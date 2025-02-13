Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер в своїй традиційній геополітичній рубриці тижневого огляду стверджує, що США разом із шоу Трампа остаточно розтринькають залишки довіри та поваги у світі на радість Китаю та Кремля. Європа починає прокидатися від летаргічного сну і повинна взяти більшу відповідальність за Україну та своє майбутнє без США.

Північна Америка. Шоу Трампа розвивається більш-менш передбачувано

З майже рівним розподілом голосів у Конгресі, перевагою Трампа на останніх виборах, державним боргом США на небезпечному рівні, інфляцією, яка все ще зростає і, ймовірно, знову прискориться завдяки запровадженню самознищувальних тарифів, штамом грипу, що викликає велике занепокоєння, який поширюється зі страшною швидкістю, і основними союзниками, які злі на Америку більше, ніж я коли-небудь бачив, чи варто дивуватися його витівкам, які стають дедалі безглуздішими?

Антигерой у професійному борцівському поєдинку підкоряється одному закону: утримувати аудиторію за будь-яку ціну. Його завдання – викликати вогонь, поки всі інші роблять те, що їм заманеться. Здатність команди Трампа зробити щось конструктивне викликає глибокі сумніви. Їхніми найкращими союзниками є затяті опоненти, на яких можна покластися, якщо вони продовжуватимуть поводитися так, ніби політика – це церква, де моральне презирство має якесь значення. Це заважає розсудливій більшості американців заплющити очі на ту частину шоу, яка не має значення, і взятися за справу – нав'язати реальні реформи зламаному федеральному уряду, який не збирається чарівним чином самовідновлюватися після того, як його випотрошили і колонізували.

Трамп розхитує все, що може, просто заради цього, довіряючи своїм опонентам продовжувати грати в гру, як вони грали більше восьми років, нічого не досягаючи, поки він продовжує привертати до себе увагу і отримувати гроші. Він виграє, і врешті-решт вони також виграють, бо отримують те, чого прагнуть набагато більше, ніж перемоги, вдома чи в Україні: відчувати себе краще, ніж інші американці. Це мовчазна угода між Трампом та істеблішментом.

Зараз Трамп абсолютно точно становить загрозу для Конституції, оскільки він не поважає і не розуміє її. Але справа зараз не в людині – справа в посаді, яка є фундаментально недосконалою і небезпечно перетинається з американською партійною смертельною пасткою. Президент може претендувати на будь-яку владу, але це так не працює. Існує безліч стримувань і противаг, які можуть стримувати Трампа. Питання полягає в тому, чи лідери партійних інституцій США насправді використовують їх, чи вдають, що використовують, погоджуючись на витівки Трампа в надії запустити щось своє через кілька років.

Що стосується фактичних матеріальних наслідків дій Трампа, то поки що основний внутрішній вплив полягає в дестабілізації федеральної бюрократії. Це має спричинити параліч, який лише поглиблюватиметься з початком судових процесів, що неминуче розпочнуться. Звісно, відсутність реального прогресу у вирішенні безлічі внутрішніх проблем, за які Трамп чіпляється, щоб побудувати свою апеляцію до мікроаудиторії, викличе потребу у все більш дивних заявах та обіцянках.

За кордоном Трамп зарекомендував себе настільки бездарним торговцем, погрожуючи тарифами, щоб домогтися свого навіть у дрібних дипломатичних суперечках, що дев'яносто відсотків канадців виступають за економічне відокремлення від США, а за ним може послідувати і питання безпеки, що зруйнує старе та історично успішне партнерство. Що б не загрожувало США вісім років тому, зараз вони лише сприяють створенню альтернативних логістичних ланцюгів в обхід США.

Я знаю, що багато американців вважають, що країна зазнала зловживань з боку зовнішньоторговельних партнерів, але це лише тому, що більшість величезних переваг вільної торгівлі опинилися в руках кількох олігархів-мільярдерів, які консолідували величезну частину економіки під контролем корпоративних рад, наповнених їхніми прислужниками. Реформуйте цей безлад, і багатство дійсно потече вниз. Тоді менше людей захочуть вбивати мільярдерів. Здається, це безпрограшний варіант, але люди дивні.

Знадобиться кілька років, щоб відчути повний вплив витівок Трампа, але буде досягнута переломна точка, коли міжнародна довіра до США впаде до такої міри, що капітал почне відтікати. Коли інтелектуальна власність і фінанси керують вашою економікою, не існує способу чарівним чином провести реіндустріалізацію без надзвичайного болю. Якщо це станеться, слід очікувати вибуху соціальних заворушень.

