Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal

Політика ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу, а точніше сказати його війна зі звичайними цивільними палестинцями загрожує розколом в західній підтримці Ізраїлю. Вона може призвести до визнання Палестинської держави зі сторони багатьох західних союзників, попереджає впливове американське видання Wall Street Journal.

Кроки Франції та Великої Британії у напрямку визнання Палестини незалежною державою можуть спонукати інших союзників США наслідувати їхній приклад, пише Wall Street Journal.

Втім, на думку WSJ, визнання Палестинської держави все більшою кількістю західних союзників не матиме істотного впливу на Ізраїль чи палестинські території. Але це викриє значні тріщини в західній підтримці Ізраїлю, яка колись вважалася непорушною.

Чим довше триває війна в Газі з ростом кількості жертв серед цивільного населення та гуманітарною кризою, тим глибшими можуть стати ці тріщини, частково через те, що політики реагують на громадську думку в своїх країнах, яка різко повернулася проти кампанії Ізраїлю в палестинському анклаві, пише видання.

WSJ нагадує, що понад 140 країн визнали Палестину незалежною державою, але США та більшість їхніх союзників досі цього не зробили. Вони давно стверджують, що це має бути нагородою за укладення всеосяжного мирного договору з Ізраїлем.

Цей консенсус, який роками перебував під тиском, на думку видання, тепер зруйнувався. У вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна приєднається до Франції у визнанні Палестинської держави до вересня, якщо Ізраїль не вживе "істотних заходів" для припинення війни в Газі, серед інших умов.

Цей крок був зроблений лише через кілька днів після того, як Франція заявила, що скористається засіданням Генеральної Асамблеї ООН восени, щоб офіційно визнати Палестину. Франція активно лобіює інші країни, щоб вони приєдналися до неї, і, здається, досягає певного успіху.

У середу Канада заявила, що має намір визнати Палестинську державу за умови, що Палестинська адміністрація реформує свою структуру управління та проведе загальні вибори у 2026 році, в яких Хамас не зможе брати участь. У вівторок група з 15 країн, серед яких Канада, підписали в ООН лист, в якому заявила, що вони або зобов'язані, або готові, або принаймні "позитивно розглядають" можливість визнання Палестинської держави – крок, спрямований частково на те, щоб вдихнути нове життя в ідею дводержавного вирішення конфлікту.

В рамках тих самих дипломатичних зусиль арабські та мусульманські держави вперше закликали Хамас звільнити всіх заручників, що залишилися, роззброїтися та відмовитися від контролю над сектором Гази як крок до вирішення питань безпеки Ізраїлю. Заява, до якої приєдналися Євросоюз, Японія, Мексика та інші, була зроблена наприкінці дводенної конференції в ООН, присвяченої пошуку вирішення конфлікту.

Франція та Велика Британія є найважливішими західними країнами, які підтримали створення палестинської держави: обидві є ядерними державами і мають постійні місця в Раді Безпеки ООН. Кожна з цих країн також відіграла важливу роль у створенні сучасного Близького Сходу як колоніальні держави. Разом із Канадою вони також стануть першими членами Групи семи багатих західних економік, які визнають Палестину.

"Це важливий момент. Рішення Франції та Великої Британії може спричинити ланцюгову реакцію", – каже глава європейського відділення політичної консалтингової компанії Eurasia Муджтаба Рахман.

Адміністрація Трампа досі відкидала ідею, що визнання палестинської держави допоможе досягти вирішення конфлікту, який триває вже десятиліття. "Якщо ви це зробите, ви насправді винагороджуєте Хамас", – сказав президент Трамп у вівторок (фактично він просто повторив заяву Нетаньягу – iPress). Він додав, що не збирається цього робити.

WSJ зауважує, що Німеччина, чиї зв'язки з Ізраїлем глибоко пов'язані з її роллю в Голокості євреїв під час Другої світової війни, також залишається обережною щодо будь-яких кроків, які можуть послабити безпеку Ізраїлю. Так само і Австрія.

Євросоюз розглядає можливість замороження доступу ізраїльських стартап-компаній до частини дослідницької програми Horizon, бюджет якої становить €100 млрд. Німеччина поки що відклала це рішення.

