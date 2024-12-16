Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail

Колишній заступник Головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО, британський генерал Річард Ширрефф яскраво та реалістично змалював, як Британія всього за тиждень може програти війну росії, якщо не вдасться до великих капіталовкладень в армію, відновленню призову і впровадження новітніх технологій. На думку генерала, Британія та вся Європа має бути глибоко вдячна Україні за те, що вона виграла європейцям час, який вони змарнували, не посиливши власну оборону. Він переконує, що оборона має зараз бути першочерговою, бо без неї не буде жодного британського способу життя, а російський флот базуватиметься у Портсмуті.

Пронизливий звук екстреного оповіщення на кожному мобільному телефоні в країні збуджує нерви. По всій Британії десятки мільйонів людей з недовірою дивляться на повідомлення на своїх екранах: "Термінова тривога. Велика Британія піддається ракетній атаці. Знайдіть укриття і залишайтеся там доти, доки вам не скажуть, що виходити безпечно. Не зупиняйтеся, щоб зібрати речі або домашніх тварин. Більше інформації згодом".

Так ексзаступник Головнокомандувача Сил НАТО, британський генерал Річард Ширрефф описав початок можливої російської атаки на Британію в газеті Daily Mail.

Далі він продовжує в такому ж дусі.

Хаос і плутанина спалахують миттєво. Телевізійні канали новин повторюють попередження без жодних пояснень того, що відбувається. У містах по всій країні люди на вулиці кидаються до будь-якої будівлі, яка їх впустить: офісів, церков, навіть незнайомих будинків. У Лондоні багато хто проривається до станцій метро, щоб спуститися під землю. Інші товпляться в пабах, за похмурим гештегом "Останні замовлення", що з'явився в інтернеті. Спекуляції у соціальних мережах нестримні, і будь-яка правдива інформація заглушується фейковими новинами про те, що Британія перебуває під загрозою ядерної атаки з боку Китаю, росії чи навіть США. Телефонні мережі масово перевантажені, оскільки 50 мільйонів людей намагаються додзвонитися до близьких, істерично прощаючись. Через 18 хвилин потужний вибух над Північним морем стрясає східне узбережжя. За ним через три хвилини слідує ще один. Менш ніж через 10 секунд після цього вогняна куля спалює Вестмінстер. Палати парламенту, Міністерство оборони і весь механізм британського уряду знищені одним вибухом – не ядерним, а термобаричною боєголовкою, еквівалентною більш ніж 40 тоннам тротилу, яка детонує в повітрі й посилає ударну хвилю жару, схожу на піч, через центр міста.

І це лише початок атаки, наголошує британський генерал.

За його словами, пройдуть дні, перш ніж основні факти будуть підтверджені. Ракетний обстріл з боку росії розпочався з першого залпу трьох гіперзвукових ракет "Орєшнік", запущених з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, що на березі Каспійського моря.

Дві з цих ракет, що летіли зі швидкістю, яка в 11 разів перевищує швидкість звуку, зауважує генерал, були збиті єдиним захисником Лондона – есмінцем типу 45 Королівського флоту, пришвартованим у Темзі. Третя ракета ухилилася від корабельної системи протиповітряного керованого озброєння Sea Viper і вразила свою ціль з руйнівним ефектом.

Як наголошує генерал, це кошмарний сценарій. Він підкреслює, що це можна вважати залякуванням. Але зараз, коли Україна і росія ось-ось побачать примусове припинення вогню, запроваджене президентом Дональдом Трампом після його повернення до Білого дому наступного місяця – припинення вогню, яке вигідне лише кремлю, Британія і Західна Європа ніколи не будуть у більшій небезпеці нападу з боку росії, ніж в цей момент.

"Ми повинні підготуватися, якщо не хочемо зазнати швидкої і катастрофічної поразки... і програти війну, яка ледь розпочнеться", – переконує генерал Річард Ширрефф. Він додає: "Я змалював надто правдоподібне руйнування Вестмінстера, тому що це необхідно, щоб наші політики прислухалися до мене. Вісім років тому, коли я виступив з подібним застереженням, ці політики мене висміяли".