Навіть гірше, внутрішня напруга, пов'язана з тим, що в рік виборів прихильників Трампа називають фашистами, а потім ця риторика повністю зникає, навіть коли він робить речі, які зі зрозумілих причин турбують людей, які піклуються про цілісність Конституції, якимось чином зникне. Це той тип циклу, який може спровокувати громадянську війну. Розпад федерального уряду – найкращі ліки.

Що стосується політики щодо України, то, чесно кажучи, нічого з того, що говорять у США, вже не має жодного стосунку до реальності. Нібито команда Трампа повинна була представити свій "мирний план" наступного тижня, але потім це було відтерміновано. Можливо. Хто знає. Вони не відчувають особливої потреби звітувати перед кимось у таких питаннях. Коли б щось не з'явилося, я дуже сумніваюся, що це буде хоч трохи серйозно.

Анексія Канади набагато ймовірніша, і, до речі, цього не станеться. Америка спершу розпочне тотальну громадянську війну – як вона це зробила після анексії купи територій у Мексики. І вибачте, червоні штати, але переможуть сині штати + Канада, тому що вгадайте, на чиєму боці решта англомовного світу? Ви ж не хочете, щоб ця боротьба стала глобальною.

Повертаючись до реального світу, припустіть, що у Вашингтоні будуть проблеми, і ви навряд чи помилитеся. Але очікуйте, що США рано чи пізно під якимось приводом накинуться на вас. Від початку війни в Іраку минуло понад двадцять років. Цього часу достатньо, щоб американські інституції забули всі отримані уроки.

Європа готується. Природні сили беруть гору

У Європі, схоже, настала похмура рішучість, оскільки післявоєнний порядок розпадається. Здається, всі, навіть ті, хто підлизується до Трампа, знають, що він активно намагатиметься налаштувати європейських лідерів і країни один проти одного. Саме так він і діє. Поведінка самого путіна так само передбачувана – будь-якими способами змусити Трампа повірити в те, що його будуть хвалити за встановлення миру, якщо він змусить Україну капітулювати перед путіним. Так, ніби Нобелівська премія миру щось значить після того, як Обама отримав її просто за те, що його обрали.

Зараз, коли на кону цілісність НАТО, а отже, і безпека самої Європи, природні сили беруть гору. Європа, регіон, який історично роздирали кровопролитні війни кожні кілька поколінь, зараз зберігає як основну частину своєї ідентичності впевненість у тому, що повернення до старих порядків не принесе користі нікому. І це те, що зараз представляють і Москва, і Вашингтон – на величезну користь Китаю. Все, до чого прагнуть Трамп і Венс, лише зробить США слабшими, оскільки їм бракує науки, необхідної для розуміння того, що пацієнт може витримати.

Системне мислення більш поширене в Європі та Азії, і ця спільність, ймовірно, з часом зблизить Європу і Китай. Щоб запобігти цьому, лідери США повинні розуміти світову систему набагато краще, ніж вони, очевидно, можуть.

Те, що Франція достроково поставила обіцяні винищувачі "Міраж-2000", свідчить про зростаючу надійність Європи, яка інакше була б нестабільною. Якщо Франція і решта Європи можуть тільки перестати відчувати, що вони можуть озброїти лише українську бригаду, яка тренується на їхній власній території. Це одна з причин, чому сага про 155-ту механізовану бригаду здається набагато більш катастрофічною, ніж вона була насправді. Заява про те, що понад тисячу солдатів дезертирували разом, схоже, походить від батальйону, який був прикріплений до неї, але не захотів цього і зажадав повернутися до тієї бригади, з якої вони прийшли.

А це зовсім інша ситуація, ніж коли всі вони просто знімають форму і розходяться по домівках. У ЗМІ їхні проблеми пов'язували з п'ятдесятьма українцями, які намагалися втекти до Франції. Що, після проходження базової підготовки в армії США, дуже схоже на частоту втеч нових солдатів. Одне з перших завдань солдата – охороняти двері, щоб ваші товариші по навчанню не втекли.

У будь-якому випадку, європейському НАТО потрібно відірватися від своїх тилів і почати перекидати всі наявні бронемашини в Україну. Так, навіть ціною послаблення постійної сили стримування альянсу. Тоді Україні не доведеться створювати модні бригади, які може прийняти чужа країна і лише наполовину навчити, щоб виглядати акуратно, щоб передати їм купу техніки, яка все одно буде розподілена більш раціонально в бою.

