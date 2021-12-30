Що враховувати при покупці смартфону?
Перший смартфон був випущений у 2000 р. Пристрій розробили спеціалісти компанії "Еріксон". Лінійка носила назву Ericsson R380s. Девайс мав сенсорній екран та відкидну кришку. У маркетингових цілях новинку назвали "smartphone" ("розумний телефон"). З тих пір така назва закріпилася за всіма схожими телефонами.
Сьогодні згідно з інформацією компанії Pew Research Center смартфонами користується близько 59% населення планети. Ринок таких гаджетів відрізняється значною кількістю брендів, моделей, тому іноді любителям смарт-техніки важко вибрати підходящий варіант. Щоб купити телефон, експерти радять користуватися перевіреними площадками (наприклад, vodafone.ua). Такі платформи пропонують професійну консультацію, офіційну гарантію на техніку.
Основні техпараметри смартфонів
Спочатку слід визначитися з розміром моделі. Найпоширенішими варіантами вважаються гаджети з діагоналлю 5,5…6,5". Серед інших параметрів смартфонів слід виділити:
- Тип матриці. Сучасні моделі зазвичай оснащуються дисплеями OLED/AMOLED та IPS. Останні відрізняються довговічністю, точністю передачі відтінків. Матриці OLED/AMOLED виділяються яскравістю, контрасністю зображення.
- Модель ЦП. Більшість моделей обладнуються процесорами на 8 і більше ядер.
- Обсяг ОЗУ. Сучасні онлайн-технології для комфортного користування потребують від 4 ГБ "оперативки".
- Кількість флеш-пам'яті. Також варто звернути увагу на наявність порту під переносний накопичувач.
- Ємність батареї. Зазвичай популярні моделі оснащуються акумуляторами ємністю від 2000 мА×год.
Також важливо оцінити якість корпусу. Щілин та люфту бути не повинно. Металеві корпуси більш міцні, пластикові – легкі.
На що ще слід звернути уваги при виборі смартфону?
Необхідно враховувати, що усі телефони Apple працюють під iOS. Дана система безпечніша. Більшість інших моделей функціонує на Android. Ця ОС відрізняється універсальністю.
Класи смартфонів згідно вартості
Виділяють три основні цінові категорії "розумних" телефонів:
- бюджетні – підходять для переписки у месенджерах, перегляду відео, використання e-mail;
- середньої вартості – такі девайси оснащуються якісним "залізом", тому підходять для більшості задач;
- преміальні – відрізняються високою вартістю, деякі моделі здані "тягнути" онлайн-ігри на доволі високих налаштуваннях.
Детальнішу інформацію про смартфони різних класів можна отримати, переглянувши, наприклад, асортимент площадки "Водафон".
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