Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва та автор книги "Верхи на тигрі: росія путіна та використання війни" Леон Арон у колонці для The Atlantic розкриває підступну спецоперацію Кремля з відновлення "слави і престижу" Сталіна та повторне засудження чи cкасування реабілітації українських борців за свободу та в’язнів сталінських концтаборів. російські суди будуть "підтверджувати" вироки сталінських "трійок" та судів, зокрема українцям.

Влада в Москві свого часу виправдала людей, яких катували, ув'язнювали і вбивали за радянських часів. Нинішній президент хоче це виправити, пише Леон Арон у The Atlantic. Він зазначає, що нещодавно уряд путіна оголосив про "скасування" закону 1991 року, який офіційно реабілітував колишніх жертв політичної тиранії.

Починаючи з кінця 80-х років, нагадує автор, розквіт правди під керівництвом Михайла Горбачова та Бориса Єльцина розкрив весь масштаб жахливих злочинів Радянського Союзу проти власних громадян. Зрештою, понад 3,5 мільйона обвинувачених – людей, яких нині вже зниклий тоталітарний режим заарештував, катував, засудив до жахливих термінів ув'язнення в ГУЛАГу або розстріляв, – були виправдані, у багатьох випадках посмертно.

Новий крок щодо відновлення звинувачень нібито спрямований на "зрадників Батьківщини і пособників нацистів" під час Другої світової війни, або Великої Вітчизняної війни, як її називають у росії. Але, вважає Леон Арон, величезний масштаб операції майже напевно включатиме й інші жертви радянського "правосуддя" часів правління диктатора Йосипа Сталіна. путінський генеральний прокурор рухається швидко, вже відновивши звинувачення проти 4 000 осіб в рамках дворічної "перевірки".

Справи проти цих обвинувачених розглядатимуться за статтями Кримінального кодексу, які можна тлумачити розширено. Одна з них передбачає покарання за "державну зраду", інша – за "таємну співпрацю" з ворогами держави. Остання стаття була прийнята лише у 2022 році. Це означає, що деякі давно померлі люди, які досі вважалися помилково засудженими, будуть повторно переслідуватися за законом, який не існував, коли вони нібито скоїли свої злочини.

Як зауважує Леон Арон, для більшості людей за межами путінської росії повторне засудження померлих політв'язнів здаватиметься смішним. Навіщо всі ці клопоти? Насправді, ці справи розкривають дещо важливе про те, як працює режим путіна. З 2000 до приблизно 2010 року швидке економічне зростання було ключовим джерелом популярності путіна і легітимності його режиму. Але ця фаза закінчилася. Відтоді путін намагається згуртувати громадськість на захист батьківщини, обложеної віроломним і хитрим Заходом. Сподіваючись представити привабливе бачення майбутнього, він оголосив свій Кремль спадкоємцем ідеалізованої версії Радянського Союзу – могутньої наддержави, прокляття нацистів, моральної і військової противаги Америці. путін, колишній агент КДБ, вважає, що радянська епоха була славною, і хоче, щоб його піддані надихалися нею. І якщо це означає перегляд справ десятирічної давнини для виправдання сталінського терору проти власного народу, путін із задоволенням це зробить.

Леон Арон наголошує, що процес де-реабілітації навмисно завуальований. Імена підсудних і майже всі матеріали справ засекречені. Суди визнають легітимність сталінських судових установ, включаючи "особливі відділи", військові трибунали і сумнозвісні "трійки" чиновників, які ефективно засуджували ув'язнених до заслання або смерті, і початкові вироки підтверджуються без будь-яких нових підтверджуючих доказів.

Автор підкреслює, що серед ймовірних мішеней передусім – нібито українські "нацисти", тобто націоналісти, які чинили опір радянській реокупації після Другої світової війни. Повалення їхніх нібито "спадкоємців" у нинішньому "неонацистському київському режимі" було однією із заявлених путіним причин вторгнення в Україну.

Дійсно, зауважує Леон Арон, систематичний наступ Кремля на історичну пам'ять тісно пов'язаний з війною проти України. Для того, щоб продовжувати посилати росіян вмирати або бути покаліченими в бою, путіну вкрай необхідно, щоб вони прийняли, і навіть відчули, що їх зворушує – ідея про те, що світле майбутнє росії пов'язане з радянським минулим і що вони борються за відновлення беззаперечної могутності Радянського Союзу.

