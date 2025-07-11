Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal

Колишній віцепрезидент Дан Квейл і старший співробітник Hudson Institute Томас Дж. Дустерберг попереджають, що Китай прагне відновити "справедливість" після "століття приниження", коли був змушений поступитися величезними територіями російській імперії в ХІХ столітті. Доктрина путіна про повернення територій колишнього СРСР може слугувати прикладом "китайській мрії" Сі Цзіньпіна, створюючи потенційний конфлікт між двома автократичними державами. США та союзники повинні протистояти цим експансіоністським амбіціям, підтримуючи Україну та застосовуючи жорсткі санкції проти обох режимів.

Китай прагне скасувати "століття приниження", під час якого він віддав великі території Москві. Агресія путіна в Грузії та Україні і його погрози країнам Балтії доводять, що рф вважає, що може повернути собі будь-які території колишнього СРСР. Ця доктрина суперечить "китайській мрії" Сі Цзіньпіна, яка прагне скасувати "століття приниження" у 1800-х роках, коли Китай був змушений поступитися величезними територіями та місцевим суверенітетом європейським і російським імперіалістичним режимам. Територіальні суперечки між двома автократичними державами, ймовірно, стануть однією з найбільших загроз для глобальної стабільності, оскільки Сі Цзіньпін фактично переймає доктрину путіна.

Проблемою, що постає перед путіним, є іредентистські претензії Китаю, які випливають, перш за все, з придбання росією східної Маньчжурії та порту Владивосток на підставі Айгунського договору 1858 року та Пекінської конвенції 1860 року. Сибір і Центральна Азія мають таке ж центральне значення для бачення Сі, як Гонконг і Тайвань. Зараз Китай зазіхає на інтереси росії в Центральній Азії та Монголії через свою ініціативу "Пояс і шлях", розвиток гірничодобувної та енергетичної галузей, а також залізничне сполучення через старий Шовковий шлях від східного Китаю до центру Європи.

Ці договори середини ХІХ століття, серед іншого, спричинили відновлення торгівлі опіумом, надали росії екстериторіальний імунітет у Китаї, доступ до нових договірних портів і низькі фіксовані тарифи, а також виключні морські права на річках Амур і Уссурі, що ще більше посилило втрату Китаєм суверенітету і впливу. Генрі Кіссінджер зазначав, що росія розглядала занепад династії Цін "як можливість розчленувати Китайську імперію і приєднати її "центральні володіння" до росії".

Остаточні угоди щодо Опіумної війни, укладені під керівництвом росії, та прийняття Китаєм нерівноправних договорів були вміло використані царем у 1860 році, що забезпечило росії права на території в Маньчжурії, більші за площу Франції, а також нові права у Зовнішній Монголії та Сіньцзяні.

Суперечки щодо цих територій знову виникли на Ялтинській конференції, коли Сталін вимагав продовження та розширення прав у Маньчжурії як компенсацію за вступ у війну проти Японії. У 1950 році Сталін відхилив вимогу Мао Цзедуна про скасування цих концесій у східній Маньчжурії, і, крім повернення порту, який зараз знаходиться в Даляні, більшість концесій і сьогодні залишаються частиною рф.

Прагнення Сі Цзіньпіна до реалізації своєї "китайської мрії" багато в чому є дзеркальним відображенням доктрини путіна. Він вже здобув новий вплив у Центральній Азії та вдосконалив контроль над Тибетом, Макао, Сіньцзяном і Гонконгом. Китайська доктрина навіть висуває претензії на індійську провінцію Аруначал-Прадеш, де Китай та Індія змагаються за контроль над водами найбільшої річки Азії, Брахмапутри, яка з давніх часів була частиною Китаю.

путін повинен турбуватися про приблизно 600 тис. кв. км східної Маньчжурії та Владивостока, які він все ще контролює, а також про території далі на захід у Центральній Азії, які є важливими для російської економіки і були частиною радянської імперії.

У червні так званий секретний документ ФСБ росії потрапив до рук New York Times та інших ЗМІ, які поширили тривожну оцінку намірів Китаю щодо росії. Газета повідомила, що багато західних розвідувальних агентств вважають цей документ справжнім. У звіті ФСБ висловлюється занепокоєння щодо шпигунства Китаю в росії та придбання ним технологій. У ньому висловлюються підозри щодо претензій Китаю на традиційні території, які зараз є частиною рф. Серед цільових дій, у яких підозрюють Китай, чільне місце посідають територіальні надбання та права росії 1860 року та пізніших років ХІХ століття.

ФСБ посилається на останні китайські карти, на яких повинні бути вказані китайські назви всіх великих сибірських міст у спірних районах, таких як Владивосток. Китайська експансія в Південно-Китайському морі та поновлення претензій на острови Спратлі спочатку з'явилися на нових картах, де ці острови показані як частина Китаю на основі "дев'яти рисок", вигаданих Мао. Назва на карті може бути передвісником військових дій з боку Пекіна. Сі чітко продемонстрував свої наміри повернути втрачені частини старої імперії Цін, відновивши контроль над Макао та Гонконгом, а також посилив контроль і знищення місцевих культур у Тибеті та Сіньцзяні.

США повинні протистояти доктрині путіна як виклику фактичному міжнародному праву та її фактичному застосуванню в Україні та будь-якій незалежній частині колишнього СРСР. Оскільки ця доктрина може підбадьорити експансіоністські претензії Китаю в росії, Тихоокеанському регіоні та, можливо, Індії, опір США може допомогти запобігти дестабілізуючим наслідкам китайсько-радянських та інших азіатських територіальних суперечок. На жаль, Трамп схиляється до того, щоб допомогти путіну, відмовляючи Україні в раніше обіцяній зброї та послаблюючи санкції проти деяких російських компаній та осіб. російські війська просуваються на полі бою, а путін не виявляє жодних ознак компромісу.

США та їх союзники повинні сприяти знищенню доктрини путіна та її прийняттю Китаєм, допомагаючи Україні в її боротьбі проти росії. Одним з важливих інструментів є застосування жорстких вторинних санкцій проти Китаю, Гонконгу та інших покупців російської нафти і постачальників чутливих військових технологій. Хорошим початком може стати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції щодо покупців російської нафти. Не менш важливим є оснащення України засобами ПРО та наступальною зброєю, такою як ATACMS і HIMARS. Третім стовпом ефективної підтримки Заходу є допомога Україні у фінансуванні її зусиль за рахунок заморожених російських резервів, вилучених в Європі.

Сі може відкласти іредентистські претензії росії, оскільки інші його союзники, такі як Іран, стають менш корисними для його великого китайського проєкту. Але, як іронічно зазначив президент Тайваню Лай Чін-те, поки Сі націлений на Тайвань, щоб відновити територіальну цілісність, "росія перебуває у найслабшому становищі... Чому б йому не повернути землі, окуповані росією, які були передані за Айгунським договором?"

Джерело: Wall Street Journal