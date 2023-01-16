Сюжет для чергового серіалу Netflix. Фінансовий гігант JPMorgan судиться із засновницею придбаного ним стартапу Frank, стверджуючи, що вона створила фейкову легенду. Засновниця подала зустрічний позов, заявивши, що її звільнили аби не виплачувати бонуси та дивіденди. Тепер фінансові установи стануть ретельнішими? Читайте цікавий детективний сюжет, який описав американський журнал Forbes.

JPMorgan Chase судиться із Чарлі Джевіс – 30-річною засновницею фінтех-стартапу Frank, який він придбав за 175 мільйонів доларів, через те, що вона нібито брехала про його масштаби та успіх, створивши величезний список фальшивих користувачів, щоб спокусити фінансового гіганта купити стартап.

Frank, заснований Чарлі Джевіс у 2016 році, пропонує програмне забезпечення, спрямоване на поліпшення процесу подачі заявок на отримання студентських кредитів для молодих американців, які шукають фінансової допомоги. Висока мета перетворити стартап на "Amazon для вищої освіти", пише Forbes, дозволила отримати підтримку мільярдера Марка Роуена, провідного інвестора Frank за версією Crunchbase, та відомих венчурних інвесторів, включаючи Aleph, Chegg, Reach Capital, Gingerbread Capital та SWAT Equity Partners.

Позов JPMorgan: як зробити 4 млн акаунтів із 300 тисяч

У позові стверджується, що Джевіс представила JPMorgan у 2021 році "брехню" про те, що понад 4 мільйони користувачів зареєструвалися для використання інструментів Frank з метою подачі заявки на федеральну допомогу. Коли JPMorgan попросив докази під час належної перевірки, Джевіс нібито створила величезний реєстр "фальшивих клієнтів – список імен, адрес, дат народження та іншої особистої інформації для 4,265 мільйонів "студентів", яких насправді не існувало". Насправді, згідно з позовом, на той час у Frank було менше 300 000 клієнтських рахунків.

Між іншим, як зазначає Forbes, спочатку Джевіс відмовила JPMorgan нібито через конфіденційність данних клієнтів, але після того, як банк наполягав – вирішила вигадати кілька мільйонів рахунків клієнтів Frank. Скарга містить скріншоти презентацій, які Джевіс надала компанії, що ілюструють зростання Frank і стверджують, що у нього було більше 4 мільйонів клієнтів.

Того ж тижня, коли JPMorgan подав свій позов проти Джевіс, вона подала зустрічний. Вона звинуватила банк, що навесні минулого року він "розпочав серію безпідставних розслідувань поведінки пані Джевіс", а пізніше "недобросовісно звільнив її з роботи" і "працював над тим, щоб змусити Джевіс піти з організації", аби відмовити їй у виплаті мільйонної компенсації. За її позовом, у рамках цих розслідувань JPMorgan "неправдиво звинуватив пані Джевіс у неправомірних діях" під час і після придбання Frank.

"Після того, як JPMC поспішив придбати зростаючий бізнес Чарлі, JPMorgan зрозумів, що не може обійти існуючі закони про конфіденційність інформації стосовно студентів, вчинив неправомірні дії, а потім спробував переукласти угоду, – заявив адвокат Джевіс Алекс Спіро в заяві, надісланій електронною поштою виданню Forbes. – Чарлі подала до суду. Останній позов JPMC – ні що інше, як прикриття".

Ціна питання: витрати на фейкові акаунти склали трохи більше 100 тисяч доларів. А очікувані бонуси мали перевищити 30 млн

У позові JPMorgan також згадується директор з розвитку Frank Олів'є Амар. За словами банку, Джевіс і Амар спочатку попросили провідного інженера Frank створити фальшивий список клієнтів. Коли той відмовився, Джевіс звернулася за допомогою до "професора інформатики у коледжі в районі Нью-Йорка". Використовуючи дані деяких осіб, які вже почали користуватися послугами Frank, він створив 4,265 мільйона фальшивих облікових записів клієнтів, за що Джевіс заплатила йому 18 000 доларів, стверджують у JPMorgan. Скарга містить скріншоти рахунків-фактур професора і стверджує, що Джевіс доклала значних зусиль, щоб документація про цю роботу була або знищена, або змінена, щоб не викликати підозри. Амар, тим часом, витратив 105 000 доларів на купівлю окремого набору даних про 4,5 мільйона студентів у фірми ASL Marketing, йдеться у скарзі. Амар і ASL Marketing поки не відповіли на запит видання про коментарі.

