США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер

Нещодавній візит президента Франції Макрона до КНР і його заяви щодо необхідності стратегічної автономії Європи від США та відмови від підтримки Сполучених Штатів у боротьбі за Тайвань з Китаєм викликали хвилю обурення та критики як ЗМІ, так і експертів. Пропонуємо дуже стримані оцінки дій Франції від декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхти та наукової співробітниці Фінського інституту міжнародних справ Мінни Аландер. Так, пан Міхта вважає, що позицією Макрона має зайнятися ЄС. А пані Аландер наголошує на проблемах довіри до Франції, акцентуючи, що наразі незрозуміло, чи Париж все ще сприймає загрозу росії так само, як і країни Східної та Північної Європи.

Декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхта:

На тлі шквалу коментарів щодо невдалого візиту президента Макрона до Пекіна, дозвольте мені підкреслити, наскільки це може завдати шкоди трансатлантичним відносинам, особливо в світлі коментарів президента Франції в його інтерв'ю для Politico Europe.

Поїздка Макрона викликала здивування у Вашингтоні, і про неї неодноразово згадували під час мого візиту до американської столиці минулого тижня. Його інтерв'ю для Politico підлило масла у вогонь. Символізм візиту і те, що було сказано (й що не менш важливо – те, що не було сказано), ще деякий час даватиметься взнаки.

Але, можливо, у цій події є і позитивний бік, оскільки вона змусить інших в Європі зайняти позицію щодо того, що французький президент назвав "європейським поглядом". Принаймні, інші столиці, окрім Парижа, повинні заявити, чи говорив Макрон від їхнього імені, чи ні.

Коментар Макрона має бути розглянутий ЄС, оскільки присутність Урсули фон дер Ляєн зробила неминучим більш широкий європейський контекст цієї поїздки. Але дозвольте мені наголосити на одному моменті: ідея "стратегічної автономії" Європи є однією з найбільш агресивних концепцій.

Китай і росія кидають виклик усім демократіям не лише на колективному Заході, але й у всьому світі. Наші азіатські союзники визнають це – згадаймо хоча б нещодавні рішення Японії щодо оборони. Тому тривожно бачити, що наша політична єдність, особливо по той бік Атлантики, ставиться під сумнів таким чином.

Захід знаходиться у точці перелому. Вторгнення росії в Україну політично об'єднало НАТО, як ніколи раніше з часів Холодної війни. Альянс повертається до своєї функції колективної оборони. Все, що кидається в обличчя трансатлантичній єдності, шкодить нам усім.

Невдалий візит президента Макрона до Пекіна продовжує викликати суперечки, головним чином через послання про роз'єднаність Заходу. Але тут може бути принаймні один позитивний аспект: він поставив на порядок денний питання про те, як має виглядати Європейський Союз у майбутньому.

Позиція щодо цього питання залежить від того, де ти перебуваєш. Більшість коментарів, що закликають до подальшої "федералізації" Євросоюзу, надходять із Західної Європи, переважно з Франції та Німеччини. Тут немає нічого дивного.

Скептичні коментарі щодо побудови наднаціональної європейської держави, розміщені в моєму Twitter, надходять здебільшого з Центральної, Південної і, до певної міри, Північної Європи. Хоча ця вибірка, очевидно, не є репрезентативною, вона заслуговує на кілька спостережень. Тож дозвольте мені запропонувати ці пункти.

На мою думку, проблема полягає в лідерстві. ЄС після Брекзиту є набагато більш "континентальним" і набагато більш "німецьким" з точки зору відносного розподілу економічної влади на континенті. Він більше не включає історично найближчого союзника США в Європі (і, по суті, морську державу).

Дивлячись на розподіл влади в Європі, Німеччина мала б бути готовою до лідерства, але низка політичних прорахунків, особливо її провальна політика щодо росії, завдала значної шкоди довірі до Берліна, особливо серед країн, яким найбільше загрожує неоімперське прагнення рф.

Тож для Парижа це мав би бути момент можливості вийти в центр уваги і заявити про своє лідерство в ЄС. Можливо, візит Макрона до Пекіна був такою спробою, але він закінчився погано. Тривала недовіра до Німеччини тепер буде посилена зростаючою недовірою й до Франції.

На мою думку, ключовим викликом для ЄС у майбутньому буде відновлення довіри до Німеччини та Франції в усьому Союзі. Вони не можуть просто претендувати на право бути лідерами, вони повинні його заслужити. Односторонні ініціативи, як-от "Північний потік 1 і 2" або візит Макрона до Пекіна, не можуть повторюватися.

Я вважаю, що Євросоюз також повинен добре подумати про обмеження, притаманні цьому проєкту. ЄС – це договірна організація, в якій європейські національні держави добровільно об'єднують деякі аспекти свого суверенітету. Він не повинен виходити за межі того, що може витримати консенсус.

