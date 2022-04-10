США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico

Американське видання Politico поспілкувалося з американськими посадовцями та експертами про посилення розвідки та стеження за росією після озвучених погроз з кремля про можливе застосування ядерної зброї. Втім деякі експерти переконані, що це гра на залякування і росіяни спеціально можуть демонстративно показувати певні дії з ядерними зарядами для посилення занепокоєння та паніки на Заході.

Президент росії владімір путін після вторгнення росії в Україну в лютому робив завуальовані натяки, що він може використати ядерну або хімічну зброю, щоб змінити хід війни, або якщо росії загрожуватиме небезпека

Як повідомляють п’ятеро американських чиновників, розвідки США та їхніх союзників активізують зусилля, щоб упередити будь-які російські військові дії, та відслідковують повідомлення, які можуть сигналізувати про те, що владімір путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.

Але, як вони стверджують, будь-які ознаки того, що пришелепкуватий російський лідер вирішив здійснити божевілля — у відчайдушній спробі перехопити ініціативу або змусити міжнародну спільноту виконати його вимоги — можуть з’явитися запізно.

Більшість російських літаків, також можуть доставляти як звичайні ракетні установки, так і малу тактичну ядерну зброю. Ця зброя розроблена більше для цільового використання на полі бою, ніж стратегічна зброя - міжконтинентальні балістичні ракети, які видають контрольні сигнали, коли їхні підрозділи приведено в бойову готовність або зібрані на навчання.

Це означає, що якщо путін або його командири можуть приховати той момент, коли звичайні боєприпаси замінять на атомні бомби, для того щоб США не дізналися заздалегідь.

Ця проблема стає дедалі небезпечніша, оскільки російські війська намагаються відновити ініціативу в Україні. До того ж з’являються ознаки, що путін втрачає популярність у свої країні,а насамперед після того, як минулого тижня він віддав наказ про часткову військову мобілізацію.

"Ми за цим уважно слідкуємо", — повідомив чиновник в уряді США, який має доступ до розвідданих щодо ядерних сил і стратегії москви, і який, як і інші, опитані для цієї статті, не має права заявляти публічно.

Зруйновані вулиці у Харкові, фото з інстаграму Orlova.help



За словами чиновника, нещодавні зусилля включають застосування додаткових розвідувальних засобів США та союзників у повітрі, космосі та кіберпросторі, та активне залучення комерційних супутників для зйомки Землі, щоб аналізувати пересування російських підрозділів, які можуть отримати ядерне завдання.

Іншим фокусом за межами України є російський анклав Калінінград, між Польщею та Литвою, де кремль розташував системи подвійного призначення та гіперзвукові ракети.

Впродовж останнього тижня веб-сайти радарів відстеження польотів зафіксували кілька літаків електронної розвідки RC-135 Rivet Joint ВПС США, що кружляли над містом, начебто збираючи дані. За останні кілька років росія модернізувала ракетні сховища в Калінінграді, що викликало занепокоєння про потенційне накопичення ядерної зброї на цій території.

Після російського вторгнення в лютому в Україну путін робив завуальовані натяки про те, що він може ви користати ядерну або хімічну зброю, щоб змінити хід війни або якщо росії загрожуватиме небезпека.

Однак минулого тижня його погрози стали зухвалішими. Він заявив, що готовий "використати всі доступні їм засоби", в тому числі "різну нищівну зброю".

"Я не блефую", — наголосив він.

У відповідь Сполучені Штати попередили про "катастрофічні наслідки", але навмисно лишили відкритим, що саме це означає.

"Ми повідомили росіянам, якими будуть наслідки, але були обережні, коли говорили про це публічно. Оскільки зі свого боку ми хочемо сформулювати принцип, що будуть катастрофічні наслідки, але не брати участь у високопарній грі око за око", – заявив у неділю радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У понеділок кремль заявив, що вів "спорадичні" переговори зі Сполученими Штатами щодо ядерних питань. Це розглянули як потенційну спробу пом’якшити напружену ситуацію. У свою чергу заступник міністра закордонних справ росії також намагався применшити нещодавню риторику путіна, і наполягав, що росія не планує використовувати ядерну зброю.

Але у вівторок, коли Москва готувалася анексувати приблизно 15 % східної України після референдумів у великих російськомовних регіонах, ще один російський лідер висловив явну ядерну погрозу.

"Допустимо, що росія змушена застосувати найстрашнішу зброю проти українського режиму, який вчинив широкомасштабний акт агресії, небезпечний для існування нашої держави", – заявив заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдведєв у дописі в Telegram, як повідомила Reuters.

Заступник голови ради безпеки росії дмітрій мєдведєв під час інтерв'ю. Фото: Кремль

"Я вважаю, що НАТО не буде прямо втручатись у конфлікт навіть за такого сценарію", – додав він. "Демагоги за океаном і в Європі не збираються гинути у ядерному апокаліпсисі".

Як повідомив речник Стратегічного командування США, група "завжди на сторожі та готова відреагувати в разі потреби".

"На даний момент ми не бачили жодних доказів того, що росія використовуватиме ядерну зброю", — розповів підполковник Джошуа Келсі. "Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, але на даний момент ми не бачимо жодної причини коригувати нашу ядерну позицію".

Проте отримати найновіші дані про будь-яку потенційну російську атаку - важке завдання. За словами посадовця США, приблизно 20 російських систем можуть нести як звичайну вибухівку, так і ядерні боєголовки малої потужності.

