Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ

На Заході все частіше з'являються публікації про активність російської шпигунської мережі. Цього разу йдеться про діяльність групи, яка вела стеження за відомими людьми, зокрема за журналістом та викривачем із Bellingcat Христо Грозєвим, та яка готувала "любовні пастки" для них. Також вони намагалися стежити за українськими військовими на американській авіабазі в Німеччині. Інша історія про те, як "опозиційна росіянка" інфільтрувалася в аналітичні центри та конференції у Вашингтоні та Канаді, але при цьому не згадувала, що закінчила факультет національної безпеки в росії.

Любовні пастки у Європі. Жінками-шпигунками керували з Британії

Лідер російської шпигунської мережі описав агентку-приманку як "справжню сексуальну суку", пише британська The Telegraph з посиланням на судові документи про викриття мережі російських шпигунів.

Як зазначає видання, жінки-шпигунки в любовному трикутнику повинні були використовуватися в операції спостереження за цілями по всій Європі, яка проводилася з Великої Британії, йдеться в тих же судових документах.

30-річна шпигунка Ваня Габєрова подружилася у соціальних мережах з журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим. Вона повинна була збирати інформацію від імені кремля. Ян Марсалек, російський агент, який дав завдання команді, і Орлін Русєв, ватажок, який керував операціями у Великій Британії, похвалили менеджерку салону краси як "дуже, дуже напористу і дуже незалежну", і саме Русєв назвав її "справжньою сексуальною сукою", повідомили в Олд-Бейлі (головний кримінальний суд Британії – iPress).

"Вони явно вважали, що [Габерова] буде здатна здійснити операцію "любовна пастка" без ризику, що вона закохається в [Грозєва]", – сказала прокурорка Елісон Морган суду.

Вони обговорювали викрадення пана Грозєва, який на той час був провідним слідчим по росії групи журналістських розслідувань Bellingcat. Подробиці з'ясувалися під час судового процесу над пані Габеровою, її суперницею в коханні 33-річною Катрін Івановою та колишнім хлопцем 39-річним Тихомиром Іванчевим. Усі троє заперечують змову з метою шпигунства на користь росії в період між 2020 і 2023 роками.

46-річний Русєв і 43-річний Бізер Джамбазов вже визнали провину.

Бізер Джамбазов, який визнав себе винним у змові з російським агентом, з Катрін Івановою, яка заперечує свою причетність.

За словами The Telegraph, обвинувачення стверджує, що австрієць Марсалек був російським агентом під псевдонімом "Руперт Тіч", який поставив завдання Русєву, а той передав інструкції іншим болгарам, які проживали у Великій Британії.

На судовому процесі в Олд Бейлі було заслухано свідчення про те, що вони планували "шпигунство на високому рівні" і використовували складне обладнання, включаючи дрони і пристрої для перехоплення даних з мобільних телефонів, що знаходилися поблизу.

The Telegraph інформує, що Русєв і Марсалек обговорювали пограбування пана Грозєва, встановлення за ним стеження, викрадення і вивезення до москви або, можливо, його вбивство, а також проникнення у Bellingcat, як було встановлено судом.

Як нагадує The Telegraph, Грозєв вважається опонентом кремля, оскільки його робота включає викриття зв'язків росії з атакою у Солсбері 2018 року, отруєнням опозиційного лідера Алєксєя Навального, подіями, пов'язаними зі збиттям MH17, літака Малайзійських авіаліній, збитого над Україною 2014-го, і діяльністю розвідувальних служб.

Болгари стежили за Грозєвим у Чорногорії, Валенсії в Іспанії та Відні і передавали цю інформацію Марсалеку. Вони також стежили за його віллою в Болгарії.

Описуючи цю справу, Морган розповіла, що вони обговорювали, як отримали доступ до даних про польоти і "контакт" у швейцарському аеропорту та аеропортах Болгарії. Русєв сказав, що він відрядить "одну з брюнеток". У серпні 2021 року Габєрова надіслала Грозєву запит на додавання в друзі у Facebook, який, за їхніми словами, він "швидко прийняв". Повідомлення, показані журі, демонструють, що Русєв сказав Марсалеку, що "Грозєв, здається, зациклився і закохався у Ваню... він почав лайкати її фото... дописи".

Русєв запропонував призначити побачення і сказав, що вони "точно можуть щось записати" для PornHub, додавши: "Дівчина дуже гаряча, вона ще й свінгерка. Думаю, після побиття/пограбування він [Грозєв] буде трохи пригнічений... чудова нагода для дівчини з'явитися і допомогти йому розслабитися".

