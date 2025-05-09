Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України та старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков у колонці для Атлантичної Ради переконує, що російський літній наступ може стати для росіян найсмертоноснішим за час повномасштабної війни. Україні потрібно витримати цей російський натиск, що слугуватиме додатковим аргументом Заходу для потужнішої допомоги. Тож є всі шанси зробити цей "дєнь побєди" останнім для росії.

Оскільки мирна ініціатива під проводом США продовжує зазнавати невдач, літній військовий сезон, що розгортається в Україні, обіцяє бути одним із найкривавіших за всю війну. У найближчі місяці росія сподівається розвинути свій поступовий прогрес, що триває понад рік, щоб досягти прориву на східному фронті, тоді як Україна прагне продемонструвати партнерам країни, що вона здатна зупинити військову машину путіна та утримати лінію оборони.

Хоча Кремль наполягає, що готовий до миру, події на полі бою свідчать про інше. За даними Міністерства оборони Великої Британії, росія посилює наступальні операції і зазнала приблизно 160 тисяч втрат протягом перших чотирьох місяців поточного року, що є найвищим показником за аналогічний період з початку повномасштабного вторгнення. Якщо ця тенденція триватиме протягом майбутнього бойового сезону, 2025 рік стане найсмертоноснішим роком війни з точки зору російських втрат.

Стратегія росії продовжує покладатися на дорогі фронтальні атаки, але характер цих атак поступово еволюціонує. російські війська тепер все частіше використовують мотоцикли та інші імпровізовані транспортні засоби, щоб просуватися малими групами та проникати в оборонні лінії України. Ці атаки підтримуються ударними дронами, плануючими бомбами та артилерією, що ускладнює для України направлення підкріплень до гарячих точок або надання медичної та інженерної підтримки. Кінцева мета полягає в тому, щоб змусити Україну до тактичного відступу і просуватися далі вперед крок за кроком.

Оборонна стратегія України зосереджена переважно на виснаженні. Це включає дистанційне мінування для спрямування російських військ, що наступають, у зони знищення, разом із широким використанням традиційної артилерії. Зростаюча армія дронів України також відіграє вирішальну роль, дозволяючи атакувати російські підрозділи на глибині до 15 кілометрів за лінією зіткнення.

Збільшуючи покриття дронами вздовж лінії фронту, українські командири прагнуть перешкодити логістиці путінських загарбників і значно зменшити потенціал для майбутніх російських наступів. Цей підхід називають "стіною дронів", і він може відіграти набагато більшу роль у спробах заморозити лінії фронту. Однак росія також швидко впроваджує інновації для протидії зростаючим можливостям українських дронів України, що призводить до невпинного технологічного протистояння, яке йде паралельно з бойовими діями на полі бою.

Оскільки російська армія наразі утримує ініціативу та просувається в різних точках лінії фронту, командування путіна може вибирати з різних потенційних локацій, шукаючи географічні пріоритети для свого літнього наступу.

Наразі росія розширює плацдарм у Сумській області на північному сході України після того, як значною мірою витіснила українські формування з Курської області росії. Нещодавно також були локальні російські просування в Харківській області. Однак основний удар протягом наступних кількох місяців очікується на сході України, де росія зосередила сили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Успіх у цих секторах може створити умови для окупації всієї Донецької області, що залишається найближчою політичною метою росії.

Хоча путін не відчуває тиску на внутрішньому фронті, він буде прагнути досягти якогось значущого прориву в найближчі місяці, щоб продемонструвати внутрішній та міжнародній аудиторії, що російська армія здатна досягти перемоги в Україні. Він нещодавно заявив, що росія має "достатньо сил і ресурсів, щоб довести війну в Україні до логічного завершення", але факт залишається фактом: його армія не змогла захопити й утримати жодну українську обласну столицю за більш ніж три роки жорстоких бойових дій.

Для виснаженої війною України майбутня літня кампанія стане серйозним випробуванням на витривалість. Якщо українські сили зможуть запобігти будь-яким значним російським просуванням, незважаючи на зменшення поставок військової допомоги США, це слугуватиме потужним аргументом для проукраїнських політиків у Європі та Сполучених Штатах. Це, ймовірно, призведе до посилення підтримки українських військових зусиль і може допомогти переконати скептиків у адміністрації Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо росії.

Українська влада вже прийняла пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню і залишається готовою до пошуку сталого мирного врегулювання. Але оскільки росія майже не виявляє ознак того, що піде цим шляхом, Україна стоїть перед ще одним довгим літом жорстоких боїв.

Нинішня переговорна позиція Кремля залишила б повоєнну Україну розділеною, ізольованою та беззахисною. Будь-який мир на таких умовах майже напевно означав би кінець української державності. Натомість Україна повинна продовжувати захищатися, сподіваючись, що здатність росії нести великі втрати зменшуватиметься швидше, ніж колективне прагнення Заходу зупинити путіна.

Джерело: Atlantic Council