Колумністка New Yorker Сюзан Глассер доволі невтішно описала те, що відбулося з Америкою в 2024 році, та те, що чекає на неї у 2025. За її словами, переписування історії, відновлення старих сутичок, старий добрий реваншизм – все це працювало на Трампа у 2024 році. Можна з упевненістю стверджувати, що разом із помстою та відплатою вони стануть темами нової адміністрації Трампа. Але є й ознаки того, о руйнація Америки Трампом може бути зупинена.

На Різдво Дональд Трамп виступив зі своїм традиційним святковим привітанням. Розмістивши пост в соціальній мережі Truth Social, створеній як платформа для його особистого збагачення та політичного піднесення, він повторив свої погрози повернути Панамський канал з-під контролю країни, в якій він знаходиться, назвав Канаду майбутнім "51-м штатом Америки", просунув свій план купівлі Гренландії "в цілях національної безпеки" і побажав щасливого Різдва "радикальним лівим божевільним", яких він нещодавно переміг на "найвеличніших виборах" в історії США, пише Сюзан Глассер у колонці в The New Yorker. Авторка проводить паралелі зі своїми побоюваннями 2016 року, коли вона стверджувала, що це абсурдні, ганебні, тривожні речі. Коли закінчується 2024 рік, зауважує вона, ставлення до маніакальної стилізації та надмірних погроз колишнього і майбутнього президента, навіть серед його затятих критиків, здається, більше схоже на цілеспрямовану байдужість, ніж на явний опір. "Називайте капітуляцією чи просто покірністю політичній реальності те, що Трамп, незважаючи на все це, за двадцять п'ять днів повернеться в Овальний кабінет", – пише вона.

Сюзан Глассер наголошує, що рік тому перемога Трампа була далеко не неймовірною – похмурі антиурядові настрої американського електорату та майже комічна легкість, з якою колишній президент розправився з цілою низкою суперників на праймеріз від Республіканської партії, які здебільшого боялися його критикувати, свідчили про те, що це був не лише можливий, а й навіть ймовірний результат. Але правда й у тому, що на початку 2024 року перемога Трампа була далеко не неминучою – альтернативна реальність, яка, як і те, що половина країни не змогла протистояти його поверненню на посаду, була викреслена з наративу Трампа про його "безпрецедентний і потужний мандат". За тижні, що минули від дня виборів, Джо Байден і Камала Гарріс та всі ввічливі технократичні дебати їхньої ввічливої, технократичної адміністрації ніби розчинилися в тумані часу. Тож чи не були останні чотири роки у Вашингтоні якимось дивним сновидінням, як увесь сезон "Далласа" у дев'яностих? – запитує авторка.

Радикальний ревізіонізм з боку Трампа та від його імені, наголошує Сюзан Глассер, є сильним претендентом на те, щоб стати темою руйнівного 2024 року. Року, коли якась унікальна властивість політичної алхімії зуміла перетворити переможеного та опального експрезидента, проти якого висунуто чотири кримінальні звинувачення, на цілком електорально привабливого республіканського кандидата з химерним стилем комунікації, безліччю більш-менш законних скарг і планом "Зробити Америку знову великою", розширивши повноваження своїх соратників-мільярдерів і скасувавши закони, правила, геополітичні тенденції та соціальні норми, які не подобаються ні йому, ні його виборцям. Переписування історії, відновлення старих сутичок, старий добрий реваншизм – все це працювало на Трампа у 2024 році, й можна з упевненістю стверджувати, що разом із помстою та відплатою вони стануть темами нової адміністрації Трампа, яка приступить до виконання своїх обов'язків 20 січня.

Чи то безапеляційні нападки на договір про Панамський канал 1977 року, умови якого він тепер хоче відкинути, чи то воскресіння економічного протекціонізму ХІХ століття, чи то фантастичне переосмислення бунтівників 6 січня, американський Трамп є консерватором у зовсім іншому сенсі, ніж всі звикли: він не республіканець, який дотримується статус-кво, а потенційний автократ, чия прив'язаність до минулого, яке він сам собі вигадав, тепер знову стане керівною ідеологією країни.

Сюзан Глассер зазначає, що вона щороку, починаючи з 2018-го, пише версію річного "Листа з Вашингтона". Що її вражає, коли вона перечитує старі "Листи" зараз, напередодні повернення Трампа до Білого дому, так це не стільки його тривале домінування в політиці США, скільки послідовність того, як він цього досяг – маніакальне управління за допомогою заяв у соціальних мережах, химерні цикли новин і нормалізація того, що раніше вважалося політично ненормальним. Навіть його мішені напрочуд схожі з року в рік: радикальні ліві божевільні, вітряки, Джастін Трюдо. У різдвяному дописі Трампа в соціальних мережах 2023 року він побажав нації щасливих свят, молячись, щоб його вороги "згоріли в пеклі". "Те, що ми встигли забути про Трампа за останні кілька років, заповнило б цілі книги про інших президентів. Ця вправа наприкінці року була невеликим зусиллям у спробі згадати", – пише авторка.

