну економічну підтримку, а також обладнання і технології подвійного призначення для підтримки російських військових зусиль. Ці зусилля послабили вплив і можуть підірвати американські та європейські санкції. Усвідомлюючи це, адміністрація Байдена запровадила санкції проти менших китайських компаній, які порушують санкції, сподіваючись на зміну китайської політики, але без особливого успіху. Під час свого візиту до Пекіна наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен наполягав на тому, щоб його китайські співрозмовники відмовилися від економічної підтримки росії, і адміністрація може сподіватися, що відверте попередження призведе до того, що Китай змінить курс.

Якщо ні, то Сполученим Штатам слід вжити заходів. Наприклад, накласти санкції на великий китайський банк або компанію, які беруть участь у підтримці російської військової машини. Фінансові операції Китаю з росією, найімовірніше, відбуваються поза межами дії американських санкцій, тобто поза доларом США і фінансовою системою США. Тому ці санкції спочатку слугуватимуть радше інструментом повідомлення, ніж механізмом негайного припинення транзакцій.

Але меседжі важливі, особливо коли йдеться про Китай. Санкції, спрямовані проти великої китайської фінансової установи або значної компанії, яка сприяє матеріальній підтримці росії, змусять інші країни та компанії відмовитися від співпраці з цими суб'єктами, щоб зменшити свій ризик потрапляння під санкції. Це означатиме вторинні санкції США в Китаї. Такі кроки несуть ризик китайської відплати або непередбачуваних наслідків. Але виняток із санкцій, який дозволить Китаю підтримати російську військову машину, а саме до цього фактично зводиться бездіяльність, створить більший ризик: провал американської та європейської підтримки України і послання про те, що Захід несерйозно ставиться до власної політики.

7. Вилучити російські гроші, щоб оплатити наслідки російської війни. Сміливим кроком одразу після повномасштабного вторгнення "Велика сімка" заморозила близько 300 мільярдів доларів російських суверенних активів. Відтоді вона обговорює, що робити з цими коштами, і не поспішає виходити за рамки загальної згоди про те, що вони залишаться знерухомленими. Багато хто у США виступає за те, щоб заарештувати всі знерухомлені кошти і використати їх для України (ухвалення закону про РЕПО дає США юридичну підтримку, щоб зробити це з коштами в їхній юрисдикції, які, за повідомленнями, становлять щонайменше п'ять мільярдів доларів). ЄС, де знаходиться переважна частина російських активів (у Бельгії), обмежився використанням відсотків від знерухомленої російської основної суми на користь України. Хоча цей крок є позитивним, ці відсотки становлять близько трьох мільярдів доларів на рік, що є недостатньою сумою з огляду на масштаби потреб України в умовах триваючої війни з росією.

Схоже, що "Велика сімка" наближається до компромісної пропозиції щодо отримання відсотків від російських активів протягом двадцяти років, а не одного року, що може забезпечити 53 мільярди доларів. Ці кошти можна було б використати як заставу для кредиту чи ґранту Україні від США або групи країн. Тим часом зусилля з укладення угоди про використання всієї основної суми продовжуватимуться.

Це видається розумним компромісом, який дає змогу змусити росію, а не європейських чи американських платників податків, платити за допомогу Україні. Майбутній саміт "Великої сімки" в Італії може стати часом і місцем для досягнення домовленостей. Це буде нелегко: деякі європейці, здається, застрягли в мисленні, яке ще не усвідомило агресивну війну росії проти України та її триваючу агресію проти інших європейських країн за допомогою дезінформації, вбивств і саботажу.

Арешт суверенних активів – це великий крок. Але G7 перетнула межу абсолютного імунітету суверенних активів, коли більше двох років тому знерухомила активи росії. Хоча інші країни, такі як Китай і Саудівська Аравія, можливо, проти цього кроку і в приватному порядку попереджають про відплату, якщо Європа або США підуть далі та заберуть російські активи або доходи, вони не вивели кошти з фінансових ринків США, Європи або Великої Британії. G7 має довести до кінця те, що вона почала в лютому 2022 року, і знайти спосіб використати російські кошти для оплати агресивної війни та національного винищення, які росія веде проти України.

Ані ці, ані будь-які інші серйозні економічні кроки проти росії не є безризиковими чи простими; якби вони були такими, їх би вже запровадили. Кожен із них потребуватиме ресурсів для визначення цілей, прогнозування потенційних ризиків та забезпечення виконання. Виробникам не сподобається контроль або вимога відстежувати кінцевий пункт призначення їхньої продукції. Треті країни не оцінять тиск, спрямований на скорочення перенаправлення експорту до росії. Сполучені Штати та уряди країн-союзників повинні розглядати свій вибір не як альтернативу ідеалу нульового ризику, а на тлі значних ставок і власних неодноразових і точних заяв про те, наскільки важливо допомогти Україні перемогти росію у цій війні.

Джерело: Atlantic Council