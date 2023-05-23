США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен

Відомий історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен свій традиційний тижневий огляд війни присвятив ситуації довкола рішення про надання Україні F-16. Він назвав минулий тиждень, можливо, найбільш важливим за все повномасштабне вторгнення, незважаючи на те, що лінія фронту ледве просунулася. Дослідник зазначив, що історія із передачею Україні F-16 продемонструвала, що старе кліше, що європейці м'які, а американці жорсткі вже не актуальне. Адже протягом кількох місяців саме європейці були більш переконані в тому, що Україна повинна отримати F-16, і чим швидше, тим краще. Але у неділю він зафіксував зміни у риториці навіть найбільших противників перемоги Києва в адміністрації Байдена, не говорячи вже про самого президента США, і вони вражають.

Минулого тижня лінія фронту ледве просунулася, але це був, можливо, найбільш важливий тиждень війни з 24 лютого 2022 року. Після місяців затримок, плутанини і, цілком можливо, навмисних викривлень, адміністрація США схвалила плани підготовки українців на F-16 і, схоже, передачу таких літаків Україні в найближчому майбутньому. Для українців це був момент великого святкування, про що у суботу чітко заявив їхній Генеральний штаб.

Чи був це тиждень, коли Україна виграла війну?

Чому можна сказати, що саме минулого тижня Україна виграла війну? Можливо тому, що до минулого тижня ми знали, що росія її програла, але не мали жодного уявлення про те, якої форми набуде українська перемога.

Те, що росія не зможе виграти війну, було зрозуміло із самого початку. 28 лютого 2022 року я написав у Twitter, що росія вже програла війну, оскільки їй бракувало економічної сили, щоб довести її до успішного завершення, і цього аргументу я дотримуюся й досі.

росія була і залишається занадто слабкою, щоб завоювати хоча б половину України, не кажучи вже про досягнення тих максималістських цілей, які ставив перед собою путін, і зараз ми бачимо, що російська економіка не може навіть виробляти зброю, необхідну для утримання 18% території країни. Ось чому я вважаю, що якби путін мав хоч якесь уявлення про ситуацію, в якій опинився, він би спробував відступити ще на самому початку.

Але, звісно, він цього не зробив. Він продовжує вести цю катастрофічну війну, в якій росія не має жодних шансів перемогти. При цьому, чого ми не знали протягом останніх 15 місяців, так це того, як виглядатиме українська перемога. Можна було з упевненістю припустити, що більша частина України вийде з війни вільною і незалежною, але залишалися серйозні питання щодо її міжнародного позиціонування (в ЄС чи НАТО, або ж вона отримає позаблоковий статус), а також щодо того, чи буде вона змушена передати частину своєї території росіянам в рамках остаточного врегулювання конфлікту.

До минулого тижня можна було стверджувати, що деякі люди на високих політичних посадах у великих державах НАТО були б задоволені завершенням війни угодою, яка передала б росії значну частину території України (найочевидніше, Крим) і перешкоджала б будь-якому руху України до членства в НАТО. Однак наразі можна сказати, що як у США, так і, можливо, в усьому світі, люди починають розуміти, що Україні слід дозволити (і допомогти їй) виграти війну на її власних умовах. Найвідомішим прикладом цього є рішення щодо F-16, але це також можна побачити в міжнародному визнанні, яке надається президенту Зеленському.

Європейці почали жорстко тиснути. F-16 побачать Україну, можливо, у 2023 році

Неможливо перебільшити інтенсивність, з якою українці з усіх верств суспільства – від верхівки держави і військових до громадянського суспільства, були зосереджені на тому, щоб отримати F-16 для українських ВПС.

Хоча українці відчайдушно потребували платформи, вони були вкрай стурбовані тим, що адміністрація Байдена не надасть її, оскільки окремі представники адміністрації були надто стурбовані протистоянням з росією. Відверто кажучи, українці мали підстави побоюватися цього, не в останню чергу тому, що такі високопосадовці, як заступник міністра оборони Колін Кал, публічно йшли на крайні заходи, щоб зруйнувати цю ідею, використовуючи аргументи, які в кращому випадку є безглуздими. Наприкінці лютого – на початку березня Кал заявив, що підготовка F-16 для України займе 18 місяців, а тому немає сенсу починати навчання українців керувати ними.

Серйозні люди з ВПС, яких я знаю, сміялися з цих заяв, і я думаю, що ми побачимо F-16 в Україні десь у 2023 році, але реальність була такою, що Кал та інші, хто наводив ці аргументи, здавалося, були сповнені рішучості зробити все можливе, щоб не дати Україні отримати ці літаки.

