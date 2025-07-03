Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal

Аміністрація Трампа припинила поставки критично важливих ракет-перехоплювачів до системи Patriot для України в умовах, коли країна стикається зі зростанням російських повітряних атак, що посилює тиск на українську ППО. Дефіцит перехоплювачів на світовому ринку та обмежені виробничі потужності роблять ситуацію ще більш критичною для України, констатує американська газета Wall Street Journal.

Відмова адміністрації Трампа надати Україні критично важливі ракети-перехоплювачі до системи Patriot та інше озброєння – це серйозний удар по можливостям протистояти зростаючим і все більш смертоносним повітряним атакам з боку росії, пише Wall Street Journal. За її словами, у вівторок американські поставки, які вже перебували в Польщі, були зупинені. Це – понад 20 ракет PAC-3 Patriot, 20+ систем ППО Stinger, ракети Hellfire класу "повітря-земля" і 90+ ракет AIM класу "повітря-повітря".

Видання нагадує, що росія вже розгортає маневрені балістичні ракети, здатні уникати радарів системи ППО Patriot, і запускає рекордну кількість БПЛА для бомбардування України кожні дві-три ночі. Припинення поставок перехоплювачів зі США ще більше посилить тиск на Україну.

Американські чиновники заявили у вівторок, що адміністрація призупинила поставки деяких систем озброєнь в Україну, щоб бути впевненими, що США мають достатні запаси. ЗРК Patriot є однією з найбільш затребуваних військових технологій, оскільки війни в Україні та на Близькому Сході скорочують поставки, і її виробники намагаються виготовити достатню кількість ракет для повного поповнення запасів. Lockheed Martin виробляє близько 550 перехоплювачів на рік, які вона могла б продати США та 18 іншим країнам, що використовують системи Patriot.

WSJ із посиланням на спікерів Пентагону пише, що той не закрив двері для майбутньої допомоги Україні, включаючи перехоплювачі ППО, заявивши, що надасть президенту Трампу варіанти продовження військової допомоги Києву, які узгоджуються з його метою завершення війни.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив журналістам у середу, що представники оборонного відомства проводять "огляд можливостей" з метою переконатися, що військова допомога США відповідає пріоритетам адміністрації Трампа. "Ми не будемо надавати жодних оновлень щодо конкретних кількостей або типів озброєнь, які надаються Україні, або термінів, пов'язаних із цими передачами", – додав він.

Як зауважує WSJ, для України існує небагато альтернатив. Європейські союзники намагаються збільшити виробництво ракет, підкреслюючи, що оборонна промисловість Заходу працює над тим, аби відновити виробництво до рівня, необхідного для ведення виснажливої, високоінтенсивної війни.

"Чи є це поганою новиною для Києва? Очевидно, оскільки це зменшує загрозу для російських військово-повітряних сил", – пояснює фахівець з військової авіації та космонавтики Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі. Він вважає, що скорочення поставок перехоплювачів з боку США було неминучим з огляду на їхній дефіцит.

"Західні міністерства оборони й уряди змушені говорити про стійкість, і частиною цієї стійкості є глибина виробництва з точки зору того, що вони можуть виробляти", – зазначив експерт.

Київ послідовно ставить засоби ППО, зокрема боєприпаси до них, на перше місце у списках побажань, які він надає західним донорам. Хоча європейське і вітчизняне обладнання довело свою ефективність у знищенні російських дронів і крилатих ракет дальнього радіусу дії, Patriot є єдиним засобом захисту від балістичних ракет.

WSJ зазначає, що остання тактика росії полягає у запуску великої кількості дронів і ракет в одній атаці, щоб придушити українську ППО. Під час одного з таких бомбардувань минулими вихідними було випущено 477 безпілотників, 46 крилатих і 11 балістичних ракет, націлених на західний регіон України. За даними ВПС України, була перехоплена лише одна балістична ракета.

Динаміка російських ракетно-повітряних атак.

Центр інформаційної стійкості (Center for Information Resilience) – британська організація, що займається розслідуваннями з відкритих джерел, констатує: цьогоріч росія запустила 20 100 дронів, порівняно з 2 315 за аналогічний період 2024 року. Водночас кількість складних крилатих і балістичних ракет, випущених росією цього року, приблизно вдвічі менша, ніж у першій половині 2024 року.

Протягом більшої частини війни Patriot міг легко збивати балістичні й гіперзвукові ракети. Коли ці установки вперше прибули в Україну навесні 2023 року, жителі столиці раділи, спостерігаючи, як вони захищаються від російських повітряних атак. В останні місяці більш маневрені балістичні ракети змогли уникнути його радарів, цитує WSJ українського урядовця.

Радар Patriot не охоплює повну 360◦ дугу, а його ракетні контейнери розташовані під кутом, що залишає сліпу зону, якою можуть скористатися противники.

Новий радар Patriot, відомий як датчик нижнього рівня ППО та ПРО, забезпечує всебічне покриття, але представник армії США заявив, що він перебуває на стадії випробувань і не буде поставлений на озброєння оперативних підрозділів до початку наступного десятиліття.

російські ракети "Іскандер" 9М723 здатні маневрувати в польоті. Але росія, найімовірніше, відпрацьовує покриття радіолокаційних систем Patriot і веде вогонь, щоб приховати це, вважає Дуглас Баррі.

RTX, яка виробляє більшість деталей для Patriot, відмовилася коментувати ситуацію в Україні, але заявила, що компанія постійно оновлює систему на основі реальних бойових дій.

За інформацією CIR, українські перехоплення російських балістичних ракет поки що помітно не зменшилися. Рівень перехоплень цьогоріч коливається від 48% у червні до 3,4% у березні.

Більш нагальною проблемою для України тепер буде нестача ракет. Американські офіційні особи раніше висловлювали занепокоєння щодо наявності ракет-перехоплювачів Patriot, зважаючи на величезний попит на них. "Це не дає мені спати ночами", – сказав минулого року Даг Буш, помічник міністра оборони США з питань закупівель, логістики і технологій в адміністрації Байдена.

Минулого місяця американські збройні сили використовували Patriot для захисту своєї бази в Катарі від іранського удару, що Пентагон назвав найбільшим застосуванням Patriot в історії США. За словами Тіма Кегілла, який керує ракетним бізнесом Lockheed Martin, незабаром компанія зможе виробляти 600 перехоплювачів на рік. Також підприємство прагне налагодити виробництво в Європі. Виробництво таких ракет, як Patriot, зазвичай займає більше року. "Час очікування довший, ніж ми хотіли б", – пояснив Кегілл.

Джерело: Wall Street Journal