Річард Ширрефф зазначає, що у своїй книзі "Війна з росією" він передбачив, що путін віддасть наказ про вторгнення в Україну. Це передбачення було зустрінуте зі знущальною недовірою. Джон Гамфріс попросив Філіпа Гаммонда, тодішнього міністра закордонних справ, прокоментувати його у програмі "Сьогодні" на Радіо 4. "Я не знаю нікого, хто б так думав", – насміхався той. Але в лютому 2022 року прогноз генерала виявився жахливо точним.

Україна, за наполегливої підтримки Великої Британії та запізнілої підтримки США, захистила себе з надзвичайною завзятістю. На думку генерала, вся Європа має бути глибоко вдячна цій суверенній державі за те, що вона виграла європейцям час, але цей час вони змарнували, не зумівши посилити власну оборону.

Генерал впевнений, що якби НАТО відреагувало з такою ж сміливістю і відданістю, як українці, росія зараз була б кастрованою загрозою. Бандитську державу путіна можна було б повалити, а найбільша країна на Землі зараз робила б обережні кроки до демократії.

Натомість, зазначає він, росія – поранений ведмідь. Її економіка повністю залежить від війни: без виробництва зброї та масового призову до армії вона б розвалилася. І навіть після того, як росія громила захисників України нескінченними "м'ясними хвилями", жертвуючи тисячами солдатів щодня, вона зазнала серйозної невдачі, втративши свою військово-морську базу в Сирії після повалення Башара аль-Асада.

Річард Ширрефф переконує, що кремль має всі переваги від припинення вогню. Він зможе поповнити свої арсенали, реорганізувати армійське керівництво, відновити свої альянси з іншими країнами-паріями, такими як Північна Корея і білорусь, і підготуватися до відновлення повномасштабного вторгнення в Україну.

Не майте жодних ілюзій, наголошує генерал, путін не відмовиться від своєї мети – відновлення російської імперії в межах кордонів старого СРСР. Він не може сприймати Україну як незалежну державу, не в останню чергу тому, що розглядає її як природну буферну зону росії проти Європи.

На думку британського генерала, не варто також очікувати, що перемир'я Трампа принесе довготривалий мир. Президент України Володимир Зеленський знає, що його країна загине в той момент, коли припинить боротьбу за виживання. Умови, нав'язані Вашингтоном у січні, будуть дуже вигідними для путіна, а це означає, що українці також вважатимуть мирний договір тимчасовим заходом.

Метою Києва буде переозброїтися швидше і краще, ніж росія. Як зазначає Ширрефф, Україна подвоїть свої зусилля зі створення ядерної зброї. Це буде атомна зброя, на кшталт тієї, що знищила Хіросіму в 1945 році, а не воднева бомба, але вона принесе реальну загрозу судного дня – і це зіграє безпосередньо на руку путіну. росія розпочне тотальну атаку на Україну, можливо, із застосуванням тактичної ядерної зброї, і виправдовуватиме це необхідністю запобігти міжнародному атомному голокосту з боку України.

Після того, як путін отримає панування над руїнами України, на думку експерта, він подивиться на північний захід, до Балтики. Після втрати сирійських портів російському флоту необхідно терміново знайти базу, яка б не була скута кригою протягом всієї зими, як, наприклад, арктичний порт Мурманськ. Але тріо колишніх республік СРСР – Естонія, Латвія і Литва – є членами НАТО. І в той момент, коли путін перетинає цей кордон, він фактично оголошує війну всій Європі й США.

Для звичайного мислення це було б самогубством. З 1949 року, коли була заснована Організація Північноатлантичного договору, філософія Заходу "один за всіх" зробила союзників фактично неприступними. Але вона також зробила їх глибоко самовдоволеними і залежними від американської щедрості.

