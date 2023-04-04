Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian

Подружня пара шпигунів з росії жила порізно в Бразилії та Греції і мала коханців. Але одного дня обоє зникли, чим викликали розпач і душевні муки у своїх партнерів, які не підозрювали, що зустрічаються з професійними шпигунами, до того ж ще й одруженими. The Guardian розповідає цікаву і незвичну історію про викриття російських шпигунів-нелегалів. Писали її троє авторів – з Любляни, Амстердаму та Ріо-де-Жанейро.

"На півдорозі подорожі до Малайзії в січні Герхард Даніель Кампос Віттіх перестав виходити на зв'язок зі своєю дівчиною в Ріо-де-Жанейро, і вона відразу розпочала бурхливі пошуки свого зниклого партнера. Міністерство закордонних справ Бразилії та Facebook-спільноти Малайзії мобілізувалися на пошуки зниклого чоловіка. Але Кампос Віттіх щез. Зрештою новини про нього надійшли з несподіваного джерела в Афінах, і вони були вражаюче шокуючі", – описує цю шпигунсько-детективну історію The Guardian.

Кампос Віттіх – фальшивка, повідомили грецькі ЗМІ, посилаючись на джерела у розвідці Греції. Він не був, як казав своїй дівчині, сином австрійця та бразилійки, якого виховували бабуся і дідусь у Відні. Він був російським "нелегалом", секретним шпигуном, котрий працював на елітну розвідувальну програму. Як пише The Guardian, він був таємно одружений з іншою нелегалкою та шпигункою, яка видавала себе за греко-мексиканську фотографиню на ім'я Марія Цалла і керувала крамницею в'язального приладдя в Афінах.

За останній рік, за інформацією The Guardian, у різних місцях було викрито щонайменше шість таких нелегалів. Це свідчить про те, що деякі з них могли передавати інформацію росії. Видання підозрює, що російська розвідка може вимагати більше від своїх нелегалів, наражаючи їх на додатковий ризик, оскільки багато її "легальних" шпигунів, що базувалися в російських посольствах, вислані з країн через війну в Україні.

Високопоставлений грецький чиновник розповів Guardian додаткові подробиці. За його словами, Кампос Віттіх був російським нелегалом на прізвище Шмирьов, одруженим на Ірині Романовій – справжнє ім'я Марії Цалла. Вона вийшла за нього заміж у росії до початку їхньої місії і взяла його прізвище. Вона поспіхом покинула Афіни одразу після того, як Кампос Віттіх покинув Бразилію. Обидвоє не повернулися.

Нелегали часто працюють в парі, як подружжя, розповідає Guardian, але випадок Кампоса Віттіха і Цалли – перший приклад нелегальної пари, яка працює в різних країнах і живе окремим життям. "Ми майже на 100 відсотків впевнені, що вони були одружені", – цитує видання грецького чиновника, який назвав це незвичайним випадком. За його інформацією, пара останнім часом організовувала зустрічі в Греції, на Кіпрі та у Франції – можливо, романтичні зустрічі, змішані зі шпигунством.

Інтерв'ю з їхніми партнерами в Греції та Бразилії, які навіть не підозрювали, що живуть із російськими шпигунами, свідчать, що ті залишилися емоційно спустошеними після поспішних від'їздів їх "коханих".

Подруга Кампоса Віттіха, яка координувала його пошуки в соцмережах, – ветеринарка, працює в Міністерстві сільського господарства країни. "Вона дуже налякана цією ситуацією, вона страждає від різкого розриву стосунків, які були ідеальними", – сказала пресі одна з її подруг.

Пара розмовляла португальською; Кампос Віттіч мав поганий нерозбірливий акцент. "Я не міг сказати, чи це був російський, чи німецький, чи турецький акцент", – повідомив один їхній давній знайомий у Ріо-де-Жанейро. Про своє минуле Кампос Віттіх говорив рідко і туманно, пояснюючи свою дивну португальську вимову вихованням у Відні.

