Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш

Відомий історик та колумніст британської The Guardian Тімоті Ґартон Еш попереджає західних читачів, що острах їхніх політиків перед ядерною ескалацією з боку росії веде до гарантованого розповсюдження ядерної зброї і, відповідно, ризику ядерної війни. Він наполягає, що все ще можна змінити, надавши Україні відповідні засоби та інструменти вчасно й у достатній кількості, інакше світу доведеться платити набагато вищу ціну згодом.

Нестабільність зростає, гібридна війна путіна в Європі загострюється, і через страх ескалації ми заохочуємо глобальне ядерне розповсюдження.

Є види людської діяльності, в яких обидві сторони можуть виграти. Війна до них не належить. Або Україна виграє цю війну, або росія. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо каже: якщо не змінити нинішню траєкторію, "ми програємо цю війну".

Щоб було зрозуміло: цього все ще можна уникнути. Припустімо, що приблизно чотири п'ятих української території, яку досі контролює Київ, отримає від Заходу військові зобов'язання, достатньо сильні, щоб стримати подальший наступ росії, забезпечити масштабні інвестиції в економічну реконструкцію, заохотити українців повернутися з-за кордону, аби відбудувати свою країну, і створити умови для стабільної, проєвропейської політики і реформ. Через п'ять років країна вступає до ЄС, а потім, за нової адміністрації США, розпочинає процес вступу до НАТО. Більша частина України стає суверенною, незалежною, вільною країною, міцно прив'язаною до Заходу.

Втрата значної частини території, страждання щонайменше 3,5 мільйонів українців, які живуть під російською окупацією, а також кількість загиблих, покалічених і травмованих коштуватимуть жахливої ціни. Це не буде повною перемогою, на яку українці сподівалися і на яку вони заслуговують; але це все одно буде перемогою для України та історичною поразкою для росії. Більшість українців може сприйняти це саме так. В опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), якими він заздалегідь поділився зі мною, українців запитують, чи могли б вони (хоч і з труднощами) погодитися на поєднання економічної реконструкції та членства в ЄС і НАТО для нинішньої території, щоб закінчити війну. Лише за останні пів року частка тих, хто відповів "так", зросла з 47% до 64%.

Однак, щоб досягти такого результату з Дональдом Трампом у Білому домі, потрібна європейська коаліція, яка буде готова взяти на себе зобов'язання у сфері безпеки такого масштабу і сміливості, яких досі ніхто не бачив. Серед європейських лідерів зростає розуміння цього, але демократична політика більшості європейських країн далека від того, аби дати їм можливість зробити це. Щоб спробувати переконати європейців підтримати необхідну політику, а також зрозуміти наслідки, якщо, що здається найбільш вірогідним, вони не зроблять цього вчасно, ми повинні поставити питання: а що, якщо росія переможе?

Якщо росія переможе, ми повинні реалістично очікувати наступних наслідків для України, Європи, Сполучених Штатів і миру в усьому світі. Україна буде розгромлена, розділена, деморалізована і знелюдніла. Гроші на відновлення країни не надійдуть, натомість її покине ще одна хвиля людей. Політика стала б озлобленою, із сильним антизахідним трендом. З'являться нові можливості для російської дезінформації та політичної дестабілізації. Необхідні реформи зупиняться, а отже, і прогрес на шляху до членства в ЄС.

Європа в цілому побачить ескалацію гібридної війни, яку росія вже веде проти неї, і яку досі майже не помічає більшість західноєвропейців, що безтурботно роблять різдвяні покупки. Не минає й тижня без якогось інциденту: російський есмінець запускає сигнальну ракету в німецький військовий гелікоптер; вибухають посилки DHL, саботаж на французьких залізницях, підпал українського підприємства у східному Лондоні; перерізаються підводні кабелі у Балтійському морі; існує реальна загроза смерті провідному німецькому виробнику озброєнь. Не всі ці події можна однозначно пов'язати з москвою, але багато з них.