Цьогоріч це видається Сюзанн Глассер більш важливим, ніж будь-коли, після року виборів, коли використання американської здатності до колективного забуття виявилося однією з суперсил Трампа. Багато сигнальних подій року були настільки драматичними, що не потребують особливого переказу: безпрецедентний кримінальний процес над Трампом і визнання його винним у тридцяти чотирьох кримінальних злочинах у суді штату Нью-Йорк у травні; незв'язні дебати 27 червня, які фактично завершили кар'єру Байдена; спроба вбивства Трампа під час його виступу на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, 13 липня, і кадри, на яких він підняв кулак і вигукнув: "Бийся!" – одразу після того, як куля зачепила його вухо, але врятувала йому життя. Лише через кілька днів Байден вибув з перегонів, надихнувши демократів раптовою надією на те, що вони зможуть перемогти Трампа, і лише для того, щоб Гарріс, незважаючи на сплеск радісних онлайн-мемів і понад мільярд доларів на передвиборчу кампанію, зазнала ще більшої поразки від Трампа, ніж Гілларі Клінтон, яка шокуюче програла йому у 2016 році.

Навіть допоміжні сюжетні лінії 2024 року були епічними: від примари найбагатшої людини світу, що стрибає по мітингах Трампа, як перегрітий школяр, до шаленого успіху республіканської рекламної кампанії, яка зображала Америку як небезпечне пекло з навалою нелегальних іммігрантів, нестримною інфляцією та нетерпимими лівими, які прагнуть змусити дітей робити операції з трансгендерності. Невдовзі після виборів Трамп спробував призначити Метта Ґейтца генеральним прокурором, навіть знаючи, що республіканець з Флориди був під слідством своїх колег по Конгресу за те, що платив неповнолітній за секс – вибір, який призвів до одного з найшвидших провалів у формуванні кабінету міністрів в сучасній історії.

Сюзанн Глассер вважає, що все це ще не скоро забудеться. Найбільше Трамп виграє від цієї нездатності пам'ятати, оскільки його союзники і противники ігнорують багато з того, що він говорить і робить: чи то його обіцянку закрити американський кордон і почати найбільшу масову депортацію в американській історії в перший день свого президентства, чи то завершити війну в Україні за 24 години, чи то звести нанівець конституційну гарантію права на громадянство за народженням. Тож вона найбільше сподівається, що саме це не загубиться в цей апатичний момент, коли його вороги відводять погляд, а союзники настільки впевнені у швидкому настанні магічної утопії, що не мають потреби перейматися деталями. (Нове опитування Associated Press, оприлюднене в четвер, свідчить, що 65 % дорослих американців відчувають потребу обмежити споживання новин про політику та уряд – Велике відключення є реальним).

З наближенням 2025 року Сюзан Глассер не вважає, що попередження про небезпеку неконтрольованого Трампа перебільшені. Натомість її дедалі більше непокоїть відчуття того, що Трамп вступає на посаду практично без опозиції. Це головний тривожний знак, серед багатьох інших, що ідеологічне переслідування противників Трампа, таких крикливих, істеричних і лицемірних, виявилося дуже ефективним. "Я готуюся до удару, і не лише побоююся, але й очікую найгіршого", – зазначає авторка.

Але хоча зараз Трамп може вважати себе настільки могутнім, що може переписати історію на власний розсуд, справедливо також передбачити, що його минуле послужить не лише прологом, але й прецедентом для 2025 року. Якщо ані американські виборці, ані Республіканська партія не можуть зупинити Трампа, то на думку Глассер, це можуть зробити його численні особисті слабкості. Президенти, особливо на другому терміні, часто спотикаються. Багато мешканців Білого дому загрузли в скандалах і міжусобицях, ставши жертвами власної надмірної самовпевненості, гордині або просто некомпетентності. Такою була історія першої адміністрації Трампа, і є багато підстав вважати, що так буде і під час його другого терміну. "Чи варто вболівати за провал американського президента? Половина країни, Трампова половина, зробила це, з великим ефектом, у 2024 році; у 2025 році настане черга всіх інших", – запитує Сюзан Глассер.

Джерело: The New Yorker