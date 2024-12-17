США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник та директор Ініціативи "Геостратегія" Атлантичної ради США Ендрю Міхта у своїй колонці для видання "1945" закликає нову адміністрацію Сполучених Штатів відмовитися від нормативної мови останніх трьох десятиліть і повернутися до основоположних принципів жорсткої сили у геополітиці. А в Європі на тлі політичної нестабільності у Франції, Німеччині та слабкості Великої Британії, на думку експерта, яку він виклав у соцмережі Х, настав час Північно-Східній Європі перебрати на себе основну роль у співпраці із США в НАТО.

У вашингтонських політичних дебатах постало кліше, що світ сьогодні більш нестабільний і небезпечний, ніж будь-коли після закінчення Холодної війни. Але навіть це твердження не повністю відображає серйозність ситуації, адже реальність така, що у жодному з періодів після завершення Холодної війни ми не були свідками сплеску прямих і опосередкованих конфліктів великих держав, який можна порівняти з тим, що спостерігаємо протягом останнього десятиліття. Так само стримування не зазнавало невдач так часто за такий короткий проміжок часу.

Складний час у світових справах. Але Вашингтон не знає, як на це реагувати

Лише за останні три роки росія вдруге вторглася в Україну, Хамас напав на Ізраїль – найближчого союзника США на Близькому Сході, а Іран здійснив безпрецедентний прямий напад на Ізраїль. Сьогодні північнокорейські військові розгорнуті в Україні – азійська держава, яка офіційно є некомбатантською стороною, що бере участь у найбільшій війні, яку Європа бачила з 1945 року, і Вашингтон, схоже, не знає, як на це реагувати.

На структурному рівні відбулося об'єднання альянсу, ворожого Сполученим Штатам та їхнім союзникам в Європі та Азії: росія, Китай, Іран і Північна Корея утворили нову "Вісь диктатур", щоб підтримувати і посилювати одне одного зі швидкістю і масштабом, причому росія отримує вигоду як в економічному плані, так і в плані поставок зброї та боєприпасів, а останнім часом також і живої сили, щоб домогтися переваги в Україні. Наш світ руйнується на наших очах, а регіональні баланси сили в Європі, на Близькому Сході та в Азії опинилися на межі руйнації.

Дилема заснованого на правилах порядку. США відволікалися на другорядне

Отже, слід поставити питання: як ми до цього дійшли? Як США змогли розтринькати стільки влади і впливу всього за одне покоління?

Хоча Холодна війна привчила західних аналітиків національної безпеки мислити в термінах системних полярностей, десятиліття після її завершення змусило декого повірити в те, що американська першість означає, що "порядок, заснований на правилах", просякнутий неоліберальними економічними ортодоксами, які лежать в основі глобалізації, триватиме.

Дехто вважав, що оскільки ми запропонували москві місце за столом переговорів після Холодної війни, то росія, так би мовити, стане державою статус-кво, а Китай візьме на себе майбутню роль "відповідального учасника міжнародної системи". Ці твердження не враховували, особливо після 11 вересня, історичної правди про те, що реваншистська імперська держава понад усе прагне повернути собі свій стіл, і що кожна держава, яка швидко модернізується та індустріалізується, незмінно стає геостратегічно напористою, спочатку у своєму регіоні, а потім і за його межами.

У той час як Сполучені Штати відволікалися на другорядні театри для ведення глобальної війни з тероризмом, наші супротивники нарощували свої сили і готувалися домагатися переваг в Атлантиці, Тихому океані й за його межами. Замість того, щоб посилити стримування на ключових театрах, ми продовжували проповідувати "нову багатополярність", так ніби фактичне умиротворення могло б спонукати ревізіоністів змінити курс.

Повернення у минуле в геополітиці. Кінець 30-х минулого сторіччя?

Отже, сьогодні ми опинилися в середовищі, яке все більше нагадує кінець 1930-х років, де загальний баланс сил стає все менш стабільним, і де різниця між миром і війною, що трансформує систему на багатьох театрах, ймовірно, залежатиме від того, чи зможуть Сполучені Штати і їхні союзники підтримувати все більш крихкі регіональні баланси.

Хоча історики люблять встановлювати точні дати початку попередніх воєн, реальність така, що Друга світова війна не почалася, коли нацистська Німеччина і Радянський Союз вторглися у Польщу в 1939 році. Вона почалася, коли хиткі регіональні баланси – від японського вторгнення в Маньчжурію, громадянської війни в Іспанії, аншлюсу Австрії і розчленування Чехословаччини – почали руйнуватися все швидше.

Сьогодні, як і напередодні цього глобального конфлікту, ми опинилися у світі тривалої системної нестабільності. Неодноразові невдачі стримування ускладнюють виправлення шкоди, завданої останніми двома десятиліттями умиротворення, починаючи з вторгнення росії в Грузію у 2008 році після того, як Німеччина і Франція заблокували прагнення президента Джорджа Буша надати Грузії і Україні запрошення до вступу в НАТО.