Трамп місяцями давав зрозуміти, що він припинить значну частину фінансової підтримки НАТО з боку США. Він не жартує. Америка більше не буде опікуном світу. Якщо Європа хоче вижити, вона повинна зробити це самостійно. Але похмура реальність полягає в тому, вважає генерал, що коли США вийдуть, НАТО, ймовірно, розпадеться. Франція перебуває у політичному хаосі, Німеччина паралізована, а інші менші країни, такі як Угорщина і Словаччина, йдуть за націоналістичним, ізоляціоністським курсом Америки. Навіть за умови об'єднання зусиль усіх союзників знадобиться десятиліття або й більше, щоб замінити американський потенціал, що лежить в основі Альянсу.

Генерал висловлює стурбованість, що коли росія вторгнеться в одну з країн Балтії, вона навряд чи зустрінеться з об'єднаною європейською відповіддю. путін підрахує, що НАТО – це розбитий флеш, і він зіграє в азартну гру.

Річард Ширрефф каже, що дуже сподівається, що союзники, такі як Швеція, Фінляндія і Польща, протистоятимуть російській тактиці залякування. Єдиною країною, на його думку, яка гарантовано чинитиме опір, є Велика Британія. Втім, він застерігає, що Британія не в тому стані, щоб воювати. Лейбористський міністр у справах ветеранів Алістер Карнс – колишній полковник Королівської морської піхоти, який також є резервістом, – заявив минулого тижня, що британська армія може бути знищена всього за шість місяців. Гірка правда полягає в тому, вважає генерал, що він був дико оптимістичним.

Експерт переконаний, що британська армія настільки скорочена, недофінансована, недоукомплектована і недозабезпечена, що може бути розгромлена скоординованою російською атакою протягом декількох днів. Це не впливає на підготовку чи дисципліну солдатів. Їхні бойові навички – найкращі у світі. Але вони не мають жодної надії проти колосальної кількості військ, які може виставити росія.

Британці очолюють Бойову групу посиленої передової присутності в Естонії – по суті, це сили розгортання для реагування на вторгнення. Вона налічує трохи більше 1000 солдатів, з яких можливо, 900 – британці, а решта – з інших країн. "Ми бачили в Україні, що росія здатна поглинати 1500 і більше жертв щодня. Неможливо уявити, що Велика Британія зможе витримати напад такого масштабу. За такого сценарію бойове угруповання буде розбите на шматки, а спроба посилити лінію морським шляхом наштовхнеться на ще більшу катастрофу", – наголошує Ширрефф.

На думку генерала, російські автономні дрони і підводні човни потоплять кілька британських кораблів на Балтиці. Головним серед них, ймовірно, буде авіаносець "Принц Уельський", який не має необхідного ескорту для захисту.

Він переконаний, що Британія абсолютно не готова до сучасної війни з використанням безпілотників, яка за останні три роки розвинулася до неймовірних масштабів.

Він описує можливе застосування росіянами дронів.

За кілька тижнів до російської атаки навколо баз ВПС у Британії починають дзижчати маленькі дрони. Доступні в інтернеті за 100 фунтів стерлінгів або менше, вони можуть бути пілотовані будь-ким, хто має пів години практики... наприклад, російськими "сплячими" агентами у Великій Британії. Ці безпілотники можуть картографувати житлові приміщення пілотів Королівських ВПС і ВПС США. Їх можуть помітити, їх можуть швидко заглушити електронні засоби захисту на базах, але вони є лише розвідувальними пристроями.

Водночас британський генерал наголошує, що лише цього тижня всі дізналися, що 20-22 листопада на трьох американських авіабазах – RAF "Мілденхолл" і RAF "Лейкенхіт" у Саффолку, а також RAF "Фелтвелл" у Норфолку – було зафіксовано вторгнення безпілотників. Ці спостереження збіглися з повідомленнями про польоти БПЛА над "водосховищами, лініями електропередач, залізничними станціями, поліцейськими відділками і військовими об'єктами" в американському штаті Нью-Джерсі.

