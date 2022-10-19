Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян виклав короткий аналіз використання безпілотників та автономних систем в російсько-українській війні, а також дав кілька корисних посилань на дослідження про застосування автономних систем та протидії їм.

Цього тижня російські військові запустили безліч іранських безпілотників-камікадзе на Київ. Деякі з них були збиті. Інші врізалися в цивільні будівлі, спричинивши смерті й руйнування. Отже, це важлива відправна точка для ширшого вивчення автономних систем у цій війні.

Автономні системи використовувались протягом всієї війни, причому обидві сторони застосовували десятки військових і цивільних повітряних систем.

Одним з експертів, який відстежував тенденції розвитку автономних систем задовго до війни і протягом усього цього року, є @SamBendett. Його доповіді та ці теми варті уваги. https://twitter.com/SamBendett

Ще у 2018 році ми з CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments) опублікували доповідь про людино-машинну взаємодію. З того часу багато чого змінилося! Існує кілька поточних тенденцій в автономних системах, які варто вивчити.

По-перше, ми не побачили масштабного використання безпілотників, на яке багато хто очікував. Дійсно, використання десятків іранських безпілотників за останній тиждень було першим масовим застосуванням цих систем на війні.

Багато звітів військових інститутів і аналітичних центрів протягом останнього десятиліття прогнозували широке застосування автономних технологій на полі бою. Поки що ми бачимо їх, але ще не бачимо їхнього широкомасштабного, багатопрофільного використання.

Однак вони довели свою корисність у низці летальних і нелетальних місій в Україні. Ми повинні очікувати на їхнє подальше розповсюдження після цієї війни. Вони надто дешеві, надто доступні і надто ефективні, щоб військові установи могли їх ігнорувати.

По-друге, спостерігається широке використання комерційних автономних систем на додаток до місій, що виконуються системами військового класу.

І Україна, і росія доповнили свої військові флотилії БПЛА цілою низкою різних комерційних БПЛА. Багато з них були придбані за рахунок цивільного краудфандингу.

Деякі комерційні безпілотники використовуються для розвідки і спостереження. Інші були оснащені невеликими боєприпасами, як-от мінометні міни або 40-мм гранати, для скидання на ворога зверху.

Хоча вони і корисні, вони стануть менш ефективними в міру поширення технологій протидії безпілотникам, а військові інститути продумають увесь спектр можливостей інтегрованої взаємодії між людьми та машинами.

По-третє, протидія автономним система зараз поки відстає за спроможністю. Це необхідно змінити. Попри раннє попередження в численних відкритих джерелах і засекречених ресурсах про майбутнє використання автономних систем, протидія не встигала за їхнім розгортанням.

Цю тему досліджувала Наукова рада з питань оборони США у 2020 році. З їх (коротким) звітом можна ознайомитись за посиланням.

Хоча зараз існує цілий ряд електромагнітних і кінетичних рішень, їх необхідно доповнити іншими новими системами, які знизять вартість операцій з протидії автономним системам для військових організацій.

По суті, нам потрібне нове покоління систем протидії автономним системам, які дешевше купувати і широко розгортати, ніж купувати і розгортати автономні системи, від яких вони захищаються. Вони можуть стати майбутнім потенціалом "нав'язування витрат".

По-четверте, спостерігається дедалі більше використання автономних систем, але ми ще не бачимо справжніх ройових операцій. Масовані атаки цього тижня не були ройовими атаками безпілотників. Рої – це групи безпілотників, які координуються за спеціальними алгоритмами.

Згідно з визначенням цієї статті, рої – це "кілька безпілотних платформ і/або зброї, розгорнутих для досягнення спільної мети, причому платформи і/або зброя автономно змінюють свою поведінку на основі зв'язку один з одним".

Мені не відомо про жодні повідомлення про розгортання такого потенціалу будь-якою стороною в цій війні.

По-п'яте, автономність була обмежена майже повністю повітряним простором. Хоча росіяни розгорнули дистанційно керовані роботи з розмінування, це все, що стосується автономності поза повітряним простором у цій війні.

Враховуючи російські заяви про розробку кількох безпілотних бойових наземних машин за останнє десятиріччя, це, ймовірно, свідчить про їхню незрілість і ненадійність. Сумнівно, що росіяни не використовували їх з етичних міркувань!

Нарешті, термін "інтеграція" є потенційним перебільшенням у військовому застосуванні автономних систем в Україні. Безпілотники використовуються людьми-операторами, і ці системи мають певну автономність.

Ми ще не бачимо широкої інтеграції автономних систем – у різних сферах – у тактику будь-якої з воюючих сторін. Автономні системи все ще залишаються з потенціалом "низької щільності" у військових організаціях.

Проте співвідношення людей і роботів зміниться у найближчому майбутньому. Наші концепції ведення бойових дій і підходи до тренувань повинні будуть розвиватись для того, щоб ми могли найкращим чином використовувати летальну і нелетальну автономію в усіх сферах.

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