За останнє десятиліття західні лідери, схоже, забули, що умиротворення є зворотним боком стримування. Стримування ґрунтується на двох фундаментальних принципах:

1) наявність потенціалу для реагування у разі перетину червоної лінії;

2) і, що найважливіше, наявність політичної волі для цього.

путін неодноразово вдавався до військової сили – спочатку, коли захопив Абхазію і Південну Осетію у 2008 році, потім у 2014-му, коли вторгся до Криму і відірвав його від України, через рік, коли відправив свої війська до Сирії, а потім у 2022-му з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Щоразу він здобував політичну перемогу, зазнаючи лише незначних наслідків до 2022 року, коли США і НАТО нарешті відреагували, але без стратегії перемоги і з управлінням ескалацією як нашим головним пріоритетом.

Шлях вперед. Повернутися до реалізму

Ми перебуваємо на критичному етапі, який вимагатиме від нас відновлення регіонального балансу сил, щоб уникнути повномасштабної війни. Нова адміністрація Трампа повинна відкинути нормативну мову останніх трьох десятиліть і повернутися до основоположних принципів жорсткої сили і геополітики. Нам потрібна нова стратегія національної безпеки, яка пояснить електорату, що стоїть на кону, якщо регіональні баланси порушаться, і, передусім, як те, що відбувається "там", впливає на нашу внутрішню безпеку і наше процвітання вдома. Ми повинні сформулювати непереборні інтереси цієї нації в термінах, які безпосередньо стосуються безпеки і добробуту американського народу.

Настав час повернутися до реалізму в американській політиці національної безпеки, поставивши на перший план міркування жорсткої сили і геополітику. Не можна гаяти часу.

Співпраця США з НАТО. Настав час країн Скандинавії, Балтики та Польщі

Ризикуючи перебільшити, можна сказати, що це справді переломний момент у європейській політиці. Після вотуму недовіри уряду в Бундестазі, що відбувся невдовзі після краху французького уряду, в той час як уряд Великої Британії ледве просувається вперед, де сьогодні знаходиться європейське лідерство?

Ніколи не дайте кризі пропасти даремно – Вашингтону слід пам'ятати цю стару приказку. Так само як і всі європейці, які цінують трансатлантичний альянс. Настав час вирівняти відносини США з Європою так, аби використати спільне сприйняття загроз і побудувати нові регіональні підструктури.

З приходом другої адміністрації Трампа і розгортанням політичної перебудови в Європі настав час активізувати НАТО і реінвестувати у трансатлантичні відносини, щоб привести США і союзні демократії до перемоги в цьому раунді конфлікту великих держав.

Кілька днів тому я написав для Real Clear Defense, що Північно-Східний коридор є новим центром тяжіння альянсу НАТО, а Польща, як і Західна Німеччина часів Холодної війни, зараз є критично важливим центром європейської оборони НАТО. Сьогодні я підтверджую і відстоюю цю оцінку.

Північно-східний коридор включає країни, що розташовані вздовж флангу НАТО: Норвегія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії і Польща. Це новий координаційний центр Альянсу після останнього раунду розширення – центр зосередження зусиль. Тепер справа за цими країнами – використати його.

Простіше кажучи, чи здатні ці країни організувати регіональну підгрупу в НАТО, яка може використовувати всеохоплюючу політичну єдність Альянсу, а також взяти на себе ініціативу з надання реальних військових сил і засобів, здатних відновити стримування в Європі?

Тут найбільший тягар лежить на Польщі як на новому центрі Альянсу. Від того, що Варшава зробить/не зробить у найближчі місяці, залежатиме, як НАТО розвиватиметься в майбутньому. Вона має історичну можливість переосмислити позицію американських сил в Європі, включаючи постійне базування і підтримку.

Не існує рішень щодо безпеки вздовж східного кордону Європи, орієнтованих на одну країну. Лише масштабна трансформація "зони розколу" Європи може принести континенту довготривалий мир. Сьогодні саме той момент, коли сміливе мислення про майбутнє регіону може стати історією.

Настав час для Осло, Стокгольма, Гельсінкі, Таллінна, Риги, Вільнюса і, особливо, Варшави, аж до Бухареста на південному сході – взяти на себе провідну роль у розбудові НАТО та регіонального співробітництва, яке зміцнить Альянс в цілому. Час взаємодіяти з Вашингтоном настав.

Не озирайтеся на інших, щоб забезпечити лідерство в американсько-європейських відносинах сьогодні, оскільки найбільші гравці в Європі (Німеччина, Франція, Велика Британія) зайняті – намагаються підтримати порядок у своїх домівках. Запропонуйте нові інноваційні підходи до трансатлантизму. Це ваш час.

Джерело: 1945 та @andrewmichta