Визнання Палестинської держави не є кроком, який може завдати істотної шкоди Ізраїлю, на відміну від більш широких економічних санкцій. Але це визначає напрямок руху. Кілька країн ввели санкції проти провідних ультраправих ізраїльських політиків, таких як міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір і міністр фінансів Безалель Смотрич, які виступають за єврейське поселення в Газі та анексію окупованого Західного берега.

Для Ізраїлю, наголошує WSJ, перехід західних держав до визнання Палестини підкреслює давній поширений страх: навіть маючи підтримку США, Ізраїль може опинитися в умовах все більшої ізоляції на світовій арені. Студентські протести в США та напруженість у відносинах між чинним урядом Ізраїлю та демократами в Конгресі ще більше посилили цю тривогу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, реагуючи на крок Франції, заявив, що "палестинська держава в цих умовах стане стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним". Ізраїльські опозиціонери також висловили своє обурення діями Великої Британії та Франції.

Підтримка Ізраїлю з боку Вашингтона та ретельне збереження діалогу з Москвою і Пекіном щодо своїх основних інтересів у сфері безпеки, на думку WSJ, означають, що зростаюча напруженість у відносинах з іншими західними країнами є керованою.

Проте Ізраїль буде сумувати за єдиним фронтом західної підтримки з боку союзників, які вступали на його захист від атак, надавали дипломатичну підтримку на міжнародних форумах і співпрацювали з ним у питаннях, що стосуються його основних інтересів у сфері безпеки, таких як ядерні та регіональні амбіції Ірану.

Деякі з найближчих міжнародних союзників Ізраїлю, включаючи Індію, давно визнали Палестину, як і східноєвропейські союзники Ізраїлю, які зробили це під час холодної війни, сказав Ремі Даніель, керівник європейських досліджень в Інституті національних досліджень безпеки в Тель-Авіві. Але він зазначив, що кроки Франції та Великої Британії свідчать про "зміну міжнародного статусу Ізраїлю".

Генеральна Асамблея ООН визнала Палестину державою, що не є членом ООН, у 2012 році, а в 2024 році підвищила її статус до постійного спостерігача, і лише вето США в Раді Безпеки завадило їй стати повноправним членом. Визнання з боку більшої кількості країн могло б допомогти їй приєднатися до більшої кількості міжнародних організацій та клубів.

"Зрештою, всі ці держави можуть почати ставитися до Палестини як до держави", наприклад, відправляючи туди дипломатів, сказав Еран Шамір-Борер, колишній головний міжнародний юрист ізраїльської армії, який зараз працює в єрусалимському аналітичному центрі Israel Democracy Institute.

Як зауважує WSJ, за останнє десятиліття західний консенсус щодо Ізраїлю поступово змінювався, оскільки ізраїльські уряди все частіше висловлювали заперечення проти дводержавного рішення, а розширення єврейських поселень ускладнювало можливість створення незалежної, суцільної палестинської держави.

Розмови про анексію частини Гази, попередження про масовий голод, а також збільшення кількості нападів єврейських поселенців на місцеве населення на Західному березі прискорили занепокоєння Європи.

"Дозвольте мені висловитися чітко: відмова уряду Нетаньягу від дводержавного рішення є неправильною – вона неправильна з моральної та стратегічної точок зору, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі на конференції з питань конфлікту на Близькому Сході в ООН у вівторок. – Це шкодить інтересам ізраїльського народу, закриваючи єдиний шлях до справедливого і тривалого миру".

Прем’єр Великої Британії Стармер перебуває під зростаючим тиском, який спонукає його до дій. Близько 130 депутатів від Лейбористської партії, включаючи міністрів кабінету, публічно закликали його визнати Палестину. Нещодавнє опитування YouGov демонструє, що 45% британської громадськості підтримують визнання, а 14% виступають проти.

Ізраїльські дипломати стверджують, що, визнаючи Палестину зараз, європейські країни розтрачують важелі впливу, які вони могли б використати для просування мирного процесу, і, зокрема, для того, щоб змусити новостворену палестинську державу піти на конкретні поступки, такі як зобов'язання демілітаризувати територію, не мати повного контролю над своїми кордонами та вирішити питання палестинських біженців. "Це дає палестинцям і Хамасу відчуття, що їм не потрібно нічого робити, і що все, що вони роблять, працює на їхню користь", – повторює головну тезу старший ізраїльський дипломат в Європі.

Джерело: Wall Street Journal