Що цікаво, члени Конгресу від обох партій, як стверджує Forbes, били на сполох щодо Frank ще у 2020 році, закликаючи Федеральну комісію з торгівлі розслідувати її "оманливі практики" та видати тимчасовий обмежувальний наказ. "Ми стурбовані тим, що Frank створює помилкову надію і плутанину для студентів, одночасно сприяючи непотрібній додатковій роботі для адміністраторів фінансової допомоги", – заявили законодавці. Вони наголошували, що стартап не допомагає студентам отримати кошти на навчання, а натомість просто використовує їхні дані для продажу стороннім рекламодавцям.

Коли JPMorgan придбав Frank у вересні 2021 року, він прийняв на роботу Джевіс, Амара та інших співробітників. Джевіс закінчила Уортон в Університеті Пенсільванії і 2019 року була включена до списоку "Forbes 30 до 30" в галузі фінансів. Ще тоді вона розповідала виданню, що Frank допоміг 300 тисячам студентів подати заявку на отримання фінансової допомоги. Натомість коли Джевіс оголосила про придбання стартапу JPMorgan на LinkedIn через два роки, вона сказала, що на той час "обслуговувала понад 5 мільйонів студентів у більш ніж 6 000 коледжах".

З моменту придбання Frank Джевіс була керуючим директором у JPMorgan, контролюючи продукти, орієнтовані на студентів, в Chase, стверджується в її LinkedIn. Вона отримала майже 10 мільйонів доларів у рамках злиття, домовившись про додатковий бонус в розмірі 20 мільйонів доларів, який буде виплачений після більш пізньої дати набуття права власності. Амар, який, згідно з його LinkedIn, був призначений виконавчим директором зі студентських рішень у JPMorgan, отримав близько $5 млн від угоди і аналогічним чином домовився про бонус в розмірі $3 млн.

Як тільки угода була укладена, JPMorgan попросив Frank надати список своїх клієнтів, щоб банк міг почати маркетинг своїх продуктів і послуг для цих студентів. Джевіс і Амар надіслали список даних, отриманих від ASL Marketing та іншого стороннього постачальника, компанії Enformion. Коли JPMorgan відправив тестові маркетингові електронні листи на адресу 400 тисячам клієнтів Frank, він був ошелешений: лише близько чверті електронних листів були доставлені, і з них лише 1 відсоток був відкритий.

В результаті "незвично низької віддачі" від цієї кампанії, JPMorgan переглянув те, що, на його думку, він знав про Frank, і виявив, як він тепер стверджує, фальшиві списки.

"У кожному аспекті взаємодії з JPMC у Джевіс був вибір між розкриттям правди про її стартап і прийняттям реальної вартості Frank або брехнею, щоб завищити вартість стратапу і пожинати плоди цієї інфляції, – йдеться в позові. – Джевіс щоразу обирала брехню, і докази свідчать, що вона знову і знову нашаровувала шахрайство на шахрайство, щоб обдурити JPMC. Джевіс та Амар використовували фальшивий список клієнтів та інші завідомо неправдиві твердження в Угоді про злиття, щоб обманним шляхом спонукати JPMC до її укладення".

У скарзі Джевіс проти JPMorgan йдеться про те, що банк не зміг "використати кмітливість пані Джевіс та Frank для залучення молодої, різноманітної нової аудиторії до послуг Chase", а натомість переслідував "погано продумані бізнес-плани", орієнтовані на "історичних клієнтів Frank".

"Chase неправильно керував своїми інвестиціями з самого початку, і він вирішив, що краще повернути інвестиції, ніж працювати над ними далі", – йдеться у скарзі Джевіс.

Амар був звільнений в жовтні, а Джевіс – в листопаді. Кілька інших колишніх співробітників Frank, як і раніше, працюють у JPMorgan, згідно з даними LinkedIn.

На питання про найгіршу пораду, яку вона коли-небудь отримувала, Джевіс відповіла: "Будьте терплячими".

Джерело: Forbes