Здано загальних даних, росія має понад 1900 тактичних ядерних боєголовок, які ще називають нестратегічними ядерними боєголовками."Від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності, - додав чиновник. - Всякі різновиди".

За словами чиновника, розвідка впевнена, що росія не ризикне на повномаштабну ядерну війну, здійснивши масований напад на Україну чи країни НАТО.

"Вони ніколи не застосують стратегічну ядерну зброю, — сказав урядовець. - Вони ніколи не запустять міжконтинентальні балістичні ракети або бомбардувальник [Ту-95], оснащений боєголовками мегатонного класу. Що вони зроблять, так це використають зброю малої дальності. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними, з вибуховою потужністю від десятків до сотень тонн".

Для порівняння, вибухова потужність ядерних бомб, що скинули Сполучені Штати на японські міста Хіросіма та Нагасакі наприкінці Другої світової війни, становила від 15 до 20 кілотонн, або від 15 000 до 20 000 тонн.

"Це досить велика бомба", — сказав чиновник, маючи на увазі мікроядерну зброю, але підкреслив, що "ви можете зосередитися на справді малих тактичних цілях. ... У вас небагато радіації".

Відомо також, що росія має атомну зброю меншої потужності для застосування на полі бою, яка набагато потужніша, в тому числі в кілотоннах, і прирівнюється до бомб, скинутих на Японію, або навіть перевершує їх.

В останні місяці високопосадовці з розвідки посилили застереження про те, що у російській військовій стратегії зростає залежність від тактичної ядерної зброї.

Авріл Хейнс, директор національної розвідки, у лютому повідомила Конгресу, що росія "розширює та модернізує свій великий, різноманітний і сучасний набір нестратегічних систем, які здатні доставляти ядерні або звичайні боєголовки".

"москва, – додала вона, – вважає, що такі системи розширюють варіанти у стримуванні супротивників, контролю за ескалацією потенційних бойових дій і протидії військам США та союзників поблизу її кордону".

Американські військові командири та експерти з розвідки все ж таки сподіваються, що першою ознакою застосування росією ядерної зброї в Україні - не буде хмара, схожа на гриб.

"Адміністрація витратила дуже багато часу впродовж усього процесу війни в Україні на балачки про те, наскільки добре вони розуміють, що планує росія, а потім про те - що росія збирається робити, коли почнеться війна", — повідомив колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки, який і досі консультує Стратегічне командування США.

За словами екс-чиновника, коментарі адміністрації свідчать про використання різноманітних інструментів збору розвідданих, починаючи від людей-шпигунів і закінчуючи технікою підслуховування, щоб визначити, чи було віддано такий наказ, або, які саме російські підрозділи ( які, ймовірно, апробовані до ядерної зброї) могли його виконувати.

"Це свідчить про певний доступ — агентура, космічна розвідка і зображення, — які досить непогані з точки зору проникнення в російську систему", — сказала особа, використовуючи скорочення для агентурної та сигнальної розвідки.

Але надзвичайно складним є те, що росія має 23 різні системи озброєнь подвійного призначення, багато з них вона використовує в Україні.

"Якщо росіяни мають цю зброю в своєму арсеналі як звичайну, ви можете бути досить упевненими, припускаючи, що вона має ядерну боєголовку, яка йде разом з нею", — сказав чоловік. "Майже кожна зброя, яку мають росіяни, здатна нести ядерну зброю. Якщо це артилерійська система, якщо це система протиповітряної оборони, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, з нею може бути ядерна зброя".

Перший посадовець США навів як приклад систему балістичних ракет малої дальності "Іскандер", яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Тим не менш, можуть існувати тонкі ознаки того, що ядерний варіант запустили, наприклад, деякі підрозділи із засобами доставки невеликого ядерного пристрою поводяться нестандартно, наприклад відтягування одних сил або обладнання, але не інших.

"Ми можемо подумати - о, це дещо відрізняється від того, як вони зазвичай працюють. Вони посилають один підрозділ, і забирають усіх інших. Це інше. Це дивно", – окреслив один із можливих сценаріїв урядовець.

Інші вважають, що режим путіна прагне телеграфувати про свої наміри в надії отримати дипломатичний вплив.

"Я думаю, що росіяни, якщо вони готуються це зробити, просигналізують про це", — заявив Франклін Міллер, колишній ветеран Пентагону та чиновник Ради національної безпеки з ядерної політики в адміністрації Джорджа Буша. "Вони б показово організували вивіз ядерних снарядів зі спецсховищ. Вони нам натякнули б, що вони переміщують боєприпаси з центральних сховищ до вогневих підрозділів. А потім - дадуть нам більше часу подумати про це та непокоїтися".

Міллер, який зараз є консультантом у The Scowcroft Group, додав, що "теоретично ви можете побачити, як вони завантажують зброю в літак або якусь особливу діяльність навколо пускової установки ракет середньої дальності". Однак він вважає, що "це менш ймовірно".

Інший сценарій, за словами Міллера, може включати лише "мізерні хвилини" попередження. "Був певний трафік зв’язку, який підказуватиме нам, що щось станеться зі спеціальним боєприпасом".

Колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки також погодився, що "вони можуть захотіти, щоб ми побачили дещо з цього".

Але перший посадовець США не розраховує на якісь знаки-попередження: "Що стосується меншої ядерної зброї, ми, ймовірно, не дізнаємося".

Джерело: Politico