Якщо путін раптом стягне пару сотень тисяч бойових солдатів до кордону з Фінляндією, Польщею чи країнами Балтії, Україна з радістю надійшле пропорційну кількість своїх операторів безпілотників, щоб навчити війська НАТО, як знищувати м'ясні хвилі. А в ослабленому стані повітряна міць Москви не може зрівнятися навіть з європейським компонентом НАТО.

Близький Схід. Трампу вдалося дестабілізувати відносини на Близькому Сході з таким же апломбом, як і в Північній Америці

Припущення, що Америка візьме на себе управління Газою і потенційно переселить її населення, навіть тимчасово, є блискучою грою, якщо ваша єдина мета полягає в тому, щоб над вами сміялися всі. Тепер, з огляду на шаленство ЗМІ, яке спровокував Трамп, він, ймовірно, вважає, що його місія виконана.

Але окрім іміджевих проблем і потенціалу скасування хитких перемир'їв у регіоні, абсолютно суперечливі обіцянки, які Трамп дає своїм прихильникам, знаходяться на видноті. З одного боку, США повинні зосередитися на своєму власному народі – доктрина, про яку твіттер Венса виголошував днями, використовуючи якусь латинську фразу, що має значення для американських євангелічних християн, які зараз повністю ігнорують власні релігійні традиції в гонитві за прибутком та іншими формами влади. Потім Трамп витягує іншу руку зі своєї кишені, і раптом США чомусь збираються відновити Газу?

Що мене найбільше дратує в шоу Трампа на даний момент, так це те, наскільки нудним воно стало. Він обіцяє якусь дивну річ, звичайні буйні кричать про це, потім це навіть не наближається до здійснення, і ми переходимо до наступного раунду. Наразі на Близькому Сході триває перемир'я. Все, на що можна сподіватися, – це на те, що воно триватиме.

Тихоокеанський регіон. Китай відповів симетрично

Китай швидко відреагував на тарифи Трампа, запровадивши відповідні. Наука торгових війн досить зрозуміла: програють обидві сторони. Для політиків це лише спосіб заробити внутрішні бали. Хочете бути конкурентоспроможними? Створюйте кращі речі. Хочете більше інженерів? Може, дійсно тренуйте всебічне критичне мислення ще в школі, замість того, щоб витрачати час учнів на читання "класичних" текстів, тому що так робили їхні батьки колись.

Тихоокеанський регіон перебуває у стані очікування, оскільки всі намагаються з'ясувати, що насправді збирається робити Трамп і як цим скористатися.

Фанатичний орієнталізм, який засліплює західних людей нудною реальністю азійських культур (в глибині душі вони нічим не відрізняються від європейців), пропонує лідерам регіону величезні стратегічні переваги. У випадку з Трампом все, що вам потрібно зробити, – це дати йому відчути себе королем, і раптом він стане вашим найкращим другом.

Але це працює лише з іноземцями. Губернатор Каліфорнії і кандидат у президенти Гевін Ньюсом ще задовго до того, як я одного разу опинився з ним в одній кімнаті, коли він був лише мером, як повідомляється, намагається зробити це з Трампом. Той факт, що через пару років його майже напевно замінить ніхто інший, як Камала Гарріс, є ще однією причиною, чому Тихоокеанській Америці потрібен власний федеральний уряд.

Автономія згідно з Конституцією дозволить нам реформувати клятий двопартійний кошмар, який залишає всіх американців фактично колонізованими. Коли все, про що дбають лідери вашого штату, – це їхня майбутня робота у Вашингтоні, вдома все розвалюється на шматки. І команда червоних, і команда синіх мешканців природних регіонів Америки мають багато спільного: де б вони не жили, вони не мають належного представництва. І коли ви знаходитесь за тисячі миль від Вашингтона, живете в місці, де земля іноді любить оживати, океан час від часу піднімається, щоб поглинути узбережжя, а гори періодично вибухають, це є реальною і нагальною загрозою національній безпеці.

Заключні коментарі. Що стосується бойових дій в Україні, то ще деякий час можна очікувати, що все буде продовжуватися в тому ж дусі. Але з приходом весни і зникненням хибної надії на врегулювання шляхом переговорів поле бою почне змінюватися. Ця війна занадто велика, а ставки занадто високі, щоб закінчитися по-іншому.

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