Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times

Як росія за допомогою сексу вербує агентів впливу в органах влади на Заході пише британське видання The Times. Цього разу йдеться про парламентаря з Ірландії. Втім, як зазначає газета, розвідка і органи правопорядку нічого не можуть вдіяти з таким агентом: оскільки він не мав доступу до таємниці, то формально нічого не порушував. Виявляється, ти можеш зранку до ночі відкрито та безкарно поширювати російську пропаганду?

Агент, завербований для підриву європейських відносин, досі перебуває в парламенті країни, пише британська The Times.

російська розвідка використала "любовну пастку", щоб завербувати ірландського політика як агента кремля під час переговорів про Brexit. Однією з цілей було підірвати відносини між Британією, Ірландією та ЄС. Ірландські військові та служби безпеки ідентифікували агентів, але, що прикметно, вони все ще перебувають не просто на волі, але й засідають в ірландському парламенті.

Їхні особи відомі The Sunday Times, але з юридичних причин видання вирішило називати їх "Кобальт". Операція спостереження виявила, що вони зустрічалися з російським шпигуном Сєргєєм Прокопьєвим, який працював у посольстві росії в Дубліні у 2019-2022 роках. Під час зустрічі за межами Дубліна "Кобальт", який перебував під наглядом військових та ірландської поліції "Гардай", запропонував зв'язати росіян і воєнізовані формування у Північній Ірландії в чутливий момент переговорів щодо Brexit.

Джерела розвідки вважають, що кремль сподівався використати напруженість і підірвати відносини між Великою Британією, Ірландією та ЄС. Лояльні воєнізовані формування погрожували насильством через угоди по Brexit 2019 і 2020 років, які створили митний кордон в Ірландському морі, щоб запобігти створенню сухопутного кордону між Північною Ірландією та республікою.

Керівники служб безпеки вважають, що "Кобальт", який не отримував жодних платежів від росіян, був завербований в рамках операції "любовна пастка", коли офіцер або агент ворожої розвідки заманює ціль до компрометуючих сексуальних контактів.

Було зафіксовано кілька зустрічей "Кобальта" з жінкою-агенткою. Кілька разів її в'їзд на територію країни відстежували на короткі проміжки часу, але жодних дій вжити не вдалося, оскільки "Кобальт" не порушував жодного закону.

The Times зауважує, що інтернет-історія публічного діяча, перехоплена під час закордонних поїздок зіграла певну роль в отриманні "компромату" проти нього. Згідно з даними про перельоти, з якими ознайомилася The Sunday Times, "Кобальт" літав до країн за межами Європейського Союзу, де вільно діють російські спецслужби.

Джерела в органах безпеки також вважають, що его відіграло значну роль у його готовності співпрацювати. "Вони використовували його, але він дозволив себе використати", – сказав один із них.

До "Кобальта" звернулися співробітники ірландської спецслужби і офіційно попередили, що він є мішенню для росіян. Його відмова від цих побоювань посилила їхні підозри щодо його діяльності.

Полковник російської військової розвідки ГРУ Прокопьєв працював під прикриттям радника у російському посольстві. Він був одним із чотирьох російських дипломатів, висланих з Ірландії 2022 року після того, як їх ідентифікували як незадекларованих співробітників розвідки, що стало частиною хвилі з 600 висилок російських шпигунів по всьому Заходу після вторгнення в Україну.

Як зазначає The Times, вербування "Кобальта" є першим відомим випадком проникнення ворожої спецслужби до ірландського парламенту в сучасну епоху, але воно є наступним за кількома спробами скомпрометувати політиків у Великій Британії в рамках "активних заходів" росії, спрямованих на дестабілізацію західного суспільства.

"Кобальт" не міг бути заарештований або звинувачений у шпигунстві, оскільки він не мав доступу до секретних матеріалів, а отже, не міг розкрити їхній зміст ворожій державі. Служби безпеки вважають, що його використовували як актив: людину, на яку легко впливати, яка могла б знайомитися, зривати публічні дебати або озвучувати погляди кремля, коли її про це просять. Він залишається особою, що становить інтерес для розвідки і підрозділу військової розвідки ірландських сил оборони.

Експерт з питань росії Марк Галеотті сказав, що використання політика для непомітного розхитування настроїв навколо Brexit та інших політичних питань, мабуть, виглядало для росіян як "фантастична можливість". "Скрізь, де є лінії соціального розлому, якийсь розумний, безжалісний, винахідливий і морально збанкрутілий російський розвідник придумує, як його ще більше розширити. Політики є класичними мішенями для російських служб. У них є доступ, вони роблять кар'єру, працюючи в комітетах, і у них велике его. Его – один із найнадійніших способів вербування людей", – сказав він.

"Політики мають певний захист, тому що хто піде на них без доказів? Вони контактують з різними людьми, починаючи від високопосадовців і закінчуючи воєнізованими формуваннями. Взагалі, російські служби розглядають будь-кого, хто має доступ, як цінну здобич", – заявив експерт.

Викладач Університету Брунеля в Лондоні Кевін Ріле, який раніше працював на різних посадах у контррозвідці США, заявив, що "любовна пастка" відповідала активним діям росії. Ріле підозрює, що росіяни, які таємно взаємодіяли з "Кобальтом", дали йому зрозуміти, що знають про нього певні речі.

Вербування кремлем агента в ірландському парламенті відбулося в період ескалації напруженості у відносинах між москвою і Дубліном. До цього моменту Ірландія вважалася сприятливим середовищем для діяльності російських спецслужб в Європейському Союзі порівняно з такими країнами, як Франція і Велика Британія.

Ситуація змінилася 2018 року, коли уряд вирішив перешкодити росії розширити своє посольство після розслідування The Sunday Times, яке виявило, що федерація будує там базу для збору розвідданих. Уряд був змушений ухвалити окреме надзвичайне рішення, щоб відкликати дозвіл на будівництво.

Джерело: The Times