Гібридна війна повного спектру включає в себе втручання у вибори. У Грузії вибори були сфальсифіковані. За словами президента Молдови Маї Санду, приблизно 9% голосів на референдумі щодо членства в ЄС було безпосередньо куплено росією. У Румунії перший тур президентських виборів буде проведено повторно, оскільки суд визнав масштабні порушення правил агітації в TikTok. "А, це Східна Європа!" – вигукне самовдоволений різдвяний покупець у Мадриді, Римі чи Дюссельдорфі. Але голова служби внутрішньої безпеки ФРН нещодавно попередив, що росія намагатиметься втрутитися у загальні вибори в Німеччині в лютому наступного року, які навряд чи є маргінальними для майбутнього Європи.

Минулого тижня ми бачили, як путін знову був надзвичайно впевненим у собі під час своєї щорічної пресконференції-марафону, а також під час телефонної розмови у форматі "Дзвони Царю", незважаючи на нещодавнє вбивство українцями його генерала-розробника зброї масового знищення. Зараз це воєнна економіка, залежна від військового виробництва для підтримки зростання, і диктатура, що визначається конфронтацією із Заходом. Було б дуже наївно сподіватися, що дипломатія зможе досягти якогось магічного моменту, коли путінська росія раптом стане "задоволеною" результатом в Україні і повернеться до мирного життя. Коли планувальники НАТО кажуть, що ми повинні бути готові до можливої російської агресії проти території НАТО до 2029 року, вони не просто розповідають страшилки, щоб збільшити військові бюджети.

Виборці MAGA у Сполучених Штатах можуть сказати: "Ну і що нам з того? Ви, європейці, дбайте про себе! Ми повинні турбуватися про Китай". Але росія зараз тісніше, ніж будь-коли, співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. путін може бути звинувачений міжнародним кримінальним судом, але він все ще подорожує половиною світу як бажаний гість. Він сам говорив про нову "глобальну більшість" і "формування абсолютно нового світового порядку". У цьому новому порядку війна і територіальні завоювання є цілком прийнятними інструментами політики, в континуумі з отруєннями, саботажем, дезінформацією і втручанням у вибори. Перемога росії в Україні заохотить Китай посилити тиск на Тайвань, а Північну Корею – на Південну Корею.

Це підводить нас до найсерйознішого з усіх наслідків: ядерного розповсюдження. Пам'ятайте, що Україна добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї 1994 року в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та росії, а потім отримала удар від однієї з держав, які обіцяли їй безпеку. Згідно з останнім опитуванням КМІС, 73% українців підтримують "відновлення ядерної зброї". Прикметно, що 46% кажуть, що зробили б це, навіть якби Захід запровадив санкції і припинив допомогу. По суті, українці кажуть Заходу: якщо ви нас не захистите, ми зробимо це самі. Під час останніх візитів до України мені кілька разів казали: "Або НАТО, або ядерна зброя!" Але йдеться не лише про Україну. Вразливі країни по всьому світу, дивлячись на те, що відбувається на Близькому Сході, дійдуть такого ж висновку. Чим більше країн і, можливо, недержавних акторів, придбають ядерну зброю, тим більша ймовірність того, що одного дня вона буде застосована.

На виборах у Німеччині канцлер Олаф Шольц безсоромно і ганебно намагається використати страх перед ядерною війною для отримання електоральної переваги над своїм головним конкурентом, християнським демократом Фрідріхом Мерцом. Насправді саме наслідки самостримування Заходу через страх перед російською ядерною ескалацією в Україні, яку уособлює Шольц і вміло експлуатує путін, збільшують ймовірність ядерного розповсюдження, а отже, і довгостроковий ризик ядерної війни.

Висновок зрозумілий і до болю знайомий. Небажання європейських демократій платити високу ціну зараз означає, що світ заплатить ще вищу ціну пізніше.

Джерело: The Guardian