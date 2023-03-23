Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта

Завдяки своїм інвестиціям і доступу до всіх рівнів європейського суспільства Пекін готовий значно розширити свою роль у політиці ЄС, стверджує декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхта у свої колонці для європейського видання Politico. Він попереджає, що зростаюча залежність Німеччини та Європи загалом від економічної співпраці з Китаєм може призвести до його надмірного впливу на політику цієї частини світу, а відтак створити конфронтацію європейських пріоритетів зі стратегічними цілями Сполучених Штатів. Автор також переконаний, що вибір Європи значною мірою вплине на результат протистояння США та Китаю на інших театрах військових дій. Своєю чергою Китай прагне використати війну, щоб ще більше закріпитися в Європі, перед тим забезпечивши перемогу своїй "сатрапії" – москві.

Ендрю Міхта у європейському виданні Politico пише, що під час Мюнхенської конференції з безпеки став свідком прибуття директора канцелярії Центральної комісії у закордонних справах Китаю Ван Ї. Це супроводжувалося помпезністю, великою увагою як до його персони, так і до висвітлення подальшої промови, в якій китайський посадовець повторював тези про намагання КНР "створювати безпечніший світ".

Втім, зазначає автор, із подальшої модерованої дискусії стало зрозуміло, що Ван Ї приїхав до Мюнхена, щоб вбити клин між США і Європою: напасти на Америку і звабити Європу. А значна частина подальших розмов в кулуарах конференції підкреслювала, що після трьох десятиліть поглиблення економічних відносин Китай є "силою в Європі", незважаючи на свою географічну віддаленість.

Ендрю Міхта попереджає, що через те, що доступ Китаю до американських технологій і науково-дослідницької бази стає дедалі обмеженішим, для нього набуває все більшого значення доступ до європейських корпорацій і науково-дослідницької бази континенту. Водночас залежність Європи, й особливо Німеччини, від китайських субкомпонентів і доступу до ринків зросла до такої міри, що Пекін має значні важелі впливу на європейські уряди.

Експерт наводить цифри взаємних інвестицій та їхню динаміку для пояснення зрослої залежності Європи від КНР. До пандемії COVID-19 сукупний потік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з Європейського Союзу до Китаю сягнув понад 140 мільярдів євро, тоді як китайські ПІІ в ЄС на той час становили приблизно 120 мільярдів євро. Попри те, що під час пандемії інвестиції Євросоюзу в КНР знизилися, у 2022 році ситуація різко змінилася: інвестиції ЄС зросли на приголомшливі 92,2% порівняно з 2021-м. Ендрю Міхта наголошує, що попри незначний обсяг інвестицій Євросоюзу відносно розміру китайської економіки, вони спрямовані на критичні ланцюги поставок, яких потребує європейська промисловість, і, ймовірно, зростатимуть в геометричній прогресії в найближчі роки.

Аналогічним чином, на думку експерта, китайські інвестиції в Європі мають пріоритет у широкому спектрі європейської критичної інфраструктури – особливо в портах, аеропортах, енергетичних і телекомунікаційних компаніях, а також вітрових і сонячних електростанціях. У певних сферах Китай зміг придбати деякі з найінноваційніших європейських компаній – наприклад, німецьку KUKA Robotics, провідного постачальника інтелектуальних заводських систем.

Зростання ролі КНР як ділового партнера для Європи, переконаний Ендрю Міхта, визначатиме політичні рішення всього блоку протягом наступних двох-трьох десятиліть, що призведе до конфронтації європейських пріоритетів та стратегічних цілей США, які будуть зосереджені на протистоянні Китаю в економічній, військовій і, дедалі частіше, в ідеологічній сферах.

Як зазначає експерт, сьогодні європейські бізнесмени та аналітики кажуть, що китайський ринок незамінний для подальшого економічного успіху Європи. Бізнес-лідери стверджують, що Китай має найбільший внутрішній ринок у світі з 1,4 мільярдами потенційних споживачів, і вказують на добре розвинений китайський виробничий сектор як на критично важливий для їхніх власних мереж ланцюгів поставок. Вони також переконують, що Китай має вигідне географічне розташування, будучи близьким до ринків, що розвиваються в Азії, і ключових морських шляхів.

Загалом, як пише Ендрю Міхта, європейські аналітики вважають Китай провідною економікою світу за паритетом купівельної спроможності завдяки десятиліттям вибухового зростання. На користь цього вони вказують на те, що вартість робочої сили там залишається порівняно низькою і, що найважливіше, на те, що вважають взаємодоповнюваністю між виробництвом з високою доданою вартістю в Європі та Китаї, а також на потенціал китайського споживчого ринку, який є критично важливим для зростання їхнього експорту. Цей останній пункт неодноразово озвучувався в Німеччині, де експорт становить близько 40 відсотків ВВП країни.

Ендрю Міхта вважає, що дебати у США щодо пріоритетності допомоги Україні чи протистоянні основному супротивнику – Китаю – не враховують, що пріоритетність КНР проти рф не є пропозицією "або-або", оскільки Пекін близький союзник москви, і він вже є силою в Європі.

Те, що відбувається зараз в Європі, не лише з точки зору результату цієї війни, але й того, як європейці визначатимуть свої відносини з Китаєм у майбутньому, на думку експерта, формуватиме трансатлантичні відносини з ключовими європейськими союзниками. А вибір Європи щодо своєї китайської політики значною мірою вплине на результат конкуренції США з Китаєм на інших театрах військових дій.

Джерело: Politico

Окремо в твітері Ендрю Міхта висловив свої міркування щодо Китаю, зокрема щодо його зближення з рф і намагання виступити "миротворцем" у війні між росією та Україною.

Підбиваючи підсумки саміту Сі та путіна в москві він пише, що причина зростаючого зближення КНР і рф зумовлена їхньою внутрішньою позицією та спільними інтересами, що містяться у протистоянні Заходу. За словами експерта, росія хоче переглянути порядок, що склався після 1991 року, а Китай хоче його замінити.

На його думку, після успіху в Саудівській Аравії Сі спробує позиціонувати Китай як миротворця в Україні, щоб забезпечити перемогу росії. І тут багато чого залежатиме від результату майбутнього українського наступу. І Пекін, і москва, переконаний Міхта, вважають, що час на їхньому боці.

У цьому контексті ключовим моментом прийняття рішення для Європи буде те, як вона поводитиметься з Китаєм у майбутньому – не лише тому, що це вплине на її відносини зі США, але й тому, що росія тепер опосередковано є частиною цього рівняння. Європі потрібен консенсус щодо російської загрози.

Донедавна деякі уряди в Європі, зазначає Ендрю Міхта, не визнавали, що війна в Україні вплине на весь континент, що це загальноєвропейський конфлікт, який вже змінив рівняння безпеки на континенті. Китай розглядає війну як можливість збільшити свою присутність.

Те, як закінчиться російсько-українська війна, матиме велике значення: як буде визначено врегулювання і хто буде посередником у встановленні миру. Заходу потрібне чітке бачення перемоги в Україні – кінцевий стан, узгоджений Києвом та союзниками. Потрібно випередити китайсько-російський тиск.