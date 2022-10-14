Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

"Нарешті це відбулось!", - такими словами Геннадій Сулдін один із розробників програми у складі групи "Технарі" повідомив днями у Facebook про запуск нового застосунку "єППО", завдяки якому всі бажаючі в режимі онлайн зможуть долучитися до полювання на дрони-камікадзе, а також взяти участь у зміцненні протиракетної та протиповітряної оборони країни.

"єППО" - новий застосунок для допомоги виявлення та знешкодження ворожих цілей у небі вже працює

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ тільки минулої ночі на півдні України було збито шість дронів-камікадзе "Shahed-136": над Одещиною збито чотири ворожих безпілотники, два - над Миколаївщиною. У той же час Київська обласна військова адміністрація зазначила, що вранці 13 жовтня рф вдарила дронами-камікадзе по одній із громад Київської області – пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Позаминулої ж доби, 12 жовтня, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено п'ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе "Shahed-136" та два дрони – "Zala Ланцет". 11 жовтня на півдні України сили ППО збили вісім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

Крилаті ракети рф доволі успішно ховаються від наших локаторів на малих висотах. ППО втрачає цілі, побудована на моніторі траса переривається, зенітники не отримують точної вказівки і "калібр" забирає життя українців. При цьому люди неодноразово бачили ракети та знімали їх на відео. Тож 11 жовтня андроід-версія додатка "єППО", яку одеська конструкторська група "Технарі" розробила ще у вересні, пройшла верифікацію Google. Додаток "єППО" вже доступний на Play Market і тепер кожен українець може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба.

Скачали? Дізнайтесь як працює додаток та навіщо необхідна верифікація в "Дії"

Після встановлення додатку необхідно пройти обов’язкову авторизацію за допомогою "Дії". Це необхідно задля того щоб ворог не надсилав даних з хибними цілями. Наступним кроком треба пройти "Тест" і переконатись, що додаток працює справно. У подальшому у разі якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету, літак або гелікоптер, безпілотник або, як у випадку з дронами-камікадзе "Shahed-136", почули, що він летить, необхідно відкрити "єППО" на смартфоні, вибрати за "іконками" тип повітряної цілі, направляючи смартфон у напрямку руху цілі натиснути велику червону кнопку. Все. За декілька секунд ваша відмітку отримають фахівці ППО і вона доповнить радіолокаційну інформацію задля знищення смертоносної зброї.

Така інноваційна розробка одеських конструкторів є досить корисною для військових, адже через кривизну земної кулі локатори не бачать повітряні цілі на низькій висоті з короткої відстані, саме через це крилаті ракети та БПЛА здатні ховатись від ППО на малих висотах. Людина може побачити ракету чи дрон тоді, коли їх не бачать радари і надіслати точку фіксації та напрямок руху щоб допомогти військовим.

Тепер кожен свідомий українець братиме участь у створенні першої в світі мережевої системи ППО, - говорять розробники.

"У нас є найкраща мотивація - жити самим і допомагати захистити інших. Ми розробляли "єППО" постійно консультуючись із справжніми фахівцями нашої ППО, які зараз, з моєї точки зору, по досвіду та фаху є кращими в світі. З самого початку розробка була узгоджена с командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь". Встановлюйте додаток та поширюйте інформацію. Разом ми захистимо наше небо та збережемо життя", - наголошує розробник додатку Геннадій Сулдін.

Після успішного тестування андроід-версії так само успішно додаток спрацював і на смартфонах, що працюють на ІOS. Розробники запевняють, що до кінця жовтня повна версія додатку буде доступна всім.

Тим часом відомий громадський діяч, воїн та волонтер Юрій Касьянов поділився лайфхаком, як збити іранський дрон.

"СОВИ" для Збройних сил України. Бачити в темноті – так просто

Група одеських інженерів з початком повномасштабної війни намагається всіляко допомагати армії різним технічним оснащенням, яке або складно або неможливо дістати через волонтерів. Зокрема, продовжує постачати необхідне електронне та оптичне обладнання для ППО. У серпні вони розробили систему нічного бачення для авто. Ця система дозволяє водіям військових авто пересуватись вночі без необхідності включати фари, адже будь-яке світло в прифронтовій смузі та у зоні проведення військових дій – це смертельна небезпека.