Ще на початку минулого тижня музика настрою була негативна щодо України та F-16, а потім – бумс і за один день адміністрація Байдена змінила мелодію та минулого тижня публічно підтримала підготовку українців до польотів на F-16 і, схоже, передачу літаків (чи то з американських запасів, чи то від європейських союзників, залишається незрозумілим).

Швидкість зміни напрямку в адміністрації є ознакою того, що президент сам змінив свою думку, і якщо це сталося з такого важливого питання, то це має бути значущим. Схоже, що цілий ряд різних питань поєдналися, щоб схилити Байдена на бік підтримки надання Україні винищувачів F-16. Цей ряд такий:

Європейці почали тиснути жорстко. Якщо ця війна щось і продемонструвала, то те, що старе кліше "європейці м'які, а американці жорсткі", більше не працює. Протягом кількох місяців саме європейці були більш переконані в тому, що Україна повинна отримати F-16, і чим швидше, тим краще. Коаліція на підтримку цього кроку була великою і постійно зростаючою, включаючи не лише вірних друзів України в Центральній/Східній Європі та країнах Балтії, але й Велику Британію (дуже рішуче – дозвольте мені сказати вам це) та Нідерланди. Бажання цих європейців надати Україні F-16 суттєво підірвало аргументи тих, хто стверджував, що цей крок буде ескалацією. Якщо країни, що знаходяться ближче до України та росії, менше занепокоєні ескалацією, то це допомогло вирватися з-під удару групи, що блокує. Блокуюча група, до якої майже напевно входили Кал, а також, як кажуть, секретар Ради з нацбезпеки Джейк Салліван і голова об'єднаних штабів Марк Міллі, затягувала процес достатньо, щоб він відповідав їхньому світогляду. На даний момент немає можливості доставити F-16 в Україну для допомоги у весняно-літніх бойових діях. Я вважаю, що це було великою помилкою, але це була точка зору антигрупи і таким чином вони досягли успіху (збочено). З іншого боку, в той час як ця група домоглася свого в короткостроковій перспективі, їхні аргументи виглядали все більш абсурдними і відверто брехливими. З'явилися публікації (вибухова Майкла Вайса і Джиммі Раштона) про те, що документи ВПС США стверджують, що для навчання досвідчених українських пілотів керуванню F-16 знадобиться лише 4 місяці. По суті, аргументи блокувальників виглядали фарсом, тому вони були змушені відступити. Музика міжнародного настрою (детальніше нижче) зробила це більш правдоподібним. Під час підготовки статті для The Atlantic, яку я щойно написав разом із маршалом авіації Стрінгером, він переймався, що Китай цілком міг сказати США, що, на їхню думку, відправка F-16 може призвести до того, що Пекін відповість допомогою москві. Однак протягом останніх кількох тижнів китайська підтримка росії залишається в кращому випадку приглушеною. Хоча доказів цього бракує, я не здивуюся, якщо адміністрація розрахувала, що китайці тепер не будуть настільки агресивними. Звісно, китайці, схоже, хочуть, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше.

Отже, якщо скласти все це докупи, складається враження, що верхівка адміністрації Байдена передумала, і це те рішення, яке не може повернутися назад у тюбик із зубною пастою. Все більше і більше Україна буде отримувати те, що їй потрібно для ведення війни, з її списку побажань, і все більше і більше до України будуть ставитися як до союзника. Ось чому я вважаю рішення щодо F-16 таким важливим. У військовому плані воно дає Україні інструмент, який їй вкрай необхідний для ведення війни до перемоги, якої вона прагне, і є важливою ознакою того, що країна прямує до членства в НАТО, коли війна закінчиться. Все більше і більше ми бачимо Україну, яка може виграти війну на власних умовах.

Закордонні поїздки Зеленського. Україну приймуть у НАТО після війни

Минулого тижня сталося те, що було б немислимим 24 лютого 2022 року. Президент Зеленський відіграв помітну роль у двох міжнародних зустрічах високого рівня. По-перше, його запросили виступити в Лізі арабських держав.

Це перше запрошення було досить несподіваним, оскільки росія доклала чимало зусиль для культивування арабських країн. Зеленський не лише з'явився, але й відкрито розкритикував деяких господарів, заявивши, що певні арабські держави заплющують очі на російські звірства.

Після Ліги арабських держав Зеленський полетів до Хіросіми на зустріч G7, де до нього ставилися як до почесного гостя і партнера. G7 – це економічна та військова основа підтримки України (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада). В офіційному комюніке лідери G7 поставили питання України на перше місце і пообіцяли продовжувати підтримувати її "стільки, скільки буде потрібно…".

Що означають візити Зеленського на ці два дуже різні міжнародні саміти? Те, що широке коло світових лідерів, які мають різне походження, дійшли висновку, що Україна вийде з цієї війни сильною, незалежною державою – такою, з якою варто співпрацювати вже зараз. Іншими словами, Україна виграє цю війну. І коли йдеться про G7 (шість із яких є членами НАТО, а одна, Японія, наразі говорить про встановлення відносин з Альянсом), це ще одна ознака того, що Україна буде прийнята до НАТО, коли війна закінчиться.

