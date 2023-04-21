США не роблять все можливе не лише для ЗСУ, але й для себе особисто у війні України проти росії. Так вважає засновник сайту War on the Rocks Раян Еванс. На його думку, США мають надіслати спостерігачів на поле бою в Україні, щоб краще засвоїти уроки цієї війни. Але головне, Штати мають надати Україні значно більші можливості. У тому числі безпілотники Reaper, підводні і надводні, бо є американські компанії, які готові надати БПЛА для вивчення досвіду їх використання в умовах війни. Захід може швидко масштабувати виробництво боєприпасів за допомогою технології 3D-друку. Є готові технології, готові безпілотники, потрібно тільки прийняти рішення.

Чи роблять Сполучені Штати все можливе для себе в Україні? На жаль, ні. Хоча американська підтримка України гідна захоплення, Вашингтону слід сміливіше використовувати війну, що триває, як випробувальний майданчик для нових технологій і оперативних концепцій, які можуть бути корисними для стримування або, в разі необхідності, перемоги над своїми супротивниками на полі бою.

Існує багато способів, за допомогою яких адміністрація Байдена могла б бути більш прогресивною в цьому відношенні. Серед них експерименти з безекіпажними системами, вивчення нових способів виробництва боєприпасів і використання спостерігачів на полі бою. Читачі можуть не погодитися з усіма моїми пропозиціями – і це нормально, але я сподіваюся принаймні переконати лідерів у цінності набору політик і програм, які більш серйозно і цілеспрямовано враховують уроки з того, що відбувається в Україні.

Попереднє зауваження про навчання. Чому слід навчатися на війні в Україні

У класичному тексті 1990 року "Військові невдачі: Анатомія невдач на війні" Еліот Коен і Джон Гуч зазначають: "Неспроможність засвоїти легкодоступні уроки недавньої історії багато в чому є найбільш загадковою з усіх військових невдач". Як людина, яка давно нарікає на зяючу прірву між "виявленими уроками" і "засвоєними уроками", я з розумінням ставлюся до цього твердження. Однак реальність набагато складніша. Якщо дані часто є легкодоступними, то уроки – ні. Картина зашумлена, а процес перетворення даних на аналіз, а аналізу на уроки загрожує пастками, відволіканнями і упередженнями. Найкраще, на що можуть сподіватися військові та аналітики – це те, що покійний Майкл Говард назвав "сумнівним виправленням". Цей уривок варто процитувати:

Солдат... у мирний час подібний до моряка, який орієнтується за мертвою точкою. Ви покинули поле бою минулої війни і екстраполюєте досвід цієї війни. Чим більша відстань від минулої війни, тим більша ймовірність помилки в цій екстраполяції. Іноді хмари розходяться: десь відбувається невеликий конфлікт, який дає вам "вирішення", показуючи, чи є певна зброя і методи ефективними, але це завжди сумнівне вирішення.

Для успішного навчання військова організація потребує доступу, об'єктивності, інтерпретації й узагальнення. Коротше кажучи, доступ означає бути там і мати хороші дані. Об'єктивність – це те, на чому часто спотикаються спроби навчання. Інтерпретація вимагає від організації розуміння того, що відбувається і чому. Вона також вимагає розуміння того, як і наскільки події та зміни є значущими. Нарешті, узагальнення відбувається, якщо спостереження можна перенести з його контексту на прогнозовані майбутні сценарії. Майбутній сценарій не обов'язково має включати власне війну. Це може бути, наприклад, успішне подолання кризи чи протистояння за допомогою стримування. Одне можна сказати напевно: суперники США, безсумнівно, використовують війну для того, щоб засвоїти власні уроки. І американські оборонні лідери повинні відчувати себе зобов'язаними не відставати від цієї кривої навчання.

Доступ і спостерігачі на полі бою. Річ потрібна, якщо військове керівництво США буде слухати

Навіть в епоху супутників, миттєвого зв'язку і потокового відео люди не так вже й багато можуть дізнатися на відстані. (Насправді, деякі з цих новітніх комунікаційних технологій спотворюють, а не прояснюють те, що насправді відбувається на полі бою, як ми з Майклом Кофманом обговорювали в подкасті War on the Rocks). Я зрозумів це ще тоді, коли був державним службовцем в Афганістані, і цей урок лише зміцнився під час мого візиту на південь України наприкінці жовтня минулого року. Тому дивно, що Міністерство оборони США не започаткувало офіційної програми спостерігачів на полі бою, яка б відряджала військовослужбовців усіх родів військ і різних спеціальностей, щоб вони дізналися якомога більше через безпосереднє спостереження і спілкування з українськими військами там, де відбувається війна. Варто було б відправити їх разом із цивільними військовими аналітиками, такими як різні команди, які вже організували власні дослідження поля бою. Це набагато більше, ніж те, на що наразі має ресурси та повноваження Офіс аташе з питань оборони США в Києві.