Але його замовник попередив, що їм слід діяти повільно, оскільки "не варто недооцінювати цього хлопця і його параною". Марсалек сказав, що сподівається, що "вона не закохається в нього", оскільки він "вже мав таку проблему з пасткою".

Але Русєв відповів: "Ні, ні", сказавши: "Ти використовуєш не той тип дівчат... тобі потрібні сильні, наполегливі та незалежні дівчата. Ваня дуже, дуже напориста і дуже незалежна... справжня сексуальна сучка".

У вересні 2021 року команда поїхала за Грозєвим на конференцію до Валенсії, і Русєв сказав Марсалеку, що у стеженні будуть задіяні "дві гарячі дівчини".

Морган додала, що під час дискусії "Русєв зробив комплімент залученим жінкам". Він сказав Марсалеку: "Я помітив протягом багатьох років, що оскільки жінки більш вразливі за своєю природою, їхні інстинкти набагато швидше адаптуються до ситуації ... чиста природа виживання ... і вони мають набагато кращу інтуїцію/реакцію на швидкозмінне середовище ... іноді їм не вистачає технічних здібностей, але з точки зору чистої адаптації та людської реакції вони є найкращими".

Суд визнав, що не всі підсудні брали участь у всіх операціях, але кожен із тих, хто опинився на лаві підсудних, брав участь щонайменше у двох.

Тож, зазначає The Telegraph, судовий процес триває.

Шість "операцій" російських шпигунів. Хто інші жертви

Присяжним розказано про шість "операцій", включно зі спостереженням за казармами "Патч", військовою базою США у Штутгарті в Німеччині, яка використовувалася для підготовки українських бійців.

За інформацією BBC, шпигунська група намагалася використати сучасне обладнання для стеження за мобільними телефонами українських солдатів, які проходили підготовку на американській авіабазі в Німеччині. Операція, що була припинена лише після арешту підозрюваних, мала б глибокі наслідки для оборони України, оскільки на цій базі українські солдати навчалися користуватися зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Вони також націлилися на колишнього казахстанського політика Бергея Рискалієва, який став об'єктом "політично мотивованих" кримінальних звинувачень, редактора сайту журналістських розслідувань The Insider Романа Доброхотова і російського адвоката Кіріла Качура.

BBC зазначає, що одна з операцій, представлена обвинуваченням, включала план викрадення або вбивства Качура. Усі троє підсудних брали участь у складній місії спостереження, зокрема й російський шпигун на псевдо "Червоний горобець", любитель фаст-фуду. В одному з повідомлень, переданих присяжним, говорилося "Наші друзі хотіли б, щоб він повернувся до росії... ми не проти, якщо він загине випадково, але краще, якщо йому вдасться знайти дорогу до москви".

Також, за твердженням BBC, група обговорювала створення "глибоко підроблених" порнографічних відео із сином президента Казахстану або спокушання його через "любовну пастку". Ця четверта операція була спрямована проти посольства Казахстану і сина казахського президента, союзника росії. Обвинувачення стверджувало, що плани полягали в тому, щоб вислужитися перед президентом, пропонуючи вирішення проблем, які вони самі ж і створили.

Модель, інтелектуалка та розвідниця. Аліса проти ФБР

Ще одна шпигунська історія розгортається у США та Канаді. Як інформує "Радіо Свобода" громадянку росії Номму Зарубіну заарештували за можливими звинуваченнями в наданні неправдивої інформації правоохоронним органам США і підтримці зв'язків з російськими спецслужбами, що пов'язує її з іншим підозрюваним у шпигунстві, який втік зі Сполучених Штатів.

Згідно зі звинуваченнями ФБР, представленими на засіданні Південного окружного суду Нью-Йорка наприкінці листопада, Зарубіна була завербована Федеральною службою безпеки росії (ФСБ) у 2020 році і працювала під кодовим ім'ям "Аліса"

Вона нібито працювала над створенням мережі контактів серед журналістів та експертів, виконуючи завдання офіцера ФСБ зі свого рідного міста Томська в Сибіру.

ФБР стверджує, що Зарубіна навмисно вводила агентів ФБР в оману у 2021 році, заперечуючи будь-який зв'язок із російською розвідкою. Всупереч її заявам, вона нібито відвідувала форуми та зустрічі в Європі та США, виконуючи завдання ФСБ.

Зокрема, російський опозиціонер Лєонід Волков, який перебуває у вигнанні, заявив у Facebook 2 грудня, що бачив Зарубіну на зустрічі зі своїми прихильниками у Вашингтоні в січні 2023 року.

Справа також пов'язує Зарубіну з Єлєной Бренсон (вона ж Черних), головою Координаційної ради російських співвітчизників у США, якій у 2022 році висунули звинувачення в незаконній діяльності на користь російської розвідки.