Так само заплутаною була й історія Ірини Шмирьової (Романової). Як повідомив Guardian грецький чиновник, вона прибула до Греції кілька років тому за мексиканським паспортом, який ідентифікує її як народжену в Греції Марію Цаллу. Один із друзів згадав, що вона говорила, що виросла в Белізі. За свідченнями, вона використала підроблене свідоцтво про народження, щоб "відновити" своє грецьке громадянство, і стверджувала, що повернулася в країну, яку залишила немовлям, аби знайти своє коріння.

Вона любила фотографувати і вела блог про подорожі, в якому описувала себе як "пристрасну і невгамовну художницю". На світлинах, які вона опублікувала в інтернеті, більша частина її обличчя була ретельно закрита різними предметами: кішкою, фотоапаратом, клубком вовни. Цалла записалася до мовної школи, щоб покращити грецьку, і почала зустрічатися з директором.

"Вона була дуже хорошою людиною. Добра і турботлива. Багато волонтерила, піклувалася про безпритульних котів. Новина про те, що вона була шпигункою, неабияк спантеличила мене", – розповідає ЗМІ давня подруга, яка влаштувалася на роботу у в'язальний цех Цалли.

"Кампос Віттіх" і "Марія Цалла" – або пан і пані Шмирьові, якщо підозри грецької влади вірні – ймовірно, вже повернулися до росії, але щонайменше четверо підозрюваних нелегалів зараз перебувають під вартою, включаючи росіянина із бразильським прикриттям, ув'язненого в Бразилії після десятирічної місії, під час якої він отримав ступінь магістра в США і пройшов стажування в міжнародному кримінальному суді в Гаазі", – пише The Guardian.

У грудні словенська влада заарештувала подружню пару, яка видавала себе за аргентинців і керувала онлайн-галереєю мистецтв у Любляні. Джерела Guardian зазначають, що вони були співробітниками російської служби зовнішньої розвідки і діяли по всій Європі.

Цалла і Кампос Віттіх, можливо, перебували на більш ранній стадії "впровадження" своїх місій, які могли тривати десятиліттями, якби не були виявлені.

"У нас не було жодних доказів того, що вона займалася шпигунством у Греції; єдине протизаконне діяння, в якому її можна було б звинуватити, – це використання фальшивих документів", – повідомив виданню грецький чиновник про Цаллу. Однак, як зазначає британська газета, вона багато подорожувала, і спецслужби по всій Європі розслідують її пересування.

Водночас, за інформацією The Guardian, саме "бразилець" мав більше контактів у колах, які могли бути цікавими для російської розвідки. "Кампос Віттіх" жив у Ріо щонайменше п'ять років, а його компанія з 3D-друку мала серед клієнтів військові об'єкти та урядові установи, які замовляли у неї фігурки зі смоли. Один із таких витворів – зелена змія, що курить люльку і стріляє з двох револьверів, був замовлений 1-м батальйоном армійської поліції як данина пам'яті зусиллям Бразилії у Другій світовій війні.

"На момент зникнення "Кампос Віттіх" здійснював останні платежі за нову штаб-квартиру, яку він придбав для своєї фірми в центрі Ріо-де-Жанейро. Вона розташовувалася в комерційній будівлі менш ніж за 50 метрів від консульства США. Коли він готувався сплатити останній внесок за ремонт, йому нібито запропонували втекти на тлі побоювань, що арешти в Словенії можуть скомпрометувати інших нелегалів", – пише британське видання.

Високопоставлений бразильський чиновник повідомив, що "Кампос Віттіх" покинув Бразилію наприкінці грудня, вилетівши через Доху до Малайзії, де він нібито планував пройти курс навчання 3D-друку. Він поселився в чотиризірковому готелі з басейном із морською водою в Куала-Лумпурі і сказав своїй дівчині, що планує відпочити у Камеронському нагір'ї, мальовничому масиві чайних плантацій і пагорбів. Натомість 9 січня він взяв таксі до аеропорту, а згодом зник безвісти.

Знайомі Цалли, переповідає Guardian, також були збентежені її від'їздом. Наприкінці січня вона зателефонувала своїй співробітниці з киргизького номера і сказала, що "сталося щось важливе", не уточнюючи деталей. "Вона сказала, що я можу очолити її компанію, якщо захочу. Інакше вона просто її закриє", – згадує подруга.

Джерело: The Guardian