Шон Пенн, Бен Стіллер, Морган Фрімен, хто наступний?… 5 світових зірок, котрі підтримують Україну, і як з ними бореться росія

Днями путінський режим вніс американського актора Шона Пенна до свого "чорного списку", заборонивши в'їзд на свою територію. Й засвідчили, що шукатимуть ворогів режиму і серед митців. Насправді, список може виявитися дуже довгим. Пенн – далеко не перша зірка, яка відкрито засуджує дії Москви. І - окрема подяка – відверто дратує Кремль своєю підтримкою України.

Шон Пенн. Масштаб ефективніший за Притулу

Актор, режисер і засновник благодійної організації CORE Шон Пенн був в Україні з перших же днів війни, а в червні відвідав її черговий раз. У липні він заявив, що готовий взятися за зброю та піти воювати проти російських окупантів. Тож нещодавно МЗС росії обнародувало оновлений санкційний список щодо громадян США, яким заборонено вїзд до рф в якості відповіді на, як вказано в документі, "ворожі дії американської влади, яка продовжує слідувати русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки та нагнітаючи конфронтацію між росією та США".

Вболівання Шона Пенна за Україну – не просто пости зі словами підтримки в соцмережах. В Україні він почав знімати документальний фільм про російську агресію. Коли робота над картиною завершиться, її побачить весь світ. І в документальних хроніках дії росії аж ніяк не виглядатимуть "приглядно".

Варто також нагадати, як актор закликав світових мільярдерів скинутися на закупівлю бойової авіації для України. Він підрахував, що на придбання двох ескадрилій літаків F-15 або F-16 треба 300 млн доларів, і ще 200 – на протиракетну оборону. "Один мільярдер міг би закінчити війну в Україні", – написав Пенн у "Твітері". Звісно ж, таке у кремлі повз вуха не пропустили.

Бен Стіллер. Гуманітарний ворог

В оновлений російський санкційний список разом з Шоном Пенном потрапив і американський актор, продюсер та посол доброї волі Агентства ООН у справах біженців Бен Стіллер.

У червні він також приїжджав в Україну, де відвідував село Макарів та місто Ірпінь – українці добре знають, що ці населенні пункти дуже постраждали у перші дві війни з росією.

"Коли бачиш все на власні очі, це приголомшує", – каже він.

До України він діставався через Польщу, де спілкувався з українськими біженцями. Власне, його головна мета – привернути увагу до доль людей, які в результаті цієї війни втратили домівки. Окреме важливе питання для Стіллера – діти, яких вивозять з окупованих територій до росії.

Його прискіплива увага до проблем мирного населення, яке стало жертвами цієї війни, росії не до вподоби. А тому людину, яка приїжджає в Україну з цілком гуманітарною місією, оголосили ворогом в росії.

Морган Фрімен. Ворог №1

Зірка культової картини "Втеча з Шоушенка" перейшов дорогу путіну й його посіпакам, ще у вересні 2017 року, коли записав відеозвернення до президента СШУ Дональда Трампа з вимогою визнати втручання росії в американські вибори. Відео було опубліковане на сторінці неурядової організації "Комітет по розслідуванню Росії" у Twitter.

"На нас напали. Ми ведемо війну. Уявіть такий кіносценарій: колишній агент КДБ, розлючений крахом своєї Батьківщини, замислив помсту. Користуючись хаосом, він прокладає собі шлях кар'єрними сходами в пострадянській Росії і стає президентом. Він встановлює авторитарний режим", – каже актор і сценарист Фрімен.

Він розказує, як цей колишній КДБшник використовує всі свої можливості, щоб заполонити інфопростір пропагандою замість правди, щоб дурити людей.

"Цей шпигун - володимир путін. І це не кіносценарій", – каже Фрімен.

В підписі до роліка позначено, що США повинні відстояти демократичні цінності, які підриває росія.

Адресувалося відеозверення президенту США, але в кремлі його теж подивилися. Огризатися на камеру відправили прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова. Той сказав щось на кшталт, митці погано розбираються у великій політиці, тому можуть помилятися. Мовляв, дрібничка, нас то ніяк не чіпляє.

Та аж ніяк, зачепило! Бо аж через 5 років, у травні цього року, Фрідмену раптом зоборонили відвідувати територію росії. Довічно!

Морган Фрімен став першим актором у санкційному спискові МЗС росії, причому з формулюванням, що то покарання за отой ролик.

Мадонна. Дуже непомітна особа

Кажи й думай, що хочеш, але не дивись на власні очі, не збирай свідчень та не документуй. Хіба лише так можна зрозуміти логіку кремлівського режиму щодо американських акторів і співаків, які масово й жорстко засудили російське вторгнення в Україну. Бо як інакше пояснити, що поруч з Шоном Пенном немає його колишньої дружини Мадонни?

Ледь не у перші ж дні війни співачка опублікувала в своєму Instagram кліп, який переглянули близько 15 мільйонів людей з усього світу. володимир путін у ролику постійно порівнюється з Гітлером, а перед очима глядача пробігають кадри зруйнованих російськими ракетами міст, обгорілих будинків і поранених людей.

Важко повірити, що в кремлі не роздивилися направлений на адресу путіна середній палець зірки. Але проковтнули мовчки.

"Безглузде і засноване на жадібності вторгнення росії в Україну МАЄ бути зупинено!" – написала співачка в тексті до кліпу, а також опублікувала посилання, куди можна відправити допомогу для українців, які стали жертвами цієї війни.

Вже в серпні співачка взяла участь у благодійному концерті-телемарафоні Save Ukraine #StopWar і закликала світ не припиняти збирати гуманітарну допомогу для України.

В санкційному списку її немає. Мабуть, зірка не того рівня.

Керрі Фуканага. У зоні ризику

Якщо закривати кордони росії перед усіма зірками, які підтримують Україну, по цей бік можуть опинитися всі голлівудські селебрітіз. А це може змусити замислитися і найвідданішого путініста, якщо він кіноман. Тому, як варіант, в кремлі вирішили позбавити права купити тульський пряник лише тих зірок, які особисто відвідували Україну після російського вторгення. Тож у зоні ризику – відомий американський кінорежисер Керрі Фуканага. Той самий, що разом зі Стівеном Спілбергом працює над епічною картиною про Наполеона, взявся за картину "Ударна хвиля" про підготовку атаки на Хіросіму та зняв 25-й фільм про Джеймса Бонда, який вийшов у прокат під назвою "Не час помирати".

В Україні він відвідав Львів і Київ, побував у Ірпені, Бучі та Гостомелі. Прихильники його таланту вже почали підозрювати, що кінорежисер задумав знімати кіно про російсько-українську війну. Виявилося, що ще гірше. В Україні Фуканага займався волонтерством у складі благодійного проєкту World Central Kitchen.

"Режисерів тут і без мене багато", – скромно сказав Керрі. Він багато фотографував і записував історії звичайних людей, які стали жертвами війни. Тепер розповіді про них він публікує в своєму Іnstagram. За що ми йому вдячні окремо, адже це дуже дратує росію.