Військова перевага. Стандартна техніка НАТО на порядок перевищує російську

Останньою причиною, через яку цей тиждень може ознаменувати українську перемогу, є те, що, отримавши F-16, Україна продовжить нарощувати свою технологічну перевагу над росією. Ця війна показала, що російська техніка виявилася набагато гіршою за очікувану (принаймні, коли нею керували росіяни), у той час як стандартна техніка НАТО, якщо перевершувала її, то, як правило, на порядок. Надання Україні F-16 дає українцям інструмент, який вони зможуть використовувати на свою користь. Знову ж таки, це щось, що наближає Україну до перемоги.

Останнє доповнення в останню хвилину

Коли я готував цей матеріал, звернув увагу на одну річ, яка, на мою думку, може вас зацікавити. Це інтерв'ю з керівником військової розвідки України Кирилом Будановим.

Це інтерв'ю від того ж інтерв'юера, який зробив чудове інтерв'ю із Залужним минулого тижня. Можливо, воно не таке добротне, як попереднє, але все одно дуже цікаве. Мене найбільше зацікавила 30-та хвилина, коли він почав говорити про те, чому, на його думку, Україна виграє війну (і чому росія слабка).

Я б сказав, що це дуже добре вписується в тему підсумків тижня.

На додаток: це дійсно тиждень, коли Україна виграла війну. Помітна зміна в риториці адміністрації Байдена

Цей звіт був побудований на тому, що виглядало як рішуча зміна в підтримці України адміністрацією Байдена, з початком реалізації плану надання Україні винищувачів F-16. Ще у суботу існував певний скептицизм, люди запитували: "Чи це реально?" Адже США говорили лише про навчання, тож чи дійсно це означало, що F-16 опиняться в руках України?

Сьогодні, я думаю, ми можемо сказати, що ці останні сумніви мають бути розвіяні. Україна отримає F-16, і не тільки це, адміністрація значно зміцнює свою позицію щодо того, що Україна має право повернути собі всю свою територію.

Ми повинні почати з цього неординарного коментаря самого президента. На запитання доповідача на зустрічі G7, чи не буде відправка F-16 в Україну колосальним ризиком (про що заявляв російський уряд, намагаючись не допустити поставки літаків), президент відповів зневажливо: "Для них. Так".

Дуже важко недооцінити те, що говорить президент Байден. Він не лише дає зрозуміти, що Україна отримає F-16, він фактично применшує російські погрози. росіяни, як завжди, погрожували ядерною зброєю у зв'язку з допомогою Україні, а вчора, коли було зроблено заяву про постачання F-16, вони підняли свою риторику на новий щабель.

І ось президент США, по суті, посилає росіян до біса – інакше це не назвеш. Це говорить про декілька речей. Найголовніше, що адміністрація повинна дійсно вірити в те, що шансів на застосування росією ядерної зброї не існує. Я припускаю, що це пов'язано як із хорошою розвідкою на цю тему, так і з деякими переговорами з китайцями (див. вище).

Отже, одного цього було б достатньо, щоб ознаменувати серйозні зміни. Однак це ще не все. Радник з національної безпеки США Джейк Салліван, який, як повідомлялося, є найбільш неприхильним до ескалації членом адміністрації, у той самий час виступив на CNN із заявою про те, що українці більш ніж здатні атакувати Крим зі зброєю, яку їм надали Сполучені Штати.

Важливою є чіткість позиції, а також той факт, що її озвучує саме Салліван. Ще в лютому-березні риторика, що лунала з Вашингтона, була дуже скептичною щодо повернення півострова Україні, і регулярно повторювалося, що Крим є червоною лінією для путіна.

Навіть держсекретар Блінкен – один із найбільш яструбиних членів адміністрації Байдена, поливав холодним душем Україну щодо можливості відвоювання Кримського півострова у росіян.

Тепер ми маємо одного з передбачуваних "голубів миру", який говорить про американську зброю, що використовується українцями для повернення Криму.

Так, ці зміни в риториці видаються надзвичайно важливими і ще більш чітко вказують на те, що минулий тиждень був тижнем перемоги України у війні. Коротше кажучи:

Побоювання російської ескалації більше не мають реального впливу на політику США, а якщо і мають, то адміністрація Байдена лише висміює росіян.

Без страху перед російською ескалацією ця війна може бути повністю виграна Україною.

Україні дають публічне зелене світло, щоб робити в Криму все, що їй потрібно.

Усі підрозділи адміністрації Байдена співають в унісон (нарешті).

Джерело