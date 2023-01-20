Відомий австрійський військовий аналітик Том Купер перейшов на формат малих дописів у фейсбуці та стверджує, що поставка від шведів гаубиць Archer SP буде більш важливою, ніж поставка 19 французьких гаубиць Caesar SP від Данії. А ще вчора він підтвердив вихід ЗСУ з Кліщіївки в ніч на 19 січня.

Подейкують, що Швеція збирається передати Україні 50 БМП CV90 та "чималу кількість" (19? 20+?) своїх гаубиць Archer SP калібру 155 мм. Поки всі ще обговорюють, наскільки "великою" є данська заявка про постачання 19 французьких гаубиць Caesar SP, зазначу: ні, шведська заявка (якщо вона буде реалізована) є "більшою".

Caesar SP французького виробництва, які вже мають ЗСУ. Запитайте росіян на півдні Запорізької області, якщо є сумніви.

Чому?

Тому що Archers є однією з найдалекобійніших і найточніших 155-мм гаубиць, що перебувають на озброєнні в наш час. Кожна з них є справжнім "звіром-гарматою".

Шведський Archer SP-howitzer.

Історик в мені не може уникнути іронії: як і більшість 155-мм артилерії "стандарту НАТО" наших днів, Archer та Ceaser насправді базуються на гарматах і снарядах, розроблених канадським геніальним винахідником Джеральдом Буллом. Ніколи не чули про нього? Так от, це той самий чоловік, який прославився виключно тим, що у 1989-1990 роках створив іракську супергармату..., яка, насправді, не мала жодного військового застосування.

Більшу частину свого професійного життя Булл фінансував себе і свою компанію за рахунок розробки новітніх гармат і відповідних снарядів, а також за рахунок продажу таких розробок іноземним компаніям і урядам, які були в них зацікавлені. В тому числі і у КНР…

Не дивно, що австрійські Noricum GC-45 (Іран, Ірак, Лівія...), південноафриканські гармати G-5 і G-6, специфічні "ізраїльські" розробки, навіть пізні зразки американських M109, не кажучи вже про всю сучасну артилерію калібру 155 мм – все базується на його розробках. Звісно, французи та шведи розвинули свої розробки "на кілька сходинок" далі – технології та матеріали за ці роки дійсно вдосконалювалися і тому жоден росіянин не знайде їх "смішними".

Шведський CV90 IFV.

Тож CV90 буде в десять разів кориснішим для будь-яких українських контрнаступів, ніж будь-який з 30-річних і, власне, застарілих Leopard 2A4, на яких всі так піаряться.

Чому?

Тому що, наступаючи, вони можуть швидко вивести піхоту вперед і підтримати її вогнем з 40-мм гармати Bofors, встановленої на них. Якщо у вас є якісь сумніви, подивіться українські відео про ефективність їхніх (і радянських/російських) 30-мм автоматичних гармат у бою, і ви зрозумієте, чому. А тепер збільште на 10 мм...

О… І зверніть увагу: як це часто буває, найкращі рішення знаходять "кілька дрібних держав, до яких нікому немає діла", а не якась там "наддержава".

Поки не буду обговорювати, яке божевілля це викличе для української логістики... Що ж, будемо сподіватися, що із снарядами поставлять все необхідне. Було б прикро спостерігати, як все це стоятиме без діла, десь на півдні України цієї весни і літа...

P.S. Вчора Том Купер повідомив, що вночі напередодні ЗСУ відійшли з Кліщіївки:

З тактичної точки зору, "нічого страшного": це невелике село в глибині долини, над якою із західного боку височіє 100-метровий пагорб, що контролюється українськими військами.

В оперативному плані: не катастрофа, але неприємна втрата. У відкритому полі важче знайти укриття, ніж у забудованій місцевості – а перед росіянами зараз відкрита місцевість аж до Білої Гори і Часового Яру, якими вони могли б зайти глибоко за південний фланг оборони Бахмута.

На стратегічному рівні: ледь варте уваги, але фанати путлера і "вагнера" в маренні, ніби вони захопили Київ.

Джерело