Направляти спостерігачів в Україну має сенс лише в тому випадку, якщо американське військове керівництво буде готове почути те, що вони хочуть донести до нього як з точки зору інтерпретації, так і з точки зору даних. Вище військове керівництво часто заявляє, що хоче вчитися, але їхній ентузіазм іноді згасає, коли звіти ставлять під сумнів поточні зусилля, спрямовані на розвиток американських військових засобів із нав'язуванням узагальнення за допомогою нової доктрини, організацій, тренувань і технологій. Іноді нова інформація не може подолати імпульс існуючих зусиль, про що мій покійний друг Дейв Джонсон писав на цих сторінках торік. Уроки можуть бути визначені, але чи будуть вони засвоєні – це вже інше питання. Під час Першої світової війни армія США відправляла спостерігачів на поля битв у Європі ще до того, як Сполучені Штати вступили в конфлікт. Але їхні спостереження не стали основою військової доктрини. Американські солдати і морські піхотинці оплатили рахунок, гинучи тисячами, застосовуючи застарілу тактику, яка змусила їх масово атакувати німецькі кулеметні підрозділи (і можна стверджувати, що вплив кулеметів можна було вивчити задовго до Першої світової війни).

Я можу передбачити три основні контраргументи. По-перше, якщо американські військовослужбовці в Україні будуть вбиті, поранені або захоплені в полон, це може перерости у велику війну проти ядерного супротивника. Це дуже важливе питання. Будь-яке рішення, яке відправляє американських військовослужбовців у зону бойових дій, пов'язане з великою відповідальністю. Але чи існує вірогідний ризик ескалації? Напевно, ні. Американські добровольці вже гинули і потрапляли в полон до росії, але Третя світова війна ще не розпочалася. І з усіх воєн, на які Сполучені Штати відправляли спостерігачів на поле бою, жертви ніколи не були причиною – приблизною чи ні подальшої участі США у цій війні. Відповідно, інші побоюватимуться ризику "повзучості місії". Вони можуть сказати, що спостереження за полем бою перетвориться на надання порад і допомоги, що потім стане прямим військовим втручанням США проти росії. Це занепокоєння слід сприймати серйозно. Проте його можна запобігти за допомогою сильного цивільного контролю і нагляду з боку Конгресу, зосередженого на уникненні таких явищ, які створюють "повзучість місії", як "розширення завдань", "зміщення місії" і "перехід місії".

Іншим запереченням буде те, що українські війська занадто зайняті, щоб няньчитися з американськими спостерігачами на полі бою. Можу запевнити вас, що це не так – на основі моїх розмов з українськими військовими лідерами в Україні в жовтні минулого року – це не так. Як я обговорював із Майклом Кофманом, вони прагнуть ділитися тим, що дізнаються на полі бою, в безпосередній близькості, і українська підтримка, необхідна для переміщення спостерігачів по полю бою, буде мінімальною (кажу з власного досвіду).

Безпілотники в небі і на морі. Україна – полігон для самовдосконалення

Україна є корисним полігоном для випробування концепцій і технологій, які можуть бути застосовані в майбутніх непередбачуваних ситуаціях проти рівних і близьких до них супротивників. Хоча війна на суші і над сушею привертає найбільшу увагу, це, як нагадав нам Б. Армстронг, також і морська війна. Компанія Saildrone пропонує надводні безпілотники на вітряних і сонячних батареях, оснащені вражаючим програмним забезпеченням. Вони схожі на великі дошки для серфінгу з вітрилами. Річард Дженкінс, засновник Saildrone, пояснив мені, що вони бувають розміром від 23 до 65 футів завдовжки і можуть бути оснащені різноманітними пакетами датчиків, які можуть виявити все: від того, що пропливає повз на поверхні, до того, що ховається внизу, і того, що летить над головою. Вони здатні долати відстань до 12 000 морських миль і працювати до шести місяців без технічного обслуговування. Можна легко уявити собі низку варіантів використання їх в України, включаючи розвідку, спостереження і рекогносцировку; протимінну і протиповітряну боротьбу; і протичовнову боротьбу. Сполучені Штати та їхні союзники також можуть використовувати їх для спостереження за підводними кабелями і трубопроводами та відігравати ключову роль у моніторингу та забезпеченні дотримання санкцій. Інша компанія під назвою Anduril пропонує грізний підводний дрон під назвою Dive-LD. Чому він не ховається під поверхнею Чорного моря, виконуючи деякі з тих самих місій, що й Saildrone? Це все місії, які може виконувати підводний човен Anduril.