путін давно відчув те, що продемократичні революціонери кінця 1980-х – початку 1990-х років, як правило, не помічали: глибоку травму багатьох росіян від втрати величного місця їхньої країни у світі. На запитання загальнонаціонального опитування 2011 року, чи "росія повинна відновити свій статус великої імперії", 78 відсотків росіян відповіли ствердно. Замість того, щоб продовжувати рахуватися, як це робили Горбачов і Єльцин, зі справжніми причинами втрати Радянським Союзом статусу наддержави, путін воліє стерти пам'ять громадськості про мільйони заарештованих і закатованих, розстріляних після п'ятихвилинних "судових процесів", засланих на хворобу і смерть, або тих, хто працював і помер від голоду в ГУЛАГу.

У 2015 році музей ГУЛАГу в Пермській області був "перероблений", щоб зменшити акцент на політичних в'язнях. Це було частиною шаблону, який продовжується і донині. Чотири роки тому, вносячи поправки до російської конституції, щоб фактично зробити себе довічним президентом, путін вставив статтю, яка зобов'язує уряд "захищати історичну правду". Насправді цей захід дав йому ще більше влади для придушення і переписування історії. У 2022 році, через чотири дні після вторгнення росії в Україну, влада закрила групу "Міжнародний Меморіал", засновану наприкінці 80-х років колишнім дисидентом Андрієм Сахаровим та іншими для моніторингу політичних ув'язнень і збереження пам'яті про сталінський терор.

Війна прискорила те, що російська газета "Комєрсант" назвала "епідемією руйнування пам'ятників жертвам сталінських репресій". Щонайменше 22 пам'ятники зникли в період з лютого 2022 року по листопад 2023 року. У Санкт-Петербурзі зі стіни колишньої в'язниці, де велика російська поетеса згадувала, що простояла "300 годин" в очікуванні звістки про свого заарештованого сина, зняли меморіальну дошку з рядками зі всесвітньо відомої поеми Анни Ахматової "Реквієм". Минулого місяця московська влада закрила авторитетний і художньо приголомшливий Музей історії ГУЛАГу через нібито порушення правил пожежної безпеки.

Тим часом, наголошує автор, кількість пам'ятників сталінському Радянському Союзу зростає. Цього літа "Комєрсант" нарахував 110 обелісків і статуй на честь самого Сталіна. Майже половина з них була встановлена за останні 10 років. Скульптури, як кажуть, "фінансуються з приватних джерел", як правило, місцевими комуністами. Але без дозволу Кремля їх не допустили б у публічному просторі.

Леон Арон підкреслює, що найвпливовіший з пам'ятників Сталіну піднімається у свідомості молоді. Від народження "покоління путіна" не знало іншого лідера. 635 000 учнів – потенційних майбутніх солдатів, які цього року закінчили середню школу, вивчали радянську історію за підручником для 11-го класу, який видатний дисидент Дмитро Саввін назвав "найбільш сталінофільським предметом" на російській території з часу смерті Сталіна в 1953 році. В оповіді підручника м'ясник мільйонів ніколи не є винним. Його жахливі діяння або замовчуються, або пояснюються, або некритично копіюються з офіційних радянських наративів.

Наприклад, його Велика чистка 1936-38 років, вакханалія смерті, є лише результатом "складної міжнародної ситуації" та загрози нової світової війни. За "таких обставин", навчає підручник, Сталін "вважав за необхідне" придушити "внутрішню опозицію" – людей, які в разі вторгнення могли б стати "п'ятою колоною", що вдарила б Радянському Союзу в спину. Як би там не було, хрестоматійні репресії здавалися більшості радянських громадян виправданими, а популярність Сталіна "не тільки не зменшилася", але й "продовжувала зростати". Не обговорюється, як після початку нацистського вторгнення в 1941 році Сталін переховувався на своїй дачі протягом 10 днів, перш ніж звернутися до громадськості, або як страта практично всіх вищих військових командирів під час Великої чистки сприяла військовим катастрофам, що настали незабаром після неї.

Автор нагадує, що після смерті Сталіна радянський уряд визнав, що багато його жертв були несправедливо звинувачені. Інші були офіційно реабілітовані, починаючи з останніх років існування Радянського Союзу, коли виник консенсус, що якщо росія не визнає правду про Сталіна і його режим, то демократичне майбутнє буде підірване. Тільки вічна, жива і постійно оновлювана пам'ять про масові вбивства може запобігти відновленню злочинного, авторитарного режиму.

"путін теж це розуміє. Саме тому його уряд методично відновлює кримінальні справи проти тисяч раніше виправданих жертв радянського режиму. "Хто контролює минуле, той контролює майбутнє, – писав Джордж Орвелл у романі "1984". – Хто контролює сьогодення, той контролює минуле". Історичний ревізіонізм путіна став невід'ємною рисою його режиму. І поки він контролює сьогодення, його війна з пам'яттю буде тільки розширюватися і поглиблюватися", – завершує колонку Леон Арон.

Джерело: The Atlantic