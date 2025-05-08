Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до Москви на триденні переговори – The Telegraph

На думку експертів британської газети The Telegraph, демонстрація єдності Китаю та росії на параді перемоги в Москві яскраво свідчить як змінився світовий порядок. Обидва лідери вестимуть переговори про те, як забезпечити свої інтереси в тісній співпраці двох країн, які кидаючи виклик США та Заходу загалом. Але чи зроблять Сполучені Штати належні висновки?

Розмахуючи своїм національним прапором і співаючи патріотичний гімн про воєнні труднощі, почесна варта Китаю в рамках репетиції до 9-травневого параду пройшла маршем Червоною площею в Москві минулого тижня, пише британська The Telegraph.

Сі Цзіньпін, який прибув до Москви в середу ввечері, сидітиме в першому ряду глядачів разом із путіним, наголошує видання. Хоча вони зустрічалися понад 40 разів як лідери своїх держав, тепер стояти пліч-о-пліч у такий важливий день для рф матиме високе символічне значення. "Це підтвердження все тісніших зв'язків між двома країнами перед лицем їхнього спільного ворога – Заходу. Це дуже потужне й відверте послання", – пояснює П'єр Андріє, колишній дипломат у росії.

Парад у п'ятницю відбудеться після трьох днів "стратегічних переговорів" за зачиненими дверима Кремля. Вважається, що путін має список прохань до пана Сі. Проте Пекін, як зазначає The Telegraph, все ще має свої червоні лінії.

Прохання путіна

Кремль заявив, що переговори будуть зосереджені на "подальшому розвитку російсько-китайських відносин всеосяжного партнерства та стратегічної співпраці", а два лідери "підпишуть низку двосторонніх міжурядових і міжвідомчих документів".

Війна в Україні, безумовно, буде на порядку денному, і експерти вважають, що путін захоче обговорити роль Китаю як потенційного миротворця у випадку припинення вогню. Видання нагадує, що путін і його помчники рішуче відкинули будь-яку місію під керівництвом Європи в Україні.

"Китайці більш симпатизуватимуть російській позиції. Якби в Україні були французькі та британські війська, з точки зору росії, це було б просто НАТО в Україні, чого вони саме й не хочуть", – пояснює директор Центру політично-військового аналізу в Інституті Гудзону в США Річард Вейц.

Засновник і президент Центру Китаю та Глобалізації, одного з провідних аналітичних центрів Китаю, Хвіяо Ван вважає, що Китай хотів би брати участь у миротворчій місії, щоб показати, що він сприяє миру. Натомість Пекін заперечив, що розглядає таку перспективу.

Проте, китайська підтримка росії у війні добре задокументована: від експорту дронів і військових технологій до допомоги в обході санкцій, наголошує The Telegraph. Україна також звинувачує Пекін у тому, що він закриває очі на китайських найманців на боці росії.

Крім війни Москва, ймовірно, також шукає економічної підтримки від Пекіна у своєму енергетичному секторі, оскільки продовжує розглядати Китай як компенсацію за втрати на європейському ринку через санкції.

Проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2", який мав би доставляти російський природний газ до Китаю через Монголію, скоріш за все, знову буде на порядку денному, оскільки дві країни намагаються досягти згоди щодо ціни. Китай відмовляється платити більше, ніж російська внутрішня ціна на газ, приблизно чверть того, що він платить через існуючі лінії постачання. Москва відкинула це, що призвело до глухого кута, пише британське видання.

Червоні лінії Сі

Китай і росія мають взаємовигідні стосунки, але експерти кажуть, що нинішній баланс сил схиляється на користь Пекіна. Експерт з російської та китайської стратегічної політики Метью Сассекс заявив, що "путін є і активом, і зобов'язанням" для Китаю, який противиться формальній участі у війні за тисячі миль, де він не має територіальних претензій.

Сі, на думку The Telegraph, приїхав до Москви з власним порядком денним – на першому місці, як орієнтуватися в торговельній війні зі США і як поводитися з Трампом. Трамп заявив, що має "дуже близькі стосунки" з російським президентом, а експерти називають його симпатію до путіна "заздрістю автократа".

Ці стосунки спровокували спекуляції щодо сценарію "зворотного Ніксона", де Москва і Вашингтон формують тісний союз та ізолюють Пекін, хоча експерти вважають це малоймовірним. Сама присутність Сі на параді перемоги свідчить, про те, що така тактика не діє, переконана The Telegraph.

Однак Сі все ще може використати здатність путіна порозумітися з Трампом напередодні власних переговорів з президентом США. Вашингтон і Пекін оголосили, що розпочнуть торговельні переговори пізніше цього тижня.

Річард Вейц вважає, що Пекін міг би винести уроки з досвіду росії у відносинах з Вашингтоном щодо "що працює з новою американською командою, а що ні".

Сі, ймовірно, також висловить свої занепокоєння щодо поглиблення зв'язків росії з Північною Кореєю. Торік Москва і Пхеньян підписали оборонний договір, за яким північнокорейські війська вже воюють разом з російськими силами в Україні.

Північна Корея довго розглядалася як "молодший брат" Китаю, тому зміна вірності на користь Москви була б ударом для Пекіна, як політично, так і у військовому плані. "Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці росії та Північної Кореї, бо вона може допомогти північнокорейцям модернізувати їхні збройні сили ", – вважає Сассекс.

Що далі?

На думку The Telegraph, китайські війська на Червоній площі є символом того, як змінився світ після війни в Україні. Ще більш вражаючим є контраст із британським святкуванням Дня Перемоги в Європі в понеділок, коли українські війська марширували по Меллу перед членами королівської родини, які уважно спостерігали.

Майбутні святкування Москви та її обраний почесний гість, є яскравим зображенням "обличчя нового світового порядку", в якому Китай і росія знаходяться на вершині. "путін думає, що Захід закінчився, і хоче зруйнувати старий порядок, а Сі хоче замінити Захід і старий порядок", –зазначає Сассекс.

Джерело: The Telegraph