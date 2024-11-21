Скандинавські країни переглядають свої антикризові поради. Причина – російська агресія в Україні – New York Times

Американське видання New York Times розповідає, як північні країни Європи готують своє населення до можливої війни з росією через оновлення посібників з антикризових дії для громадян. Скандинавія може слугувати прикладом для багатьох європейських країн з протидії російським впливам. У своїх брошурах вони нагадують громадянам, що їхні країни ніколи не здадуться ворогу, тому якщо хтось говоритиме протилежне – то це відверта брехня.

Швеція, Фінляндія та Норвегія нещодавно оновили свої поради громадянам, які готуються пережити війну та інші кризи, з огляду на запеклу боротьбу України з росією, пише New York Times.

Видання нагадує, що Швеція востаннє оновлювала поради щодо готовності до кризових ситуацій, які вона поширює по всій країні, коли росія ще не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а Швеція не приєдналася до НАТО у відповідь.

Шість років потому Україна втягнута у війну з росією. Світові лідери готуються до того, що США знову стануть більш протекціоністськими з Дональдом Трампом на посаді президента. А кліматичні загрози продовжують зростати.

"Ми живемо в непевні часи", – заявила Швеція своїм громадянам у новому виданні брошури про готовність до надзвичайних ситуацій, яку уряд почав розповсюджувати серед домогосподарств у понеділок.

Як зазначає New York Times, її північні сусіди нещодавно зробили подібні кроки. У понеділок Фінляндія опублікувала консолідовану онлайн-версію своєї програми готовності до кризи, а Данія і Норвегія розіслали власні рекомендації на початку цього року. Вони намагаються краще підготувати людей до життя у світі, що рясніє загрозами безпеці, дезінформацією, кібератаками і кліматичними катастрофами.

Хоча в нових посібниках безпосередньо не згадується росія, яка межує з Фінляндією і Норвегією, шведські та фінські посадовці заявили у вівторок в інтерв'ю New York Times, що на їхнє рішення вплинуло вторгнення росії в Україну. "Найбільша відмінність полягає в посиленні уваги до готовності до війни і в більш суворому тоні попереджень", – зазначив радник з питань готовності Шведського агентства з надзвичайних ситуацій Сванте Вергер.

"Глобальне безпекове середовище стало більш непередбачуваним", – підкреслила директорка з комунікацій Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Ерікка Койстінен. За її словами, йдеться не лише про війну в Україні, але й про очевидний саботаж цього тижня волоконно-оптичних кабелів у Балтійському морі, конфлікт на Близькому Сході та зростаючі відносини росії з Північною Кореєю.

Видання нагадує, що країни Північної Європи вже давно насторожено ставляться до свого войовничого сусіда на сході. Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у 2023 році, має 830-мильний кордон з росією. Норвегія, яка допомогла Європі обігріти свої будинки після того, як росія скоротила експорт газу, стурбована російськими шпигунами поблизу їхнього спільного кордону. А Швеція, яка приєдналася до НАТО в березні, у своїй нещодавній брошурі попередила, що "рівень військової загрози зростає".

"Шведський уряд дуже серйозно ставиться до ситуації з безпекою, – заявив NYT Вергер. – Загальна перспектива полягає в тому, що не можна виключати можливість збройного нападу".

New York Times нагадує, що у вівторок путін офіційно знизив поріг застосування росією ядерної зброї. А через день після того, як адміністрація Байдена дала дозвіл, Україна вперше запустила балістичні ракети американського виробництва на територію росії. "Війна в Україні впливає на Україну, але вона також впливає на нашу безпеку", – заявив у вівторок міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Норвегія оновила свої рекомендації, тому що "світ значно змінився з 2018 року", – повідомив у електронному листі NYT керівник кампанії з цивільної готовності країни Торе Камфьорд. Одна зі змін, яку він відзначив: норвежці повинні бути готові забезпечувати себе протягом тижня, а не трьох днів.

"Ми стикаємося з тривалим погіршенням безпекової ситуації в нашому регіоні", – сказав Камфьорд, також вказавши на погіршення наслідків зміни клімату і ширші загрози цифровій безпеці.

Як зазначає New York Times, для Швеції брошура "На випадок кризи або війни" є останнім кроком у широкій кампанії з підготовки країни до війни. На 32 сторінках нова брошура майже вдвічі довша за видання 2018 року, яке було першим значним переглядом з часів холодної війни і було оновлена після анексії росією Криму.

За словами Вергера, у посібнику міститься більш детальна інформація про те, як шукати притулок та як евакуюватися. Також з'явився новий розділ для людей, які потребують спеціальної допомоги або мають домашніх тварин, додав він.

Видання повідомляє, що наступного місяця шведський парламент має проголосувати за оборонний законопроєкт, який збільшить витрати на військову та цивільну оборону протягом наступних п'яти років.

"Якщо на Швецію нападуть, ми ніколи не здамося, – йдеться в памфлеті. – Будь-які припущення про протилежне є неправдою". Це твердження тепер знаходиться на першій сторінці після змісту. У 2018 році його версія була на сторінці 12, під порадами щодо розпізнавання фейкової інформації та контрольними списками для домашньої підготовки.

Джерело: New York Times