За кілька хвилин після удару "Орєшніка" по Лондону, вважає генерал, почнеться шквал ракет меншої дальності, випущених з країн Балтії або Калінінграда на кордоні з Польщею. Ця зброя, така як безпілотник "Герань-2", випускається кластерами і рухається набагато повільніше, ніж гіперзвукові аналоги, зі швидкістю близько 115 миль на годину.

Есмінець типу 45 зможе збивати, але лише доти, доки вистачить боєприпасів. Корабель також буде вразливим до повітряних атак російських винищувачів-бомбардувальників, озброєних надзвуковими ракетами, такими як Х-47М2 "Кинджал". Вони мають радіус дії понад 300 миль і можуть розвивати швидкість до 7000 миль на годину. Навіть якщо есмінець не буде потоплений, йому доведеться повернутися в порт для переозброєння, що зробить Британію фактично беззахисною.

Багато хто вважає, пише генерал, що потрібно мати систему оборони "залізний купол", подібну до ізраїльської. Це не так. Як тільки російські дрони почнуть проникати в повітря, вони обиратимуть свої цілі з безжалісною ефективністю. Будь-які пілоти і члени екіпажу, які не перебувають на службі, можуть бути вбиті, наприклад, у своїх каютах разом зі своїми сім'ями – їхнє точне місцезнаходження передадуть ворогу ці безневинні розвідувальні дрони.

Те ж саме стосується всіх людей, які відіграють важливу роль: не лише офіцерів, але й співробітників спецслужб, політиків, бізнесменів, керівників поліції, лікарів і всіх інших, чия робота робить їх важливими для безперебійного управління країною. Вони можуть стати мішенню і бути вбитими там, де вони живуть або працюють.

"Немислимо? Ми вже бачили щось подібне, коли ізраїльські сили безпеки повністю обезголовили керівництво Хезболли та офіцерів середньої ланки в Лівані, перетворивши їхні пейджери на бомби", – нагадує він.

Безпілотники також рознесуть на порох британські міста, руйнуючи порти, комунікації, національну мережу і всю іншу незахищену інфраструктуру. Тим часом повторювані кібератаки виведуть з ладу критично важливі комунальні послуги, такі як електро- і водопостачання, банки і всі види зв'язку.

Як вважає британський генерал, Британія не зможе звернутися до своїх союзників. Якщо вони ще не зазнали нападу, то будуть повністю зайняті спробами зміцнити свою власну оборону.

Без електрики, палива, мобільних телефонів і політичного керівництва, із запасами продовольства, що вже вичерпуються, і без можливості дати відсіч ракетним ударам, як довго протримається Британія? Річард Ширрефф дає їй усього тиждень.

На думку генерала, умови москви будуть простими. В обмін на мир британська армія буде скорочена до пари парадних полків, а ВПС стануть "Червоними стрілами", також буде встановлений маріонетковий уряд. Окупаційна армія не знадобиться, але Британія слугуватиме путіну атлантичною військово-морською базою. Портсмут є найбільш вірогідним кандидатом на те, щоб стати російським форпостом.

Чи може Британія цьому запобігти? Генерал переконаний, що так, але лише надзвичайними зусиллями уряду та прийняттям жертв з боку британського народу. Необхідно інвестувати п'ять, а то й десять відсотків ВВП у власні Збройні сили, а також у промисловість – виробляти боєприпаси, танки, літаки та багато іншого життєво важливого обладнання.

Річард Ширрефф також запевняє, що Британія не може будувати армію за рахунок добровольців. Немає іншого вибору, окрім як запровадити призов до армії, якщо країна хоче мати шанс вижити, так само, як це було зроблено у місяці перед Другою світовою війною у 1939 році.

"Оборона має бути єдиним пріоритетом, який має перевагу над усім: над Національною службою охорони здоров'я, системою соціального забезпечення, освітою, кожним аспектом британського способу життя. Тому що без оборони не буде жодного британського способу життя", – підкреслює генерал Річард Ширрефф.

Джерело: Daily Mail