Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico

Європейське видання Politico підкреслює, що відхід Віктора Орбана з посади прем'єра Угорщини позбавив низку урядів ЄС зручного виправдання для гальмування антиросійських санкцій, і тепер вони змушені відкрито відстоювати власні економічні інтереси. 21-й пакет обмежувальних заходів наочно показує, що легких рішень у Брюсселі більше не лишилося: кожна нова норма зачіпає конкретний бізнес – грецьких судновласників, австрійський банк, рибопереробну галузь чи візову політику. Європарламентарі застерігають, що затримки послаблюють тиск на Москву саме тоді, коли війна починає відчутно позначатися на російській економіці. Попри поступки та вилучення окремих пунктів, пакет усе ж передбачає відключення десятків російських банків від SWIFT і найбільше з 2023 року розширення списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.

Орбан більше не прикриває інших

У середу посли країн ЄС мають вкотре спробувати узгодити перший після відходу Орбана з угорського уряду санкційний пакет проти росії – держави-члени вже вихолостили низку ключових положень, аби захистити власні інтереси в енергетиці, рибопереробці, банківській сфері та судноплавстві, пише європейське видання Politico.

Роками Орбан – досвідчений угорський популіст, який підтримував тісні зв'язки з кремлем і неодноразово погрожував заблокувати санкції, фактично слугував прикриттям для інших столиць, які також хотіли уникнути жорсткіших заходів. Тепер, коли Угорщину очолив Петер Мадяр і Будапешт більше не стоїть на заваді, цим урядам довелося відкрито заявляти про власні заперечення.

"Неприємно здивувало те, скільки держав-членів гальмували запровадження заходів", – заявив Вілле Нііністьо, фінський депутат Європарламенту та голова делегації парламенту зі зв'язків із росією. За його словами, вкрай важливо й надалі посилювати санкції ЄС проти росії саме зараз, коли війна починає відчутно позначатися на економіці та суспільних настроях у країні-агресорі.

Як зауважує Politico, очікується, що у підсумку сторони дійдуть консенсусу, хоча для остаточного узгодження послам, імовірно, доведеться піти на нові поступки. Сім співрозмовників, причетних до підготовки пакета, повідомили виданню, що низку заходів уже послаблено або повністю вилучено.

Кінець легких рішень

Пакет, який у червні представила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, має стати вже 21-м від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Дипломати зазначають: після двадцяти попередніх раундів ЄС вичерпав очевидні цілі, а нові санкції дедалі частіше зачіпають значні національні інтереси. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів.

"Легких рішень уже не лишилося – двадцять пакетів позаду. Тепер дедалі частіше зачіпаєш інтереси окремих держав-членів, тож доводиться шукати баланс", – пояснив дипломат ЄС, причетний до перемовин. Він, як і інші співрозмовники Politico, говорив на умовах анонімності через конфіденційність переговорів.

Грецький спротив і заморожена стеля цін

Politico стверджує, що Греція досі не підтримує 21-й пакет через запропоновану заборону компаніям ЄС перевозити російський скраплений природний газ до третіх країн. Греція має найбільший у світі торговельний флот і побоюється наслідків для грецької компанії, що експлуатує танкери-криголами для експорту російського СПГ.

Грецький посол попередив, що така норма може спонукати судновласників перереєструвати танкери під прапорами інших країн і перевести їх до юрисдикцій, де контролювати дотримання правил значно складніше. Про це виданню розповіли ще двоє дипломатів, обізнаних із перемовинами.

"Ми намагаємося знайти вихід, але заперечення Греції свідчить: ми вже впритул наблизилися до ключових економічних інтересів окремих держав", – зауважив четвертий дипломат.

Разом із Мальтою та Кіпром Греція також не поспішала підтримувати продовження на пів року замороження граничної ціни на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель. Країни ЄС виграли час, залишивши граничну ціну незмінною до четверга. Тепер її, ймовірно, заморозять ще на пів року – якщо вдасться зняти грецьке вето щодо перевезення російського СПГ, пише Politico.

Каламутні води Райффайзенбанку

Перемовини також ускладнило втручання Австрії на захист Райффайзенбанку – другого за величиною банку країни. Установа давно домагається компенсації за те, що називає незаконною експропріацією своїх російських активів вартістю 2,44 мільярда євро. Відень пропонує виплатити її за рахунок заморожених коштів, які належать одному з провідних московських олігархів.

Відень уже порушував це питання під час переговорів щодо кількох попередніх санкційних пакетів. Але, за словами учасників перемовин, уперше воно спричинило затримки на фінальному етапі. За інформацією Politico, Єврокомісія надіслала Австрії пропозицію, пообіцявши розглянути це питання в одному з наступних пакетів санкцій.

Риба, патріарх і вилучені пункти

Як зазначає Politico, іншим урядам вдалося вилучити з пакета поетапну заборону на імпорт російської риби – попри обурення тим, що Москва й досі заробляє на продажу риби до ЄС понад пів мільярда доларів на рік. Початковий варіант пакета передбачав заборону на ввезення тріски, пікші та минтая, але від неї відмовилися після того, як кілька країн висловили занепокоєння можливим зростанням цін для споживачів і наслідками для рибопереробної галузі ЄС.

У попередніх редакціях документа також фігурували санкції проти патріарха російської православної церкви Кирила та обмеження на в'їзд до ЄС для колишніх військовослужбовців збройних сил росії.

Болгарія виступила проти внесення Кирила до санкційного списку. Італія також офіційно висловила застереження: за словами п'ятого дипломата ЄС, Ватикан не хотів запровадження санкцій проти глави іншої церкви.

"Це солідарність із папою", – пояснив дипломат. У підсумку Кирила вилучили з остаточного тексту пакета.

Франція та Італія – країни, що видають росіянам значну кількість віз, – також виступили проти обмежень для колишніх російських військовослужбовців. Вони наполягали, що механізм визначення осіб, яких має стосуватися заборона, ще не готовий до застосування, тож ці положення суттєво пом'якшили.

Що все ж лишилося в пакеті

Попри всі вилучення, зауважує Politico, пакет у нинішньому вигляді все одно відключить від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT ще кілька десятків російських банків. Понад 250 осіб також підпадуть під заборону на в'їзд до ЄС – це буде найбільше розширення такого списку з 2023 року.

"Якщо врахувати замороження граничної ціни на нафту та візові обмеження для військовослужбовців, пакет виглядає доволі амбітним", – вважає третій дипломат.

Втім, підкреслює Politico, зроблені поступки розвіяли сподівання, що відхід Орбана суттєво полегшить посилення економічного тиску на Москву.

"З Орбаном було важко, – визнав ще один дипломат ЄС, – але він ніколи не блокував пакети повністю".

Джерело: Politico