Як зазначає "Радіо Свобода", Бренсон, яка втекла зі Сполучених Штатів після того, як поліція обшукала її нью-йоркську квартиру, і, як вважають, зараз перебуває в росії, за повідомленнями, була наставницею Зарубіної з 2016 року.

Зарубіна була звільнена під заставу в розмірі 25 тисяч доларів з обмеженнями, що забороняють їй залишати Нью-Йорк, контактувати з російськими чиновниками і здати свій паспорт. Вона заявила, що її застава була гарантована третьою стороною, але не сказала, хто це був. Зарубіна веде активну громадську діяльність, часто виступає як експертка на конференціях, як-от Форум вільних держав пострадянського простору.

У соціальних мережах вона розмірковувала про політичне майбутнє Сибіру, виступаючи за створення Сполучених Штатів Сибіру. Незважаючи на її публічні заяви, що заперечують шпигунство, її онлайн-активність свідчить про більш складний наратив, інформує "Радіо Свобода".

Наприклад, до вересня 2023 року її профіль "ВКонтакте" містив пости на підтримку політики кремля, зокрема промови путіна 2014 року про анексію українського Криму.

За словами дослідника фішингу та дезінформації Джона Скотт-Рейлтона із Citizen Lab, Зарубіна тусувалася у всіх аналітичних центрах Вашингтона. Мала хист до зустрічей з офіційними особами США і навіть була присутня на деяких протестах проти росії. Лише минулого тижня вона виступала на заході на Парламентському пагорбі в Канаді.

Він стверджує, що Номма Зарубіна збирала фотографії з нинішніми та колишніми чиновниками, як покемонів. Прикриваючись благовидним виглядом громадської організації, вона також з'являється на багатьох заходах із відомими вигнанцями з росії та діячами з України. Крім того, Зарубіна потрапляла на всілякі зустрічі...

За її твердженням, співробітник ФСБ таємно доручив їй зустрічатися з певними людьми та збирати про них інформацію...

Розмиті лінії. Кому бреше Зарубіна

В інтерв'ю програмі "Сибір. Реалії" "Радіо Свобода" Зарубіна заперечувала, що працювала на ФСБ, але визнала, що наприкінці 2020 року з нею зв'язалася російська розвідка.

Вона розповіла, що її примусили до зустрічі з офіцерами ФСБ у Томську, де вона обговорювала своє особисте минуле, після чого за нею почали стежити. Зарубіна стверджує, що вона також зв'язалася з ФБР у квітні 2021 року, щоб співпрацювати, обмінюючись думками з різних тем, включаючи Україну, і продовжувала зустрічатися з ними.

За словами Зарубіної, вона не очікувала, що ФБР її заарештує: "Я думала, що у нас хороші відносини, я їм допомагала. Я не очікувала, що вони використають мою інформацію проти мене"

Вона побоюється помсти з боку російської розвідки, яка, на її думку, не знала про її співпрацю з американською владою. "Йдеться вже не про неправдиві свідчення, в їхніх очах це зрада", – сказала вона.

"Радіо Свобода" наголошує, що справа Зарубіної підкреслює складність сучасних операцій зі шпигунства та впливу. Її ймовірна подвійна причетність до російської та американської розвідок підкреслює розмитість меж між співпрацею та підривною діяльністю. Згадка про її стажування у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та її зв'язки з опозиційними активістами доповнюють її наратив.

Хоча Зарубіна применшує ризик депортації, посилаючись на те, що її дочка народилася в Америці, ця справа є перевіркою здатності американської судової системи розглядати звинувачення, пов'язані з діяльністю іноземних розвідок.

Втім, як стверджує Джон Скотт-Рейлтон, перед її шквалом дописів про відвідування заходів у Вашингтоні та зустрічей з опозиційними діячами ви можете зустріти пласт дописів із сотень пасток для спраглих та позування модного способу життя. Але якщо копнути глибше, то ви отримаєте ось такі речі: фотографія, яка свідчить, про закінчення Зарубіною магістратури російського факультету національної безпеки.

Люди помітили також, що Зарубіна навіть отримала книгу з автографом Білла Бернса у 2019 році.

Сьогодні він директор ЦРУ. Це міг зробити будь-хто. Але варто нагадати, вважає Джон Скотт-Рейлтон, що заходи аналітичних центрів/автограф-сесії/клуби випускників – це середовище, багате на мішені.

На думку експерта, випадки, подібні до Зарубіної, нагадують: стеження, що лежить в основі репресій за кордоном, може набувати різних форм, зокрема й інфільтрації.