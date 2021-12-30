Що враховувати при покупці смартфону?

Перший смартфон був випущений у 2000 р. Пристрій розробили спеціалісти компанії "Еріксон". Лінійка носила назву Ericsson R380s.

Перший смартфон був випущений у 2000 р. Пристрій розробили спеціалісти компанії "Еріксон". Лінійка носила назву Ericsson R380s. Девайс мав сенсорній екран та відкидну кришку. У маркетингових цілях новинку назвали "smartphone" ("розумний телефон"). З тих пір така назва закріпилася за всіма схожими телефонами.

Сьогодні згідно з інформацією компанії Pew Research Center смартфонами користується близько 59% населення планети. Ринок таких гаджетів відрізняється значною кількістю брендів, моделей, тому іноді любителям смарт-техніки важко вибрати підходящий варіант. Щоб купити телефон, експерти радять користуватися перевіреними площадками (наприклад, vodafone.ua). Такі платформи пропонують професійну консультацію, офіційну гарантію на техніку.

Основні техпараметри смартфонів