Зрештою, це офіційні вимоги ВМС США. На Близькому Сході, а тепер і в Південній Америці, американські військові доклали чимало зусиль для використання безекіпажних кораблів у морському середовищі. Керівництво ВМС пов'язує ці інвестиції з вивченням уроків протидії агресивним діям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А як щодо війни в небі? Уявіть собі MQ-9 Reaper – багатоцільовий безпілотний літак, від якого ВПС планують відмовитись, а 48 моделей Block 1 вже заплановані до списання. А виробник, General Atomics, хоче подарувати два Reaper Україні. Адміністрація Байдена наполягає на тому, що MQ-9 матиме обмежену користь для України. Вона навіть не схвалила спробу виробника подарувати її Києву. Це неправильне рішення. Він може бути корисним не лише для України, але й для Сполучених Штатів, які могли б повчитися на прикладі використання MQ-9 у зоні бойових дій.

Найпоширенішим запереченням, яке я чую проти надання Reaper, є те, що вони просто не виживуть в небі над Україною, і тут же наводиться приклад TB-2 Bayraktar. Ці безпілотники турецького виробництва багато хто пророкував на початку війни, але їх масово збивали. MQ-9 спіткає така ж доля, якщо їм буде доручено пошук і ураження наземних цілей у складних умовах. Якщо MQ-9 будуть використовуватись інакше, за лінією фронту, і зосереджуватись на конкретній тактиці і проблемах, вони можуть бути більш ефективними. Також можуть виникнути проблеми з каналами передачі даних і технологіями шифрування, які не можна передавати Україні з різних причин. Вирішити ці питання завжди непросто, але я впевнений, що існує спосіб пом'якшити ці занепокоєння і забезпечити достатній захист чутливих технологій. І було б корисно з'ясувати процедури для таких проблем сьогодні, задовго до майбутніх конфліктів і криз, як-от навколо Тайваню.

Чому Сполучені Штати можуть тут навчитися? Це можливість випробувати різні концепції відновлення локальної повітряної переваги у спірному повітряному просторі і захисту повітряного простору без достатньої кількості екіпажів літаків. Reaper може бути озброєний ракетами AIM-9X, які є "візуальними" інфрачервоними ракетами, щоб створити дилему для відносно обмеженої кількості російських винищувачів, які задіяні в українському повітряному просторі, і захистити від ударів крилатих ракет. Більшість крилатих ракет мають дозвукову швидкість і рухаються на малій висоті. А маршрути крилатих ракет зазвичай планують так, щоб уникнути ракет класу "земля-повітря", які можуть їх збити (хоча російські команди наведення не вражають у цьому та інших відношеннях). Ці маршрути можуть бути перекриті озброєними ракетами у Reaper, що летять поза зоною досяжності російських ППО, для захисту української інфраструктури і цивільного населення. А з відповідними датчиками, Reaper могли б наносити інші удари по цих ракетах.

Крім того, Reaper може бути оснащений мініатюрною авіаційною мішенню та її варіантом для глушіння з метою захисту від російських інтегрованих систем ППО. Як інший приклад, чому б не оснастити їх блоками штучного інтелекту для навігації і наведення на ціль, такими як Agile Condor, або сенсорними системами, запропонованими Metrea, щоб перевірити, як дрони можуть виконувати місії в умовах відсутності зв'язку і під ворожими радарами? Або оцифрування ближньої повітряної підтримки? З повітряних операцій також можна винести уроки щодо різних способів усунення конфліктів із такими наземними засобами ураження, як-от HIMARS.

Військово-повітряні сили також можуть випробувати деякі перспективні концепції. ВПС відстоюють ідею "вірного другого пілота" і "бойового літака спільного базування". Це споріднені, але різні концепції, але вони можуть передбачати використання одних і тих же літаків. Щодо "вірного напарника", то ВПС хочуть мати дрони, які можна "прив'язати" до літаків з екіпажем. Ідея бойового безпілотного літального апарату покликана вирішити проблему масовості – підняття заліза в небо – в епоху, коли пілотовані літаки є складними і дорогими. Бойові безпілотники – це "неприв'язані" дрони, які можна піднімати в небо у великій кількості і самостійно виконувати місії. Служба проводить моделювання і симуляцію на підтримку цих цілей. (Це сімейство можливостей об'єднано в рамках програми "Домінування в повітрі наступного покоління" в останньому бюджеті ВПС). MQ-9 навряд чи буде найкращим рішенням для обох концепцій, але їх використання в Україні може допомогти у випробуваннях Повітряних сил.