Крім того, я був би обережним, говорячи про "гамільтонівський момент" Європи або намагаючись порівняти майбутнє континенту з тим, як Сполучені Штати стали національною державою. Північноамериканські штати були культурно вирівняні, з англійською мовою як спільною мовою + спільною британською спадщиною.

Навіть тоді знадобилася Громадянська війна – найкривавіша війна, яку коли-небудь вели американці, щоб перейти від множини до однини. Знадобився час, щоб ця зміна закріпилася і остаточно утвердила єдину націю "E Pluribus Unum" ("З багатьох – єдине").

Європейський Союз має бути обережним, коли йдеться про федералізацію. Його прагнення до більшої єдності не повинно випереджати розвиток країн-членів або покладатися на рішення Брюсселя. США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Європейці самі повинні з'ясувати, як цього досягти.

Наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин Мінна Аландер:

Регулярні обурення з приводу (неправильних) цитат Макрона, схоже, є особливою проблемою для нього, але також піднімають ширші питання щодо здатності Франції запропонувати лідерство, яке він наразі бачить.

Кілька думок з точки зору людини, яка не спілкується французькою мовою.

Франція часто наголошує на тому, що на лідерство США не можна покладатися, бо хто знає, що станеться на президентських виборах наступного року. Однак французька політична система, схоже, також не пропонує багато чудових альтернатив на 2027 рік.

Для Макрона це означає, що бути меншим злом не обов'язково означає бути найкращим варіантом. Аргумент про те, що він кращий за Ле Пен і в будь-якому разі єдиний євроентузіаст на ринку, не є обнадійливим і ставить під сумнів довгострокову надійність французького лідерства.

Рік тому здавалося, що бачення Макрона як французького лідера полягало в тому, щоб стати посередником між росією та Україною і таким чином знову примирити Європу. Але це неминуче було відкинуто країнами Центрально-Східної та Північної Європи, які вже скептично ставилися до його "європейської стратегічної автономії".

Макрон має особистий багаж, який полягає в тому, що нещодавно, у 2019 році, він назвав НАТО "безмозким", вочевидь, не розуміючи, наскільки важливою є довіра до Альянсу для членів на східному фланзі. Роль Франції у провальному Мінському процесі додає додаткового тягаря для французького керівництва.

Проблема не в тому, що країни Центрально-Східної Європи хочуть бути "васалами США". Заклики Сполучених Штатів до більш справедливого розподілу тягаря, а також те, що Європа повинна стати більш здатною захищати себе і припинити очікувати, що США прийдуть і врятують нас, сприймаються з великим розумінням.

Поки що Макрону не вдалося переконати ні Північну, ні Центрально-Східну Європу, що європейська стратегічна автономія на чолі з Францією буде кращим варіантом, ніж тісна співпраця зі США. І незрозуміло, чи підтримала б Франція стратегічну автономію Європи, якби вона не була під французьким керівництвом?

Частково проблема довіри до Франції полягає в тому, що їй просто не вистачає спроможності замінити лідерство США. Франція, як і будь-яка європейська країна, має обмежені ресурси і не змогла б виділити значні кошти на оборону інших, навіть якби виникла нагальна потреба в цьому.

І через обмеженість ресурсів, стратегічний фокус країни, що цілком зрозуміло, зосереджений на її безпосередніх власних інтересах, переважно на південному напрямку. Наразі незрозуміло, чи Франція все ще поділяє сприйняття загрози з боку росії з країнами на Сході та Півночі Європи.

З цих причин контрпродуктивно намагатися запропонувати чи навіть запропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці. Європейцям, безумовно, необхідно ставати більш спроможними і незалежними. Але реалістично, нам потрібні міцні трансатлантичні відносини.

Своїми заявами, процитованими чи ні, Макрон також підживлює саме ті настрої в США, які хочуть бачити менше американських зобов'язань в Європі. Ми поки що не можемо собі цього дозволити. Розбудова європейського потенціалу буде довгим проєктом.

Це не звинувачення, а радше питання, на які Франція (незалежно від особи Макрона) повинна буде відповісти – чітко і зрозуміло – якщо вона хоче переконати, особливо північно-східних європейців, що французьке лідерство відповідає не лише її інтересам.

P.S. Немає кращого засобу стримування, ніж ядерне, і з огляду на ядерну доктрину Франції і небажання використовувати її для інших (або, принаймні, нечіткість умов, за яких французьке ядерне стримування може бути застосоване за межами самої Франції), для Північної та Східної Європи на цьому дискусія практично завершена.

Джерела: Twitter Ендрю А. Міхти та Twitter Мінни Аландер