Технарі об’явили волонтерській збір та закупили комплектуючі, за допомогою яких створили 10 комплектів приладів нічного бачення "СОВА", що дозволяють автомобілям пересуватися на середній швидкості та бачити дорогу у ночі на відстані близько 50 метрів. Собівартість такого прибору нічного бачення склала 14 тисяч гривень і це майже у двічі дешевше за наявні на ринку аналоги. За словами розробників на вартість вплинула наявність власних українських комплектуючих та "збирання на місці".

Такий прилад дозволяє автомобілю їздити вночі з повністю вимкненим фарами, камера нічного бачення встановлюється на даху автомобіля або бронетехніки за допомогою надійного магнітного кріплення. Замість фар використовуються малопотужні світлодіоди невидимого для людського ока інфрачервоного підсвічування. Зона освітлення приблизно відповідає ближньому світлу, зображення відображається на моніторі, встановленому в салоні. За два місяці "СОВИ" прекрасно зарекомендували себе у бойових умовах і отримали схвальні відгуки від військових.

Джерело: facebook.com/gennadiy.suldin

Нині Технарі вже складають чергову партію приборів для ЗСУ та приймають замовлення на наступні партії.

ТОП-5 мобільних застосунків від українських розробників, що можуть стати у нагоді під час війни

TacticMedAid – перша домедична допомога за протоколами

Український застосунок для надання першої домедичної допомоги - повний довідник з адаптованою версією протоколу TCCC-AMS для військових та протоколу STOP THE BLEED для цивільних. Фактично це довідник з тактичної медицини. Наприклад, цивільний розділ – порадить як зупинити кровотечу, яка є найпоширенішою та найнебезпечнішою травмою в умовах війни, а військовий розділ – пояснить, що робити якщо людина поруч з вами в шоці, втратила свідомість чи має певні опіки. Але розробники радять все ж таки, за можливості, пройти відповідні тренінги - волонтери TacticMedAid створили центр навчання домедичної допомоги, щоб у всіх була можливість врятувати своє або чиєсь життя під час війни. Відео-лекції доступні на YouTube.

MineFree. Врятує від мін

У серпні рятувальники запустили мобільний додаток з картою розташування мін на території України. Додаток було розроблено швейцарською організацією Free Ukraine за підтримки ДСНС України. У ньому можна дізнатися, чи є поблизу вас небезпечні нерозміновані території і якщо ви наближатиметесь до небезпечних ділянок, сервіс сповістить вас. Також у додатку є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів.

Bachu.info. Повідомляйте про ворожу техніку навіть без інтернету

Додаток було створено для Служби безпеки України разом з кіберполіцією для поширення інформації про місцезнаходження ворожої російської техніки на території України. Інформація відправляється на офіційний чат-бот СБУ. Працює навіть без інтернету – ви можете створити повідомлення, яке автоматично відправиться щойно відновиться зв’язок.

"Дія". Захистить та розважить

Із самого початку запуску український додаток мав чимало корисних функцій. З початком повномасштабної війни додаток оновився. Окрім вже звичного функціоналу додалась допомога армії, отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, подання заявок на фінансову допомогу та оформлення повідомлень про пошкоджене майно. Тепер у застосунку доступне Дія.TV та Дія.Радіо. Є і розважальний контент – гра, що припала українцям до душі "єБайрактар" у якій ви можете спробувати себе у ролі оператора безпілотника Bayraktar.

еТривога. Завжди попереджений

Застосунок, що розроблений українськими волонтерами у Польщі, відправляє на телефон push-сповіщення та звуковий сигнал сирени, коли у вашому місті або області оголошують повітряну тривогу.

Його скреативили хлопці з різних міст України. "У нас у всіх сім’ї в Україні залишились, власне з цього і з’явилась ідея зробити додаток, який буде через інтернет оповіщати про тривоги в місцях, де не чути сирен", – каже Роман Слободянюк із Луцька.

Ця команда ще у травні презентувала ще один застосунок: Ераунд. Це платформа для пошуку людей, які надають допомогу, або тих, хто її потребує.