Боєприпаси в масштабі. У США є виробники, які успішно використовують 3D-друк для виробництва боєприпасів

Якщо зусилля України перехопити ініціативу у цій війні зазнають невдачі, це, швидше за все, станеться через те, що її західні прихильники не зможуть забезпечити достатнє постачання боєприпасів, особливо артилерійських, для голодних на снаряди сил на Донбасі. Цей досвід оголив проблеми з поповненням традиційних ліній виробництва боєприпасів. Їх перезапуск коштує великих грошей і потребує немало часу. В оборонно-промисловій базі США є нові компанії, які успішно використовують 3D-друк для масштабного виробництва боєприпасів. Одна із них –Firestorm – виробляє боєприпаси, які можуть бути виготовлені менш ніж за 24 години і готові до використання через день (це нагадує бачення групи авторів з Корпусу морської піхоти США, викладене у 2018 році на цих сторінках). Ян Муцеус, співзасновник і технічний директор Firestorm, розповів мені, що його компанія може розпочати друк 155-міліметрових і різних інших форм для артилерії вже цього літа в США, а згодом і портативних заводів з виробництва боєприпасів, які вони розробляють, і які потенційно можуть бути розгорнуті в Європі.

Ці високотехнологічні методи виробництва мають значні переваги. Їх можна активувати швидко і без додаткових витрат, просто відправивши програмний дизайн на принтер промислового класу для виготовлення. У Сполучених Штатах є сотні таких принтерів. Це робить виробництво гнучким і масштабованим, здатним розширюватися або скорочуватися за лічені дні з мінімальним збільшенням вартості та графіку. На противагу цьому існують підприємства, які виробляють робочу конячку цієї війни: 155-міліметровий артилерійський снаряд, який виготовляється на чотирьох державних підприємствах, що знаходяться в управлінні оборонних компаній.

Пентагон повинен хотіти, щоб оборонна промислова база була здатна швидко переорієнтуватися на підтримку сплеску виробництва, а потім переключитися на щось інше, як тільки запаси поповняться або виникне більш нагальна потреба. Чому б не надати Firestorm або іншій компанії, яка пропонує подібні рішення, фінансову і бюрократичну підтримку, щоб побачити, як швидко вони зможуть запустити лінію з виробництва 155-міліметрових снарядів в Польщі, Естонії, Литві чи Латвії? Частково це має передбачати виробництво разом із партнерами, а не лише на їхній території. Оборона все ще залишається національним бізнесом і захищеною галуззю, яка чинить опір економічно ефективній міжнаціональній координації. Це пов'язано з бюрократією, політикою, технологічними обмеженнями і занепокоєнням щодо ризиків. Тому вже зараз варто полегшити для бізнесу масштабування, а також спільне виробництво і спільну розробку в такий спосіб, щоб забезпечити роботу кількох заводських ліній у кількох країнах. Такі реальні експерименти можуть врятувати життя американців у майбутньому, а також зміцнити обороноздатність України.

Висновок: США та Україні треба вдосконалити співпрацю в оборонній сфері. Це полегшить життя в першу чергу Штатам

Війни, без сумніву, трагічні. Проте вони пропонують можливості для навчання, які можуть допомогти зберегти більш стабільний мир у майбутньому. Адміністрація Байдена зобов'язана перед американським народом більш енергійними, цілеспрямованими та ініціативними зусиллями винести уроки з цієї війни, які могли б допомогти нам усім уникнути або виграти наступну війну. Я визначив деякі можливі напрямки зусиль, але існують й інші. Безумовно, Україна і Чорне море мають іншу географію та іншого супротивника, ніж величезні простори Індо-Тихоокеанського регіону. Але в Україні ще є уроки, які треба засвоїти; виправлення, які треба знайти; припущення, які треба поставити під сумнів; а також технології і концепції, які треба оцінити.

Такі зусилля слугували б і політичній логіці. Оскільки скептики американської військової допомоги висловлюються все голосніше, а запаси боєприпасів традиційного виробництва зменшуються, адміністрація Байдена мала б продемонструвати, що те, що вона робить для України, слугує ширшим інтересам США в інших регіонах, включно з Індо-Тихоокеанським, де американські військові, ймовірно, мають багато чому навчитися для збереження стабільності, миру і процвітання перед обличчям дедалі більш войовничої Китайської Народної Республіки.

Для того, щоб зробити все це можливим, Сполученим Штатам і Україні необхідно вдосконалити способи співпраці в оборонно-промисловій сфері, особливо коли мова йде про передачу технологій, експортні обмеження, місцеве виробництво та питання інтелектуальної власності. З'ясування того, як це зробити сьогодні з Україною, може полегшити завдання зробити це завтра, якщо в Азії чи деінде спалахне ще одна трагічна війна. Нарешті, є питання швидкості. Може скластися враження, що українська військова бюрократія у воєнний час працює дуже швидко і оперативно. На жаль, часто це не так.

Джерело: War On the Rocks