Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер

Україна несе мільярдні збитки через блокаду росією торгівлі в Чорному морі. Тільки через простій суден, які транспортують українське зерно, українські аграрії недоотримали близько $1 млрд. Торгівля ж іншими товарами фактично паралізована. Країни Заходу пропустили повз вуха погрози росії та її обстріли міжнародних торгівельних суден у Чорному морі – відкрите піратство, покликане заблокувати торгівлю з Україною. Колишній директор Інституту Маккейна та ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер пропонує, як припинити піратство росії в Чорному морі.

Одностороння блокада росією Чорного моря порушує свободу судноплавства, загрожує глобальному постачанню продовольства і коштує Україні та Заходу мільярди. Настав час покласти їй край.

За будь-яким розумним визначенням, чорноморська блокада росією морської торгівлі з Україною прирівнюється до піратства, або, принаймні, до загрози піратства. Реакція міжнародної спільноти була гнітючою. Прийнявши неявні погрози росії потопити торгові судна під іноземними прапорами в міжнародних водах, ми дозволили кремлю успішно шантажувати світ.

Цей шантаж триває. Погрози залишити російський чобіт на шиї експортерів продовольства, які забезпечують світ, якщо не будуть зроблені нові поступки, є постійною темою для російських речників. 29 травня міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив: "Якщо все залишиться так, як є, а судячи з усього, так і буде, то треба буде виходити з того, що вона [угода] більше не діє".

Ця заява пролунала всього через 12 днів після продовження на два місяці раніше укладеної "зернової угоди", згідно з якою мільйони тонн українського зерна можуть експортуватися кораблями на світові ринки за умови, що судна слідуватимуть певним, спеціально визначеним "зеленим" каналом, а перед входом до протоки Босфор пройдуть інспекцію ООН, росії, України та Туреччини. Допускаються лише "балкари" і "танкери", але не контейнеровози.

Навіть коли "зернова угод"а працює в нормальному режимі, дозволяючи обмежений потік експорту зерна, вона створює правовий фасад, який легітимізує військові дії росії з блокування всього іншого українського експорту морським шляхом. Погрози росії – це не просто слова: російські військові кораблі встановлюють морські міни та обстрілюють ракетами комерційні судна, незалежно від того, під яким прапором вони прямують до українських портів чи намагаються їх покинути.

"Зернова угода" надає росії безпрецедентну роль у нагляді за судноплавством у Чорному морі, незважаючи на те, що вона має законні права лише на 10% його узбережжя і є учасницею Конвенції Монтре, яка була розроблена для забезпечення свободи торгівлі через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція покладає на Туреччину, а не на росію, роль гаранта того, що свобода судноплавства не буде порушена.

Настав час прорвати російську блокаду. І ось як це зробити

На політичному рівні Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди, Велика сімка, Європейський Союз і всі союзники по НАТО повинні вимагати від росії негайно відмовитися від непрямих погроз нормальному комерційному судноплавству в міжнародних водах Чорного моря і заявити, що вони очікують, що українські порти будуть негайно відкриті для бізнесу.

Ця політика має бути підкріплена низкою практичних дипломатичних, економічних та гуманітарних кроків.

Західні союзники та Україна повинні розпочати прямий діалог із Туреччиною щодо практичних заходів для відновлення її договірної ролі у забезпеченні свободи судноплавства через протоки.

Для полегшення гуманітарної проблеми морських мін – деякі з яких були зняті з якоря і тепер вільно плавають у Чорному морі – слід збільшити можливості для розмінування. Особливо важливими є безпілотні судна для розмінування. Україна очікує отримати тральщики від Великої Британії. Але Нідерланди, Німеччина, Канада і Сполучені Штати мають відповідні можливості для надання допомоги. Оскільки жодна з цих країн не є воюючою стороною у війні, за підтримки Туреччини такі судна можна було б розмістити безпосередньо в Чорному морі для гуманітарного розмінування або – якщо це полегшить транзит через протоки – передати їх Румунії як надлишкове оборонне майно. Румунія є одночасно і союзником НАТО, і прибережною чорноморською державою, яка могла б проводити операції з розмінування зі свого порту в Констанці. Як альтернатива входу в Чорне море через протоки, деякі судна, що займаються розмінуванням, могли б також дістатися його акваторії транзитом через Дунай.

У рамках Конференції з відновлення України уряди повинні створити програми страхування від воєнних ризиків для судноплавних компаній, що здійснюють пряму торгівлю з Україною. Страхування має охоплювати як судна, так і вантажі. Хоча найбільші світові компанії все ще можуть відмовитися від участі, багато менших судноплавних компаній, які вже беруть участь в експлуатації "зернового коридору", будуть зацікавлені в розширенні своєї торгівлі за умови, що вони будуть повністю застраховані.

Країни НАТО повинні брати участь в операціях із забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах Чорного моря з метою збереження принципу безперешкодного транзиту. Це може бути обмежено Туреччиною, Болгарією і Румунією, як членами НАТО, що мають чорноморське узбережжя. Або ж інші члени Альянсу могли б тимчасово вводити судна в Чорне море для таких цілей відповідно до умов Конвенції Монтре, оскільки вони не є воюючими сторонами в конфлікті.

Нарешті, країни НАТО повинні зробити попередження про те, що будь-які напади будь-яких суб'єктів на комерційне судноплавство в міжнародних водах Чорного моря вважатимуться актом піратства і не будуть терпимими. Такі напади можуть викликати пряму військову відповідь згідно з міжнародним правом. Країни Альянсу мають засоби для цього, навіть якщо їхні кораблі не увійдуть до Чорного моря.

Дехто може стверджувати, що припинення російської блокади буде сприйнято москвою як провокація або призведе до прямого конфлікту між Заходом і росією. Тут Сполученим Штатам варто згадати свою історію. Сучасні військово-морські сили США беруть свій початок з Військово-морського закону 1794 року, коли перед обличчям піратства біля Варварського узбережжя в Північній Африці Конгрес вперше схвалив будівництво військових кораблів для захисту американських торговельних суден у Середземному морі. Відтоді захист свободи судноплавства є головною функцією ВМС США. Дозвіл на запровадження таких обмежень у міжнародних водах Чорного моря є значним відступом від давньої американської політики щодо свободи судноплавства.

Щороку Міністерство оборони США подає до Конгресу звіт про свободу судноплавства з додатком, що містить перелік держав, чиї морські претензії обмежують свободу судноплавства. В останньому звіті, опублікованому 21 квітня, що охоплює 2022 рік, немає жодної згадки про заперечення росією свободи судноплавства в Чорному морі. Імовірно, це пов'язано з тим, що Конвенція Монтре встановлює договірні обмеження на військове судноплавство через протоки, а це означає, що свобода судноплавства вже обмежена договором. Але умови Конвенції жодним чином не перешкоджають вільному проходженню комерційного судноплавства – якраз навпаки. Саме дії росії з лютого 2022 року накладають обмеження.

Порти Великої Одеси є життєво важливими для експортної економіки України. Автомобільна та залізнична мережа країни, що веде до Європи, вже функціонує на повну потужність, але все ще не є достатньо потужною, щоб прийняти весь український імпорт та експорт. У той час як країни готуються зібратися в Лондоні 21-22 червня на Конференцію з питань відновлення України, жоден крок не матиме більшого безпосереднього впливу на її економіку, ніж відкриття портів Одеси для нормального комерційного судноплавства, включаючи контейнерне судноплавство. Час не стоїть на місці, і український врожай дасть ще щонайменше 60 мільйонів тонн зерна, які мають безперешкодно потрапити на світові ринки.

Захід, зі зрозумілих причин, зосередився на наданні військової техніки, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак. Занадто мало уваги було приділено морській сфері.

Підтримка свободи судноплавства в Чорному морі відповідає давній політиці Сполучених Штатів та інших країн і переслідує переважно економічні, а не військові цілі.

З боку росії було б неймовірно зухвалим і непродуманим нападом на міжнародне судноплавство у відкритих водах Чорного моря. Настав час розкрити російський блеф і відкрити Одеські порти назавжди.

Джерело: CEPA